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Рейтинг языков программирования TIOBE за январь 2024 года

12.01.2024 13:28

Компания TIOBE Software опубликовала январский рейтинг популярности языков программирования, в котором по сравнению с январём 2023 года выделяется перемещение языка JavaScript с седьмого на шестое место, языка PHP с 10 на 7 место, Scratch с 20 на 10 место (рост популярности на 0.83%) , Go - c 12 на 11, Fortran - с 27 на 12 (+0.64%), Object Pascal - c 17 на 13, MatLab - с 15 на 14, Kotlin - с 25 на 17 и Cobol - с 31 на 20. Языком года назван C#, который сохранил 5 место, но стал лидером по росту популярности (+1.43%).

За год снизилась позиция в рейтинге языков: Visual Basic - с 6 на 8 место, SQL - с 8 на 9, Ассемблер - с 9 на 15, Swift - c 11 на 16, Ruby - с 16 на 18, Rust - c 18 на 19 (при этом популярность Rust выросла на 0.18%). Рейтинг продолжает возглавлять язык Python, но за год его популярность снизилась на 2.39%. Популярность языка Си снизилась на 4.81%, C++ - на 2.95%, а Java - 4.34%.

Индекс популярности TIOBE строит свои выводы на основе анализа статистики поисковых запросов в таких системах, как Google, Bing, Yahoo!, Wikipedia, Amazon, YouTube и Baidu.

В январском рейтинге PYPL, в котором используется Google Trends, тройка лидеров за год не изменилась: первое место занимает язык Python, далее следуют Java и JavaScript. Языки С/C++ поднялись на 4 место, вытеснив язык С# (год назад произошла обратная ротация). По сравнению с январём прошлого года выросла популярность R (+1), Rust (+1), Ada (+2), Dart (+2), Lua (+2), Perl (+1), Haskell (+1). Снизилась популярность PHP (-1), Go (-1), VBA (-2), PowerShell (-2), Scala (-1), VisualBasic (-2), Cobol (-2).

По данным рейтинга IEEE Spectrum лидером остаётся язык Python. С 5 на 2 место переместился язык Java. Третье место сохранил язык С++, а язык Си сместился со 2 на 4 место. Язык JavaScrit поднялся с 7 на 5 место. Рейтинг IEEE Spectrum подготовлен Институтом инженеров электротехники и электроники (IEEE) и учитывает сочетание 12 метрик, полученных от 10 различных источников (в основе метода заложена оценка результатов поиска по запросу "{название_языка} programming", анализ упоминаний в Twitter, число новых и активных репозиториев в GitHub, число вопросов в Stack Overflow, число публикаций на сайтах Reddit и Hacker News, вакансии на CareerBuilder и EEE Job Site, упоминания в цифровом архиве журнальных статей и докладов с конференций).

В рейтинге RedMonk, построенном на основе оценки популярности на GitHub и активности обсуждений на Stack Overflow, десятка лидеров выглядит следующим образом: JavaScript, Python, Java, PHP, C#, CSS, C++, TypeScript, Ruby, C.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.tiobe.com/tiobe-in...)
  2. OpenNews: С++ поднялся на 3 место в рейтинге языков программирования Tiobe
  3. OpenNews: Рейтинг популярности СУБД. PostgreSQL назван СУБД 2023 года
  4. OpenNews: Рейтинг языков программирования от издания IEEE Spectrum
  5. OpenNews: Августовский рейтинг языков программирования TIOBE
  6. OpenNews: Январский рейтинг языков программирования TIOBE (2022)
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60427-tiobe
Ключевые слова: tiobe
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (85) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Golangdev (?), 13:53, 12/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Visual Basic

    почему эта срань популярнее чем Go и SQL ?

     
     
  • 2.4, ay8910 (?), 14:00, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    потому что "TIOBE строит свои выводы на основе анализа статистики поисковых запросов в таких системах, как Google, Google Blogs, Yahoo!"
    А кто чаще всех генерирует поисковые запросы - школьники и прочие джуны
     
     
  • 3.20, Аноним (20), 14:19, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    а опеннетовские сеньоры гуглом не пользуются - уже и так все знают
     
     
  • 4.23, ay8910 (?), 14:23, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    профи гуглом стараются не пользоваться - вот тут в списке нету Дака
     
     
  • 5.38, User (??), 15:05, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Эммм... "профи" в чем? В БОРЬБЕ с КОРПОРАЦИЯМИ не привлекая внимания санитаров?
    Когда _я_ работаю и что-то ищу - мне нужен максимально релевантный ответ на мой запрос и мне примерно "пофиг" на таргенинг, профайлинг, меня-посчитайлинг и тэ дэ - но тут хум-хау конечно.
     
