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OpenTF, форк платформы Terraform, переименован в OpenTofu

20.09.2023 17:27

Проект по созданию форка платформы управления конфигурацией и автоматизации поддержания инфраструктуры Terraform переименован из OpenTF в OpenTofu для исключения пересечений с проектом Terraform и товарными знаками компании Hashicorp. Сокращение "tf" решено заменить на "Tofu" так как сочетание "tf" уже используется в расширениях файлов Terraform, в переменных и функциях в коде, а также в названиях продуктов TFC (Terraform Cloud) и TFE (Terraform Enterprise). Так как OpenTofu позиционируется как продукт для предприятий, создатели форка решили исключить все потенциальные риски, связанные с возможными судебными претензиями о нарушении товарных знаков и интеллектуальной собственности Hashicorp.

Одновременно объявлено о официальном принятии OpenTofu в число проектов организации Linux Foundation. Разработка форка на нейтральной площадке под эгидой Linux Foundation позволит гарантировать сохранение открытого характера платформы, защитить проект от изменений в политике отдельных компаний и упростить участие сторонних компаний. О своей поддержке новой организации и намерении участвовать в разработке форка объявили 147 компаний и 734 индивидуальных разработчиков. Присоединившиеся к инициативе OpenTofu компании выделили на разработку форка ресурсы, эквивалентные работе 18 инженеров в режиме полного рабочего дня в течение следующих 5 лет (для сравнения последние два года в компании HashiCorp сопровождением Terraform занимается 5 инженеров).

Основные принципы дальнейшего развития OpenTofu:

  • Развитие как открытого проекта под свободной лицензией MPLv2.
  • Участие сообщества в управлении проектом, приём изменений от сообщества, открытый процесс рецензирования изменений и развитие новшеств через публичное обсуждение RFC.
  • Принятие решений о включении исправлений и новых возможностей, учитывая пользу для сообщества, а не отдельных поставщиков.
  • Применение модульной структуры, удобной для программистов и способствующей развитию новой экосистемы инструментов и компонентов для интеграции.
  • Сохранение обратной совместимости и возможность использовать OpenTofu в качестве прозрачной замены Terraform, совместимой со всеми провайдерами и модулями Terraform.

Напомним, что причиной создания форка стал перевод компанией HashiCorp своих продуктов на проприетарную лицензию BSL 1.1, ограничивающую использование кода в облачных системах, конкурирующих с продуктами и сервисами HashiCorp. Cмена лицензии объясняется желанием сохранить финансирование своих разработок в условиях неспособности классических моделей лицензирования противостоять паразитированию компаний, использующих готовые открытые исходные тексты разработок HashiCorp для создания собственных коммерческих облачных продуктов без участия в совместной разработке.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.linuxfoundation.or...)
  2. OpenNews: Организация OpenTF создала форк платформы управления конфигурацией Terraform
  3. OpenNews: Компания HashiCorp меняет лицензию на своё ПО с MPLv2 на проприетарную BSL 1.1
  4. OpenNews: HashiCorp представил открытую систему управления документами Hermes
  5. OpenNews: HashiCorp временно приостановил приём изменений от сообщества в проекте Terraform
  6. OpenNews: Внедрение вредоносного кода в скрипт Codecov привело к компрометации PGP-ключа HashiCorp
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59793-opentf
Ключевые слова: opentf, opentofu, terraform
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (5) RSS
  • 1.1, WE (?), 17:34, 20/09/2023 [ответить]  
    		• +2 +/
    Первый инвестиционный транш освоен успешно.
     
  • 1.2, Аноним (2), 17:51, 20/09/2023 [ответить]  
    		• +/
    > выделили на разработку форка 18 инженеров
    > в компании HashiCorp 5 инженеров

    Вот так вот оно, когда внезапно меняешь на ходу лицензии. Всем корпам будет урок. 18 свободных разрабов против пяти корпоративных рабов с бейджиком.

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 18:00, 20/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зато эффективно менеджирят.
     

  • 1.4, Аноним (4), 18:01, 20/09/2023 [ответить]  
    		• +/
    Не взлетит, будет та же история что с опенсерчем
     
  • 1.5, Аноним (3), 18:02, 20/09/2023 [ответить]  
    		• +/
    В хашикорп явно приняли на работу манагера из IBM. Вот он там и творит фиг знает что. Причём его KPI точно вырастет и он с чистой совестью и хорошими отзывами перейдет в новую компанию.
     

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