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Выпуск свободной операционной системы Visopsys 0.92

23.09.2023 19:54

После двух лет разработки опубликован релиз визуальной операционной системы Visopsys 0.92 (VISual OPerating SYStem), разрабатываемой с 1997 года и не похожей на Windows и Unix. Код системы разработан с нуля и распространяется в исходных текстах под лицензией GPLv2. Загрузочный Live-образ занимает 23 МБ.

Графическая подсистема, при помощи которой формируется интерфейс пользователя, интегрирована прямо в ядро ОС, при этом поддерживается и работа в консольном режиме. Из файловых систем в режиме чтения/запись предлагаются FAT32, в режиме только для чтения дополнительно поддерживаются Ext2/3/4. В Visopsys реализована вытесняющая многозадачность, многопоточность, сетевой стек, динамическое связывание, поддержка асинхронного ввода/вывода и виртуальной памяти. Подготовлен типовой набор приложений и стандартных Си-библиотек. Ядро работает в 32-разрядном защищенном режиме и оформлено в массивно-монолитном стиле (все вкомпилировано, без поддержки модулей). Исполняемые файлы оформлены в стандартном формате ELF. Имеется встроенная поддержка изображений JPG, BMP и ICO.

В новом выпуске:

  • Добавлена поддержка 64-разрядных файловых систем EXT2/3/4 (в режиме чтения).
  • Проведена работа по переводу реализации многозадачности в ядре на программное переключение задач. В частности, реализована функция contextSwitch(), добавлен поток collector для очистки завершённых процессов, планировщик задач преобразован для работы в форме обработчика прерываний.
  • Расширены возможности текстового редактора "edit", в котором появились элементы "New" и "Save As" в меню.
  • Добавлена оконная библиотека для создания диалогов "cancel", отменяющих незавершённые операции. Например, данный диалог можно использовать для отмены очень долго устанавливаемых TCP-соединений.
  • В сниффер пакетов добавлена поддержка фильтров, отсеивающий определённый вид трафика (TCP, ARP и т.п.).
  • Добавлена программа errno для вывода сообщений, связанных с заданными кодами ошибок.
  • Обновлены используемые в ядре функции хэширования на базе алгоритма MD5. Программа md5 разделена на отдельные утилиты md5pass и md5sum для создания хэшей для строк и файлов.
  • Улучшено использование блокировок для структур ядра.
  • В стандартную библиотеку добавлена функция strndup(). Реализована глобальная таблица строк, ассоциированных с кодами ошибок.



  1. Главная ссылка к новости (https://visopsys.org/news/...)
  2. OpenNews: Выпуск свободной операционной системы Visopsys 0.9
  3. OpenNews: Доступна операционная система Lilith 0.0.5, написанная на языке Crystal
  4. OpenNews: Четвёртый бета-выпуск операционной системы Haiku R1
  5. OpenNews: Обновление ОС KolibriN 10.1 и MenuetOS 1.34, написанных на ассемблере
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59802-visopsys
Ключевые слова: visopsys
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (52) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 20:03, 23/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    о, ui уровня win 3.11 ты ли это?
     
     
  • 2.3, WE (?), 20:05, 23/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Кто-то ностальгирует по os/2
     
     
  • 3.38, Атон (?), 22:20, 23/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Кто-то ностальгирует по os/2

    Ностальгирует? А ничего что в 2023 году новый релиз вышел?
    Люди вон, ищут способы как её купить, сейчас из-за санкций проблема с VISA карточками, а МИР там ещё не принимают.

     
     
  • 4.51, Минона (ok), 23:18, 23/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чего купить, OS/2?
    А софт под неё ещё пишут?
     
     
  • 5.55, Атон (?), 23:25, 23/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Чего купить, OS/2?

    именно!

    > А софт под неё ещё пишут?

    зачем? старый нормально работает.

     
     
  • 6.58, Аноним (58), 23:28, 23/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А эти люди, которые жаждут купить os/2, сейчас с нами, в этой комнате?
     
