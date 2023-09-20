OpenTF, форк платформы Terraform, переименован в OpenTofu

Проект по созданию форка платформы управления конфигурацией и автоматизации поддержания инфраструктуры Terraform переименован из OpenTF в OpenTofu для исключения пересечений с проектом Terraform и товарными знаками компании Hashicorp. Сокращение "tf" решено заменить на "Tofu" так как сочетание "tf" уже используется в расширениях файлов Terraform, в переменных и функциях в коде, а также в названиях продуктов TFC (Terraform Cloud) и TFE (Terraform Enterprise). Так как OpenTofu позиционируется как продукт для предприятий, создатели форка решили исключить все потенциальные риски, связанные с возможными судебными претензиями о нарушении товарных знаков и интеллектуальной собственности Hashicorp. Одновременно объявлено о официальном принятии OpenTofu в число проектов организации Linux Foundation. Разработка форка на нейтральной площадке под эгидой Linux Foundation позволит гарантировать сохранение открытого характера платформы, защитить проект от изменений в политике отдельных компаний и упростить участие сторонних компаний. О своей поддержке новой организации и намерении участвовать в разработке форка объявили 147 компаний и 734 индивидуальных разработчиков. Присоединившиеся к инициативе OpenTofu компании выделили на разработку форка ресурсы, эквивалентные работе 18 инженеров в режиме полного рабочего дня в течение следующих 5 лет (для сравнения последние два года в компании HashiCorp сопровождением Terraform занимается 5 инженеров). Основные принципы дальнейшего развития OpenTofu: Развитие как открытого проекта под свободной лицензией MPLv2.

Участие сообщества в управлении проектом, приём изменений от сообщества, открытый процесс рецензирования изменений и развитие новшеств через публичное обсуждение RFC.

Принятие решений о включении исправлений и новых возможностей, учитывая пользу для сообщества, а не отдельных поставщиков.

Применение модульной структуры, удобной для программистов и способствующей развитию новой экосистемы инструментов и компонентов для интеграции.

Сохранение обратной совместимости и возможность использовать OpenTofu в качестве прозрачной замены Terraform, совместимой со всеми провайдерами и модулями Terraform. Напомним, что причиной создания форка стал перевод компанией HashiCorp своих продуктов на проприетарную лицензию BSL 1.1, ограничивающую использование кода в облачных системах, конкурирующих с продуктами и сервисами HashiCorp. Cмена лицензии объясняется желанием сохранить финансирование своих разработок в условиях неспособности классических моделей лицензирования противостоять паразитированию компаний, использующих готовые открытые исходные тексты разработок HashiCorp для создания собственных коммерческих облачных продуктов без участия в совместной разработке.



