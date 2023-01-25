Выпуск браузера Pale Moon 32

Опубликован релиз web-браузера Pale Moon 32, ответвившегося от кодовой базы Firefox для обеспечения более высокой эффективности работы, cохранения классического интерфейса, минимизации потребления памяти и предоставления дополнительных возможностей по настройке. Сборки Pale Moon формируются для Windows и Linux (x86 и x86_64). Код проекта распространяется под лицензией MPLv2 (Mozilla Public License). Проект придерживается классической организации интерфейса, без перехода к интегрированному в Firefox 29 интерфейсу Australis, и с предоставлением широких возможностей кастомизации. Из удалённых компонентов можно отметить DRM, Social API, WebRTC, PDF-просмотрщик, Сrash Reporter, код для сбора статистики, средства для родительского контроля и людей с ограниченными возможностями. По сравнению с Firefox, в браузер возвращена поддержка технологии XUL и сохранена возможность применения как полноценных, так и легковесных тем оформления. В новой версии: Проведена работа по решению проблем с совместимостью. Реализован полный охват спецификаций ECMAScript, выпущенных в 2016-2020 годы, за исключением поддержки BigInt.

В реализации формата изображений JPEG-XL добавлена поддержка анимации и прогрессивного декодирования (показ по мере загрузки). Обновлены библиотеки JPEG-XL и Highway.

Расширен движок регулярных выражений. В регулярных выражениях появилась поддержка именованных групп (named captures), реализованы escape-последовательности классов Unicode-символов (например, \p{Math} - математические символы), переработана реализация режимов "lookbehind" (отсылка назад) и "lookaround" (проверка окружения).

CSS-свойства offset-* переименованы в inset-* в соответствие с требованиями спецификации. В CSS решены проблемы с наследованием и заполнением вокруг элемента. Проведена чистка кода с реализацией неиспользуемых CSS-свойств с префиксами.

Решена проблема с исчерпанием памяти при обработке анимированных изображений с очень большим разрешением.

Добавлена поддержка альтернативных компоновщиков при сборке в Unix-подобных системах.

Близится к завершению работа по формирования официальных сборок для macOS и FreeBSD (уже доступны бета-сборки).



