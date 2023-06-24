Газпромбанк переводит процессинг на Эльбрус и ALT Linux

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|2.2, ИмяХ (?), 08:34, 24/06/2023 [ответить]
|+2 +/–
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С того момента уже прошло много времени. Сейчас все проблемы решены и Эльбрусы нормально работают.
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|3.8, Аноним (8), 08:43, 24/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Всё проверяющие подкуплены и проблемы решены? Но работают они так же как и работали)
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|5.61, Аноним (61), 11:34, 24/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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Сам живи по тюремным правилам. Пстьвидео где про искуственный "интеллект" на Эльбрусах было. И если вокруг все целочисленную байду примитивную ооняют, то Эльбрус лучше работает с вещественными числами. А несмешных клоунов в комментариях просто вагон.
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|6.118, Аноним (8), 16:08, 24/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты забыл дописать с вещественными числами в вакууме. Любой Ксеон с такими числами работает быстрее.
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|4.71, n00by (ok), 12:25, 24/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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TSMC достроит завод в США и Тайвань отдадут Китаю, за ненадобностью.
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|2.32, Аноним (32), 09:41, 24/06/2023 [ответить]
|+/–
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Речь не про это поколение Эльбрусов, а про следующее. Альт линукс определяет его как эльбрус, на проце маркировка соответствующая тоже есть. Главное другую, особенно недружественную, ось не запускать: они там не в курсе прорывных отечественных разработок. И вполне могут выдать православный эльбрус как какой нибудь богомерзкий арм, интел или еще какое другое поделие загнивающего запада
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|1.3, Аноним (-), 08:39, 24/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Когда можно начинать тестировать? Как сравнить производительность, до и после?
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|2.7, Аноним (8), 08:42, 24/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Они не будут ничего искать, они будут планировать. Потом скажут, ой чето не шмогли.
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|2.120, anonymous (??), 16:10, 24/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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На Зеленоградском микроне же как то раньше делали на 90нм Эльбрусы 2-че то там. Это суперновые быстрые на Тайване заказали, вот бы леща прописать тому кто так сделал. Может возобновили производство на 90 и немного улучшили.
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|1.11, Аноним (11), 08:53, 24/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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Эльбрусы -- миф! Их никто из живых людей в глаза не видел и никогда не увидит, хватит дурить людям головы сказками о светлом будущем!
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|3.20, Аноним (8), 09:29, 24/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Они что характерно, они кончились. Или больше не продаются потому что их решили все таки попытаться запустить)
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|4.58, Аноним (58), 11:19, 24/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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типа бракованные процы продавали в виде магнитиков по 2500 рублей
гугл поможет
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|2.18, Аноним (19), 09:24, 24/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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вообще-то видели, их выдают кремлеботам типа шигорина, чтобы расхваливали
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|3.87, АнонимЪ (?), 14:03, 24/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Модераторы, расслабились?!!!
В какой стране живем? Этот сайт для пользователей из России, или тут все на уханьцев и их мнение молятся?!!!
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|4.91, Аноним (19), 14:23, 24/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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с чего ты взял, что это сайт для пользователей из россии, а я - из Украины? самый умный?
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|5.103, АнонимЪ (?), 14:49, 24/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Домен ru видел? Еще какие то вопросы о принадлежности сайта будут?
Да, я умный.
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|6.125, kusb (?), 16:35, 24/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Домен это домен, а сайт в Интернете - по хорошему он должен быть ничей. Не связанный с государством. На него приходят люди и что-то пишут...
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|7.141, АнонимЪ (?), 17:37, 24/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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97% доменов второго уровня в .RU зарегистрировано российскими организациями и гражданами. Остальные 3% — принадлежат нерезидентам, но и они используются для ресурсов, ориентированных на российский рынок.
VeriSign Inc.
Вопросы?
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|5.110, АнонимЪ (?), 15:36, 24/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я про Украину ничего не говорил))) Я про уханьцев говорил)))
Как бы у тебя все по Фрейду и сам знаешь у кого шапка на голове горит))))
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|4.124, kusb (?), 16:34, 24/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Хватит идеологическое противостояние выдавать за национальное.
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|1.12, void (??), 09:00, 24/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Планируем планировать планирование.
