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Доступна документация к PostgreSQL 15.0 на русском языке

26.10.2022 12:34

Компания Postgres Pro опубликовала (PDF, Epub) полный перевод на русский язык документации к СУБД PostgreSQL 15.0. Помимо перевода официальной документации выпущено несколько общедоступных русскоязычных книг по PostgreSQL - "Postgres: первое знакомство" (PDF), "PostgreSQL изнутри" (PDF), "PostgreSQL. Основы языка SQL" (PDF) и "Основы технологий баз данных" (PDF).

  1. Главная ссылка к новости (https://postgrespro.ru/blog/ne...)
  2. OpenNews: Релиз СУБД PostgreSQL 15
Автор новости: Postgres Professional
Лицензия: CC-BY
Тип: яз. русский / Справочная информация
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57986-postgresql
Ключевые слова: postgresql
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Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Шарп (ok), 15:30, 26/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Лучшая СУБД!
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 16:56, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как ты можешь её так называть до того как её переписали на раст?
     
  • 2.21, лютый жабби.... (?), 18:37, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Лучшая СУБД!

    я думаю, главный её плюс что бесплатная и умеренно фичастая. в HH читаешь вакансии и действительно у 2 из 3 оно есть в каком-то виде. Ораклокопец настал...

     

  • 1.3, Аноним (3), 15:49, 26/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я только купил в бумаге основы. А ее уже в свободный доступ. Хорошая книга.
     
     
  • 2.14, Lost Inside (ok), 16:56, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надеюсь, эти книги переиздадут в новой редакции, с акцентом на 15 версию.
     

  • 1.5, Аноним (5), 16:08, 26/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    от теперь заживём. а куда деньги нести?
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 16:29, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В PostgresPRO, вестимо :)
     

  • 1.7, Аноним (-), 16:20, 26/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Идеальный вариант для неосиляторов!
     
  • 1.13, Аноним (15), 16:55, 26/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Показуха, ненужно, для тех кто не осилил английский и залипает по вечерам в телеке.
     
     
  • 2.18, Admino (ok), 17:43, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Комментаторы опеннета.
     

  • 1.16, Catwoolfii (ok), 16:58, 26/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Хорошая новость
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 17:11, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    конечно, она же проплачена
     
     
  • 3.19, Admino (ok), 17:44, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Распилена. Не отступай от методички.
     
     
  • 4.20, Аноним (20), 18:11, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не, все правильно. Попил это про астру.
     

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