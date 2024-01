Рейтинг языков программирования TIOBE за январь 2024 года

2.35 , Аноним ( - ), 15:01, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не только.

Spectrum считают из-за того что это простой язык для детей:

Python also looks to be solidifying its position for the long term: Many children and teens now program their first game or blink their first LED using Python. They can then move seamlessly into more advanced domains, and even get a job, with the same language. Что в общем-то правда.

Кмк скорее нет - современный python так-то дохрена-и-без-нужды сложный язык - но для некоторых задач комфортная learning curve дает шансы с этой "сложностью" никогда и не столкнуться.

4.49 , Аноним ( - ), 15:18, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Уточню "Легкий язык чтобы помигать светодиодом")) То что он становится дофигв сложный, если тебе нужно написать что-то более объемное...

Ну так это будет сюрпризом! Детишки ж любят сюрпризы)) А если серьезно - на нем классно прототипировать сложные вещи, которые потом переписываются на другой язык.

Из довольно серьезных и сложных проектов могу вспомнить Asahi Lina и драйвер для M1.

Он был написан на питоне, а потом, уже после реверса и отладки, переписан на раст,

https://asahilinux.org/2022/11/tales-of-the-m1-gpu/

переписан на раст А вот кто его переписал:

https://tech.lgbt/@ella

Rust+Apple+LGBT, все сходится.

https://tech.lgbt/@ella

Rust+Apple+LGBT, все сходится.

6.88 , Аноним ( - ), 16:51, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Мне без разницы, кто его переписывал, хоть мыши рокеры с марса.

Или ты будешь каждому мейтейнеру опенсорс проекта в штаны заглядывать?

Боюсь половина тебя не поймет, а вторая обрадуется, но обрадуешься ли ты ?

5.57 , User ( ?? ), 15:42, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Уточню "Легкий язык чтобы помигать светодиодом"))

> То что он становится дофигв сложный, если тебе нужно написать что-то более

> объемное...

> Ну так это будет сюрпризом! Детишки ж любят сюрпризы)) Не совсем так. Полбеды, что сложность\хрупкость кода с ростом объема кодовой базы растет нелинейно - так еще и то, что поверх языка накручено с целью эту "нелинейность" поубавить - дофига сложное. По ощущениям аналогичного объема питонячий код десятилетней давности читается _проще_. Ну или я уже старый ;).

Но причина популярности языка скорее в том, что на овердохрена кейсов ты имеешь все возможности _никогда_ с этой самой "сложностью" не столкнуться. Я тяп-ляпс Уася, пишу модули для ansible - оно вот вообще меня как-нибудь волнует? Неа. Я датасатанист Петя - делаю фигак-фигак "Я-математик-а-не-программист!" - у меня императивная юпитер-портянка на 32 страницы, где я дергаю pandas за уси места - волнуют меня пляски-с-типизацией? Данибожтымой! Я менеджер Иван Васильич, мне нужно слабать отчет чуть-чуть за пределами excel'я... Я внедренец Семён... Я АСУТПшник Виктор... Я...

Вот конкретно _программисту_, которому необходимо (быстро) создавать большие и сложные системы с гарантией их работоспособности на длинных треках с вменяемой стоимостью саппорта - python может нехреново так "жать" во многих местах, а остальным - норм обычно. При этом "остальных" - кратно больше, да.

современный python так-то дохрена-и-без-нужды сложный язык Полнейшая чушь но для некоторых задач комфортная learning curve дает шансы с этой "сложностью" никогда и не столкнуться. Сложный ЯП это когда не можешь начать без осваивания большей части фич. Например, как в случае с c++ или rust

В принципе автоматизация и робототехника. В стране где заводы с оборудованием времен сталина и смузи офисы тендерод*6илов существуют в параллельных реальностях, это конечно тяжело осознать. Питон - язык будущей технологической сингулярности.