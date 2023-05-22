СУБД Postgres Pro Enterprise 15 получила сертификат соответствия ФСТЭК РФ

2.10 , Аноним ( 10 ), 18:43, 22/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +7 + / – Этот пресловутый Postgres Pro много лет участвует в разработке PostgreSQL. Точно так же, как и десятки других компаний из разных стран, продающих лицензии на PostgreSQL с дополнительными проприентарными фичами.

2.28 , MaleDog ( ? ), 23:48, 22/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Они много и возвращают в postgres. Это не Денис Попов. Просто на основе postgres они делают свою расширенную и улучшенную базу. Ну и кстати они единственные кроме 1C собирают эту базу с патчами 1с и тюнингом под него же. Притом эту базу можно обновлять из репозитария, а не методом 1c скачал-обновил, притом в отличие от 1с их база не конфликтует с оригинальным постгрисом за каталоги.

