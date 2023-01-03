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Первый бета-выпуск FerretDB, реализации MongoDB на базе СУБД PostgreSQL

03.01.2023 10:09

Опубликован выпуск проекта FerretDB 0.8, позволяющего заменить документо-ориентированную СУБД MongoDB на PostgreSQL без внесения изменений в код приложений. FerretDB реализован как прокси-сервер, транслирующий обращения к MongoDB в SQL-запросы к PostgreSQL, что позволяет использовать PostgreSQL в качестве фактического хранилища. Версия 0.8 отмечена как первый выпуск, имеющий статус бета-версии (ранее разработка находилась на стадии альфа-тестирования). Код написан на языке Go и распространяется под лицензией Apache 2.0.

Необходимость внедрения FerretDB может возникнуть в связи с переходом MongoDB на несвободную лицензию SSPL, которая основана на лицензии AGPLv3, но не является открытой, так как содержит дискриминирующее требование поставки под лицензией SSPL не только кода самого приложения, но и исходных текстов всех компонентов, вовлечённых в предоставление облачного сервиса.

Основной целевой аудиторией FerretDB являются пользователи, которые не применяют в своих приложениях расширенные возможности MongoDB, но желают использовать полностью открытый программный стек. На текущем этапе развития FerretDB пока поддерживает лишь часть возможностей MongoDB, наиболее часто применяемых в типовых приложениях. В будущем планируют достигнуть полной совместимости с драйверами для MongoDB и предоставить возможность использовать FerretDB в качестве прозрачной замены MongoDB.

MongoDB занимает нишу между быстрыми и масштабируемыми системами, оперирующими данными в формате ключ/значение, и реляционными СУБД, функциональными и удобными в формировании запросов. MongoDB поддерживает хранение документов в JSON-подобном формате, имеет достаточно гибкий язык для формирования запросов, может создавать индексы для различных хранимых атрибутов, эффективно обеспечивает хранение больших бинарных объектов, поддерживает журналирование операций по изменению и добавлению данных в БД, может работать в соответствии с парадигмой Map/Reduce, поддерживает репликацию и построение отказоустойчивых конфигураций.

Среди изменений в FerretDB 0.8:

  • Внесены изменения в метод хранения данных в PostgreSQL, нарушающие обратную совместимость, но позволяющие повысить производительность за счёт использования индексов.
  • Добавлена поддержка оператора $min.
  • Предоставлена возможность упорядочивания аргументов для команды insert.
  • Реализована возможность аутентификации для PostgreSQL.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/FerretDB/Fe...)
  2. OpenNews: Выпуск FerretDB 0.7, реализации MongoDB на базе СУБД PostgreSQL
  3. OpenNews: Выпуск FerretDB 0.1, реализации MongoDB на базе СУБД PostgreSQL
  4. OpenNews: В ходе атаки Meow удалено около 4000 общедоступных БД Elasticsearch и MongoDB
  5. OpenNews: Доступна документо-ориентированная СУБД MongoDB 6.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58423-ferretdb
Ключевые слова: ferretdb, mongodb, postgresql
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