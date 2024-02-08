The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск языка программирования Rust 1.76

08.02.2024 23:04

Опубликован релиз языка программирования общего назначения Rust 1.76, основанного проектом Mozilla, но ныне развиваемого под покровительством независимой некоммерческой организации Rust Foundation. Язык сфокусирован на безопасной работе с памятью и предоставляет средства для достижения высокого параллелизма выполнения заданий, при этом обходясь без использования сборщика мусора и runtime (runtime сводится к базовой инициализации и сопровождению стандартной библиотеки).

Методы работы с памятью в Rust избавляют разработчика от ошибок при манипулировании указателями и защищают от проблем, возникающих из-за низкоуровневой работы с памятью, таких как обращение к области памяти после её освобождения, разыменование нулевых указателей, выход за границы буфера и т.п. Для распространения библиотек, обеспечения сборки и управления зависимостями проектом развивается пакетный менеджер Cargo. Для размещения библиотек поддерживается репозиторий crates.io.

Безопасная работа с памятью обеспечивается в Rust во время компиляции через проверку ссылок, отслеживание владения объектами, учёт времени жизни объектов (области видимости) и оценку корректности доступа к памяти во время выполнения кода. Rust также предоставляет средства для защиты от целочисленных переполнений, требует обязательной инициализации значений переменных перед использованием, лучше обрабатывает ошибки в стандартной библиотеке, применяет концепцию неизменяемости (immutable) ссылок и переменных по умолчанию, предлагает сильную статическую типизацию для минимизации логических ошибок.

Основные новшества:

  • В документацию добавлена отдельная секция, описывающая совместимость различных типов аргументов и типов возвращаемых значений функций на уровне ABI. По сравнению с прошлыми версиями гарантирована совместимость на уровне ABI типов "char" и "u32", которые имеют идентичный размер и выравнивание.
  • В дополнение к ранее доступному вызову "any::type_name::<T>()", возвращающему строковое описание для типа, указанного в параметре "T", добавлена функция "type_name_of_val(&T)" позволяющая получить информацию о типе на основе любой неименованной ссылки. 
    
   fn get_iter() -> impl Iterator<Item = i32> {
       [1, 2, 3].into_iter()
   }

   fn main() {
       let iter = get_iter();
       let iter_name = std::any::type_name_of_val(&iter);
       let sum: i32 = iter.sum();
       println!("The sum of the `{iter_name}` is {sum}.");
   }   

На выходе получим:

   The sum of the `core::array::iter::IntoIter<i32, 3>` is 6.
  • В разряд стабильных переведена новая порция API, в том числе стабилизированы методы и реализации типажей:
  • Реализован третий уровень поддержки для платформ {x86_64,i686}-win7-windows-msvc, aarch64-apple-watchos, arm64e-apple-ios и arm64e-apple-darwin. Третий уровень подразумевает базовую поддержку, но без автоматизированного тестирования, публикации официальных сборок и проверки возможности сборки кода.

Дополнительно можно отметить демонстрацию экспериментального планировщика задач scx_rustland, написанного на языке Rust и выполняемого в пространстве пользователя (вынос логики планирования задач из ядра в пространство пользователя реализовано при помощи инструментария sched-ext, использующего BPF). Планировщик оптимизирован для повышения приоритета интерактивных задач на фоне задач, интенсивно нагружающих CPU. Например, в тесте запуска игрового приложения одновременно со сборкой ядра планировщик scx_rustland позволил добиться в игре более высокого FPS, чем при использовании штатного планировщика EEVDF.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.rust-lang.org/202...)
  2. OpenNews: В Китае запущен спутник с real-time подсистемой ядра Linux, написанной на Rust
  3. OpenNews: Разработчики FreeBSD обсуждают использование языка Rust в базовой системе
  4. OpenNews: Ядро Maestro, написанное на Rust и частично совместимое с Linux
  5. OpenNews: Выпуск языка программирования Rust 1.75 и unikernel Hermit 0.6.7
  6. OpenNews: В ядро Linux 6.8 намечено включение первого сетевого драйвера на языке Rust
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60575-rust
Ключевые слова: rust
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (51) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, Аноним (3), 23:19, 08/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Вообще, впервые слышу, чтобы сборка софта влияла на игры. Это же не венда, в венде компиляция мешает играм. Реально играм мешают только загруженная CUDA, и то не совсем критично.
     
