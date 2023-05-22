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СУБД Postgres Pro Enterprise 15 получила сертификат соответствия ФСТЭК РФ

22.05.2023 14:03

Компания Postgres Professional выпустила первое обновление 15-й версии проприетарной СУБД Postgres Pro Certified для редакции Enterprise, основанной на кодовой базе PostgreSQL и включающей дополнительные возможности, такие как мультимастер репликацию, сжатие данных на уровне блоков, инкрементальное резервное копирование, встроенный пулер соединений, оптимизированное секционирование таблиц, улучшенный полнотекстовый поиск, автоматическую компиляцию и планирование запросов. Обновлённый выпуск сертифицированной версии поддерживает четыре версии ядра СУБД: 11.19.1, 13.10.2, 14.7.1 и 15.2.1. Сертификат соответствия ФСТЭК РФ №4063 переоформлен 4 мая 2023 года.

Новые версии содержат следующие изменения:

  • Добавлена поддержка ОС РОСА «КОБАЛЬТ» Сервер 7.9 и прекращена поддержка ОС РОСА «КОБАЛЬТ» Сервер 7.3.
  • Прекращена поддержка ОС SLES-12 SP3.
  • Обновлены модули и расширения, входящие в состав дистрибутива: multimaster, aqo, pg_probackup, ptrack, pgpro_scheduler, pgbouncer, pgpro_stats, pgpro_pwr, plv8.
  • Устранена уязвимость CVE-2022-41862 - потенциальная утечка содержимого памяти клиента при подключении с помощью Kerberos.
  • Исправлены ошибки и добавлены новые функции и оптимизации.


  1. Главная ссылка к новости (https://postgrespro.ru/blog/ne...)
  2. OpenNews: Выпуск Postgres Pro Enterprise 15.1.1
  3. OpenNews: В свободном доступе опубликована книга "PostgreSQL 15 изнутри"
  4. OpenNews: Доступна документация к PostgreSQL 15.0 на русском языке
  5. OpenNews: Представлена инфраструктура по организации параллельных вычислений в PostgreSQL
  6. OpenNews: Обновление утилит резервного копирования pg_probackup 2.5.12 и 2.6.2
Автор новости: Postgres Professional
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59175-postgrespro
Ключевые слова: postgrespro
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Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.9, Kuromi (ok), 18:37, 22/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    Я так понимаю этот пресловутый Постгрес Про никакого юридического отношения к Постгресу не имеет? Импортозамещение через сертификацию?
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 18:43, 22/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Этот пресловутый Postgres Pro много лет участвует в разработке PostgreSQL.

    Точно так же, как и десятки других компаний из разных стран, продающих лицензии на PostgreSQL с дополнительными проприентарными фичами.

     
  • 2.28, MaleDog (?), 23:48, 22/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они много и возвращают в postgres. Это не Денис Попов. Просто на основе postgres они делают свою расширенную и улучшенную базу. Ну и кстати они единственные кроме 1C собирают эту базу с патчами 1с и тюнингом под него же. Притом эту базу можно обновлять из репозитария, а не методом 1c скачал-обновил, притом в отличие от 1с их база не конфликтует с оригинальным постгрисом за каталоги.
     

  • 1.17, Аноним (17), 20:00, 22/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сертификат соответствия чему?
     
     
  • 2.20, Аноним (-), 20:08, 22/05/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.25, freehck (ok), 21:17, 22/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Сертификат соответствия чему?

    средству защиты информации

     
  • 2.26, Андрей (??), 23:28, 22/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это не важно. Важно наличие бумаги. Это зелёная дорога в госсектор. Там бабло. Там!

     
  • 2.30, YetAnotherOnanym (ok), 00:20, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Соответствия требованиям отсутствия недокументированных возможностей, например.
     

  • 1.31, Аноним (31), 00:30, 23/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Расширение multimaster пока предоставляется только в ознакомительных целях и использовать его в производственной среде не следует." 🤣🤣🤣
     
     
  • 2.32, Аноним (31), 00:33, 23/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "multimaster может реплицировать только одну базу данных в кластере." 🤣🤣🤣
     

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