  • 4.52, Аноним (58), 23:20, 23/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Брейкин ньюс из варпмирка подоспели.
     
  • 2.7, Аноним (7), 20:11, 23/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Как будто что-то плохое.
     
  • 2.11, Анонин (?), 20:17, 23/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну а что вы хотели - она в 23МБ умещается.
    А смотрится достаточно неплохо. Шрифты правда всратенькие, но может их можно сменить?
     
  • 2.23, Аноним (23), 21:08, 23/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Больше напоминает Win95 упрощенный.
     

  • 1.4, Аноним (4), 20:05, 23/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Какие всё-таки классные были значки в kde4 (oxygen)!
     
     
  • 2.24, rvs2016 (ok), 21:10, 23/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Какие всё-таки классные были значки в kde4 (oxygen)!

    Так Оксиген этот и по ныне живёт и здравствует! Ну только с умолчания снят.
    Только прикол в том, что какая разница - какое оформление включено, если поверх него запускаешь свои программы, в которых это оформление не видишь вообще никак.
    Far manager (far2l), например, запустил - и сразу становится всё-равно - красивые там папочки, Оксиген ли там Фаром закрыт или Бриз там какой и т.д. :-)

     
  • 2.44, Аноньимъ (ok), 22:42, 23/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В третьекедах много лучше.
     

  • 1.6, Rev (?), 20:07, 23/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Прикольная штука! Автор молодец!
     
     
  • 2.35, rvs2016 (ok), 22:12, 23/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Автор молодец!

    А кто автор?

     
     
  • 3.45, Аноньимъ (ok), 22:42, 23/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Молодец.
     
     
  • 4.46, rvs2016 (ok), 22:45, 23/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >> Автор молодец!
    > А кто автор?
    > Молодец.

    Съешь солёный огурец! :-)

     

  • 1.8, Аноним (8), 20:14, 23/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Поддержка ext4 есть, остаётся добавить lvm и будет уже лучше фряхи.
     
     
  • 2.40, ivan_erohin (?), 22:27, 23/09/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.53, Минона (ok), 23:21, 23/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > лучше фряхи.

    Фряха совершенна.

     
  • 2.54, Аноним (58), 23:23, 23/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >лучше фряхи

    Всё что угодно лучше фряхи, кроме фряхи.

     

  • 1.10, Аноним (10), 20:17, 23/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ждем сравнение с KolibriOS (или MenuetOS)
     
  • 1.13, Аноним (13), 20:22, 23/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    не думал что когда-то такое скажу... но уж лучше под линем сидеть, чем это
     
     
  • 2.41, Аноним (41), 22:28, 23/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему? Гуй не понравился?
     
  • 2.49, lleeree_ (ok), 23:08, 23/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >не думал что когда-то такое скажу...

    Продолжай дальше... не думать.

     

  • 1.14, YetAnotherOnanym (ok), 20:27, 23/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Самое то для киосков, принтеров чеков электронной очереди, терминалов самообслуживания и прочего подобного с непреодолимым вендорлоком.
     
     
  • 2.15, Kusb (?), 20:32, 23/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А там обычно не Windows?
     
  • 2.18, коньюктивит (?), 20:51, 23/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там как преодолеешь вендорлок, так и мандец всему этому котёнку. Будете все свои паспортные и прочие данные по миру собирать. И так то. Но будет на порядок хуже. И да, при всём этом, по назначению это всё будет работать чуть хуже чем никак.
     
  • 2.26, Аноним (23), 21:12, 23/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >принтеров чеков электронной очереди

    Ни разу не видел принтер чеков с экраном. Ты имеешь ввиду терминал электронной очереди?

     
     
  • 3.32, коньюктивит (?), 21:21, 23/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Инфомат - так в общем случае это называется :D
     
     
  • 4.59, Аноним (59), 23:29, 23/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    щаз информату нужен браузер...
     
  • 2.56, Аноним (58), 23:25, 23/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Особенно самое то будет разрабам под этого кадавра пилить софт, ага. Особенно учитывая, что большинство терминалов - это браузер в киоск режиме.
     
