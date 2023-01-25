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Выпуск браузера Pale Moon 32

25.01.2023 12:15

Опубликован релиз web-браузера Pale Moon 32, ответвившегося от кодовой базы Firefox для обеспечения более высокой эффективности работы, cохранения классического интерфейса, минимизации потребления памяти и предоставления дополнительных возможностей по настройке. Сборки Pale Moon формируются для Windows и Linux (x86 и x86_64). Код проекта распространяется под лицензией MPLv2 (Mozilla Public License).

Проект придерживается классической организации интерфейса, без перехода к интегрированному в Firefox 29 интерфейсу Australis, и с предоставлением широких возможностей кастомизации. Из удалённых компонентов можно отметить DRM, Social API, WebRTC, PDF-просмотрщик, Сrash Reporter, код для сбора статистики, средства для родительского контроля и людей с ограниченными возможностями. По сравнению с Firefox, в браузер возвращена поддержка технологии XUL и сохранена возможность применения как полноценных, так и легковесных тем оформления.

В новой версии:

  • Проведена работа по решению проблем с совместимостью. Реализован полный охват спецификаций ECMAScript, выпущенных в 2016-2020 годы, за исключением поддержки BigInt.
  • В реализации формата изображений JPEG-XL добавлена поддержка анимации и прогрессивного декодирования (показ по мере загрузки). Обновлены библиотеки JPEG-XL и Highway.
  • Расширен движок регулярных выражений. В регулярных выражениях появилась поддержка именованных групп (named captures), реализованы escape-последовательности классов Unicode-символов (например, \p{Math} - математические символы), переработана реализация режимов "lookbehind" (отсылка назад) и "lookaround" (проверка окружения).
  • CSS-свойства offset-* переименованы в inset-* в соответствие с требованиями спецификации. В CSS решены проблемы с наследованием и заполнением вокруг элемента. Проведена чистка кода с реализацией неиспользуемых CSS-свойств с префиксами.
  • Решена проблема с исчерпанием памяти при обработке анимированных изображений с очень большим разрешением.
  • Добавлена поддержка альтернативных компоновщиков при сборке в Unix-подобных системах.
  • Близится к завершению работа по формирования официальных сборок для macOS и FreeBSD (уже доступны бета-сборки).


  1. Главная ссылка к новости (https://forum.palemoon.org/vie...)
  2. OpenNews: Выпуск браузера Pale Moon 31.4
  3. OpenNews: Выпуск браузера Pale Moon 30.0
  4. OpenNews: Проект Pale Moon добился прекращения разработки браузера Mypal
  5. OpenNews: Проект Pale Moon блокировал доступ пользователей форка Mypal к каталогу дополнений
  6. OpenNews: Взлом одного из серверов проекта Pale Moon с внедрением вредоносного ПО в архив старых выпусков
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58546-palemoon
Ключевые слова: palemoon
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.1, Аноним (1), 12:23, 25/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Проект придерживается классической организации интерфейса, без перехода к интегрированному в Firefox 29 интерфейсу Australis

    фигасебе они вспомнили, его уже 100 лет нету в стоковом фаерфоксе, а они все гордятся его отсутствием в пейлмеуне.

     
     
  • 2.3, InuYasha (??), 12:26, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    firecocks шагнул уже дальше. точнее - глубже...
     
  • 2.8, НяшМяш (ok), 12:39, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    надо же хоть чем-то гордиться
     
  • 2.16, iPony129412 (?), 12:57, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Так это вроде чисто тут копипаст новости.

    Ну типа как SialfishOS думает над открытием исходных кодов. Постоянно писали (копипастили).

     
     
  • 3.34, Аноним (34), 13:33, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    финны сами себя закопали этим, да ещё и отказались с Ростелекомом работать. И так никому не нужны были, а сейчас - тем более.
     
  • 3.47, Аноним (47), 14:09, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё верно в новости написано, в Pale Moon остаётся интерфейс, который был до Australis, и после ответвления от Firefox 28 переносятся только точечные изменения. Об этом прямо на сайте сказано https://www.palemoon.org/technical.shtml
    ... "Australis" or "Photon" interfaces will never be used in Pale Moon.
     
  • 2.18, Аноним (18), 13:06, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Текст новости качует от версии к версии.
    Событием было именно смена интерфеса в Australis
    А какое название у интерйса сейчас?
     
     
  • 3.25, Аноним (34), 13:12, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А какое название у интерйса сейчас?

    "Вытекающие от боли глаза" ?

     
  • 3.41, 111 (??), 13:53, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    proton
     

  • 1.2, InuYasha (??), 12:26, 25/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Зачётный браузер! Можно скачать и установить (не то что некоторые, плоско-пачечные)
    Давай посидим, повоем тут вместе! :')
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 12:27, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачетный браузер с зачетной вирусней в официальных установщиках.
     
     
  • 3.19, Аноним (18), 13:07, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пруфы на актуальную версию
     
  • 2.6, user90 (?), 12:30, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ога! Некорректное отображение сайтов, проблемы с js..
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 12:44, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как в старые добрые. Для тех кто хочет поностальгировать. Сразу вспоминается атлон 64 и веб начала-середины нулевых.
     
     
  • 4.15, Аноним (1), 12:55, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    прекрасный был веб
     
  • 3.20, Аноним (18), 13:07, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Пруфы
     
     
  • 4.27, Аноним (34), 13:15, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пруфы в статье в абзаце про екмаскрипт. Подсказать, какой год на календаре?
     
  • 4.37, Аноним (34), 13:40, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В частности, в 32.0 так и не реализовали функциональную форму динамических модулей.
     
