Выпуск языка программирования Rust 1.76

fn get_iter() -> impl Iterator<Item = i32> { [1, 2, 3].into_iter() } fn main() { let iter = get_iter(); let iter_name = std::any::type_name_of_val(&iter); let sum: i32 = iter.sum(); println!("The sum of the `{iter_name}` is {sum}."); } На выходе получим: The sum of the `core::array::iter::IntoIter<i32, 3>` is 6.