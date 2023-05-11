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Обновление утилит резервного копирования pg_probackup 2.5.12 и 2.6.2

11.05.2023 11:42

Компания Postgres Professional выпустила обновление утилиты pg_probackup для резервного копирования и восстановления СУБД PostgreSQL и Postgres Pro (Standard и Enterprise), а также для управления архивом резервных копий. Утилита поддерживает различные стратегии резервного копирования (инкрементальные и полные бэкапы), слияние разных резерных копий, дедупликацию и сжатие резервных копий, автоматическую проверку корректности сохранённых данных и состояния активной БД, чистку устаревших архивов, выполнение работ в несколько потоков, частичное восстановление, использование запасных (standby) серверов для снижения нагрузки во время создания резерных копий и т.п. Код проекта написан на Python и распространяется под лицензией PostgreSQL.

В настоящее время командой разработки pg_probackup поддерживаются две версии продукта — общедоступная pg_probackup 2.5 и корпоративная pg_probackup 2.6. Обе они синхронно развиваются, и в них добавляется новая функциональность, но в версию 2.6 дополнительно включена поддержка облачного протокола S3 и вскоре будут добавлены другие новшества для корпоративных заказчиков.

Изменения pg_probackup 2.6.2 для СУБД Postgres Pro Standard и Enterprise включают:

  • Новые оптимизации для инкрементальных резервных копий, уменьшающие объем чтения с диска почти в 2 раза.
  • Улучшенная работа с восстановлением на PITR и отображением времени восстановления в выводе команды show.
  • Включение команды catchup для production-режима (в предыдущем релизе она была отключена и завершалась сообщением о ошибке).
  • Устранение ошибочного указания относительного пути после восстановления кластера из резервной копии.
  • Исправление неверного назначения идентификаторов резервных копий в некоторых случаях.
  • Дополнительно в pg_probackup 2.6.2 Enterprise для СУБД Postgres Pro Enterprise повышена стабильность работы команды backup и merge для табличных пространств с CFS компрессией.
  • Улучшена совместимость с механизмом сжатия CFS (доступен только в СУБД Postgres Pro Enterprise) и добавлена поддержка протокола S3.
  • Начиная с версии 2.6, pg_probackup поддерживает все алгоритмы сжатия данных, поддерживаемые соответствующей редакцией и версией СУБД Postgres Pro.

В общедоступной версии pg_probackup 2.5.12 для пользователей СУБД PostgreSQL добавлена поддержка Ubuntu 22.04 и улучшены сообщения выводов различных команд.

  1. Главная ссылка к новости (https://postgrespro.ru/blog/ne...)
  2. OpenNews: Первый стабильный выпуск FerretDB, реализации MongoDB на базе СУБД PostgreSQL
  3. OpenNews: Выпуск IvorySQL 2.1, надстройки над PostgreSQL для обеспечения совместимости с Oracle
  4. OpenNews: Выпуск temBoard 8.0, интерфейса для удалённого управления СУБД PostgreSQL
  5. OpenNews: Релиз СУБД PostgreSQL 15
  6. OpenNews: Проект Postgres WASM подготовил работающее в браузере окружение с СУБД PostgreSQL
Автор новости: Postgres Professional
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59118-postgresql
Ключевые слова: postgresql, backup
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Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.7, Аноним (7), 14:16, 11/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Одна вещь, которая не даёт мне покоя уже некоторое время, это как так вышло, что не существует приложений уровня sqlitebrowser для просмотра содержимого и работы с постгрес? Есть какие-то проприетарные поделки, но ведь их даже нет в репах, кто знает, какая очередная "телеметрия" появится там сегодня или завтра...
     
     
  • 2.8, simplefied (?), 14:26, 11/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    DBeaver есть.
     
  • 2.9, Аноним (9), 14:30, 11/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    причина проста: обычно нужен не просто "просмотрщик содержимого", а интеграция с кодом приложения (всякие там всплывающие подсказки, автокомплит). Поэтому именно IDE должен давать просмотрщик содержимого. Удачной реализацией является встроенный клиент в благословенном божественном священном IntelliJ IDEA Ultimate.
     
     
  • 3.10, лютый арчешкольник (?), 14:53, 11/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >в благословенном божественном священном IntelliJ IDEA Ultimate

    который нифига не бесплатный, о чем и было написано выше.
    более того, скажу, как жабакодер сижу в intellij CE, т.к. Ultimate это блоатварь

     
     
  • 4.14, жявамэн (ok), 17:08, 11/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    сразу видно какой ты жябакодер лол.
    у нормальных посонов ключ на ультимейт от банка/другой солидной конторы.
    а твои хеловорды можно и в СЕ делать
     
  • 2.11, лютый арчешкольник (?), 14:55, 11/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >это как так вышло, что не существует приложений уровня sqlitebrowser

    20 лет в ИТ. ни разу не видел это ваше sqlitebrowser. всегда пользуюсь тулзами типа psql, mongosh и нормуль ) крапище навроде Toad for Oracle видел, плакал...

     
  • 2.12, n80 (?), 15:19, 11/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    pgadmin3 был вполне приемлемый. Не без проблем, но приемлемый. Четвёртая версия ушла в вебню, пока её не трогал.
     

  • 1.13, CHERTS (ok), 16:19, 11/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На комьюнити версию болт поклали, а так все хорошо начиналось. Утилита просто замечательная.
     
     
  • 2.15, жявамэн (ok), 17:11, 11/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    делай сам нашкрептах раз денег жалко.

    а вообще солидным конторам которые пытаются переехать на постгрес с оракла дб2 или сибейса - цена любой утилиты для постргеса копейки в сравнении с миллионами баксов за поддержку от вышеуказанного

     

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