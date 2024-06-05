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Опубликован дистрибутив для исследования безопасности Kali Linux 2024.2

05.06.2024 23:28

Представлен релиз дистрибутива Kali Linux 2024.2, основанного на пакетной базе Debian и предназначенного для тестирования систем на предмет наличия уязвимостей, проведения аудита, анализа остаточной информации и выявления последствий атак злоумышленников. Все оригинальные наработки, созданные в рамках дистрибутива, распространяются под лицензией GPL и доступны через публичный Git-репозиторий. Для загрузки подготовлены несколько вариантов iso-образов, размером 495 МБ и 4 ГБ. Сборки доступны для архитектур i386, x86_64, ARM (armhf и armel, Raspberry Pi, Banana Pi, ARM Chromebook, Odroid). По умолчанию предлагается рабочий стол Xfce, но опционально поддерживаются KDE, GNOME, MATE, LXDE и Enlightenment e17.

Kali включает одну из самых полных подборок инструментов для специалистов в области компьютерной безопасности: от средств для тестирования web-приложений и проникновения в беспроводные сети до программ для считывания данных с идентификационных RFID чипов. В комплект входит коллекция эксплоитов и около 400 специализированных утилит для проверки безопасности, таких как Aircrack, Maltego, SAINT, Kismet, Bluebugger, Btcrack, Btscanner, Nmap, p0f. Помимо этого, в дистрибутив включены средства для ускорения подбора паролей (Multihash CUDA Brute Forcer) и WPA ключей (Pyrit) через задействование технологий CUDA и AMD Stream, позволяющих использовать GPU видеокарт NVIDIA и AMD для выполнения вычислительных операций.

В новом выпуске:

  • Для решения проблемы 2038 года пакеты для 32-разрядных архитектур armhf и armel переведены на использование 64-разрядного типа time_t.
  • Пользовательское окружение обновлено до GNOME 46.
  • Обновлена реализация основанного на Xfce режима "Kali Undercover", симулирующего оформление Windows, чтобы не вызывать подозрений при работе с Kali в публичных местах. Улучшена работа Xfce на экранах с высокой плотностью пикселей.
  • В состав включены 18 новых утилит:
    • autorecon - инструмент для определения доступных в сети сервисов в многопоточном режиме.
    • coercer - проверка Windows-сервера, используя 12 методов аутентификации.
    • dploot - аналог SharpDPAPI, написанный на Python.
    • getsploit - утилита для поиска и загрузки эксплоитов.
    • gowitness - создания скриншотов сайтов, используя движок Chrome.
    • horst - анализатор беспроводных сетей.
    • ligolo-ng - утилита для туннелинга трафика.
    • mitm6 - реализация атаки на Windows, используя DHCPv6.
    • netexec - инструментарий для автоматизации атак на крупные сети.
    • pspy - отслеживание активности процессов в Linux без необходимости наличия прав root.
    • pyinstaller - преобразование Python-программ в обособленные исполняемые файлы.
    • pyinstxtractor - PyInstalller Extractor.
    • sharpshooter - Payload Generation Framework.
    • sickle - утилита для разработки Payload.
    • snort - система предотвращения атак.
    • sploitscan - поиск информации по CVE-идентификатору.
    • vopono - запуск приложений в отдельном пространстве имён сетевого стека с направлением трафика через туннель.
    • waybackpy - библиотека и CLI для обращения к API сервисов сохранения страниц SavePageNow и CDX.
  • Добавлена возможность запуска утилиты nmap в режиме стелс-сканирования с использованием TCP SYN ("nmap -sS") без прав root.
  • Обновлено окружение для мобильных устройств на базе платформы Android - NetHunter, с подборкой инструментов для тестирования систем на наличие уязвимостей. При помощи NetHunter возможна проверка осуществления атак, специфичных для мобильных устройств, например, через эмуляцию работы USB-устройств (BadUSB и HID Keyboard - эмуляция сетевого USB-адаптера, который может использоваться для MITM-атак, или USB-клавиатуры, выполняющей подстановку символов) и создание подставных точек доступа (MANA Evil Access Point). NetHunter устанавливается в штатное окружение платформы Android в форме chroot-образа, в котором выполняется специально адаптированный вариант Kali Linux. В новой версии добавлена поддержка платформы Android 14, реализован загрузчик модулей, улучшено управление правами доступа, реализована поддержка устройств Huawei P9 с LineageOS 16, Nothing Phone 1 c Android 12/13/14 и Poco F3 с Android 14.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.kali.org/blog/kali...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива для исследования безопасности Kali Linux 2023.3
  3. OpenNews: Выпуск BlackArch 2020.06.01, дистрибутива для тестирования безопасности
  4. OpenNews: Выпуск BackBox Linux 8.1, дистрибутива для тестирования безопасности
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутивов для исследователей безопасности Parrot 6.0 и Gnoppix 24
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61320-kali
Ключевые слова: kali, linux
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Обсуждение (2) RSS
  • 2, kusb (?), 23:39, 05/06/2024 [ответить]  
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    Известный в узких кругах дистрибутив.
     

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