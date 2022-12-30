В свободном доступе опубликована книга "PostgreSQL 15 изнутри"

Компания Postgres Professional объявила о публикации в свободном доступе книги "PostgreSQL 15 изнутри" (PDF, 663 стр.). Автор книги - Егор Рогов, директор по разработке образовательных программ Postgres Professional. В книге детально рассматривается устройство PostgreSQL, что даёт возможность администраторам и разработчикам разобраться во внутренней механике СУБД. Книга также будет полезной тем, кто хорошо знаком с устройством другой СУБД, но переходит на PostgreSQL и хочет разобраться в отличиях.

Печатный тираж уже готовится к выпуску и увидит свет в январе 2023 года. Первое издание, основанное на 14-й версии PostgreSQL, было выпущено в марте 2022 года. В обновлённом издании учтены замечания читателей, исправлены опечатки, а также отражены изменения, произошедшие в версии PostgreSQL 15. Из-за большого читательского интереса, компания приняла решение перевести книгу на английский язык. На данный момент перевод почти закончен: из пяти частей в свободном доступе находятся четыре, а заключительная пятая ожидается в начале следующего года.



