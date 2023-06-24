Газпромбанк переводит процессинг на Эльбрус и ALT Linux

2.55 , prokoudine ( ok ), 11:03, 24/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Это непонятный момент. С одной стороны, банки постепенно пересаживаются на greenplum и его творческие переработки типа ADB. С другой стороны, идём на HH и видим, что ораклисты по-прежнему нужны вот этим: Правительство Москвы

Лига Цифровой Экономики

Банк Хоум Кредит

Альфа-Банк

Газпромбанк

Билайн А также страховым, ещё нескольким банкам и скольким-то промышленникам.

3.60 , Аноним ( 61 ), 11:31, 24/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты зачем смешал правительственные организации с коммерческими? Правительство Москвы так может писать и пишет. Тебя научить переводить на язык нормальных людей что эти ХРки пишут? Мало ли ты уловок знаешь лишь бы не платить, а им видишь нужен некто с опытом работы с монструозными базами данных, а то начальник премии лишить может.

Надо пул рабов создавать, создавать вид деятельности и т.д.

4.63 , prokoudine ( ok ), 11:41, 24/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Ты зачем смешал правительственные организации с коммерческими? В ситуации, когда Oracle больше года как прекратил работу в России, это имеет какое-то значение?

5.67 , torvn77 ( ok ), 12:14, 24/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Оракл может сколь угодно прекращать деятельность в РФ,но публичная версия его дистрибутива то останется.

6.77 , prokoudine ( ok ), 13:09, 24/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Оракл может сколь угодно прекращать деятельность в РФ,но публичная версия его дистрибутива

> то останется. Ты просто немного не в курсе. Одной СУБД тем же банкам маловато. Они прилично подвязаны на всю экосистему оракла, которая, кстати, в лоб, один в один на другие продуктовые линейки не перекладывается. Меня тут слушать необязательно. Идёшь в видеозапись любой IT-конференции прошлого года про бигдату какую-нибудь и слушаешь, чё они там рассказывают о делах своих скорбных.

5.126 , _ ( ?? ), 16:37, 24/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я помню времена когда Oracle даже и не начинал деятельность в СССР а базы с ним жили :) Но то были мы, а вы - слабаки, не потяните.

3.100 , soarin ( ok ), 14:41, 24/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > С другой стороны, идём на HH и видим, что ораклисты по-прежнему нужны вот этим Да.

Как работающий с ораклом десяток лет, могу сказать, что сейчас идёт нехилая буча по мигрированию в Postgres.

Иногда даже до смешного доходит, когда на конференциях «здрасьте, знакомые лица». Были доклады про Oracle, теперь про Postgres. Но естественно за год перевести такое огромное количество всего — это нереально. Поэтому как для поддержки, так и для миграции, естественно, нужны специалисты по Oracle. PS: вообще смешно получается. Когда-то давным давно учился в институте на Postgres. И теперь возвращение на зад.

4.127 , _ ( ?? ), 16:39, 24/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это не только у вас. Я в NA ~2007-2009 контрактов с десяток отработал, баблишка поднял :)

