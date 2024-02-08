Выпуск языка программирования Rust 1.76

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|1.3, Аноним (3), 23:19, 08/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Вообще, впервые слышу, чтобы сборка софта влияла на игры. Это же не венда, в венде компиляция мешает играм. Реально играм мешают только загруженная CUDA, и то не совсем критично.
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|2.28, cheburnator9000 (ok), 01:13, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Совсем больной? Игры утилизируют RAM, CPU не в меньшей степени чем GPU/VRAM. Еще скажи что можно все ядра отключить, скорость залочить на 800мгц и ФПС не должен упасть.
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|3.29, cheburnator9000 (ok), 01:15, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сборка проекта на Rust утилизирует все ядра по простой банальной причине, количество crate пакетов зависимостей и зависимостей их зависимостей может достигать до ТЫСЯЧИ.
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|3.38, Аноним (3), 01:32, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Или ты? Сборка софта в линуксе всегда происходит с пониженным приоритетом и процессор буквально никогда не является узким местом для остального софта. Память тоже не используется так уж активно, современная память в многоканальном режиме весьма производительная. Вот забитый io может быть проблемой и создавать задержки, ionice что-то не работает так хорошо как раньше.
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|4.46, 12yoexpert (ok), 02:39, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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втф я только что прочитал... вспоминаются экспертные мнения из детства о том, как винда активному окну больше cpu выделяет...
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|5.47, Аноним (3), 02:44, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Так у меня генту, я бы заметил. А вот почему венда так хреново себя ощущает под минимальной нагрузкой, я не имею понятия, но это факт.
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|6.60, 12yoexpert (ok), 03:01, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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что осталось после б и а? не думал, что кто-то надумает на опеннет ботов натравить
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|5.63, cheburnator9000 (ok), 03:27, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> втф я только что прочитал... вспоминаются экспертные мнения из детства о том,
> как винда активному окну больше cpu выделяет...
Она и так активному окну больше cpu выделяет. Просто вы зажрались со своими 16 ядерными 5ггц процессорами и не понимаете о чем идет речь. При активной игре тот же youtube и твитч понижают качество фонового видео, а в некоторых случаях даже зависают, но этого не происходит при активном браузере, качество и фризы из-за потерь кадров при декодирвоании. Те же интеловские P-core, E-core, работают под вендой по тому же принципу и не разбираются что например "рендеринг" видео в видеоредакторе нужно производить на P-ядрах, но стоит видеоредактору посидеть в фоне пару минут как процессинг переходит на E-ядра до "альт-таба". Клоун.
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|4.64, cheburnator9000 (ok), 03:29, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Или ты? Сборка софта в линуксе всегда происходит с пониженным приоритетом и
> процессор буквально никогда не является узким местом для остального софта. Память
> тоже не используется так уж активно, современная память в многоканальном режиме
> весьма производительная. Вот забитый io может быть проблемой и создавать задержки,
> ionice что-то не работает так хорошо как раньше.
В каком мире работа обычного бинарника gcc или clang запускается с пониженным приоритетом? Или у вас Linux ZverCD Edition ну тогда понятно.
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|5.65, Аноним (3), 03:44, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В любом, в котором "сборщик" не одноклеточное, потому что это целиком на нём как правило. Но дело в том, что изменение приоритетов процессора у процессов венды далеко не так замечательно работает. И особенно что касается планировщика io.
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|2.20, tty0 (?), 00:58, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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На самом деле нет, просто добавили фичи и выкатили новую версию.
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|1.5, Аноним (-), 23:20, 08/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Реализован третий уровень поддержки для платформ {x86_64,i686}-win7-windows-msvc
А сколько воя было что семерку дропают!
Впрочем, это было читать совсем не удивительно читать на опеннете.
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|2.18, Alladin (?), 00:48, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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интересно еще то, что года 3-4 назад на rust под windows 7 спокойно писалось и работало, а тут поддержка..
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|3.30, Аноним (-), 01:19, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну так 4 года назад и было EOL семерки - "Windows 7 support ended on January 14, 2020".
Мурзила напр. ее будет тянуть вроде до осени или начала зимы в ESR ветке.
Они просто перевели его из Tier1 (или Tier2) в Tier3.
Потому что даже машину для тестирования с семеркой сложно найти (местные ретрограды не в счет).
А ведь там должна быть лицуха, ибо засудят, и ее нужно как-то интегрировать в общую инфру (дырявую семерку, хаха).
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|1.9, keydon (ok), 23:38, 08/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Планировщик оптимизирован для повышения приоритета интерактивных задач на фоне задач, интенсивно нагружающих CPU. Например, в тесте запуска игрового приложения одновременно со сборкой ядра планировщик scx_rustland позволил добиться в игре более высокого FPS, чем при использовании штатного планировщика EEVDF.
Вот это да! А если найс игре повысить то внезапно планировщик тоже будет больше процессорного времени выделять. Вот только ядро медленнее собираться будет(как и с scx_rustland), но журнализдов это мало волнует.
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|2.11, Аноним (-), 23:46, 08/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Вот только ядро медленнее собираться будет(как и с scx_rustland), но журнализдов это мало волнует
Именно, потому что всем какбэ по.. на то, сколько собирается ядро.