Никуда они с Оракла не денутся.
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|2.55, prokoudine (ok), 11:03, 24/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это непонятный момент. С одной стороны, банки постепенно пересаживаются на greenplum и его творческие переработки типа ADB. С другой стороны, идём на HH и видим, что ораклисты по-прежнему нужны вот этим:
Правительство Москвы
Лига Цифровой Экономики
Банк Хоум Кредит
Альфа-Банк
Газпромбанк
Билайн
А также страховым, ещё нескольким банкам и скольким-то промышленникам.
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|3.60, Аноним (61), 11:31, 24/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты зачем смешал правительственные организации с коммерческими?
Правительство Москвы так может писать и пишет. Тебя научить переводить на язык нормальных людей что эти ХРки пишут? Мало ли ты уловок знаешь лишь бы не платить, а им видишь нужен некто с опытом работы с монструозными базами данных, а то начальник премии лишить может.
Надо пул рабов создавать, создавать вид деятельности и т.д.
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|4.63, prokoudine (ok), 11:41, 24/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Ты зачем смешал правительственные организации с коммерческими?
В ситуации, когда Oracle больше года как прекратил работу в России, это имеет какое-то значение?
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|5.67, torvn77 (ok), 12:14, 24/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Оракл может сколь угодно прекращать деятельность в РФ,но публичная версия его дистрибутива то останется.
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|6.77, prokoudine (ok), 13:09, 24/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Оракл может сколь угодно прекращать деятельность в РФ,но публичная версия его дистрибутива
> то останется.
Ты просто немного не в курсе. Одной СУБД тем же банкам маловато. Они прилично подвязаны на всю экосистему оракла, которая, кстати, в лоб, один в один на другие продуктовые линейки не перекладывается.
Меня тут слушать необязательно. Идёшь в видеозапись любой IT-конференции прошлого года про бигдату какую-нибудь и слушаешь, чё они там рассказывают о делах своих скорбных.
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|5.126, _ (??), 16:37, 24/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я помню времена когда Oracle даже и не начинал деятельность в СССР а базы с ним жили :) Но то были мы, а вы - слабаки, не потяните.
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|3.100, soarin (ok), 14:41, 24/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> С другой стороны, идём на HH и видим, что ораклисты по-прежнему нужны вот этим
Да.
Как работающий с ораклом десяток лет, могу сказать, что сейчас идёт нехилая буча по мигрированию в Postgres.
Иногда даже до смешного доходит, когда на конференциях «здрасьте, знакомые лица». Были доклады про Oracle, теперь про Postgres.
Но естественно за год перевести такое огромное количество всего — это нереально. Поэтому как для поддержки, так и для миграции, естественно, нужны специалисты по Oracle.
PS: вообще смешно получается. Когда-то давным давно учился в институте на Postgres. И теперь возвращение на зад.
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|4.127, _ (??), 16:39, 24/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это не только у вас. Я в NA ~2007-2009 контрактов с десяток отработал, баблишка поднял :)
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|1.23, void (??), 09:31, 24/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Учитывая "качество" современных комлектующих, особенно материнских плат, я бы тоже хотел перейти на Эльбрус. Не подскажете где купить этот легендарный процессор?
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|2.26, Аноним (32), 09:34, 24/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Шигорин продаст. Что,что - а вот продать вовремя, хоть эльбрус, хоть мать под него, хоть родину, он умеет
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|3.31, void (??), 09:41, 24/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Шигорин только сказки рассказывать умеет, толку от него ноль.
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|3.29, Аноним (8), 09:37, 24/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В целом если добавить военную приёмку, может быть даже вполне приемлемым.
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|3.37, void (??), 09:47, 24/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Воот, а говорили, что ничего не выйдет. Как же я люблю свою Родину и президента.
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|2.39, n00by (ok), 09:57, 24/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Продаётся доска на E8C. Рекламировать тот магазин не буду - после известных событий прошлого года они цену патриотично удвоили.
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|3.41, Аноним (11), 10:01, 24/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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На таком старье да за такие деньги пусть Шигорин с Трушкиным сидят.
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|1.43, Аноним (43), 10:14, 24/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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А как они умудряются строить планы по разворачиванию инфраструктуры на процессоре, который в промышленных масштабах не производится и к 2025 году почти точно производиться не будет?
