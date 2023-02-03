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Выпуск Postgres Pro Enterprise 15.1.1

03.02.2023 07:22

Компания Postgres Professional объявила о доступности проприетарной СУБД Pro Enterprise 15.1.1, основанной на кодовой базе PostgreSQL 15 и включающей новые возможности, которые переданы для интеграции в следующие ветки PostgreSQL, а также ряд специфичных дополнений для высоконагруженных систем. СУБД поддерживает мультимастер репликацию, сжатие данных на уровне блоков, инкрементальное резервное копирование, встроенный пулер соединений, оптимизированное секционирование таблиц, улучшенный полнотекстовый поиск, автоматическую компиляцию и планирование запросов.

Основные новшества:

  • Поддержка пакетов (Packages, наборы функций и процедур) в стиле Oracle для упрощения миграции кода на языке PL/SQL при переходе с Oracle на Postgres. С технической точки зрения поддержка пакетов представляет собой расширение синтаксиса языка PL/pgSQL (с небольшими дополнениями в ядре СУБД), благодаря которому реализуется функциональный аналог пакетов Oracle и вводится ряд дополнительных команд для работы с ними.
  • Передача позиционных параметров в скрипт в psql, что позволяет создавать более гибкие и универсальные shell-скрипты для работы с СУБД. Помимо явных преимуществ при проектировании новых скриптов, это упростит адаптацию SQL-скриптов при миграции с СУБД Oracle, где подобная функциональность привычна пользователю.
  • Pасширение pgpro_anonymizer для маскирования (обфускации) данных, позволяющее обеспечить безопасность хранения данных в системах корпоративного уровня, а также создавать анонимизированные копии БД для использования в средах тестирования и разработки.
  • На основе pg_probackup разработана новая утилита резервного копирования для корпоративных сред pg_probackup Enterprise, в которой реализовано: новая подсистема ввода-вывода, повышающая производительность; поддержка протокола S3 для хранения данных в облачных системах; совместимость CFS (компрессии данных) с механизмом создания инкрементальных резервных копий; поддержка всех режимов создания резервных копий (DELTA, PAGE и PTRACK); поддержка алгоритмов сжатия LZ4 и ZSTD.
  • Новые функции обработки JSON из стандарта SQL:2016 в дополнение к ранее реализованному языку JSONPATH.
  • Готовность к работе с расширением TimescaleDB (после официального объявления его разработчиком о поддержке PostgreSQL 15).
  • Добавление модуля tds_fdw для упрощения миграции с MS SQL Server.
  • Официальная поддержка процессоров "Эльбрус".


  1. Главная ссылка к новости (https://postgrespro.ru/blog/ne...)
  2. OpenNews: Первый бета-выпуск FerretDB, реализации MongoDB на базе СУБД PostgreSQL
  3. OpenNews: В свободном доступе опубликована книга "PostgreSQL 15 изнутри"
  4. OpenNews: Выпуск IvorySQL 2.1, надстройки над PostgreSQL для обеспечения совместимости с Oracle
  5. OpenNews: PostgreSQL Anonymizer 0.6, расширение для анонимизации данных в СУБД
  6. OpenNews: Проект Postgres WASM подготовил работающее в браузере окружение с СУБД PostgreSQL
Автор новости: Postgres Professional
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58594-postgresql
Ключевые слова: postgresql
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (25) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:41, 03/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Но они ведь не опен-сорс - зачем это тут?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 09:52, 03/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    уплочено
     
  • 2.7, Имя (?), 10:19, 03/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    так это опеннет а не опенсорс
     
  • 2.8, Имя (?), 10:20, 03/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    и опусти глаза посмотри кто спонсор
     
     
  • 3.9, Аноним (4), 10:21, 03/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    прокрути вниз лучше сказать
     
     
  • 4.10, Аноним (4), 10:24, 03/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    то есть в теории если майки поддержат шекелем опенька (а что, а вдруг?!), то тут будем лицезреть новости обо всех апдейтах Microsoft Store
     
  • 4.22, Аноним (22), 11:19, 03/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Рыболовный крючок на логотипе компании, это такой тонкий намёк?
     
