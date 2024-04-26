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IBM покупает HashiCorp за 6.4 млрд долларов

26.04.2024 08:53

Корпорация IBM объявила о заключении соглашения по покупке компании HashiCorp, занимающейся разработкой инструментариев Vagrant, Packer, Hermes, Nomad и Terraform. Размер сделки составит 6.4 млрд долларов. Сделку, которая уже одобрена советами директоров IBM и HashiCorp, планируют завершить до конца года после получения одобрения со стороны акционеров HashiCorp (крупнейшие акционеры выразили готовность проголосовать за сделку) и регулирующих органов. После поглощения HashiCorp продолжит работу под своим именем в качестве отдельного подразделения IBM.

Компания IBM намерена использовать разработки HashiCorp для создания комплексной гибридной облачной платформы, предоставляющей инструменты для управления жизненным циклом ПО с поддержкой разных облачных окружений, как внешних, так и развёрнутых на своих серверах. Платформа будет построена с учётом увеличения сложности современных облачных внедрений и продвижения систем машинного обучения. Ожидается, что покупка HashiCorp поможет IBM укрепить свои позиции в таких областях, как автоматизация IT-процессов, защита данных и консалтинг, а также поможет развитию платформы Watsonx и продуктов Red Hat. Например, комбинация возможностей управления конфигураций Red Hat Ansible Automation со средствами автоматизации процессов HashiCorp Terraform позволит подготовить новое решение для гибридных облачных систем, упрощающее доставку и настройку приложений.

О возможности возвращения проектов HashiCorp на открытую лицензию пока ничего не сообщается. Напомним, что изначально продукты HashiCorp развивались под открытой лицензией MPL, но в августе 2023 года были переведены на проприетарную лицензию BSL 1.1, ограничивающую использование кода в облачных системах, конкурирующих с продуктами и сервисами HashiCorp. Cмена лицензии объяснялась желанием сохранить финансирование своих разработок в условиях неспособности классических моделей лицензирования противостоять паразитированию компаний, использующих готовые открытые исходные тексты разработок HashiCorp для создания собственных коммерческих облачных продуктов без участия в совместной разработке.

Изменение лицензии привело к созданию форков OpenTofu и OpenBao, которые продолжили развитие открытых кодовых баз платформы автоматизации поддержания инфраструктуры Terraform и хранилища Vault. Разработка форков переведена на нейтральную площадку организации Linux Foundation и ведётся с использованием открытой модели управления при участии сообщества, сформированного из заинтересованных в проекте компаний и энтузиастов. Например, о поддержке OpenTofu и намерении участвовать в разработке форка объявили 161 компаний и 792 индивидуальных разработчиков, которые выделили на разработку форка ресурсы, эквивалентные работе 18 инженеров в режиме полного рабочего дня в течение следующих 5 лет.

Несколько дней назад проект OpenTofu получил от компании HashiCorp требование о прекращении незаконной деятельности (cease and desist), предлагающее добровольно устранить нарушение под угрозой возможного предъявления судебного иска. Проект OpenTofu обвинялся в нарушении интеллектуальной собственности OpenTofu в связи с переносом изменений из ветки Terraform, добавленных под лицензией BSL, в ветку OpenTofu, поставляемую под лицензией MPL. Представители OpenTofu не согласились с претензией и привели доказательство того, что до этого спорный код присутствовал в старой кодовой базе с лицензией MPL, но потом при реализации дополнительной функциональности был скопирован разработчиками HashiCorp в код под лицензией BSL.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.hashicorp.com/blog...)
  2. OpenNews: Проект OpenBao начал развитие форка Hashicorp Vault
  3. OpenNews: OpenTF, форк платформы Terraform, переименован в OpenTofu
  4. OpenNews: Компания HashiCorp меняет лицензию на своё ПО с MPLv2 на проприетарную BSL 1.1
  5. OpenNews: Компания IBM объявила о покупке Red Hat
  6. OpenNews: HashiCorp временно приостановил приём изменений от сообщества в проекте Terraform
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61072-hashicorp
Ключевые слова: hashicorp, ibm
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (35) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:24, 26/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >>О возможности возвращения проектов HashiCorp на открытую лицензию пока ничего не сообщается.

    ага, щаз.

     
  • 1.2, Fracta1L (ok), 09:26, 26/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Да слейте уже всю IT-индустрию в IBM, Intel, Nvidia, Microsoft и Oracle, хватит уже притворяться, что у вас свободный конкурентный рыночек.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 09:30, 26/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ок, мы больше не будем притворяться!
    А вы?
     
     
  • 3.21, Fracta1L (ok), 10:15, 26/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А мы и так не притворяемся.
     
     
  • 4.47, Sw00p aka Jerom (?), 11:54, 26/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    жуйте молча :)
     
  • 2.25, Аноним (25), 10:23, 26/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Любой стартап делается с одной целью продаться не только в ИТ.
     
     
  • 3.34, Аноним (34), 10:58, 26/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Специалисты по стартапам и бизнес-стратегиям подтянулись
     
     
  • 4.38, o_O (?), 11:36, 26/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    о, специалисты по подтягивающимся подтянулись. сам сколько раз подтянешься?
     
  • 2.43, Google Inc. (?), 11:49, 26/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Да слейте уже всю IT-индустрию в IBM, Intel, Nvidia, Microsoft и Oracle

    А где Google?