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|2.48, пох. (?), 10:40, 24/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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"так, откройте рот... закройте. Не вижу патологии мешающей вам тоже заявлять о планах!"
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|3.92, АнонимЪ (?), 14:26, 24/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Как быстро ты появляешься в темах, где не нужно говорить о чем то серьезном. Прям сразу тут как тут.
Может про компиляторы изложишь людям свои бесценные знания?
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|2.65, void (??), 12:04, 24/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Свои материальные активы нужно хранить в золотых слитках. Современные деньги это фуфлыжные фантики, печатаемые шитовским ЦБ. В любой момент ты можешь лишиться всех накоплений. В общем только сундуки с сокровищами в собственом кессоне.
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|3.89, Аноним (89), 14:13, 24/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Свои материальные активы нужно хранить в золотых слитках
Где ты их будешь покупать, без коммисий и налогов, и где продавать, без комиссий и налогов? Плебсу нынче золото иметь непозволительно
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|4.96, АнонимЪ (?), 14:31, 24/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Прекрати заглядывать в рот всяким void'ам, пох'ам и прочим нублям. Не будь лошпетом, выяснить где в твоем городе можно прикупить физическое "рыжье" без паспорта и смс дело пары минут.
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|5.107, Аноним (89), 15:27, 24/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Продать потом туда же? А если там никого уже не окажется? А если эти продавци придут за своим рыжьем к тебе ночью?
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|6.109, Аноним (89), 15:28, 24/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Плюс ты сам должен быть спецом и различать, настоящее это рыжье, или намешали там тебе.
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|6.112, АнонимЪ (?), 15:48, 24/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А изучить матчасть?
Не бывает игры в одни ворота. Сознавайся, умничал перед нубами и офисными хомячками о том какой ты умный "программист"? Отправлял их учить матчасть и курить мануалы?
Теперь твоя очередь делать RTFM, только в реальной жизни, и с реальными активами и реальными рисками.
А там в подворотнях гопники, и "дай закурить", и т.д.
Бумаранг он такой.
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|1.64, freehck (ok), 11:44, 24/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я скромно поздравлю Базальт СПО.
Шигорин, хорошая работа! Передавай привет и наилучшие пожелания ldv и aen-у!
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|2.69, n00by (ok), 12:20, 24/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Для истории:
Permission to use, copy, modify, distribute and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation. Moscow Center for SPARC Technology makes no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.
Это из STLPort.
Кто-то подскажет другое ПО, к которому когда-то приложили руку МЦСТ, а ныне замещённое импортом?
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|3.94, Аноним (19), 14:28, 24/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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уточните плиз, как можно заместить то, чем никто не пользуется?
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|4.116, n00by (ok), 15:58, 24/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Надеюсь, что ложный тезис в вопросе - из-за неумения сформулировать, а не ради троллинга.
Если МЦСТ указаны в лицензии, значит как минимум они сами использовали (если правильно помню, развивали SGI STL, из неё и выросла STLPort; разбирал вопрос давно и могу ошибаться в деталях, но суть не меняется).
Далее, вероятно, им пришлось выбирать - либо ресурсы тратить только на процессор, либо распылить и погубить всё. Естественно, что "железячники" выбрали работу по своему профилю. Программисты тем временем собирали готовое, что бы "не распылять ресурсы". Библиотека, естественно, устарела. С чем и поздравляют.
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|1.68, asaaddxasaadd (ok), 12:19, 24/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Опеннетовцы, когда на опенсорс переводят за рубежом:
Да, это опенсорс-победа, так держать! Скоро весь софт будет свободным!
Анонимные опеннетовцы, когда на опенсорс переводят в России:
Нет буквально ни одной возможности уйти с оракла, у нас нет процессоров, нет компьютеров, нет ПО, мы все умрём!
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|1.70, torvn77 (ok), 12:21, 24/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Сколько тут хейтеров в треде, а не в домёк подумать о том, что даже если переход на Эльбрус будет отменён то работа по его подготовке всё равно повысит общее качество кода и снизит затраты на его портирование на другие платормы?
Будет Эльбрус или нет ГазпромБанк всё равно в выигрыше.
