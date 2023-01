Выпуск браузера Pale Moon 32

2.3 , InuYasha ( ?? ), 12:26, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – firecocks шагнул уже дальше. точнее - глубже...

2.8 , НяшМяш ( ok ), 12:39, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – надо же хоть чем-то гордиться

2.16 , iPony129412 ( ? ), 12:57, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Так это вроде чисто тут копипаст новости. Ну типа как SialfishOS думает над открытием исходных кодов. Постоянно писали (копипастили).

3.34 , Аноним ( 34 ), 13:33, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – финны сами себя закопали этим, да ещё и отказались с Ростелекомом работать. И так никому не нужны были, а сейчас - тем более.

3.47 , Аноним ( 47 ), 14:09, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Всё верно в новости написано, в Pale Moon остаётся интерфейс, который был до Australis, и после ответвления от Firefox 28 переносятся только точечные изменения. Об этом прямо на сайте сказано https://www.palemoon.org/technical.shtml

... "Australis" or "Photon" interfaces will never be used in Pale Moon.

2.18 , Аноним ( 18 ), 13:06, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Текст новости качует от версии к версии.

Событием было именно смена интерфеса в Australis

А какое название у интерйса сейчас?

3.25 , Аноним ( 34 ), 13:12, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А какое название у интерйса сейчас? "Вытекающие от боли глаза" ?

3.41 , 111 ( ?? ), 13:53, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – proton