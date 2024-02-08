Выпуск языка программирования Rust 1.76

3.29 , cheburnator9000 ( ok ), 01:15, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Сборка проекта на Rust утилизирует все ядра по простой банальной причине, количество crate пакетов зависимостей и зависимостей их зависимостей может достигать до ТЫСЯЧИ.

3.38 , Аноним ( 3 ), 01:32, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Или ты? Сборка софта в линуксе всегда происходит с пониженным приоритетом и процессор буквально никогда не является узким местом для остального софта. Память тоже не используется так уж активно, современная память в многоканальном режиме весьма производительная. Вот забитый io может быть проблемой и создавать задержки, ionice что-то не работает так хорошо как раньше.

4.46 , 12yoexpert ( ok ), 02:39, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – втф я только что прочитал... вспоминаются экспертные мнения из детства о том, как винда активному окну больше cpu выделяет...

5.47 , Аноним ( 3 ), 02:44, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Так у меня генту, я бы заметил. А вот почему венда так хреново себя ощущает под минимальной нагрузкой, я не имею понятия, но это факт.

6.60 , 12yoexpert ( ok ), 03:01, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – что осталось после б и а? не думал, что кто-то надумает на опеннет ботов натравить

7.62 , Аноним ( 3 ), 03:21, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Кажется, ты опять забыл таблетки принять, это не дело.

5.63 , cheburnator9000 ( ok ), 03:27, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > втф я только что прочитал... вспоминаются экспертные мнения из детства о том,

> как винда активному окну больше cpu выделяет... Она и так активному окну больше cpu выделяет. Просто вы зажрались со своими 16 ядерными 5ггц процессорами и не понимаете о чем идет речь. При активной игре тот же youtube и твитч понижают качество фонового видео, а в некоторых случаях даже зависают, но этого не происходит при активном браузере, качество и фризы из-за потерь кадров при декодирвоании. Те же интеловские P-core, E-core, работают под вендой по тому же принципу и не разбираются что например "рендеринг" видео в видеоредакторе нужно производить на P-ядрах, но стоит видеоредактору посидеть в фоне пару минут как процессинг переходит на E-ядра до "альт-таба". Клоун.

4.64 , cheburnator9000 ( ok ), 03:29, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Или ты? Сборка софта в линуксе всегда происходит с пониженным приоритетом и

> процессор буквально никогда не является узким местом для остального софта. Память

> тоже не используется так уж активно, современная память в многоканальном режиме

> весьма производительная. Вот забитый io может быть проблемой и создавать задержки,

> ionice что-то не работает так хорошо как раньше. В каком мире работа обычного бинарника gcc или clang запускается с пониженным приоритетом? Или у вас Linux ZverCD Edition ну тогда понятно.

5.65 , Аноним ( 3 ), 03:44, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В любом, в котором "сборщик" не одноклеточное, потому что это целиком на нём как правило. Но дело в том, что изменение приоритетов процессора у процессов венды далеко не так замечательно работает. И особенно что касается планировщика io.

3.45 , 12yoexpert ( ok ), 02:38, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – на такой тупой троллинг мог купиться только истинный фанатик раста