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|2.72, n00by (ok), 12:30, 24/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Портирование чего на другие платформы? Эльбруса? Или перехода? Об этом и правда невдомёк задуматься.
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|2.88, Аноним (88), 14:07, 24/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Дружище, у нас в России несколько сотен этих самых банков и все они занимаются одним и тем же: берут деньги в долг у центробанка под один процент (который ставка рефинансирования) и раздают их нуждающимся под другой, в разы выше. То есть по факту - барыги, паразитная прослойка между эмитентом денежных средств и их итоговыми получателями вроде физических и юридических лиц. Ты уверен что эти самые банки вообще нужны в таком количестве? Включая и Газпромбанк.
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|3.102, Аноним (8), 14:43, 24/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты уверен что их не должно быть в 10 раз больше и они должны быть инвестиционными, а не раздавать кредиты. Такая мысль у тебя в голове пока что не появлялась?
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|1.74, есть (?), 12:48, 24/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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надеюсь, эльбрусы ради таких заказов доведут до ума..
и они станут доступнее и нормальные.
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|2.135, anonymous (??), 17:12, 24/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ну программы то важнее микропроцессоров, все ойтышники в почете электронщики в загоне. Электронщики не нужны - значит точная механика не нужна. Точная механика не нужна значит будут тренинги финансовой грамотности и правильного потребления и мастер классы искусства отличить хороший товар от поддельного. Квас оглобли онучи ярило и ойтышники. Эта музыка будет вечной если наверху не озаботятся.
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|2.122, Имя (?), 16:25, 24/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ничоси какой умный такой нарисовался, все знает, тута и теперича пред начальство велено иметь вид лихой и слегка придурковатый, давай-ка забудь что написал.
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|3.138, Аноним (8), 17:14, 24/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Тебе 15 рублей уже не заплатят зря стараешься. Тебе бы теперь от кувалды увернуться.
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|1.90, Аноним (90), 14:20, 24/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Видимо на китайских фабах теперь будут выпускать Эльбрусы. Хорошая новость если так.
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|2.101, Аноним (8), 14:41, 24/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Товарищу Си это не нужно. Он за такое получит большой атата. Он итак за всё это время ничего годного не прислал, потому что это не его канитель.
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|1.106, Kuromi (ok), 15:21, 24/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Весьма характерный выбор банка - квазигосударственный (через Газпром), но при этом не занимающий хоть сколько нибудь заметную долю на рынке процессинга (хоят пару раз встречал за свою жизнь, было такое).
Чистый эксперимент.
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|3.123, Имя (?), 16:26, 24/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Еще с клиентов по 5 тыщ рублев за бесполезный кусок пластика с китайским чипом который даже тута не в каждой пятерочке работает, но продается как рабочая карда для кордона.
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|3.130, Kuromi (ok), 16:52, 24/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ну он бабос за газ из-за границы получает, например.
Это совсем другая часть бизнеса и вряд ли будет затронуто экспериментом.
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|1.114, Аноним (115), 15:54, 24/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> К 2025 году Газпромбанк планирует
А не получится "(объявление в аэропорту) пытался совершить посадку самолет рейс No 13..."?
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|1.131, Аноним (131), 16:53, 24/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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передайте:
bitblaze.ru
imaxai.ru
и от меня — спасибо на добром слове,тем кто упоминает(Шигорин)
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|3.134, Аноним (131), 17:03, 24/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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не знаю,наверное)
я написал в чате что здесь многие говорят что эльбрусов нет,и его поминают...
выше процитировал его ответ)
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|1.137, Аноним (137), 17:14, 24/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> К 2025 году Газпромбанк планирует
К 2025 умрет или ишак, или падишах. А не исключено, что и оба. И можно без хлеба.
Отличные планировщики, чо. В стране буквально переворот, а они чо-то там на два года вперёд считают.
Это как госбанк россии в начале 1917 печатает облигации с купонами до 1927. В конце прошлого века эти бумажки с необрезанными купонами смотрелись очень оптимистично.
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|1.140, Аноним (140), 17:33, 24/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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На тайваньский процессор и на код американской ОС. Банкоматы я полагаю будут точно такими же как "новые" лады, шильдик и делов.
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