  • 4.30, Аноним (30), 14:44, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Опеннетовские сеньоры пользуются DDG.
     
     
  • 5.42, Аноним (42), 15:11, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    DuckDuckGo это прокладка над Yahoo! и другими поисковиками, так что поиск опеннетовских сеньоров отражается в статистике TIOBE через них.
     
     
  • 6.78, Аноним (78), 16:34, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё это прокладка и для Яндекса.
     
  • 2.8, Lost Inside (ok), 14:03, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что макросы в эксельках?
     
     
  • 3.32, Аноним (30), 14:52, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А если планктон сможет перейти на LO, то будут на Петончиге.
     
     
  • 4.37, Аноним324 (ok), 15:04, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Так в MS Office тоже добавили поддержку питона.

    >А если планктон сможет перейти на LO.

    Не сможет, потому что  LO кусок говна. OpenOffice всё ещё работает лучше, даже при том факте что апач забил на развитие всех своих проектов.

     
  • 2.15, User (??), 14:11, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Мммм... по тому, что go и sql используют (преимущественно) программисты, а макросы VBA клепают в том числе и "обычные пользователи, тысячи их!!!"?
     
     
  • 3.28, _kp (ok), 14:38, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для примера, я делал запросы по swift, vba и js, но пишу в основном на C, C++ и C#, и по последним запросов не делал.
    Дети сделали вагон запросов по Питону.
    И.. на основе этого и построена статистика.
     
     
  • 4.36, User (??), 15:01, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Для примера, я делал запросы по swift, vba и js, но пишу
    > в основном на C, C++ и C#, и по последним запросов
    > не делал.
    > Дети сделали вагон запросов по Питону.
    > И.. на основе этого и построена статистика.

    Нуууу... да? А что не так-то? Кроме того, что вы не умеете в "современную разработку" ;)

     
  • 4.86, Аноним (86), 16:47, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И этого вроде никто не скрывает. Возможно, строите ложные ожидания на счёт предмета подсчёта статистики и сами же разоблачаете это ожидание
     
  • 2.39, Аноним (-), 15:08, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не расстраивайся!
    У spectrum.ieee.org/the-top-programming-languages-2023 при сортировке по Job на первом месте SQL.
    Так что запросы к базе будут актуальны еще много лет.

    На самом деле, ведь можно писать аппу на с/с++, с#, java и тд
    А база там будет с запросами SQL.
    Логичнее было делать опрос SQL чистый, SQL + {lang name}, но с таким никто заморачиваться не будет.

     
  • 2.48, Аноним (48), 15:16, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А Гамбас для чего/кого? Вещь в себе.
     
     
  • 3.82, Аноним (30), 16:42, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Gambas - визуальный Васик для Linux. Не клон MS VBA. Его же нет в рейтингах.
     

  • 1.5, Аноним (-), 14:01, 12/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Послежний график для RedMonk какой-то странный.
    Как-будто слегка поехала верстка.
    График Objective-C неправильного цвета и уходит в С.

    ps на сайте вроде выглядит лучше
    redmonk.com/rstephens/2023/05/16/top20-jan2023/

     
  • 1.6, Gefest (?), 14:02, 12/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Главное -  классические  языки FORTRAN и PASCAL - обогнали RUST !!!
    Ржавчина осыпается, качество отработанное десятилетиями - остается!
     
     
  • 2.10, Gefest (?), 14:04, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Даже Matlab Rust обогнал, не смотря на то, что 3/4 ученных на NumPy сбежало.
     
     
  • 3.45, Аноним (42), 15:14, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну 3/4 не 3/4, часть еще сбежала на R и Julia.
     
  • 2.27, Аноним (-), 14:37, 12/01/2024 Скрыто ботом-модератором
    		• +/
     
  • 2.43, Аноним (78), 15:12, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Раст никогда не был популярным языком чему там осыпаться.
     
     
  • 3.81, AKTEON (?), 16:40, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Он же должен С заменить в системном программировании.Так , что если не на 2, так на 5-6 висеть должен,должен быть популярнее того же SWIFT.
     
     
  • 4.84, Аноним (78), 16:45, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это фантастика.
     
     
  • 5.104, AKTEON (?), 18:18, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но все фанаты раста, говорят именно так. Или таки фанатики ??
     