     

  • 1.8, Аноним (8), 09:37, 26/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    последний абзац как понимать - хашикорпы предъявили опентофу что те сперли код, но в результате разборки выяснилось что код сперли сами хашикорпы?
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 09:49, 26/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно сделать вывод, что всё законно, но хашикорп…
     
  • 2.37, Аноним (37), 11:14, 26/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Читаем внимательно

    > Проект OpenTofu обвинялся в нарушении интеллектуальной собственности OpenTofu

    и ничего не понимаем.

     

  • 1.9, Аноним (34), 09:38, 26/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    HashiCorp это те инвалиды, которые кроме Go ничего не знают?
     
     
  • 2.11, tcpip (??), 09:51, 26/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А ты что знаешь? Они многое знают, реализовали крутые алгоритмы! Вот например: https://github.com/hashicorp/raft
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 09:56, 26/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Данайцы тоже кучу даров принесли и что дальше? Продолжение истории ты знаешь?
     
  • 3.18, Аноним (34), 10:05, 26/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут лучше - https://github.com/corosync/corosync

    И никакого Go

     
     
  • 4.19, tcpip (??), 10:11, 26/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > лучше...

    https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2018-1084

    🤣

     
     
  • 5.20, Аноним (34), 10:14, 26/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    И? Во-первых, ты бы и так не написал (к вопросу - А ты что знаешь?)
    А во-вторых, это лучше чем какие-то рафты на Go с GC, где еще и компилятор с телеметрией.
    В-третьих, бага уже пофикшена
     
  • 3.29, xyll (ok), 10:37, 26/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А где написано, что hashicorp изобрёл raft???
     
     
  • 4.32, Аноним (34), 10:53, 26/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он вроде написал реализовали, а не изобрели :) Ну да и пофиг. Apache/nginx/firefox реализовали HTTP(S), в postfix/exim реализовали smtp(s),  и тд. Тоже все крутые :)
     
  • 2.36, OpenEcho (?), 11:14, 26/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > HashiCorp это те инвалиды, которые кроме Go ничего не знают?

    "Ай, Моська! знать она сильна, что лает на Слона!"

    (с) И. А. Крылов

     
  • 2.41, нах. (?), 11:43, 26/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зато они продались IBM! А ты сиди в подвале на цепи и дальше программировай за еду.

     
     
  • 3.48, Аноним (-), 11:57, 26/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    За еду?
    А разве настоящий разраб опенсорса не должен пахать за идею о великом коммунистическом будущем?
    Ну, как бородатые воришка емаксов завещал!

    Ну и иногда выходить на площадь с шляпой, чтобы благодарные пользователи кинули немного мелочи.

     
  • 2.44, Аноним (44), 11:51, 26/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Знания Go им хватило, чтобы продать свой продукт за шесть лярдов.
    А знаний сишника хватает на то, чтобы продаваться за еду (если повезёт).
     

  • 1.12, Аноним (-), 09:52, 26/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Собсна именно из-за этого в том числе и надо использовать шелл.

    А вы и дальше пользуйте без пяти минут огороженную проприетарь, ведь пару функций на шелле, её заменяющую, написать ой как трудно, правда ведь?

     
     
  • 2.39, Аноним (39), 11:37, 26/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Они не могут использовать шелл. В шелле по их мнению В ЛЮБОЙ МОМЕНТ МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ ВСЕ ЧТО УГОДНО!!!111
    С Продуктом(R)(TM) даже от какой-то какашкиной корпорации, 5 лет назад бывшей кучкой студентов, они ощущают спокойствие и умиротворенность. И проприетарное им даже лучше, лишь бы разрешали на халяву использовать в процессе того, что они называют разработкой.
     
     
  • 3.45, Аноним (-), 11:52, 26/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У тебя так подгорает, что можно прям погреться)
    Неужели зависть настолько гложет?

    Что бащпртянки могут в любой момент сделать что угодно это факт.
    Доказано бамбл-багом в дровах нвидии и бекдором в XZ.

    HashiCorp кстати с 12 года существует, так что у этих студентов оппыта разработки побольше, чем у половины местных.
    А теперь и денег.. больше чем у всего пенька вместе взятого.

     

  • 1.26, Аноним (25), 10:24, 26/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какой бы стартап сделать чтобы продаться потом?
     
     
  • 2.31, Прадед (?), 10:44, 26/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Имхо крыс-платформу тотальную. Исторически катило. OpenedHand например
     
  • 2.35, Аноним (35), 11:08, 26/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    киоск интим-услуг на дому, сразу столько соседей набежит!
     
  • 2.46, Аноним (39), 11:53, 26/04/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.30, Прадед (?), 10:43, 26/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А IBM любит пошопиться
     
     
  • 2.33, Аноним (34), 10:54, 26/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    шопоголики, что с них взять
     

  • 1.40, Пряник (?), 11:43, 26/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не смогли в самостоятельность. Впрочем подобное к подобному. Зачем этот Terraform нужен, вообще не понятно.
     
  • 1.42, Аноним (-), 11:49, 26/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    О, чудесная новость!
    А сколько было желчи и вангований от местных 'икспертов', что
    "вот-вот загнется, там уже куча форков", что "как же они посмели менять лицензию на не одобренную самими OSI", "они принимали патчи от щоо6щества и всех кинули пок-пок-пок!!1"

    Бедняги из хашикорпа, сейчас читали бы эти комменты и слезы пачками баксов вытирали.

     

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