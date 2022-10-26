Доступна документация к PostgreSQL 15.0 на русском языке

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|2.15, Аноним (15), 16:56, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как ты можешь её так называть до того как её переписали на раст?
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|2.21, лютый жабби.... (?), 18:37, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Лучшая СУБД!
я думаю, главный её плюс что бесплатная и умеренно фичастая. в HH читаешь вакансии и действительно у 2 из 3 оно есть в каком-то виде. Ораклокопец настал...
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|1.3, Аноним (3), 15:49, 26/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я только купил в бумаге основы. А ее уже в свободный доступ. Хорошая книга.
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|1.13, Аноним (15), 16:55, 26/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Показуха, ненужно, для тех кто не осилил английский и залипает по вечерам в телеке.
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