  • 4.87, Аноним (86), 16:50, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На Си куча кода уже написана из-за чего миграция на новый чудо-ЯП займёт десятилетия в лучшем случае. А Rust пока что не похож на чудо-ЯП
     
     
  • 5.92, Аноним (92), 17:00, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > на новый чудо-ЯП займёт десятилетия в лучшем случае

    А там уже и новый язык появится на замену расту

     

  • 1.9, Витюшка (?), 14:04, 12/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Большинство рейтингов не выдерживают критики.
     
     
  • 2.25, Аноним (25), 14:26, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну конечно зиг же не на первом месте
     
     
  • 3.91, Витюшка (?), 16:59, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Первый это SQL, второй JavaScript + Typescript, или наоборот. Это понимает любой адекватный профессионал.

    Дальше уже могут быть вариации и споры. Если рейтинг это не отражает и JS на 6-7 месте, возникают большие вопросы к адекватности рейтинга.

    Python на третьем.

     
  • 2.46, Аноним (42), 15:15, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они существуют и пользуются каким-то авторитетом, значит выдерживают критику.
     
  • 2.50, Другой анон (?), 15:21, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поэтому нужно создать рейтинг для рейтингов.
     
  • 2.85, Аноним (78), 16:46, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Рейтинги которые не выдержали критики в новость не попали.
     

  • 1.11, Аноним (11), 14:06, 12/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Сищка на втором месте 🤦‍♂️ Человечество уже не спасти...
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 14:13, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Ниче, скоро питон пртухет и Си вернется на свое первое место, вот увидите!
     
     
  • 3.83, Аноним (30), 16:44, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорее, рак на горе свиснет, пока Питон протухнет.
     
  • 2.18, Уйку (?), 14:14, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это тебя не спасти)
     
  • 2.29, Аноним (-), 14:40, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Так все логично.
    Рейтинг тиобы ведь "как часто язык ищут в интернете".
    А сишка вроде простоая, но сложная, с кучей неочевидностей.
    А писаки на СИ - они ж немного умнее питонистов, но хуже чем JSники.

    Вот и приходится искать "как выйти за границы буфера, чтобы это не заметили на ревью", "сколько use after free должно быть в проекте, чтобы меня уважали любители дыряшки", "я сделал double free, могу ли я сделать triple free и получить медальку"

     
     
  • 3.51, Аноним (42), 15:25, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Кажется кто-то после собеседования на позицию си-программиста получил отказ и до сих пор не может отойти от этого.
     
  • 2.96, Аноним (-), 17:03, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Сищка на втором месте 🤦‍♂️ Человечество уже не спасти...

    Язык созданный Деннисом Ритчи, получился из языка B. Сишка в начале носила название New B.

    Д. Ритчи - не гений, но создал гениальный язык.

     
     
  • 3.102, Аноним (11), 17:55, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Д. Ритчи - не гений, но создал гениальный язык.

    Гениальный для 1970 года. А сегодня от него плюются даже бывшие сишники, причём чем опытней программист, тем яснее он понимает всю ущербность и архаичность этого языка. С -- это давно уже не язык программирования, а вредная привычка, и должен быть запрещён как в своё время был запрещён ЛСД.

     

  • 1.12, Аноним (12), 14:07, 12/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Пизон первое место потому что нервосетки сейчас популярны?
     
     
  • 2.35, Аноним (-), 15:01, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не только.
    Spectrum считают из-за того что это простой язык для детей:
    Python also looks to be solidifying its position for the long term: Many children and teens now program their first game or blink their first LED using Python. They can then move seamlessly into more advanced domains, and even get a job, with the same language.

    Что в общем-то правда.

     
     
  • 3.40, User (??), 15:08, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Кмк скорее нет - современный python так-то дохрена-и-без-нужды сложный язык - но для некоторых задач комфортная learning curve дает шансы с этой "сложностью" никогда и не столкнуться.
     
     
  • 4.49, Аноним (-), 15:18, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уточню "Легкий язык чтобы помигать светодиодом"))

    То что он становится дофигв сложный, если тебе нужно написать что-то более объемное...
    Ну так это будет сюрпризом! Детишки ж любят сюрпризы))

    А если серьезно - на нем классно прототипировать сложные вещи, которые потом переписываются на другой язык.
    Из довольно серьезных и сложных проектов могу вспомнить Asahi Lina и драйвер для M1.
    Он был написан на питоне, а потом, уже после реверса и отладки, переписан на раст,
    https://asahilinux.org/2022/11/tales-of-the-m1-gpu/

     
     
  • 5.54, Аноним (42), 15:40, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >переписан на раст

    А вот кто его переписал:
    https://tech.lgbt/@ella
    Rust+Apple+LGBT, все сходится.

