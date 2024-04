IBM покупает HashiCorp за 6.4 млрд долларов

2.11 , tcpip ( ?? ), 09:51, 26/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – А ты что знаешь? Они многое знают, реализовали крутые алгоритмы! Вот например: https://github.com/hashicorp/raft

3.15 , Аноним ( 15 ), 09:56, 26/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Данайцы тоже кучу даров принесли и что дальше? Продолжение истории ты знаешь?

3.18 , Аноним ( 34 ), 10:05, 26/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Тут лучше - https://github.com/corosync/corosync И никакого Go 4.19 , tcpip ( ?? ), 10:11, 26/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > лучше... https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-1084 🤣

5.20 , Аноним ( 34 ), 10:14, 26/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – И? Во-первых, ты бы и так не написал (к вопросу - А ты что знаешь?)

А во-вторых, это лучше чем какие-то рафты на Go с GC, где еще и компилятор с телеметрией.

В-третьих, бага уже пофикшена

3.29 , xyll ( ok ), 10:37, 26/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А где написано, что hashicorp изобрёл raft???

4.32 , Аноним ( 34 ), 10:53, 26/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Он вроде написал реализовали, а не изобрели :) Ну да и пофиг. Apache/nginx/firefox реализовали HTTP(S), в postfix/exim реализовали smtp(s), и тд. Тоже все крутые :)

2.36 , OpenEcho ( ? ), 11:14, 26/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > HashiCorp это те инвалиды, которые кроме Go ничего не знают? "Ай, Моська! знать она сильна, что лает на Слона!" (с) И. А. Крылов

2.41 , нах. ( ? ), 11:43, 26/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Зато они продались IBM! А ты сиди в подвале на цепи и дальше программировай за еду. 3.48 , Аноним ( - ), 11:57, 26/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – За еду?

А разве настоящий разраб опенсорса не должен пахать за идею о великом коммунистическом будущем?

Ну, как бородатые воришка емаксов завещал! Ну и иногда выходить на площадь с шляпой, чтобы благодарные пользователи кинули немного мелочи.

2.44 , Аноним ( 44 ), 11:51, 26/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Знания Go им хватило, чтобы продать свой продукт за шесть лярдов.

А знаний сишника хватает на то, чтобы продаваться за еду (если повезёт).