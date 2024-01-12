Рейтинг языков программирования TIOBE за январь 2024 года

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|2.4, ay8910 (?), 14:00, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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потому что "TIOBE строит свои выводы на основе анализа статистики поисковых запросов в таких системах, как Google, Google Blogs, Yahoo!"
А кто чаще всех генерирует поисковые запросы - школьники и прочие джуны
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|3.20, Аноним (20), 14:19, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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а опеннетовские сеньоры гуглом не пользуются - уже и так все знают
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|4.23, ay8910 (?), 14:23, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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профи гуглом стараются не пользоваться - вот тут в списке нету Дака
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|5.38, User (??), 15:05, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Эммм... "профи" в чем? В БОРЬБЕ с КОРПОРАЦИЯМИ не привлекая внимания санитаров?
Когда _я_ работаю и что-то ищу - мне нужен максимально релевантный ответ на мой запрос и мне примерно "пофиг" на таргенинг, профайлинг, меня-посчитайлинг и тэ дэ - но тут хум-хау конечно.
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|5.42, Аноним (42), 15:11, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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DuckDuckGo это прокладка над Yahoo! и другими поисковиками, так что поиск опеннетовских сеньоров отражается в статистике TIOBE через них.
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|4.37, Аноним324 (ok), 15:04, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Так в MS Office тоже добавили поддержку питона.
>А если планктон сможет перейти на LO.
Не сможет, потому что LO кусок говна. OpenOffice всё ещё работает лучше, даже при том факте что апач забил на развитие всех своих проектов.
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|2.15, User (??), 14:11, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Мммм... по тому, что go и sql используют (преимущественно) программисты, а макросы VBA клепают в том числе и "обычные пользователи, тысячи их!!!"?
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|3.28, _kp (ok), 14:38, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Для примера, я делал запросы по swift, vba и js, но пишу в основном на C, C++ и C#, и по последним запросов не делал.
Дети сделали вагон запросов по Питону.
И.. на основе этого и построена статистика.
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|4.36, User (??), 15:01, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Для примера, я делал запросы по swift, vba и js, но пишу
> в основном на C, C++ и C#, и по последним запросов
> не делал.
> Дети сделали вагон запросов по Питону.
> И.. на основе этого и построена статистика.
Нуууу... да? А что не так-то? Кроме того, что вы не умеете в "современную разработку" ;)
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|4.86, Аноним (86), 16:47, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И этого вроде никто не скрывает. Возможно, строите ложные ожидания на счёт предмета подсчёта статистики и сами же разоблачаете это ожидание
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|2.39, Аноним (-), 15:08, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не расстраивайся!
У spectrum.ieee.org/the-top-programming-languages-2023 при сортировке по Job на первом месте SQL.
Так что запросы к базе будут актуальны еще много лет.
На самом деле, ведь можно писать аппу на с/с++, с#, java и тд
А база там будет с запросами SQL.
Логичнее было делать опрос SQL чистый, SQL + {lang name}, но с таким никто заморачиваться не будет.
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|3.82, Аноним (30), 16:42, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Gambas - визуальный Васик для Linux. Не клон MS VBA. Его же нет в рейтингах.
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|1.5, Аноним (-), 14:01, 12/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Послежний график для RedMonk какой-то странный.
Как-будто слегка поехала верстка.
График Objective-C неправильного цвета и уходит в С.
ps на сайте вроде выглядит лучше
redmonk.com/rstephens/2023/05/16/top20-jan2023/
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|1.6, Gefest (?), 14:02, 12/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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Главное - классические языки FORTRAN и PASCAL - обогнали RUST !!!
Ржавчина осыпается, качество отработанное десятилетиями - остается!
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|2.10, Gefest (?), 14:04, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Даже Matlab Rust обогнал, не смотря на то, что 3/4 ученных на NumPy сбежало.
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|3.81, AKTEON (?), 16:40, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Он же должен С заменить в системном программировании.Так , что если не на 2, так на 5-6 висеть должен,должен быть популярнее того же SWIFT.
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|4.87, Аноним (86), 16:50, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На Си куча кода уже написана из-за чего миграция на новый чудо-ЯП займёт десятилетия в лучшем случае. А Rust пока что не похож на чудо-ЯП
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|5.92, Аноним (92), 17:00, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> на новый чудо-ЯП займёт десятилетия в лучшем случае
А там уже и новый язык появится на замену расту
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|3.91, Витюшка (?), 16:59, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Первый это SQL, второй JavaScript + Typescript, или наоборот. Это понимает любой адекватный профессионал.
Дальше уже могут быть вариации и споры. Если рейтинг это не отражает и JS на 6-7 месте, возникают большие вопросы к адекватности рейтинга.
Python на третьем.
