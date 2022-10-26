Доступна документация к PostgreSQL 15.0 на русском языке

2.15 , Аноним ( 15 ), 16:56, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Как ты можешь её так называть до того как её переписали на раст?

2.21 , лютый жабби.... ( ? ), 18:37, 26/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Лучшая СУБД! я думаю, главный её плюс что бесплатная и умеренно фичастая. в HH читаешь вакансии и действительно у 2 из 3 оно есть в каком-то виде. Ораклокопец настал...

