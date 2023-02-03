Выпуск Postgres Pro Enterprise 15.1.1

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|4.10, Аноним (4), 10:24, 03/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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то есть в теории если майки поддержат шекелем опенька (а что, а вдруг?!), то тут будем лицезреть новости обо всех апдейтах Microsoft Store
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|4.22, Аноним (22), 11:19, 03/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Рыболовный крючок на логотипе компании, это такой тонкий намёк?
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|2.17, Аноним (17), 11:09, 03/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Очередная версия драйверов nvidia это тоже не опенсорс, но почему-то это никого не возмущает.
И проприетарных драйверов amd (пусть и супер редко выходящих)
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|3.25, Аноним (-), 11:42, 03/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ставить драйвера nvidia - дело сугубо добровольное, а драйвера amd - тем более.
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|4.30, oops_limit (?), 12:23, 03/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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хммм.
а где есть обязательное требование ставить Postgres Pro Enterprise 15.1.1 ?
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|1.14, Аноним (14), 10:38, 03/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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> Официальная поддержка процессоров "Эльбрус"
Ну слава Богу! Дело за малым: осталось где-то произвести эти самые эльбрусы )))
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|1.15, Василий Топоров (?), 10:54, 03/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Здравствуйте. А подскажите, пожалуйста, можно ли получить функциональность pgpro_anonymizer не покупая весь пакет pgpro? Может быть есть открытые расширения с подобным фнкционалом? Интересует анонимизация данных для существующей БД. Хотелось бы это на уровне отдельных запросов, чтобы не анализировать ответ от базы и не городить костыли в коде приложения.
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|2.16, Аноним (1), 11:05, 03/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Те кому нужен анонимайзер имеют деньги на покупку Энтерпрайза, так что либо он вам не нужен, либо вы слишком бедные (и значит он вам не нужен).
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|3.26, Аноним (-), 11:44, 03/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Интересно, если порыться в списке рассылки, можно найти патчи для анонимизации и причины, по которым эти патчи отклоняли? Ну по любому же какой-то из этих двух предлагали включить в основной проект.
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|1.18, Аноним (17), 11:13, 03/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Официальная поддержка процессоров "Эльбрус".
Это феерично глупая ситуация, когда для процессора есть ПО, а процессор произвести нельзя.
И даже крупные организации которые попали под санкции и покупали бы эльбрусы есть и очень много.
И при этом его можно было произвести, но минцифры не задолго до санкций отказало.
Правительство как обычно пробило дно.
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|2.20, Аноним (17), 11:15, 03/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Эльбрусы 16С это должны были быть очень быстрые процессоры, но их никогда не будет. Разве что Шигорин будет хвастаться инженерным образцом.
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|3.24, Аноним (14), 11:23, 03/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Эльбрусы просто обязаны быть в дефиците, недаром же они родом из СССР :-) Происхождение обязывает!
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|2.27, ИмяХ (?), 11:49, 03/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Как раз наоборот, это очень умно и продумано, когда процессор произведут, и он сразу пойдёт в эксплуатацию. Феерично глупо будет, если он будет пылиться на полке и ждать, когда под него что-то адаптируют.
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|3.29, Аноним (29), 12:11, 03/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> когда процессор произведут
:D
Когда его смогут сделать, чинуш уже палками выгонят и никто не даст транжирить на госзакупках.
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|2.28, Аноним (28), 11:56, 03/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Иногда лучше жевать.. То, что большое количество уже произведённых серверов есть на руках у заказчиков в моменте ты не подумал? То что pgpro вплотную работают с этими заказчиками тоже не подумал? Ну двойка за когнитивные способности.
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|1.23, Аноним (23), 11:23, 03/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Добавление модуля tds_fdw для упрощения миграции с MS SQL Server.
Это не про миграцию, хотя она возможна, это про "внешние таблицы".
К сожалению, не всякие данные возможно получить, багов пока много.
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