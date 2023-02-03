Выпуск Postgres Pro Enterprise 15.1.1

Компания Postgres Professional объявила о доступности проприетарной СУБД Pro Enterprise 15.1.1, основанной на кодовой базе PostgreSQL 15 и включающей новые возможности, которые переданы для интеграции в следующие ветки PostgreSQL, а также ряд специфичных дополнений для высоконагруженных систем. СУБД поддерживает мультимастер репликацию, сжатие данных на уровне блоков, инкрементальное резервное копирование, встроенный пулер соединений, оптимизированное секционирование таблиц, улучшенный полнотекстовый поиск, автоматическую компиляцию и планирование запросов. Основные новшества: Поддержка пакетов (Packages, наборы функций и процедур) в стиле Oracle для упрощения миграции кода на языке PL/SQL при переходе с Oracle на Postgres. С технической точки зрения поддержка пакетов представляет собой расширение синтаксиса языка PL/pgSQL (с небольшими дополнениями в ядре СУБД), благодаря которому реализуется функциональный аналог пакетов Oracle и вводится ряд дополнительных команд для работы с ними.

Передача позиционных параметров в скрипт в psql, что позволяет создавать более гибкие и универсальные shell-скрипты для работы с СУБД. Помимо явных преимуществ при проектировании новых скриптов, это упростит адаптацию SQL-скриптов при миграции с СУБД Oracle, где подобная функциональность привычна пользователю.

Pасширение pgpro_anonymizer для маскирования (обфускации) данных, позволяющее обеспечить безопасность хранения данных в системах корпоративного уровня, а также создавать анонимизированные копии БД для использования в средах тестирования и разработки.

На основе pg_probackup разработана новая утилита резервного копирования для корпоративных сред pg_probackup Enterprise, в которой реализовано: новая подсистема ввода-вывода, повышающая производительность; поддержка протокола S3 для хранения данных в облачных системах; совместимость CFS (компрессии данных) с механизмом создания инкрементальных резервных копий; поддержка всех режимов создания резервных копий (DELTA, PAGE и PTRACK); поддержка алгоритмов сжатия LZ4 и ZSTD.

Новые функции обработки JSON из стандарта SQL:2016 в дополнение к ранее реализованному языку JSONPATH.

Готовность к работе с расширением TimescaleDB (после официального объявления его разработчиком о поддержке PostgreSQL 15).

Добавление модуля tds_fdw для упрощения миграции с MS SQL Server.

Официальная поддержка процессоров "Эльбрус".



