Выпуск браузера Pale Moon 32

|
|1.1, Аноним (1), 12:23, 25/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
> Проект придерживается классической организации интерфейса, без перехода к интегрированному в Firefox 29 интерфейсу Australis
фигасебе они вспомнили, его уже 100 лет нету в стоковом фаерфоксе, а они все гордятся его отсутствием в пейлмеуне.
|
|
|
|2.16, iPony129412 (?), 12:57, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Так это вроде чисто тут копипаст новости.
Ну типа как SialfishOS думает над открытием исходных кодов. Постоянно писали (копипастили).
|
|
|
|3.34, Аноним (34), 13:33, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
финны сами себя закопали этим, да ещё и отказались с Ростелекомом работать. И так никому не нужны были, а сейчас - тем более.
|
|3.47, Аноним (47), 14:09, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Всё верно в новости написано, в Pale Moon остаётся интерфейс, который был до Australis, и после ответвления от Firefox 28 переносятся только точечные изменения. Об этом прямо на сайте сказано https://www.palemoon.org/technical.shtml
... "Australis" or "Photon" interfaces will never be used in Pale Moon.
|
|2.18, Аноним (18), 13:06, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Текст новости качует от версии к версии.
Событием было именно смена интерфеса в Australis
А какое название у интерйса сейчас?
|
|
|
|3.25, Аноним (34), 13:12, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> А какое название у интерйса сейчас?
"Вытекающие от боли глаза" ?
|
|1.2, InuYasha (??), 12:26, 25/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Зачётный браузер! Можно скачать и установить (не то что некоторые, плоско-пачечные)
Давай посидим, повоем тут вместе! :')
|
|
|
|2.4, Аноним (4), 12:27, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Зачетный браузер с зачетной вирусней в официальных установщиках.
|
|
|
|3.12, Аноним (12), 12:44, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Как в старые добрые. Для тех кто хочет поностальгировать. Сразу вспоминается атлон 64 и веб начала-середины нулевых.
|
|
|
|4.27, Аноним (34), 13:15, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Пруфы в статье в абзаце про екмаскрипт. Подсказать, какой год на календаре?
|
|4.37, Аноним (34), 13:40, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В частности, в 32.0 так и не реализовали функциональную форму динамических модулей.
|
|1.5, Аноним (5), 12:27, 25/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>Близится к завершению работа по формирования официальных сборок для macOS и FreeBSD
Наконец-то! На фряхе пынямуна очень не хватало. В прошлом он был уже в портах, но его выбросили в какой-то момент.
|
|
|
|2.7, Аноним (4), 12:30, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
в опенбсд он был, но потом к ним на гитхаб пришли пилимуновцы и потребовали бандлить либы, а не использовать системные. Ну в опенбсд их немножечко не поняли и послали. А их бравзир выпилили из портов к чертям собачьим. И правильно сделали.
|
|
|
|3.10, Аноним (5), 12:42, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Дегенераты из опенбзды не удосужились прочитать лицензию, это их проблемы.
|
|3.17, Аноним (17), 12:59, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Вот это сказку сократили. Ты забыл сказать, что разрабы вежливо указали мейнтейнерам, что их кривые либы ломают работу? А те в ответ заныли как побитые собаки и со словами слишкамсложна удалили порт.
|
|1.9, Zenitur (ok), 12:41, 25/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Так, а как пользоваться --enable-libstd-compat? Во время финальной линковки заругался, что libnspr хочет вызовы из Glibc 2.17. Временно понизил в системе версию Glibc до 2.13. Теперь ругается на новые символы libstdc++6 в libxul. А вот тут уже версию GCC никак не понизить, так как Palemoon требует достаточно новый GCC.
Моя цель - сделать сборку, которая будет работать в том числе и в старых ОС. В которых - старые Glibc и GCC. Вот например их собственная сборка с официального сайта вполне может работать в старых овольно-таки системах, таких как Ubuntu 14.04.
Ранее я пробовал в старом Debian 7 собирать, сейчас попробую в CentOS 6 + devtoolset
|
|
|
|2.30, гугель (?), 13:22, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Могли бы, но не хотим. Вообще-то мы совершенно намеренно запихали туда никем кроме нашего ПРАВИЛЬНОГО браузера неподдерживаемый DOM0 - чтоб подобные поделки, не участвующие в сливе нам инфы о своих юзерах, тормозили и не работали.
Нет, разработчикам паленого не осилить - потому что там ядро придется заменить на хром.
Нигде больше это нормально работать не может.
(а этот ваш invideous мы когда-нибудь все же засудим или сломаем)
|
|1.14, Аноним (34), 12:55, 25/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
> и Linux (x86 и x86_64)
Ошибка в новости. На самом деле: Linux 32 bit binaries have been discontinued.
|
|
|
|2.49, Zenitur (ok), 14:12, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Могу свою сборочку выложить, правда, за официальный брендинг разработчики на меня могут обидеться
|
|
|
|2.32, Аноним (34), 13:29, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
По равнинам лунным я хожу-брожу,
Может, потеряю, может быть, найду.
|
|1.36, beck (??), 13:38, 25/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Коллеги, объясните пожалуйста смысл этого изделия?
Он позиционируется как бытрый лёгкий для старых и слабых компов, но это не так, ставил как-то, он на слабой технике просто виснет. Даже хром работает лучше.
Ну а про современные компы и вовсе речь не идёт.
Зачем этот палемун? Кому и для чего? Может быть в нём есть какой-то смысл, но я не понимаю?
|
|
|
|2.48, Zenitur (ok), 14:10, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Лично я использую Palemoon из-за того, что сборки с официального сайта умеют работать в старых линуксах. А я оооочень не люблю обновлять дистры
Вот гугл хром регулярно дропает старые линуксы. Firefox с официального сайта тоже любит. А Palemoon до сих пор делает две сборки, одна для GTK2, другая для GTK3. Это то, что нужно
|
|1.43, Попандопала (?), 13:57, 25/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Прошлые версии часто гонял. Единственный минус это на Ютупчике подтормаживал перед воспроизведением видосика. Сейчас наверняка починили уже.
|