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Проект OpenBao начал развитие форка Hashicorp Vault

11.12.2023 11:46

Под покровительством организации Linux Foundation основан проект OpenBao, который продолжит развитие кодовой базы хранилища Hashicorp Vault под свободной лицензией MPLv2 (Mozilla Public Licence). Форк создан в ответ на перевод компанией HashiCorp своих продуктов на проприетарную лицензию BSL 1.1, ограничивающую использование кода в облачных системах, конкурирующих с продуктами и сервисами HashiCorp.

Создатели проекта OpenBao намерены продолжить разработку форка Hashicorp Vault на нейтральной площадке Linux Foundation при участии сообщества, сформированного из заинтересованных в проекте компаний и энтузиастов, и используя открытую модель управления. Форк будет ответвлён от ветки Hashicorp Vault 1.14.x и будет включать все изменения, опубликованные под лицензией MPL 2.0. Инициатором форка стал Себастьян Стадил (Sebastian Stadil), руководитель и основатель DevOps-компании Scalr, являющийся одним из создателей проекта OpenTofu. К работе над форком также подключились инженеры из IBM, сопровождающие проект LF Edge.

Hashicorp Vault предоставляет инструменты для управления, хранения и распространения сертификатов, ключей, API-токенов, паролей и прочей конфиденциальной информации, а также для организации доступа к секретным данным, ведения лога аудита, генерации паролей и токенов, шифрования данных, обеспечения отзыва скомпрометированных секретов. Компания Hashicorp заявила о прекращении публикации исправлений для выпусков Hashicorp Vault под лицензией MPL после 31 декабря 2023 года.

Cмена лицензии объясняется желанием сохранить финансирование своих разработок в условиях неспособности классических моделей лицензирования противостоять паразитированию компаний, использующих готовые открытые исходные тексты разработок HashiCorp для создания собственных коммерческих облачных продуктов без участия в совместной разработке. В соответствии опубликованным несколько дней назад отчётом, выручка компании Hashicorp за третий финансовый квартал, завершившийся 31 октября 2023 года, достигла 146.1 млн долларов, что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Убытки компании при этом снизились с $72 млн до $39.5 млн.

Дополнительно можно отметить начало бета-тестирования первого выпуска OpenTofu, форка платформы управления конфигурацией и автоматизации поддержания инфраструктуры Hashicorp Terraform. Первый выпуск OpenTofu базируется на ветке Terraform 1.6, поддерживает все имеющиеся возможности и содержит некоторые дополнительные исправления и улучшения, нацеленные на усиление безопасности. В качестве альтернативы Terraform Registry проектом также создан реестр всех провайдеров и модулей, которые можно использовать с OpenTofu.

OpenTofu развивается под эгидой организации Linux Foundation с использованием свободной лицензии MPLv2. О поддержке OpenTofu и намерении участвовать в разработке форка объявили 158 компаний и 780 индивидуальных разработчиков. Присоединившиеся к инициативе OpenTofu компании выделили на разработку форка ресурсы, эквивалентные работе 18 инженеров в режиме полного рабочего дня в течение следующих 5 лет (для сравнения последние два года в компании HashiCorp сопровождением Terraform занимается 5 инженеров).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.theregister.com/20...)
  2. OpenNews: OpenTF, форк платформы Terraform, переименован в OpenTofu
  3. OpenNews: Организация OpenTF создала форк платформы управления конфигурацией Terraform
  4. OpenNews: Компания HashiCorp меняет лицензию на своё ПО с MPLv2 на проприетарную BSL 1.1
  5. OpenNews: Представлен Crab, форк языка Rust, избавленный от бюрократии
  6. OpenNews: Первый выпуск Incus, форка системы управления контейнерами LXD
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60268-openbao
Ключевые слова: openbao, fork, hashicorp, vault
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (24) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, scriptkiddis (?), 11:54, 11/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Шикарная новость.
     
  • 1.2, ryoken (ok), 11:56, 11/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >>Фокр будет

    угу

    >>выделили на разработку форка ресурсы, эквивалентные работе 18 инженеров в режиме полного рабочего дня в течение следующих 5 лет

    Вот это не очень понял. В среднем 18, сегодня 20, завтра 16?

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 12:13, 11/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Вот это не очень понял. В среднем 18, сегодня 20, завтра 16?

