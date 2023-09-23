Выпуск свободной операционной системы Visopsys 0.92

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|3.38, Атон (?), 22:20, 23/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Кто-то ностальгирует по os/2
Ностальгирует? А ничего что в 2023 году новый релиз вышел?
Люди вон, ищут способы как её купить, сейчас из-за санкций проблема с VISA карточками, а МИР там ещё не принимают.
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|5.55, Атон (?), 23:25, 23/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Чего купить, OS/2?
именно!
> А софт под неё ещё пишут?
зачем? старый нормально работает.
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|6.58, Аноним (58), 23:28, 23/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А эти люди, которые жаждут купить os/2, сейчас с нами, в этой комнате?
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|2.11, Анонин (?), 20:17, 23/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну а что вы хотели - она в 23МБ умещается.
А смотрится достаточно неплохо. Шрифты правда всратенькие, но может их можно сменить?
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|2.24, rvs2016 (ok), 21:10, 23/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Какие всё-таки классные были значки в kde4 (oxygen)!
Так Оксиген этот и по ныне живёт и здравствует! Ну только с умолчания снят.
Только прикол в том, что какая разница - какое оформление включено, если поверх него запускаешь свои программы, в которых это оформление не видишь вообще никак.
Far manager (far2l), например, запустил - и сразу становится всё-равно - красивые там папочки, Оксиген ли там Фаром закрыт или Бриз там какой и т.д. :-)
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|4.46, rvs2016 (ok), 22:45, 23/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>> Автор молодец!
> А кто автор?
> Молодец.
Съешь солёный огурец! :-)
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|1.13, Аноним (13), 20:22, 23/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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не думал что когда-то такое скажу... но уж лучше под линем сидеть, чем это
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|1.14, YetAnotherOnanym (ok), 20:27, 23/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Самое то для киосков, принтеров чеков электронной очереди, терминалов самообслуживания и прочего подобного с непреодолимым вендорлоком.
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|2.18, коньюктивит (?), 20:51, 23/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там как преодолеешь вендорлок, так и мандец всему этому котёнку. Будете все свои паспортные и прочие данные по миру собирать. И так то. Но будет на порядок хуже. И да, при всём этом, по назначению это всё будет работать чуть хуже чем никак.
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|2.26, Аноним (23), 21:12, 23/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>принтеров чеков электронной очереди
Ни разу не видел принтер чеков с экраном. Ты имеешь ввиду терминал электронной очереди?
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|2.56, Аноним (58), 23:25, 23/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Особенно самое то будет разрабам под этого кадавра пилить софт, ага. Особенно учитывая, что большинство терминалов - это браузер в киоск режиме.
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|2.60, Anonimas (?), 23:33, 23/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Причём автор сабжа, вроде, запилил на его основе livecd для редактирования разделов на диске.
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|1.17, коньюктивит (?), 20:48, 23/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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По описанию подумал, что это для VR чегой-то. А на скринах какой-то недовиндовз'95. Но на коре дуба хоть пойдёть?
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|1.19, Golangdev (?), 21:01, 23/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> Графическая подсистема, при помощи которой формируется интерфейс пользователя, интегрирована прямо в ядро ОС
Даже Майкрософт от такой идеи отказались. Это о чём-то да говорит =)
> предлагаются FAT32
Нет, спасибо.
Если цель проекта - исследования - то успехов им в хорошем смысле этого слова, исследования - это хорошо. А так - продакшен юзкейсы не просматриваются.
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|2.34, Аноним (7), 21:42, 23/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Начни я писать свою ОС, тоже бы с реализации сложных ФС не начинал. Для начала FAT32 вполне свои функции выполняет.
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|3.47, Аноньимъ (ok), 22:47, 23/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Какой смысл в своей ос если у неё стандартная фс, файлы, сишка, и вот это всё?
Это уже миллион раз изобрели, POSIX стандартизировали, и ничего нового на этом поприще создать невозможно.
Разве что храмоос какую для души так сказать.
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|2.37, rvs2016 (ok), 22:15, 23/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> предлагаются FAT32
>Нет, спасибо.
А зачем тебе не фат32? Наваливать файлики размером более 4 гигабайтиков?
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|1.20, Аноним (20), 21:05, 23/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Оно годится разве что особо секретное что-то в виртуалке делать. И то если АНБ шаловливые пальчики и туда не запустило.
Возможно в роутер.
Единственный плюс этой системы что она новая и пока никому не нужна. Писатели эксплоитов пока ее в гробу видали, т.к. не выгодно.
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|2.39, ivan_erohin (?), 22:25, 23/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Возможно в роутер
невзможно. веб-интерфейса и httpd нет, ком.строка неизвестно какая, sshd/telnetd нет.
я бы предположил очень устаревшее железо типа пентиум 1,2,3 (зато без IntelME, SecureBoot и TPM).
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|2.57, Аноним (58), 23:27, 23/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Откуда вы такие беретесь? Эксплоиты пишут не под ОС, а под реализацию протоколов. Если туда портировать openssh и тп - все эксплоиты перекочуют as is.
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|1.21, авпе740 (?), 21:05, 23/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Расширены возможности текстового редактора "edit", в котором появились элементы "New" и "Save As" в меню.
Вот это я понимаю инновации, прорывные технологии.
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|2.48, Аноньимъ (ok), 22:48, 23/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Без шуток, полезные улучшения ГУИ, то что сейчас почти не встречается.
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