Выпуск свободной операционной системы Visopsys 0.92

2.24 , rvs2016 ( ok ), 21:10, 23/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Какие всё-таки классные были значки в kde4 (oxygen)! Так Оксиген этот и по ныне живёт и здравствует! Ну только с умолчания снят.

Только прикол в том, что какая разница - какое оформление включено, если поверх него запускаешь свои программы, в которых это оформление не видишь вообще никак.

Far manager (far2l), например, запустил - и сразу становится всё-равно - красивые там папочки, Оксиген ли там Фаром закрыт или Бриз там какой и т.д. :-)

2.44 , Аноньимъ ( ok ), 22:42, 23/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – В третьекедах много лучше.