  • 2.21, Аноним (18), 13:08, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    шутсрее загружается и рендерит страницы чем фраерфокс и хрома
     
     
  • 3.28, Аноним (28), 13:16, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Осталось эти страницы найти .
     

  • 1.5, Аноним (5), 12:27, 25/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Близится к завершению работа по формирования официальных сборок для macOS и FreeBSD

    Наконец-то! На фряхе пынямуна очень не хватало. В прошлом он был уже в портах, но его выбросили в какой-то момент.

     
     
  • 2.7, Аноним (4), 12:30, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    в опенбсд он был, но потом к ним на гитхаб пришли пилимуновцы и потребовали бандлить либы, а не использовать системные. Ну в опенбсд их немножечко не поняли и послали. А их бравзир выпилили из портов к чертям собачьим. И правильно сделали.
     
     
  • 3.10, Аноним (5), 12:42, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дегенераты из опенбзды не удосужились прочитать лицензию, это их проблемы.
     
  • 3.17, Аноним (17), 12:59, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вот это сказку сократили. Ты забыл сказать, что разрабы вежливо указали мейнтейнерам, что их кривые либы ломают работу? А те в ответ заныли как побитые собаки и со словами слишкамсложна удалили порт.
     
     
  • 4.42, mikhailnov (ok), 13:57, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вежливо?
     
  • 2.23, Аноним (18), 13:10, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я же могу переименовать его и впихнуть в свой дистрибутив?
     
     
  • 3.31, Аноним (1), 13:22, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да
     
     
  • 4.40, Аноним (18), 13:45, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо.
     
  • 3.44, mikhailnov (ok), 13:57, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там есть готовый ключ для сборки с брендингом newmoon
     

  • 1.9, Zenitur (ok), 12:41, 25/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Так, а как пользоваться --enable-libstd-compat? Во время финальной линковки заругался, что libnspr хочет вызовы из Glibc 2.17. Временно понизил в системе версию Glibc до 2.13. Теперь ругается на новые символы libstdc++6 в libxul. А вот тут уже версию GCC никак не понизить, так как Palemoon требует достаточно новый GCC.

    Моя цель - сделать сборку, которая будет работать в том числе и в старых ОС. В которых - старые Glibc и GCC. Вот например их собственная сборка с официального сайта вполне может работать в старых овольно-таки системах, таких как Ubuntu 14.04.

    Ранее я пробовал в старом Debian 7 собирать, сейчас попробую в CentOS 6 + devtoolset

     
     
  • 2.46, mikhailnov (ok), 14:00, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может быть, вам поможет:
    1) https://forum.rosalinux.ru/viewtopic.php?t=10047
    2) https://abf.io/import/firefox/blob/rosa2016.1/firefox.spec#lc-309
     

  • 1.11, Максим (??), 12:42, 25/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На Ютубе встаёт колом - могли бы хотя бы это пофиксить...
     
     
  • 2.13, Zenitur (ok), 12:48, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Включи OpenGL в Tools > Preferences > Advanced
     
  • 2.30, гугель (?), 13:22, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Могли бы, но не хотим. Вообще-то мы совершенно намеренно запихали туда никем кроме нашего ПРАВИЛЬНОГО браузера неподдерживаемый DOM0 - чтоб подобные поделки, не участвующие в сливе нам инфы о своих юзерах, тормозили и не работали.

    Нет, разработчикам паленого не осилить - потому что там ядро придется заменить на хром.
    Нигде больше это нормально работать не может.

    (а этот ваш invideous мы когда-нибудь все же засудим или сломаем)

     

  • 1.14, Аноним (34), 12:55, 25/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > и Linux (x86 и x86_64)

    Ошибка в новости. На самом деле: Linux 32 bit binaries have been discontinued.

     
     
  • 2.49, Zenitur (ok), 14:12, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Могу свою сборочку выложить, правда, за официальный брендинг разработчики на меня могут обидеться
     

  • 1.22, Аноним (22), 13:10, 25/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    почему палёная луна
    мне не дарит утро?
     
     
  • 2.32, Аноним (34), 13:29, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По равнинам лунным я хожу-брожу,
    Может, потеряю, может быть, найду.
     

  • 1.35, Аноним (35), 13:34, 25/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >за исключением поддержки BigInt.

    очень печально

     
  • 1.36, beck (??), 13:38, 25/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Коллеги,  объясните пожалуйста смысл этого изделия?

    Он позиционируется как бытрый лёгкий для старых и слабых компов, но это не так, ставил как-то,  он на слабой технике просто виснет. Даже хром работает лучше.

    Ну а про современные компы и вовсе речь не идёт.

    Зачем этот палемун? Кому и для чего? Может быть в нём есть какой-то смысл, но я не понимаю?

     
     
  • 2.38, Аноним (34), 13:43, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Может быть в нём есть какой-то смысл, но я не понимаю?

    Да.

     
  • 2.48, Zenitur (ok), 14:10, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лично я использую Palemoon из-за того, что сборки с официального сайта умеют работать в старых линуксах. А я оооочень не люблю обновлять дистры

    Вот гугл хром регулярно дропает старые линуксы. Firefox с официального сайта тоже любит. А Palemoon до сих пор делает две сборки, одна для GTK2, другая для GTK3. Это то, что нужно

     

  • 1.43, Попандопала (?), 13:57, 25/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Прошлые версии часто гонял. Единственный минус это на Ютупчике подтормаживал перед воспроизведением видосика. Сейчас наверняка починили уже.
     

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