     
  • 2.28, cheburnator9000 (ok), 01:13, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Совсем больной? Игры утилизируют RAM, CPU не в меньшей степени чем GPU/VRAM. Еще скажи что можно все ядра отключить, скорость залочить на 800мгц и ФПС не должен упасть.
     
     
  • 3.29, cheburnator9000 (ok), 01:15, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сборка проекта на Rust утилизирует все ядра по простой банальной причине, количество crate пакетов зависимостей и зависимостей их зависимостей может достигать до ТЫСЯЧИ.
     
  • 3.38, Аноним (3), 01:32, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Или ты? Сборка софта в линуксе всегда происходит с пониженным приоритетом и процессор буквально никогда не является узким местом для остального софта. Память тоже не используется так уж активно, современная память в многоканальном режиме весьма производительная. Вот забитый io может быть проблемой и создавать задержки, ionice что-то не работает так хорошо как раньше.
     
     
  • 4.46, 12yoexpert (ok), 02:39, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    втф я только что прочитал... вспоминаются экспертные мнения из детства о том, как винда активному окну больше cpu выделяет...
     
     
  • 5.47, Аноним (3), 02:44, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Так у меня генту, я бы заметил. А вот почему венда так хреново себя ощущает под минимальной нагрузкой, я не имею понятия, но это факт.
     
     
  • 6.60, 12yoexpert (ok), 03:01, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    что осталось после б и а? не думал, что кто-то надумает на опеннет ботов натравить
     
     
  • 7.62, Аноним (3), 03:21, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кажется, ты опять забыл таблетки принять, это не дело.
     
  • 5.63, cheburnator9000 (ok), 03:27, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > втф я только что прочитал... вспоминаются экспертные мнения из детства о том,
    > как винда активному окну больше cpu выделяет...

    Она и так активному окну больше cpu выделяет. Просто вы зажрались со своими 16 ядерными 5ггц процессорами и не понимаете о чем идет речь. При активной игре тот же youtube и твитч понижают качество фонового видео, а в некоторых случаях даже зависают, но этого не происходит при активном браузере, качество и фризы из-за потерь кадров при декодирвоании. Те же интеловские P-core, E-core, работают под вендой по тому же принципу и не разбираются что например "рендеринг" видео в видеоредакторе нужно производить на P-ядрах, но стоит видеоредактору посидеть в фоне пару минут как процессинг переходит на E-ядра до "альт-таба". Клоун.

     
  • 4.64, cheburnator9000 (ok), 03:29, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Или ты? Сборка софта в линуксе всегда происходит с пониженным приоритетом и
    > процессор буквально никогда не является узким местом для остального софта. Память
    > тоже не используется так уж активно, современная память в многоканальном режиме
    > весьма производительная. Вот забитый io может быть проблемой и создавать задержки,
    > ionice что-то не работает так хорошо как раньше.

    В каком мире работа обычного бинарника gcc или clang запускается с пониженным приоритетом? Или у вас Linux ZverCD Edition ну тогда понятно.

     
     
  • 5.65, Аноним (3), 03:44, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В любом, в котором "сборщик" не одноклеточное, потому что это целиком на нём как правило. Но дело в том, что изменение приоритетов процессора у процессов венды далеко не так замечательно работает. И особенно что касается планировщика io.
     
  • 3.45, 12yoexpert (ok), 02:38, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    на такой тупой троллинг мог купиться только истинный фанатик раста
     
  • 2.57, Пизда рулю (-), 02:58, 09/02/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 2.58, Пизда рулю (-), 02:59, 09/02/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     

     ....ответы скрыты (13)

  • 1.4, Огромист (?), 23:19, 08/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Версии языка выходят быстрее, чем я пишу один проект.
     
     
  • 2.20, tty0 (?), 00:58, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На самом деле нет, просто добавили фичи и выкатили новую версию.
     
     
  • 3.61, Аноним (61), 03:08, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Которую обязательно нудно собрать, чтобы собрать последующие.
     