     
     
  • 6.88, Аноним (-), 16:51, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне без разницы, кто его переписывал, хоть мыши рокеры с марса.
    Или ты будешь каждому мейтейнеру опенсорс проекта в штаны заглядывать?
    Боюсь половина тебя не поймет, а вторая обрадуется, но обрадуешься ли ты ?


     
  • 5.57, User (??), 15:42, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Уточню "Легкий язык чтобы помигать светодиодом"))
    > То что он становится дофигв сложный, если тебе нужно написать что-то более
    > объемное...
    > Ну так это будет сюрпризом! Детишки ж любят сюрпризы))

    Не совсем так. Полбеды, что сложность\хрупкость кода с ростом объема кодовой базы растет нелинейно - так еще и то, что поверх языка накручено с целью эту "нелинейность" поубавить - дофига сложное. По ощущениям аналогичного объема питонячий код десятилетней давности читается _проще_. Ну или я уже старый ;).
    Но причина популярности языка скорее в том, что на овердохрена кейсов ты имеешь все возможности _никогда_ с этой самой "сложностью" не столкнуться. Я тяп-ляпс Уася, пишу модули для ansible - оно вот вообще меня как-нибудь волнует? Неа. Я датасатанист Петя - делаю фигак-фигак "Я-математик-а-не-программист!" - у меня императивная юпитер-портянка на 32 страницы, где я дергаю pandas за уси места - волнуют меня пляски-с-типизацией? Данибожтымой! Я менеджер Иван Васильич, мне нужно слабать отчет чуть-чуть за пределами excel'я... Я внедренец Семён... Я АСУТПшник Виктор... Я...
    Вот конкретно _программисту_, которому необходимо (быстро) создавать большие и сложные системы с гарантией их работоспособности на длинных треках с вменяемой стоимостью саппорта - python может нехреново так "жать" во многих местах, а остальным - норм обычно. При этом "остальных" - кратно больше, да.

     
  • 4.89, Аноним (86), 16:53, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > современный python так-то дохрена-и-без-нужды сложный язык

    Полнейшая чушь

    > но для некоторых задач комфортная learning curve дает шансы с этой "сложностью" никогда и не столкнуться.

    Сложный ЯП это когда не можешь начать без осваивания большей части фич. Например, как в случае с c++ или rust

     
  • 2.99, Аноним (99), 17:25, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В принципе автоматизация и робототехника. В стране где заводы с оборудованием времен сталина и смузи офисы тендерод*6илов  существуют в параллельных реальностях, это конечно тяжело осознать. Питон - язык будущей технологической сингулярности.
     

  • 1.21, Капитан Очевидность (?), 14:20, 12/01/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +1 +/
     
  • 1.22, ay8910 (?), 14:21, 12/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    только Ассемблер
     
     
  • 2.31, Аноним (30), 14:49, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какой: ATmega, i386, x86_64, ARM, Aarch64, RISC-V, Loongson?
     
     
  • 3.33, Аноним (-), 14:53, 12/01/2024 Скрыто ботом-модератором
    		• +1 +/
     
  • 3.52, Коболистагностик (?), 15:35, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот, кстати, ОЧЕНЬ правильный вопрос!
    Наверное из всех, здесь заданных...
     
  • 3.95, Аноним (92), 17:02, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да
     
  • 2.98, Аноним (-), 17:10, 12/01/2024 Скрыто ботом-модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (5)

  • 1.24, Аноним (24), 14:25, 12/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >>> Индекс популярности TIOBE строит свои выводы на основе анализа статистики поисковых запросов <<<

    Я еще понимаю, анализ на основе колличество вакансий, уровень заработной платы и прочие дополнительные плюшки! А это, так мусор, а не рейтинг!

     
     
  • 2.34, Аноним (-), 14:59, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В этом смысле рейтинг от IEEE Spectrum еще как то приближен к реальности
    У них учитывается "упоминания в цифровом архиве журнальных статей и докладов с конференций, число новых и активных репозиториев в GitHub, число вопросов в Stack Overflow, вакансии на CareerBuilder и EEE Job Site"
    Но даже у них в параметрах какой-то блщит типа "число публикаций на сайтах Reddit и Hacker News, поиска по запросу "{название_языка} programming", анализ упоминаний в Twitter".
     
  • 2.59, Аноним (42), 15:48, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если строить рейтинг на основе количества вакансий, некоторые безопасТные языки рискуют в него вообще не попасть ))
     

  • 1.41, Аноним (78), 15:10, 12/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    На Фортране явно запустили какой-то проект, наверняка по мешин лернингу.
     
     
  • 2.60, Аноним (42), 15:50, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всегда было. На нем написаны тонны математических библиотек, даже больше чем для Си, не говоря уже о других языках. И еще у него очень, очень эффективный компилятор.
     
     
  • 3.77, Аноним (78), 16:29, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему он только сейчас скакнул с 27 на 12 место? Ждал удобный момент? Не там что-то большое возможно госзаказ.
     
     
  • 4.80, Аноним (80), 16:37, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, nvidia сейчас опять активно популяризует фортран. При чём тут госзаказы?
     
  • 3.79, Аноним (80), 16:35, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если это только не gfortran. Не надо заливать про эффективность, проприетарные компиляторы под каждую целевую платформу может и хороши, но дело тут в том, что сишный компилятор научили нормально оптимизировать код только с 10 лет назад. Скорее причина в самом языке, для сложения матриц он норм, а больше ни на что и не годится. За то и востребован.
     
  • 2.73, Аноним (-), 16:16, 12/01/2024 Скрыто ботом-модератором
    		• +/
     

  • 1.44, Бывалый смузихлёб (?), 15:14, 12/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Итого: надо учить жс согласно данным любого из рейтингов
     

     ....ответы скрыты модератором (2)

  • 1.47, Аноним (47), 15:15, 12/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Рейтинг востребованности документации и примеров кода к языкам программирования. В такой формулировке все сразу встает на свои места.
     
  • 1.55, Коболистогностик (?), 15:41, 12/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А почему нет Forth-а нигде?!

    Плохие рейтинги! Не объективные!

    Я, вот, сижу на работе..., оглядываюсь вокруг... И что я вижу в объективной реальности? Никого - от двери в каморку начальника отдела и - до выхода в холл (и - дальше - вплоть до выхода в с фирмы...), - НИКОГО, кто кроме, как на Форте и Си софт создаёт, НЕ ВИЖУ!

    Даже, если со смежниками общаюсь...

    А - нет! Вру! Админы ещё иногда на bash что-то кропают...

     
     
  • 2.74, Аноним (-), 16:17, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так ты ж код пишешь, а не гуглишь стековерфлоу.
    Вот в рейтинг и не попал.
     
  • 2.100, Аноним (-), 17:44, 12/01/2024 Скрыто ботом-модератором
    		• +/
     

  • 1.56, Минона (ok), 15:41, 12/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Где тот аноним, утверждавший что Котлин обошёл Раст?
     
     
  • 2.62, Аноним (42), 15:53, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А что, извинится перед ним хочешь? См. https://www.tiobe.com/tiobe-index/ внизу таблицы. Тот кто опубликовал новость обрезал неудобное.
     
  • 2.72, Аноним (-), 16:16, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я тут!
    Открываешь pypl.github.io/PYPL.html ссылку из статьи.
    Находишь Rust под номером 11.
    Смотришь на две строки ниже - там Kotlin под номером 13. 11 меньше чем 13!
    Можешь даже перепроверить и посчитать на пальцах.
     
  • 2.101, Аноним (-), 17:46, 12/01/2024 Скрыто ботом-модератором
    		• +/
     

  • 1.58, Аноним (42), 15:46, 12/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как удобно обрезана таблица, чтобы не было видно, как Rust внизу списка болтается и продолжает падать.
     
  • 1.67, Аноним (-), 16:10, 12/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Единственный объективный рейтинг даёт TIOBE об остальных можно и не упоминать.
     
  • 1.90, Анонус (?), 16:59, 12/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Непонятно. Первые 4 в TIOBE в сумме потеряли 14,49%. Еще и ниже у многих минуса. Но плюсы совсем маленькие. Куда ушло остальное?
     
     
  • 2.97, Аноним (-), 17:07, 12/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скриншот в новости это часть рейнига. Остальные плюсы размазаны тонким слоем по остальным языкам.
     

  • 1.103, Геймер (?), 18:02, 12/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Wiring Arduino - самый популярным язык. Потому что все люди в мире любят мигать светодиодом.
     
  • 1.105, Аноним (11), 18:19, 12/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Самое забавное что язык с самым удобным синтаксисом и язык с самым вырвиглазным синтаксисом заняли 1-е и 2-е места соответственно.
     

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