Выпуск языка программирования Rust 1.77

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Опубликован релиз языка программирования общего назначения Rust 1.77, основанного проектом Mozilla, но ныне развиваемого под покровительством независимой некоммерческой организации Rust Foundation. Язык сфокусирован на безопасной работе с памятью и предоставляет средства для достижения высокого параллелизма выполнения заданий, при этом обходясь без использования сборщика мусора и runtime (runtime сводится к базовой инициализации и сопровождению стандартной библиотеки).
Методы работы с памятью в Rust избавляют разработчика от ошибок при манипулировании указателями и защищают от проблем, возникающих из-за низкоуровневой работы с памятью, таких как обращение к области памяти после её освобождения, разыменование нулевых указателей, выход за границы буфера и т.п. Для распространения библиотек, обеспечения сборки и управления зависимостями проектом развивается пакетный менеджер Cargo. Для размещения библиотек поддерживается репозиторий crates.io.
Безопасная работа с памятью обеспечивается в Rust во время компиляции через проверку ссылок, отслеживание владения объектами, учёт времени жизни объектов (области видимости) и оценку корректности доступа к памяти во время выполнения кода. Rust также предоставляет средства для защиты от целочисленных переполнений, требует обязательной инициализации значений переменных перед использованием, лучше обрабатывает ошибки в стандартной библиотеке, применяет концепцию неизменяемости (immutable) ссылок и переменных по умолчанию, предлагает сильную статическую типизацию для минимизации логических ошибок.
Основные новшества:
- Добавлена поддержка литералов для Си-строк (c"текст"), которые хранятся в памяти с завершающим нулевым символом и ассоциированы с типом "CStr". Предполагается, что поддержка Си-строк упростит написание кода, взаимодействующего с прослойками на языках программирования, в которых применяются завершаемые нулевым байтом строки, и позволит выполнять необходимые проверки на стадии компиляции.
const HELLO: &core::ffi::CStr = c"Hello, world!";
- В асинхронно выполняемых функциях, объявленных при помощи выражения "async fn", разрешено использование рекурсии, т.е. подобные функции теперь могут вызывать сами себя.
async fn fib(n: u32) -> u32 {
match n {
0 | 1 => 1,
_ => Box::pin(fib(n-1)).await + Box::pin(fib(n-2)).await
}
}
- Стабилизирован макрос offset_of!, позволяющий определить байтовое смещение полей структур, перечислений, объединений и кортежей, относительно начала типа. На практике макрос может быть полезен в ситуациях, когда требуется работа на уровне смещения полей при отсутствии экземпляра типа. В частности, функциональность offset_of необходима при разработке низкоуровневых компонентов, таких как драйверы.
use std::mem;
#[repr(C)]
struct FieldStruct {
first: u8,
second: u16,
third: u8
}
assert_eq!(mem::offset_of!(FieldStruct, first), 0);
assert_eq!(mem::offset_of!(FieldStruct, second), 2);
assert_eq!(mem::offset_of!(FieldStruct, third), 4);
- В пакетном менеджере Cargo в профилях релизов по умолчанию включена очистка файлов от отладочных данных (strip = "debuginfo"), если в профиле Cargo явно не включён режим отладки, т.е. если параметр debug = 0.
- Включена по умолчанию опция "-Zthir-unsafeck=on", обеспечивающая проверку unsafe для промежуточного представления THIR ("Typed High-Level Intermediate Representation").
- Добавлена lint-проверка static_mut_refs для вывода предупреждения при использовании ссылок на изменяемые статические значения.
- Реализована возможность применения типажа "From<&[T; N]>" для типа "Cow<[T]>".
fn foo(data: impl Into<Cow<'static, [&'static str]>>) { /* ... */ }
fn main() {
foo(&["hello", "world"]);
}
- В компиляторе обеспечено выравнивание 16-байтовых типов i128 и u128 для систем x86.
- В разряд стабильных переведена новая порция API, в том числе стабилизированы методы и реализации типажей:
- Реализован третий уровень поддержки для платформ
aarch64-unknown-illumos,
hexagon-unknown-none-elf,
riscv32imafc-esp-espidf и
riscv32im-risc0-zkvm-elf. Третий уровень подразумевает базовую поддержку, но без автоматизированного тестирования, публикации официальных сборок и проверки возможности сборки кода.