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В свободном доступе опубликована книга "PostgreSQL 15 изнутри"

30.12.2022 17:53

Компания Postgres Professional объявила о публикации в свободном доступе книги "PostgreSQL 15 изнутри" (PDF, 663 стр.). Автор книги - Егор Рогов, директор по разработке образовательных программ Postgres Professional. В книге детально рассматривается устройство PostgreSQL, что даёт возможность администраторам и разработчикам разобраться во внутренней механике СУБД. Книга также будет полезной тем, кто хорошо знаком с устройством другой СУБД, но переходит на PostgreSQL и хочет разобраться в отличиях.

Печатный тираж уже готовится к выпуску и увидит свет в январе 2023 года. Первое издание, основанное на 14-й версии PostgreSQL, было выпущено в марте 2022 года. В обновлённом издании учтены замечания читателей, исправлены опечатки, а также отражены изменения, произошедшие в версии PostgreSQL 15. Из-за большого читательского интереса, компания приняла решение перевести книгу на английский язык. На данный момент перевод почти закончен: из пяти частей в свободном доступе находятся четыре, а заключительная пятая ожидается в начале следующего года.

  1. Главная ссылка к новости (https://postgrespro.ru/blog/ne...)
  2. OpenNews: Доступна документация к PostgreSQL 15.0 на русском языке
  3. OpenNews: Доступен Pgfe 2, клиентский C++ API к PostgreSQL
  4. OpenNews: Проект Postgres WASM подготовил работающее в браузере окружение с СУБД PostgreSQL
  5. OpenNews: Релиз СУБД PostgreSQL 15
Автор новости: Postgres Professional
Лицензия: CC-BY
Тип: яз. русский / Обобщение
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58411-postgresql
Ключевые слова: postgresql
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Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 00:21, 31/12/2022 [ответить]  
    		• +1 +/
    Что сказать - Молодцы. За то что разработали механизм быстрого изменения документации и книг согласно версии PostgreSQL. Книга сама по себе тоже хорошая.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 00:37, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто молодцы? Автор книги написал книгу, это просто удивительно?
     
     
  • 3.3, Аноним (3), 00:54, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, это давно известно: тот, кто ни на что не способен в жизни, учит других. Вот автор молодец, не сдаётся. Хлоп-хлоп.
     
     
  • 4.4, Аноним (4), 00:59, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Авторы Постгрес написали книгу про неё.
     
     
  • 5.7, Аноним (3), 01:26, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я так понял это всё же не авторы, а "директора по разработке образовательных программ" коммерческой шараги, ну, тут всё понятно. Главное, не сдаваться 👍.
     
  • 5.8, Аноним (8), 01:31, 31/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тебя уже и в википедии забанили? Ну загляни в руниверсалис.
     

  • 1.5, Аноним (5), 01:02, 31/12/2022 [ответить]  
    		• –1 +/
    Хорошее дело
     
  • 1.6, crypt (ok), 01:18, 31/12/2022 [ответить]  
    		• +/
    я заглянул посмотреть про b-tree индексы. у меня впечатление, что это взгляд не изнутри, а довольно поверхностный ликбез.
     
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