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|2.46, Аноним (42), 15:15, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Они существуют и пользуются каким-то авторитетом, значит выдерживают критику.
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|2.17, Аноним (17), 14:13, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Ниче, скоро питон пртухет и Си вернется на свое первое место, вот увидите!
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|2.29, Аноним (-), 14:40, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Так все логично.
Рейтинг тиобы ведь "как часто язык ищут в интернете".
А сишка вроде простоая, но сложная, с кучей неочевидностей.
А писаки на СИ - они ж немного умнее питонистов, но хуже чем JSники.
Вот и приходится искать "как выйти за границы буфера, чтобы это не заметили на ревью", "сколько use after free должно быть в проекте, чтобы меня уважали любители дыряшки", "я сделал double free, могу ли я сделать triple free и получить медальку"
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|3.51, Аноним (42), 15:25, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Кажется кто-то после собеседования на позицию си-программиста получил отказ и до сих пор не может отойти от этого.
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|2.96, Аноним (-), 17:03, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>Сищка на втором месте 🤦♂️ Человечество уже не спасти...
Язык созданный Деннисом Ритчи, получился из языка B. Сишка в начале носила название New B.
Д. Ритчи - не гений, но создал гениальный язык.
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|3.102, Аноним (11), 17:55, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Д. Ритчи - не гений, но создал гениальный язык.
Гениальный для 1970 года. А сегодня от него плюются даже бывшие сишники, причём чем опытней программист, тем яснее он понимает всю ущербность и архаичность этого языка. С -- это давно уже не язык программирования, а вредная привычка, и должен быть запрещён как в своё время был запрещён ЛСД.
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|2.35, Аноним (-), 15:01, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не только.
Spectrum считают из-за того что это простой язык для детей:
Python also looks to be solidifying its position for the long term: Many children and teens now program their first game or blink their first LED using Python. They can then move seamlessly into more advanced domains, and even get a job, with the same language.
Что в общем-то правда.
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|3.40, User (??), 15:08, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Кмк скорее нет - современный python так-то дохрена-и-без-нужды сложный язык - но для некоторых задач комфортная learning curve дает шансы с этой "сложностью" никогда и не столкнуться.
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|4.49, Аноним (-), 15:18, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Уточню "Легкий язык чтобы помигать светодиодом"))
То что он становится дофигв сложный, если тебе нужно написать что-то более объемное...
Ну так это будет сюрпризом! Детишки ж любят сюрпризы))
А если серьезно - на нем классно прототипировать сложные вещи, которые потом переписываются на другой язык.
Из довольно серьезных и сложных проектов могу вспомнить Asahi Lina и драйвер для M1.
Он был написан на питоне, а потом, уже после реверса и отладки, переписан на раст,
https://asahilinux.org/2022/11/tales-of-the-m1-gpu/
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|6.88, Аноним (-), 16:51, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Мне без разницы, кто его переписывал, хоть мыши рокеры с марса.
Или ты будешь каждому мейтейнеру опенсорс проекта в штаны заглядывать?
Боюсь половина тебя не поймет, а вторая обрадуется, но обрадуешься ли ты ?
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|5.57, User (??), 15:42, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Уточню "Легкий язык чтобы помигать светодиодом"))
> То что он становится дофигв сложный, если тебе нужно написать что-то более
> объемное...
> Ну так это будет сюрпризом! Детишки ж любят сюрпризы))
Не совсем так. Полбеды, что сложность\хрупкость кода с ростом объема кодовой базы растет нелинейно - так еще и то, что поверх языка накручено с целью эту "нелинейность" поубавить - дофига сложное. По ощущениям аналогичного объема питонячий код десятилетней давности читается _проще_. Ну или я уже старый ;).
Но причина популярности языка скорее в том, что на овердохрена кейсов ты имеешь все возможности _никогда_ с этой самой "сложностью" не столкнуться. Я тяп-ляпс Уася, пишу модули для ansible - оно вот вообще меня как-нибудь волнует? Неа. Я датасатанист Петя - делаю фигак-фигак "Я-математик-а-не-программист!" - у меня императивная юпитер-портянка на 32 страницы, где я дергаю pandas за уси места - волнуют меня пляски-с-типизацией? Данибожтымой! Я менеджер Иван Васильич, мне нужно слабать отчет чуть-чуть за пределами excel'я... Я внедренец Семён... Я АСУТПшник Виктор... Я...
Вот конкретно _программисту_, которому необходимо (быстро) создавать большие и сложные системы с гарантией их работоспособности на длинных треках с вменяемой стоимостью саппорта - python может нехреново так "жать" во многих местах, а остальным - норм обычно. При этом "остальных" - кратно больше, да.
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|4.89, Аноним (86), 16:53, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> современный python так-то дохрена-и-без-нужды сложный язык
Полнейшая чушь
> но для некоторых задач комфортная learning curve дает шансы с этой "сложностью" никогда и не столкнуться.
