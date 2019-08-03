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Выпуск языка программирования Rust 1.77

22.03.2024 13:57

Опубликован релиз языка программирования общего назначения Rust 1.77, основанного проектом Mozilla, но ныне развиваемого под покровительством независимой некоммерческой организации Rust Foundation. Язык сфокусирован на безопасной работе с памятью и предоставляет средства для достижения высокого параллелизма выполнения заданий, при этом обходясь без использования сборщика мусора и runtime (runtime сводится к базовой инициализации и сопровождению стандартной библиотеки).

Методы работы с памятью в Rust избавляют разработчика от ошибок при манипулировании указателями и защищают от проблем, возникающих из-за низкоуровневой работы с памятью, таких как обращение к области памяти после её освобождения, разыменование нулевых указателей, выход за границы буфера и т.п. Для распространения библиотек, обеспечения сборки и управления зависимостями проектом развивается пакетный менеджер Cargo. Для размещения библиотек поддерживается репозиторий crates.io.

Безопасная работа с памятью обеспечивается в Rust во время компиляции через проверку ссылок, отслеживание владения объектами, учёт времени жизни объектов (области видимости) и оценку корректности доступа к памяти во время выполнения кода. Rust также предоставляет средства для защиты от целочисленных переполнений, требует обязательной инициализации значений переменных перед использованием, лучше обрабатывает ошибки в стандартной библиотеке, применяет концепцию неизменяемости (immutable) ссылок и переменных по умолчанию, предлагает сильную статическую типизацию для минимизации логических ошибок.

Основные новшества:

  • Добавлена поддержка литералов для Си-строк (c"текст"), которые хранятся в памяти с завершающим нулевым символом и ассоциированы с типом "CStr". Предполагается, что поддержка Си-строк упростит написание кода, взаимодействующего с прослойками на языках программирования, в которых применяются завершаемые нулевым байтом строки, и позволит выполнять необходимые проверки на стадии компиляции. 
    
   const HELLO: &core::ffi::CStr = c"Hello, world!";
  • В асинхронно выполняемых функциях, объявленных при помощи выражения "async fn", разрешено использование рекурсии, т.е. подобные функции теперь могут вызывать сами себя. 
    
   async fn fib(n: u32) -> u32 {
      match n {
          0 | 1 => 1,
          _ => Box::pin(fib(n-1)).await + Box::pin(fib(n-2)).await
      }   
   }
  • Стабилизирован макрос offset_of!, позволяющий определить байтовое смещение полей структур, перечислений, объединений и кортежей, относительно начала типа. На практике макрос может быть полезен в ситуациях, когда требуется работа на уровне смещения полей при отсутствии экземпляра типа. В частности, функциональность offset_of необходима при разработке низкоуровневых компонентов, таких как драйверы. 
    
   use std::mem;
   #[repr(C)]
   struct FieldStruct {
       first: u8,
       second: u16,
       third: u8
   }
   assert_eq!(mem::offset_of!(FieldStruct, first), 0);
   assert_eq!(mem::offset_of!(FieldStruct, second), 2);
   assert_eq!(mem::offset_of!(FieldStruct, third), 4);
  • В пакетном менеджере Cargo в профилях релизов по умолчанию включена очистка файлов от отладочных данных (strip = "debuginfo"), если в профиле Cargo явно не включён режим отладки, т.е. если параметр debug = 0.
  • Включена по умолчанию опция "-Zthir-unsafeck=on", обеспечивающая проверку unsafe для промежуточного представления THIR ("Typed High-Level Intermediate Representation").
  • Добавлена lint-проверка static_mut_refs для вывода предупреждения при использовании ссылок на изменяемые статические значения.
  • Реализована возможность применения типажа "From<&[T; N]>" для типа "Cow<[T]>". 
    
   fn foo(data: impl Into<Cow<'static, [&'static str]>>) { /* ... */ }

   fn main() {
       foo(&["hello", "world"]);
   }
  • В компиляторе обеспечено выравнивание 16-байтовых типов i128 и u128 для систем x86.
  • В разряд стабильных переведена новая порция API, в том числе стабилизированы методы и реализации типажей:
  • Реализован третий уровень поддержки для платформ aarch64-unknown-illumos, hexagon-unknown-none-elf, riscv32imafc-esp-espidf и riscv32im-risc0-zkvm-elf. Третий уровень подразумевает базовую поддержку, но без автоматизированного тестирования, публикации официальных сборок и проверки возможности сборки кода.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.rust-lang.org/202...)
  2. OpenNews: Выпуск языка программирования Rust 1.76
  3. OpenNews: Код поддержки кодека VP9 в V4L2 для чипов Hantro и Rockchip переписан на Rust
  4. OpenNews: Выпуск Arti 1.2, официальной реализации Tor на языке Rust
  5. OpenNews: Red Hat представил Nova, драйвер для GPU NVIDIA, написанный на языке Rust
  6. OpenNews: Разработчики FreeBSD обсуждают использование языка Rust в базовой системе
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60827-rust
Ключевые слова: rust
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Обсуждение (5) RSS
  • 1, Аноним12345 (?), 14:05, 22/03/2024 [ответить]  
    		• +1 +/
    хруст до добра не доведет
     
  • 2, Werenter (ok), 14:06, 22/03/2024 [ответить]  
    		• +/
    Зачем он вообще существует?
     
  • 3, Аноним (3), 14:08, 22/03/2024 [ответить]  
    		• +/
    Больше рекурсий богу рекурсий!
    Обязательно используйте внутри рекурсии транзакцию, а то малоли вдруг.
     
  • 4, Аноним (4), 14:08, 22/03/2024 [ответить]  
    		• +/
    > Безопасная работа с памятью обеспечивается в Rust во время компиляции через проверку ссылок, отслеживание владения объектами, учёт времени жизни объектов (области видимости) и оценку корректности доступа к памяти во время выполнения кода. Rust также предоставляет средства для защиты от целочисленных переполнений, требует обязательной инициализации значений переменных перед использованием, лучше обрабатывает ошибки в стандартной библиотеке, применяет концепцию неизменяемости (immutable) ссылок и переменных по умолчанию, предлагает сильную статическую типизацию для минимизации логических ошибок.

    Половину этого списка поддерживают другие языки.

     
  • 5, Аноним (5), 14:08, 22/03/2024 [ответить]  
    		• +/
    > Третий уровень подразумевает базовую поддержку
    > без проверки возможности сборки кода

    🤦

     
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