IBM покупает HashiCorp за 6.4 млрд долларов

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|1.1, Аноним (1), 09:24, 26/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>>О возможности возвращения проектов HashiCorp на открытую лицензию пока ничего не сообщается.
ага, щаз.
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|1.2, Fracta1L (ok), 09:26, 26/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Да слейте уже всю IT-индустрию в IBM, Intel, Nvidia, Microsoft и Oracle, хватит уже притворяться, что у вас свободный конкурентный рыночек.
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|4.38, o_O (?), 11:36, 26/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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о, специалисты по подтягивающимся подтянулись. сам сколько раз подтянешься?
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|2.43, Google Inc. (?), 11:49, 26/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Да слейте уже всю IT-индустрию в IBM, Intel, Nvidia, Microsoft и Oracle
А где Google?
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|1.8, Аноним (8), 09:37, 26/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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последний абзац как понимать - хашикорпы предъявили опентофу что те сперли код, но в результате разборки выяснилось что код сперли сами хашикорпы?
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|2.37, Аноним (37), 11:14, 26/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Читаем внимательно
> Проект OpenTofu обвинялся в нарушении интеллектуальной собственности OpenTofu
и ничего не понимаем.
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|3.15, Аноним (15), 09:56, 26/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Данайцы тоже кучу даров принесли и что дальше? Продолжение истории ты знаешь?
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|5.20, Аноним (34), 10:14, 26/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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И? Во-первых, ты бы и так не написал (к вопросу - А ты что знаешь?)
А во-вторых, это лучше чем какие-то рафты на Go с GC, где еще и компилятор с телеметрией.
В-третьих, бага уже пофикшена
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|4.32, Аноним (34), 10:53, 26/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Он вроде написал реализовали, а не изобрели :) Ну да и пофиг. Apache/nginx/firefox реализовали HTTP(S), в postfix/exim реализовали smtp(s), и тд. Тоже все крутые :)
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|2.36, OpenEcho (?), 11:14, 26/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> HashiCorp это те инвалиды, которые кроме Go ничего не знают?
"Ай, Моська! знать она сильна, что лает на Слона!"
(с) И. А. Крылов
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|2.41, нах. (?), 11:43, 26/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зато они продались IBM! А ты сиди в подвале на цепи и дальше программировай за еду.
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|3.48, Аноним (-), 11:57, 26/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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За еду?
А разве настоящий разраб опенсорса не должен пахать за идею о великом коммунистическом будущем?
Ну, как бородатые воришка емаксов завещал!
Ну и иногда выходить на площадь с шляпой, чтобы благодарные пользователи кинули немного мелочи.
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|2.44, Аноним (44), 11:51, 26/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Знания Go им хватило, чтобы продать свой продукт за шесть лярдов.
А знаний сишника хватает на то, чтобы продаваться за еду (если повезёт).
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|1.12, Аноним (-), 09:52, 26/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Собсна именно из-за этого в том числе и надо использовать шелл.
А вы и дальше пользуйте без пяти минут огороженную проприетарь, ведь пару функций на шелле, её заменяющую, написать ой как трудно, правда ведь?
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|2.39, Аноним (39), 11:37, 26/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Они не могут использовать шелл. В шелле по их мнению В ЛЮБОЙ МОМЕНТ МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ ВСЕ ЧТО УГОДНО!!!111
С Продуктом(R)(TM) даже от какой-то какашкиной корпорации, 5 лет назад бывшей кучкой студентов, они ощущают спокойствие и умиротворенность. И проприетарное им даже лучше, лишь бы разрешали на халяву использовать в процессе того, что они называют разработкой.
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|3.45, Аноним (-), 11:52, 26/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У тебя так подгорает, что можно прям погреться)
Неужели зависть настолько гложет?
Что бащпртянки могут в любой момент сделать что угодно это факт.
Доказано бамбл-багом в дровах нвидии и бекдором в XZ.
HashiCorp кстати с 12 года существует, так что у этих студентов оппыта разработки побольше, чем у половины местных.
А теперь и денег.. больше чем у всего пенька вместе взятого.
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|2.31, Прадед (?), 10:44, 26/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Имхо крыс-платформу тотальную. Исторически катило. OpenedHand например
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|1.40, Пряник (?), 11:43, 26/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не смогли в самостоятельность. Впрочем подобное к подобному. Зачем этот Terraform нужен, вообще не понятно.
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|1.42, Аноним (-), 11:49, 26/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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О, чудесная новость!
А сколько было желчи и вангований от местных 'икспертов', что
"вот-вот загнется, там уже куча форков", что "как же они посмели менять лицензию на не одобренную самими OSI", "они принимали патчи от щоо6щества и всех кинули пок-пок-пок!!1"
Бедняги из хашикорпа, сейчас читали бы эти комменты и слезы пачками баксов вытирали.
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