Оно уже собранное прилетает 99% юзеров с очередным обновлением.
У ментейнеров есть соответствующее железо, а проблемы гентопердоликов никого не интересуют.
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|2.31, cheburnator9000 (ok), 01:20, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>но журнализдов это мало волнует.
У вас с порядком приоритетов проблемы. Вам и в игрушку поиграть и emerge -uND --with-bdeps=y @world подавай с одинаковой производительностью без потери ФПС и времени, чудес не бывает, устанавливай второй компьютер для таких желаний.
В венде так всегда было foreground приложение получает больший приоритет любого backgroud и никто до сих пор не жаловался, наоборот только довольны, а в линуксе и этого нет в 2024 году.
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|2.42, Аноним (42), 02:19, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Наоборот, народ приучается читать доки и исходники (установка которых строго необходима для внятных сообщений об ошибках).
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|1.14, Такер Карлсон (-), 00:05, 09/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> В документацию добавлена отдельная секция, описывающая совместимость различных типов аргументов и типов возвращаемых значений функций на уровне ABI. По сравнению с прошлыми версиями гарантирована совместимость на уровне ABI типов "char" и "u32", которые имеют идентичный размер и выравнивание.
Это вроде не альфа версия. На минуту этот язык пытаются в ядро пропихнуть, а такие вещи не описаны.
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|2.15, Шарп (ok), 00:24, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Ну-ка напомни размер int'а в си описан? Ой-ой-ой, как же так, а в ядро пропихнули.
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|3.16, Аноним (-), 00:28, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ты не понимаешь это другое!
В СИ "щвободка и пусть система сама разберется, нам лениво это прописывать в стандарте ИСО",
а вот в расте "диктат компилятора и вообще все плохо"!
И вообще ты видел какое у них токсичное сообщество! СИшники всего-то в ядро навыпрограммировали уязвимостей, а эти их травят!
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|3.22, Аноним (3), 00:59, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Мне больше интересно почему у этих символ вместо 1 байта 4 байта? И я не понимаю, у них это utf-16 без суррогатных единиц, т.е. несчастный огрызок UCS-2 с которым все уже настрадались? При этом, утф-8 использовать просто нельзя, в нём легко может быть и 1 и 2 и 6 байт.
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|5.27, Аноним (3), 01:12, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хм, действительно, я был практически уверен что мне встречались какие-то 6-байтные последовательности, это даже было законно и по стандарту (прошлому) в теории. Не помню, что это было и для чего. В таком случае, 4 байт действительно хватает для utf-8, остаётся вопрос с переменностью.
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|7.40, Аноним (3), 02:00, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Похоже, это именно оно, спасибо за ссылку! Припоминаю, что пришлось использовать utf-32 тогда, потому что нормальный юникод был только в линуксе и в программах с icu (тот же хром) и у всех остальных платформ свои несовместимые представления о юникоде.
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|6.66, morphe (?), 04:32, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> В таком случае, 4 байт действительно хватает для utf-8, остаётся вопрос с переменностью.
4 байт не хватит для представления любого символа в utf-8.
utf-8 это способ кодирования unicode символов, где 1 символ минимум 1 байт, а максимум 6 байт
В utf-16 - минимум 2, максимум 4
utf-32 - всегда 4 байта, потому что unicode символ по стандарту не может иметь codepoint больше по размеру чем 4 байта.
Строки в Rust utf-8, и там один символ может быть закодирован как 6 байт, что логично, ведь латиница в utf-32 занимала бы в 4 раза больше места чем нужно, а худший случай в 6 байт на codepoint пока не осуществим (Нет таких пока, китайский и прочие языки - максимум 5 байт)
Однако строки в Rust напрямую не индексируются посимвольно, а потому char сделали статичные 4 байта, поэтому char вмещает в себя любой unicode codepoint.
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|1.19, Аноним (24), 00:50, 09/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>гарантирована совместимость на уровне ABI типов "char" и "u32", которые имеют идентичный размер и выравнивание
Они там с ума посходили, хранить значения от 0 до 256 в 4х байтах? Всё с ними ясно, ффтопку этот раст.
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|4.26, Аноним (26), 01:05, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Так и в расте в строках используется UTF-8.
char это для итерации по декодированным символам.
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|5.41, Аноним (42), 02:16, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Извиняюсь тогда. Мало на расте кодил, забыл, что там для строк другой тип. а не как в сишке.
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|4.68, morphe (?), 04:40, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Utf8 - юникод, символ (codepoint) там максимум 4 байта, и Rust тут следует стандарту
Utf8 это про кодирование, а не про размер символа, размер символа общий и для utf8, и для utf16, и для utf32 4 байта, а кодируются эти 4 байта в utf8 - 1-6байт, в utf16 - 2-4байта, в utf32 - 4байта
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|3.25, Юникод (?), 01:03, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Писатели на Си знают что такое битовые поля в структурах. А этот ваш юникод с эмоджи не нужен. Выдумывают каждый код новые пиктограммы чтобы, коммитет продолжали финансировать. Весь ваш юникод еще на версии 2 надо было закрывать.
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