  • 2.12, Имя (?), 10:27, 03/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    исходники же не закрыты
     
     
  • 3.13, Аноним (1), 10:30, 03/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Энтерпрайза закрыты, Стандарта - возможно открыты.
     
  • 2.17, Аноним (17), 11:09, 03/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очередная версия драйверов nvidia это тоже не опенсорс, но почему-то это никого не возмущает.
    И проприетарных драйверов amd (пусть и супер редко выходящих)
     
     
  • 3.25, Аноним (-), 11:42, 03/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ставить драйвера nvidia - дело сугубо добровольное, а драйвера amd - тем более.
     
     
  • 4.30, oops_limit (?), 12:23, 03/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    хммм.
    а где есть обязательное требование ставить Postgres Pro Enterprise 15.1.1 ?
     

  • 1.14, Аноним (14), 10:38, 03/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    > Официальная поддержка процессоров "Эльбрус"

    Ну слава Богу! Дело за малым: осталось где-то произвести эти самые эльбрусы )))

     
  • 1.15, Василий Топоров (?), 10:54, 03/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Здравствуйте. А подскажите, пожалуйста, можно ли получить функциональность pgpro_anonymizer не покупая весь пакет pgpro? Может быть есть открытые расширения с подобным фнкционалом? Интересует анонимизация данных для существующей БД. Хотелось бы это на уровне отдельных запросов, чтобы не анализировать ответ от базы и не городить костыли в коде приложения.
     
     
  • 2.16, Аноним (1), 11:05, 03/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Те кому нужен анонимайзер имеют деньги на покупку Энтерпрайза, так что либо он вам не нужен, либо вы слишком бедные (и значит он вам не нужен).
     
  • 2.19, Аноним (19), 11:13, 03/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть свободные анонимайзеры
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=52512
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=54560
     
     
  • 3.26, Аноним (-), 11:44, 03/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Интересно, если порыться в списке рассылки, можно найти патчи для анонимизации и причины, по которым эти патчи отклоняли? Ну по любому же какой-то из этих двух предлагали включить в основной проект.
     

  • 1.18, Аноним (17), 11:13, 03/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Официальная поддержка процессоров "Эльбрус".

    Это феерично глупая ситуация, когда для процессора есть ПО, а процессор произвести нельзя.
    И даже крупные организации которые попали под санкции и покупали бы эльбрусы есть и очень много.
    И при этом его можно было произвести, но минцифры не задолго до санкций отказало.
    Правительство как обычно пробило дно.

     
     
  • 2.20, Аноним (17), 11:15, 03/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эльбрусы 16С это должны были быть очень быстрые процессоры, но их никогда не будет. Разве что Шигорин будет хвастаться инженерным образцом.
     
     
  • 3.24, Аноним (14), 11:23, 03/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Эльбрусы просто обязаны быть в дефиците, недаром же они родом из СССР :-) Происхождение обязывает!
     
  • 2.21, Аноним (14), 11:18, 03/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Главное что у нас есть газ, остальное всё купим (с).
     
  • 2.27, ИмяХ (?), 11:49, 03/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Как раз наоборот, это очень умно и продумано, когда процессор произведут, и он сразу пойдёт в эксплуатацию. Феерично глупо будет, если он будет пылиться на полке и ждать, когда под него что-то адаптируют.
     
     
  • 3.29, Аноним (29), 12:11, 03/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > когда процессор произведут

    :D
    Когда его смогут сделать, чинуш уже палками выгонят и никто не даст транжирить на госзакупках.

     
  • 2.28, Аноним (28), 11:56, 03/02/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Иногда лучше жевать.. То, что большое количество уже произведённых серверов есть на руках у заказчиков в моменте ты не подумал? То что pgpro вплотную работают с этими заказчиками тоже не подумал? Ну двойка за когнитивные способности.
     

  • 1.23, Аноним (23), 11:23, 03/02/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Добавление модуля tds_fdw для упрощения миграции с MS SQL Server.

    Это не про миграцию, хотя она возможна, это про "внешние таблицы".

    К сожалению, не всякие данные возможно получить, багов пока много.

     

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