Сложный ЯП это когда не можешь начать без осваивания большей части фич. Например, как в случае с c++ или rust
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|2.99, Аноним (99), 17:25, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В принципе автоматизация и робототехника. В стране где заводы с оборудованием времен сталина и смузи офисы тендерод*6илов существуют в параллельных реальностях, это конечно тяжело осознать. Питон - язык будущей технологической сингулярности.
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|1.24, Аноним (24), 14:25, 12/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>>> Индекс популярности TIOBE строит свои выводы на основе анализа статистики поисковых запросов <<<
Я еще понимаю, анализ на основе колличество вакансий, уровень заработной платы и прочие дополнительные плюшки! А это, так мусор, а не рейтинг!
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|2.34, Аноним (-), 14:59, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В этом смысле рейтинг от IEEE Spectrum еще как то приближен к реальности
У них учитывается "упоминания в цифровом архиве журнальных статей и докладов с конференций, число новых и активных репозиториев в GitHub, число вопросов в Stack Overflow, вакансии на CareerBuilder и EEE Job Site"
Но даже у них в параметрах какой-то блщит типа "число публикаций на сайтах Reddit и Hacker News, поиска по запросу "{название_языка} programming", анализ упоминаний в Twitter".
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|2.59, Аноним (42), 15:48, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если строить рейтинг на основе количества вакансий, некоторые безопасТные языки рискуют в него вообще не попасть ))
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|1.41, Аноним (78), 15:10, 12/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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На Фортране явно запустили какой-то проект, наверняка по мешин лернингу.
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|2.60, Аноним (42), 15:50, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Всегда было. На нем написаны тонны математических библиотек, даже больше чем для Си, не говоря уже о других языках. И еще у него очень, очень эффективный компилятор.
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|3.77, Аноним (78), 16:29, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Почему он только сейчас скакнул с 27 на 12 место? Ждал удобный момент? Не там что-то большое возможно госзаказ.
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|4.80, Аноним (80), 16:37, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да, nvidia сейчас опять активно популяризует фортран. При чём тут госзаказы?
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|3.79, Аноним (80), 16:35, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если это только не gfortran. Не надо заливать про эффективность, проприетарные компиляторы под каждую целевую платформу может и хороши, но дело тут в том, что сишный компилятор научили нормально оптимизировать код только с 10 лет назад. Скорее причина в самом языке, для сложения матриц он норм, а больше ни на что и не годится. За то и востребован.
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|1.47, Аноним (47), 15:15, 12/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Рейтинг востребованности документации и примеров кода к языкам программирования. В такой формулировке все сразу встает на свои места.
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|1.55, Коболистогностик (?), 15:41, 12/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А почему нет Forth-а нигде?!
Плохие рейтинги! Не объективные!
Я, вот, сижу на работе..., оглядываюсь вокруг... И что я вижу в объективной реальности? Никого - от двери в каморку начальника отдела и - до выхода в холл (и - дальше - вплоть до выхода в с фирмы...), - НИКОГО, кто кроме, как на Форте и Си софт создаёт, НЕ ВИЖУ!
Даже, если со смежниками общаюсь...
А - нет! Вру! Админы ещё иногда на bash что-то кропают...
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|2.74, Аноним (-), 16:17, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так ты ж код пишешь, а не гуглишь стековерфлоу.
Вот в рейтинг и не попал.
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|2.72, Аноним (-), 16:16, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Я тут!
Открываешь pypl.github.io/PYPL.html ссылку из статьи.
Находишь Rust под номером 11.
Смотришь на две строки ниже - там Kotlin под номером 13. 11 меньше чем 13!
Можешь даже перепроверить и посчитать на пальцах.
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|1.58, Аноним (42), 15:46, 12/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Как удобно обрезана таблица, чтобы не было видно, как Rust внизу списка болтается и продолжает падать.
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|1.67, Аноним (-), 16:10, 12/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Единственный объективный рейтинг даёт TIOBE об остальных можно и не упоминать.
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|1.90, Анонус (?), 16:59, 12/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Непонятно. Первые 4 в TIOBE в сумме потеряли 14,49%. Еще и ниже у многих минуса. Но плюсы совсем маленькие. Куда ушло остальное?
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|2.97, Аноним (-), 17:07, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Скриншот в новости это часть рейнига. Остальные плюсы размазаны тонким слоем по остальным языкам.
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|1.103, Геймер (?), 18:02, 12/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Wiring Arduino - самый популярным язык. Потому что все люди в мире любят мигать светодиодом.
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|1.105, Аноним (11), 18:19, 12/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Самое забавное что язык с самым удобным синтаксисом и язык с самым вырвиглазным синтаксисом заняли 1-е и 2-е места соответственно.
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