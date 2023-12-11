Проект OpenBao начал развитие форка Hashicorp Vault

|
|1.2, ryoken (ok), 11:56, 11/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>>Фокр будет
угу
>>выделили на разработку форка ресурсы, эквивалентные работе 18 инженеров в режиме полного рабочего дня в течение следующих 5 лет
Вот это не очень понял. В среднем 18, сегодня 20, завтра 16?
|
|
|
|2.6, Аноним (6), 12:13, 11/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Вот это не очень понял. В среднем 18, сегодня 20, завтра 16?
В этом месяце 18, в следующем 17, потом 16, и так далее, как в стишке про десять негритят.
Тут, в США, жизнь дорожает очень быстро, поэтому адекватную оплату нужно сохранять ценой сокращений.
|
|2.8, Аноним (8), 12:23, 11/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это значит часы работы. И да прикинь в реальной жизни программисты не приколочены к рабочему месту они могут и уволиться.
|
|
|
|3.11, нах. (?), 12:57, 11/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
А если их сильнее пороть - у них в сутках станет 28 часов? Начальство что-то вот заинтересовалось...
|
|
|
|4.15, Аноним (6), 13:09, 11/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Долговая нагрузка является куда более эффективным мотиватором, чем телесные наказания.
Именно поэтому капитализм более эффективен, чем рабовладельческий строй.
|
|
|
|5.17, нах. (?), 13:26, 11/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Долговая нагрузка является куда более эффективным мотиватором, чем телесные наказания.
> Именно поэтому капитализм более эффективен, чем рабовладельческий строй.
Римская и Османская империи немного удивлены, как это так?!
|
|
|
|6.19, Аноним (6), 13:48, 11/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Римская и Османская империи немного удивлены, как это так?!
Напомните, пожалуйста, где они сейчас?
|
|
|
|7.20, нах. (?), 14:21, 11/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Напомните, пожалуйста, где они сейчас?
ну так рабовладение ж запретили...
Вот и результат - бывший палестинский вилайет никак не может в очередной раз переделиться. В то время как капиталистические ошметки империй только глубокую обеспокоенность выражать умеют.
При римлянах или турках такого безобразия и представить себе было нельзя.
|
|
|
|2.7, Аноним (8), 12:20, 11/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
От какого-то васянокорпа? У которого 3x этажная лицензия? Толи мит толь проприетарная для продуктов васянокорпа? Спасибо ешьте сами.
|
|
|
|3.9, Аноним (6), 12:26, 11/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
in the Software without restriction, including without limitation the rights
to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
furnished to do so, subject to the following conditions:
> The above copyright notice and this permission notice shall be included in all
copies or substantial portions of the Software.
Ну да, очень сложная лицензия.
|
|2.10, fyjy (?), 12:36, 11/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Сейчас каждый сделает сбе форк, которые будут несовместимы друг с другом.
В итоге работать оно будет... как почти все в линуксе)
|
|
|
|3.21, mumu (ok), 14:31, 11/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
И страдать от этого будут только облачные провайдеры, забашляющие бабки на опенсорсе. Все остальные просто будут использовать оригинал.
Какого-то особого сочувствия облачные корпорации не вызывают если честно.
|
|3.22, Аноним (18), 14:33, 11/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Выводы неправильные. Будет работать один индустриальный стандарт. Остальное отомрет.
|
|1.14, Аноньимъ (ok), 13:03, 11/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> Под покровительством организации Linux Foundation
> ограничивающую использование кода в облачных системах
> Присоединившиеся к инициативе OpenTofu компании выделили на разработку форка ресурсы, эквивалентные работе 18 инженеров
Я не пойму только, каким боком Linux Foundation к разборкам корпорастов с какой-то нишевой мутной корпоративной базой, да ещё конкретно финансовым.
Может стоит заняться в конце концов развитием, ну я не знаю, Линукса?
|
|
|
|2.16, Аноним (6), 13:12, 11/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Может стоит заняться в конце концов развитием, ну я не знаю, Линукса?
Добавить больше интересных багов в ext4!
|