    В этом месяце 18, в следующем 17, потом 16, и так далее, как в стишке про десять негритят.
    Тут, в США, жизнь дорожает очень быстро, поэтому адекватную оплату нужно сохранять ценой сокращений.

     
  • 2.8, Аноним (8), 12:23, 11/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это значит часы работы. И да прикинь в реальной жизни программисты не приколочены к рабочему месту они могут и уволиться.
     
     
  • 3.11, нах. (?), 12:57, 11/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А если их сильнее пороть - у них в сутках станет 28 часов? Начальство что-то вот заинтересовалось...
     
     
  • 4.15, Аноним (6), 13:09, 11/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Долговая нагрузка является куда более эффективным мотиватором, чем телесные наказания.

    Именно поэтому капитализм более эффективен, чем рабовладельческий строй.

     
     
  • 5.17, нах. (?), 13:26, 11/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Долговая нагрузка является куда более эффективным мотиватором, чем телесные наказания.
    > Именно поэтому капитализм более эффективен, чем рабовладельческий строй.

    Римская и Османская империи немного удивлены, как это так?!

     
     
  • 6.19, Аноним (6), 13:48, 11/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Римская и Османская империи немного удивлены, как это так?!

    Напомните, пожалуйста, где они сейчас?

     
     
  • 7.20, нах. (?), 14:21, 11/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Напомните, пожалуйста, где они сейчас?

    ну так рабовладение ж запретили...

    Вот и результат - бывший палестинский вилайет никак не может в очередной раз переделиться. В то время как капиталистические ошметки империй только глубокую обеспокоенность выражать умеют.

    При римлянах или турках такого безобразия и представить себе было нельзя.

     
  • 5.18, Аноним (18), 13:27, 11/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разница только в названиях.
     

  • 1.3, Lost Inside (ok), 12:08, 11/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    OpenBao, OpenTofu... Даешь проект OpenBaijiu!
     
     
  • 2.5, Аноним (6), 12:10, 11/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть OpenYurt, специфический вариант кубика https://openyurt.io/zh/
     
  • 2.12, Аноньимъ (ok), 12:58, 11/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    OpenCumys
     

  • 1.4, Аноним (6), 12:08, 11/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А предыдущий форк Vault, https://github.com/Infisical/infisical уже вышел из моды?
     
     
  • 2.7, Аноним (8), 12:20, 11/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    От какого-то васянокорпа? У которого 3x этажная лицензия? Толи мит толь проприетарная для продуктов васянокорпа? Спасибо ешьте сами.
     
     
  • 3.9, Аноним (6), 12:26, 11/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy

    of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
    in the Software without restriction, including without limitation the rights
    to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
    copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
    furnished to do so, subject to the following conditions:
    > The above copyright notice and this permission notice shall be included in all

    copies or substantial portions of the Software.

    Ну да, очень сложная лицензия.

     
  • 2.10, fyjy (?), 12:36, 11/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сейчас каждый сделает сбе форк, которые будут несовместимы друг с другом.
    В итоге работать оно будет... как почти все в линуксе)
     
     
  • 3.13, нах. (?), 12:58, 11/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    хачикорп фаулт в общем-то и не особо жалко.

     
  • 3.21, mumu (ok), 14:31, 11/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И страдать от этого будут только облачные провайдеры, забашляющие бабки на опенсорсе. Все остальные просто будут использовать оригинал.
    Какого-то особого сочувствия облачные корпорации не вызывают если честно.
     
  • 3.22, Аноним (18), 14:33, 11/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Выводы неправильные. Будет работать один индустриальный стандарт. Остальное отомрет.
     

  • 1.14, Аноньимъ (ok), 13:03, 11/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Под покровительством организации Linux Foundation
    > ограничивающую использование кода в облачных системах
    > Присоединившиеся к инициативе OpenTofu компании выделили на разработку форка ресурсы, эквивалентные работе 18 инженеров

    Я не пойму только, каким боком Linux Foundation к разборкам корпорастов с какой-то нишевой мутной корпоративной базой, да ещё конкретно финансовым.

    Может стоит заняться в конце концов развитием, ну я не знаю, Линукса?

     
     
  • 2.16, Аноним (6), 13:12, 11/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Может стоит заняться в конце концов развитием, ну я не знаю, Линукса?

    Добавить больше интересных багов в ext4!

     
     
  • 3.23, Аноньимъ (ok), 15:07, 11/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну хоть так.

    Или поддержать какой-нибудь сетевой драйвер.

     

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