СУБД Postgres Pro Enterprise 15 получила сертификат соответствия ФСТЭК РФ

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Компания Postgres Professional выпустила первое обновление 15-й версии проприетарной СУБД Postgres Pro Certified для редакции Enterprise, основанной на кодовой базе PostgreSQL и включающей дополнительные возможности, такие как мультимастер репликацию, сжатие данных на уровне блоков, инкрементальное резервное копирование, встроенный пулер соединений, оптимизированное секционирование таблиц, улучшенный полнотекстовый поиск, автоматическую компиляцию и планирование запросов. Обновлённый выпуск сертифицированной версии поддерживает четыре версии ядра СУБД: 11.19.1, 13.10.2, 14.7.1 и 15.2.1. Сертификат соответствия ФСТЭК РФ №4063 переоформлен 4 мая 2023 года.
Новые версии содержат следующие изменения:
- Добавлена поддержка ОС РОСА «КОБАЛЬТ» Сервер 7.9 и прекращена поддержка ОС РОСА «КОБАЛЬТ» Сервер 7.3.
- Прекращена поддержка ОС SLES-12 SP3.
- Обновлены модули и расширения, входящие в состав дистрибутива: multimaster, aqo, pg_probackup, ptrack, pgpro_scheduler, pgbouncer, pgpro_stats, pgpro_pwr, plv8.
- Устранена уязвимость CVE-2022-41862 - потенциальная утечка содержимого памяти клиента при подключении с помощью Kerberos.
- Исправлены ошибки и добавлены новые функции и оптимизации.