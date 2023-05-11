Обновление утилит резервного копирования pg_probackup 2.5.12 и 2.6.2

Компания Postgres Professional выпустила обновление утилиты pg_probackup для резервного копирования и восстановления СУБД PostgreSQL и Postgres Pro (Standard и Enterprise), а также для управления архивом резервных копий. Утилита поддерживает различные стратегии резервного копирования (инкрементальные и полные бэкапы), слияние разных резерных копий, дедупликацию и сжатие резервных копий, автоматическую проверку корректности сохранённых данных и состояния активной БД, чистку устаревших архивов, выполнение работ в несколько потоков, частичное восстановление, использование запасных (standby) серверов для снижения нагрузки во время создания резерных копий и т.п. Код проекта написан на Python и распространяется под лицензией PostgreSQL. В настоящее время командой разработки pg_probackup поддерживаются две версии продукта — общедоступная pg_probackup 2.5 и корпоративная pg_probackup 2.6. Обе они синхронно развиваются, и в них добавляется новая функциональность, но в версию 2.6 дополнительно включена поддержка облачного протокола S3 и вскоре будут добавлены другие новшества для корпоративных заказчиков. Изменения pg_probackup 2.6.2 для СУБД Postgres Pro Standard и Enterprise включают: Новые оптимизации для инкрементальных резервных копий, уменьшающие объем чтения с диска почти в 2 раза.

Улучшенная работа с восстановлением на PITR и отображением времени восстановления в выводе команды show.

Включение команды catchup для production-режима (в предыдущем релизе она была отключена и завершалась сообщением о ошибке).

Устранение ошибочного указания относительного пути после восстановления кластера из резервной копии.

Исправление неверного назначения идентификаторов резервных копий в некоторых случаях.

Дополнительно в pg_probackup 2.6.2 Enterprise для СУБД Postgres Pro Enterprise повышена стабильность работы команды backup и merge для табличных пространств с CFS компрессией.

Улучшена совместимость с механизмом сжатия CFS (доступен только в СУБД Postgres Pro Enterprise) и добавлена поддержка протокола S3.

Начиная с версии 2.6, pg_probackup поддерживает все алгоритмы сжатия данных, поддерживаемые соответствующей редакцией и версией СУБД Postgres Pro. В общедоступной версии pg_probackup 2.5.12 для пользователей СУБД PostgreSQL добавлена поддержка Ubuntu 22.04 и улучшены сообщения выводов различных команд.