  • 2.44, 12yoexpert (ok), 02:37, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > чем я переписываю один проект

    поправил, уж извини

     
  • 2.49, Не пиздабол (-), 02:49, 09/02/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.53, Не пиздабол (-), 02:54, 09/02/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 2.54, Не пиздабол (-), 02:55, 09/02/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     

     ....ответы скрыты (6)

  • 1.5, Аноним (-), 23:20, 08/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Реализован третий уровень поддержки для платформ {x86_64,i686}-win7-windows-msvc

    А сколько воя было что семерку дропают!
    Впрочем, это было читать совсем не удивительно читать на опеннете.

     
     
  • 2.18, Alladin (?), 00:48, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    интересно еще то, что года 3-4 назад на rust под windows 7 спокойно писалось и работало, а тут поддержка..
     
     
  • 3.30, Аноним (-), 01:19, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну так 4 года назад и было EOL семерки - "Windows 7 support ended on January 14, 2020".
    Мурзила напр. ее будет тянуть вроде до осени или начала зимы в ESR ветке.

    Они просто перевели его из Tier1 (или Tier2) в Tier3.
    Потому что даже машину для тестирования с семеркой сложно найти (местные ретрограды не в счет).
    А ведь там должна быть лицуха, ибо засудят, и ее нужно как-то интегрировать в общую инфру (дырявую семерку, хаха).

     

  • 1.9, keydon (ok), 23:38, 08/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Планировщик оптимизирован для повышения приоритета интерактивных задач на фоне задач, интенсивно нагружающих CPU. Например, в тесте запуска игрового приложения одновременно со сборкой ядра планировщик scx_rustland позволил добиться в игре более высокого FPS, чем при использовании штатного планировщика EEVDF.

    Вот это да! А если найс игре повысить то внезапно планировщик тоже будет больше процессорного времени выделять. Вот только ядро медленнее собираться будет(как и с scx_rustland), но журнализдов это мало волнует.

     
     
  • 2.11, Аноним (-), 23:46, 08/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Вот только ядро медленнее собираться будет(как и с scx_rustland), но журнализдов это мало волнует

    Именно, потому что всем какбэ по.. на то, сколько собирается ядро.
    Оно уже собранное прилетает 99% юзеров с очередным обновлением.
    У ментейнеров есть соответствующее железо, а проблемы гентопердоликов никого не интересуют.

     
  • 2.31, cheburnator9000 (ok), 01:20, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >но журнализдов это мало волнует.

    У вас с порядком приоритетов проблемы. Вам и в игрушку поиграть и emerge -uND --with-bdeps=y @world подавай с одинаковой производительностью без потери ФПС и времени, чудес не бывает, устанавливай второй компьютер для таких желаний.

    В венде так всегда было foreground приложение получает больший приоритет любого backgroud и никто до сих пор не жаловался, наоборот только довольны, а в линуксе и этого нет в 2024 году.

     

  • 1.12, Вы забыли заполнить поле Name (?), 23:50, 08/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Выпускать книжки по расту - это золотая жила. Можно каждую неделю выпускать новую.
     
     
  • 2.42, Аноним (42), 02:19, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наоборот, народ приучается читать доки и исходники (установка которых строго необходима для внятных сообщений об ошибках).
     

  • 1.14, Такер Карлсон (-), 00:05, 09/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > В документацию добавлена отдельная секция, описывающая совместимость различных типов аргументов и типов возвращаемых значений функций на уровне ABI. По сравнению с прошлыми версиями гарантирована совместимость на уровне ABI типов "char" и "u32", которые имеют идентичный размер и выравнивание.

    Это вроде не альфа версия. На минуту этот язык пытаются в ядро пропихнуть, а такие вещи не описаны.

     
     
  • 2.15, Шарп (ok), 00:24, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Ну-ка напомни размер int'а в си описан? Ой-ой-ой, как же так, а в ядро пропихнули.
     
     
  • 3.16, Аноним (-), 00:28, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ты не понимаешь это другое!
    В СИ "щвободка и пусть система сама разберется, нам лениво это прописывать в стандарте ИСО",
    а вот в расте "диктат компилятора и вообще все плохо"!
    И вообще ты видел какое у них токсичное сообщество! СИшники всего-то в ядро навыпрограммировали уязвимостей, а эти их травят!
     
