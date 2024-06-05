Опубликован дистрибутив для исследования безопасности Kali Linux 2024.2

Представлен релиз дистрибутива Kali Linux 2024.2, основанного на пакетной базе Debian и предназначенного для тестирования систем на предмет наличия уязвимостей, проведения аудита, анализа остаточной информации и выявления последствий атак злоумышленников. Все оригинальные наработки, созданные в рамках дистрибутива, распространяются под лицензией GPL и доступны через публичный Git-репозиторий. Для загрузки подготовлены несколько вариантов iso-образов, размером 495 МБ и 4 ГБ. Сборки доступны для архитектур i386, x86_64, ARM (armhf и armel, Raspberry Pi, Banana Pi, ARM Chromebook, Odroid). По умолчанию предлагается рабочий стол Xfce, но опционально поддерживаются KDE, GNOME, MATE, LXDE и Enlightenment e17. Kali включает одну из самых полных подборок инструментов для специалистов в области компьютерной безопасности: от средств для тестирования web-приложений и проникновения в беспроводные сети до программ для считывания данных с идентификационных RFID чипов. В комплект входит коллекция эксплоитов и около 400 специализированных утилит для проверки безопасности, таких как Aircrack, Maltego, SAINT, Kismet, Bluebugger, Btcrack, Btscanner, Nmap, p0f. Помимо этого, в дистрибутив включены средства для ускорения подбора паролей (Multihash CUDA Brute Forcer) и WPA ключей (Pyrit) через задействование технологий CUDA и AMD Stream, позволяющих использовать GPU видеокарт NVIDIA и AMD для выполнения вычислительных операций. В новом выпуске: Для решения проблемы 2038 года пакеты для 32-разрядных архитектур armhf и armel переведены на использование 64-разрядного типа time_t.

Пользовательское окружение обновлено до GNOME 46.

Обновлена реализация основанного на Xfce режима "Kali Undercover", симулирующего оформление Windows, чтобы не вызывать подозрений при работе с Kali в публичных местах. Улучшена работа Xfce на экранах с высокой плотностью пикселей.

В состав включены 18 новых утилит: autorecon - инструмент для определения доступных в сети сервисов в многопоточном режиме. coercer - проверка Windows-сервера, используя 12 методов аутентификации. dploot - аналог SharpDPAPI, написанный на Python. getsploit - утилита для поиска и загрузки эксплоитов. gowitness - создания скриншотов сайтов, используя движок Chrome. horst - анализатор беспроводных сетей. ligolo-ng - утилита для туннелинга трафика. mitm6 - реализация атаки на Windows, используя DHCPv6. netexec - инструментарий для автоматизации атак на крупные сети. pspy - отслеживание активности процессов в Linux без необходимости наличия прав root. pyinstaller - преобразование Python-программ в обособленные исполняемые файлы. pyinstxtractor - PyInstalller Extractor. sharpshooter - Payload Generation Framework. sickle - утилита для разработки Payload. snort - система предотвращения атак. sploitscan - поиск информации по CVE-идентификатору. vopono - запуск приложений в отдельном пространстве имён сетевого стека с направлением трафика через туннель. waybackpy - библиотека и CLI для обращения к API сервисов сохранения страниц SavePageNow и CDX.

Добавлена возможность запуска утилиты nmap в режиме стелс-сканирования с использованием TCP SYN ("nmap -sS") без прав root.

Обновлено окружение для мобильных устройств на базе платформы Android - NetHunter, с подборкой инструментов для тестирования систем на наличие уязвимостей. При помощи NetHunter возможна проверка осуществления атак, специфичных для мобильных устройств, например, через эмуляцию работы USB-устройств (BadUSB и HID Keyboard - эмуляция сетевого USB-адаптера, который может использоваться для MITM-атак, или USB-клавиатуры, выполняющей подстановку символов) и создание подставных точек доступа (MANA Evil Access Point). NetHunter устанавливается в штатное окружение платформы Android в форме chroot-образа, в котором выполняется специально адаптированный вариант Kali Linux. В новой версии добавлена поддержка платформы Android 14, реализован загрузчик модулей, улучшено управление правами доступа, реализована поддержка устройств Huawei P9 с LineageOS 16, Nothing Phone 1 c Android 12/13/14 и Poco F3 с Android 14.