  • 2.60, Anonimas (?), 23:33, 23/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Причём автор сабжа, вроде, запилил на его основе livecd для редактирования разделов на диске.
     

  • 1.17, коньюктивит (?), 20:48, 23/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    По описанию подумал, что это для VR чегой-то. А на скринах какой-то недовиндовз'95. Но на коре дуба хоть пойдёть?
     
  • 1.19, Golangdev (?), 21:01, 23/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Графическая подсистема, при помощи которой формируется интерфейс пользователя, интегрирована прямо в ядро ОС

    Даже Майкрософт от такой идеи отказались. Это о чём-то да говорит =)

    > предлагаются FAT32

    Нет, спасибо.

    Если цель проекта - исследования - то успехов им в хорошем смысле этого слова, исследования - это хорошо. А так - продакшен юзкейсы не просматриваются.

     
     
  • 2.25, коньюктивит (?), 21:10, 23/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > исследования - это хорошо!

    since 1997!

     
  • 2.34, Аноним (7), 21:42, 23/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Начни я писать свою ОС, тоже бы с реализации сложных ФС не начинал. Для начала FAT32 вполне свои функции выполняет.
     
     
  • 3.47, Аноньимъ (ok), 22:47, 23/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какой смысл в своей ос если у неё стандартная фс, файлы, сишка, и вот это всё?

    Это уже миллион раз изобрели, POSIX стандартизировали, и ничего нового на этом поприще создать невозможно.

    Разве что храмоос какую для души так сказать.

     
  • 2.37, rvs2016 (ok), 22:15, 23/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> предлагаются FAT32
    >Нет, спасибо.

    А зачем тебе не фат32? Наваливать файлики размером более 4 гигабайтиков?

     

  • 1.20, Аноним (20), 21:05, 23/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Оно годится разве что особо секретное что-то в виртуалке делать. И то если АНБ шаловливые пальчики и туда не запустило.

    Возможно в роутер.

    Единственный плюс этой системы что она новая и пока никому не нужна. Писатели эксплоитов пока ее в гробу видали, т.к. не выгодно.

     
     
  • 2.39, ivan_erohin (?), 22:25, 23/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Возможно в роутер

    невзможно. веб-интерфейса и httpd нет, ком.строка неизвестно какая, sshd/telnetd нет.
    я бы предположил очень устаревшее железо типа пентиум 1,2,3 (зато без IntelME, SecureBoot и TPM).

     
  • 2.42, Анонус (?), 22:28, 23/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > плюс этой системы что она новая
    > разрабатываемой с 1997 года
     
  • 2.57, Аноним (58), 23:27, 23/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Откуда вы такие беретесь? Эксплоиты пишут не под ОС, а под реализацию протоколов. Если туда портировать openssh и тп - все эксплоиты перекочуют as is.
     

  • 1.21, авпе740 (?), 21:05, 23/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Расширены возможности текстового редактора "edit", в котором появились элементы "New" и "Save As" в меню.

    Вот это я понимаю инновации, прорывные технологии.

     
     
  • 2.48, Аноньимъ (ok), 22:48, 23/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Без шуток, полезные улучшения ГУИ, то что сейчас почти не встречается.
     
     
  • 3.50, Аноним (23), 23:14, 23/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ничего лучше чем Trinity TDE уже не придумать.
     

  • 1.22, коньюктивит (?), 21:07, 23/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > не похожей на Windows

    :D

     
     
  • 2.28, Аноним (23), 21:14, 23/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну ты же видешь в панель сниху, а здесь свержу. Нипахожа!
     
     
  • 3.33, коньюктивит (?), 21:27, 23/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Упс!
     

  • 1.36, rvs2016 (ok), 22:13, 23/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А кто эту систему наваял?
     
  • 1.43, Аноним (43), 22:41, 23/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    шикарная разработка, абсолютно никому не нужная 🤡
     
  • 1.61, Anonimas (?), 23:35, 23/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Прикольно. Я читал о ней ещё будучи школьником. Вот бы и Syllable ожила.
     

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