  • 3.22, Аноним (3), 00:59, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Мне больше интересно почему у этих символ вместо 1 байта 4 байта? И я не понимаю, у них это utf-16 без суррогатных единиц, т.е. несчастный огрызок UCS-2 с которым все уже настрадались? При этом, утф-8 использовать просто нельзя, в нём легко может быть и 1 и 2 и 6 байт.
     
     
  • 4.24, Аноним (24), 01:02, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Строго до 4 по стандарту. больше - уже невалидно.
     
     
  • 5.27, Аноним (3), 01:12, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хм, действительно, я был практически уверен что мне встречались какие-то 6-байтные последовательности, это даже было законно и по стандарту (прошлому) в теории. Не помню, что это было и для чего. В таком случае, 4 байт действительно хватает для utf-8, остаётся вопрос с переменностью.
     
     
  • 6.39, Витюшка (?), 01:45, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https://www.unicode.org/reports/tr26/
     
     
  • 7.40, Аноним (3), 02:00, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Похоже, это именно оно, спасибо за ссылку!  Припоминаю, что пришлось использовать utf-32 тогда, потому что нормальный юникод был только в линуксе и в программах с icu (тот же хром) и у всех остальных платформ свои несовместимые представления о юникоде.
     
  • 6.66, morphe (?), 04:32, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > В таком случае, 4 байт действительно хватает для utf-8, остаётся вопрос с переменностью.

    4 байт не хватит для представления любого символа в utf-8.
    utf-8 это способ кодирования unicode символов, где 1 символ минимум 1 байт, а максимум 6 байт
    В utf-16 - минимум 2, максимум 4
    utf-32 - всегда 4 байта, потому что unicode символ по стандарту не может иметь codepoint больше по размеру чем 4 байта.

    Строки в Rust utf-8, и там один символ может быть закодирован как 6 байт, что логично, ведь латиница в utf-32 занимала бы в 4 раза больше места чем нужно, а худший случай в 6 байт на codepoint пока не осуществим (Нет таких пока, китайский и прочие языки - максимум 5 байт)

    Однако строки в Rust напрямую не индексируются посимвольно, а потому char сделали статичные 4 байта, поэтому char вмещает в себя любой unicode codepoint.

     

  • 1.19, Аноним (24), 00:50, 09/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >гарантирована совместимость на уровне ABI типов "char" и "u32", которые имеют идентичный размер и выравнивание

    Они там с ума посходили, хранить значения от 0 до 256 в 4х байтах? Всё с ними ясно, ффтопку этот раст.

     
     
  • 2.21, чатжпт (?), 00:58, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    шел 2024 год, писатели на си всё еще не узнали про юникод
     
     
  • 3.23, Аноним (24), 01:01, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Писатели на си используют строго UTF-8.  Даже петицию создали https://utf8everywhere.org/ .
     
     
  • 4.26, Аноним (26), 01:05, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так и в расте в строках используется UTF-8.

    char это для итерации по декодированным символам.

     
     
  • 5.41, Аноним (42), 02:16, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Извиняюсь тогда. Мало на расте кодил, забыл, что там для строк другой тип. а не как в сишке.
     
  • 4.68, morphe (?), 04:40, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Utf8 - юникод, символ (codepoint) там максимум 4 байта, и Rust тут следует стандарту

    Utf8 это про кодирование, а не про размер символа, размер символа общий и для utf8, и для utf16, и для utf32 4 байта, а кодируются эти 4 байта в utf8 - 1-6байт, в utf16 - 2-4байта, в utf32 - 4байта

     
  • 3.25, Юникод (?), 01:03, 09/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Писатели на Си знают что такое битовые поля в структурах. А этот ваш юникод с эмоджи не нужен. Выдумывают каждый код новые пиктограммы чтобы, коммитет продолжали финансировать. Весь ваш юникод еще на версии 2 надо было закрывать.
     
     
  • 4.70, Аноним (-), 05:12, 09/02/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.43, 12yoexpert (ok), 02:35, 09/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Спаси и сохрани
     
  • 1.48, Не пиздабол (-), 02:46, 09/02/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.67, _ (??), 04:39, 09/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Теперь ещё более безпасТная работа с памятью!
     
  • 1.69, Аноним (-), 05:10, 09/02/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2024 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру