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Выпуск браузера Pale Moon 31.4

22.11.2022 20:37

Опубликован релиз web-браузера Pale Moon 31.4, ответвившегося от кодовой базы Firefox для обеспечения более высокой эффективности работы, cохранения классического интерфейса, минимизации потребления памяти и предоставления дополнительных возможностей по настройке. Сборки Pale Moon формируются для Windows и Linux (x86 и x86_64). Код проекта распространяется под лицензией MPLv2 (Mozilla Public License).

Проект придерживается классической организации интерфейса, без перехода к интегрированному в Firefox 29 интерфейсу Australis, и с предоставлением широких возможностей кастомизации. Из удалённых компонентов можно отметить DRM, Social API, WebRTC, PDF-просмотрщик, Сrash Reporter, код для сбора статистики, средства для родительского контроля и людей с ограниченными возможностями. По сравнению с Firefox, в браузер возвращена поддержка технологии XUL и сохранена возможность применения как полноценных, так и легковесных тем оформления.

В новой версии:

  • Добавлена поддержка формата изображений JPEG-XL.
  • В регулярных выражениях реализованы режимы "lookbehind" (отсылка назад) и "lookaround" (проверка окружения).
  • Код для разбора заголовков CORS приведён в соответствие со спецификацией (добавлена возможность указания масок "*" в заголовках Access-Control-Expose-Headers, Access-Control-Allow-Headers и Access-Control-Allow-Method).
  • Прекращена генерация событий нажатия клавиши для клавиш с непечатными символами (backspace, tab, клавиши курсора).
  • Добавлена поддержка платформы macOS 13 "Ventura".
  • Удалён код для оценки эффективности панорамирования и анимации вкладок, используемый при сборе телеметрии.
  • Удалён код для поддержки сборки на платформе SunOS.


  1. Главная ссылка к новости (https://forum.palemoon.org/vie...)
  2. OpenNews: Выпуск браузеров Pale Moon 31.3 и SeaMonkey 2.53.14
  3. OpenNews: Выпуск браузера Pale Moon 31.0
  4. OpenNews: Проект Pale Moon добился прекращения разработки браузера Mypal
  5. OpenNews: Проект Pale Moon блокировал доступ пользователей форка Mypal к каталогу дополнений
  6. OpenNews: Google упраздняет поддержку JPEG XL в Chrome
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58174-palemoon
Ключевые слова: palemoon
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (29) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Любитель Монеточки (?), 20:41, 22/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > SunOS

    Современный браузер до недавнего времени поддерживал SunOS?

     
     
  • 2.15, pofigist (?), 22:02, 22/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Современный движок без WebRTC? Отличная шутка!
     
  • 2.32, Аноним (32), 00:19, 23/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все ещё поддерживает
     

  • 1.2, Аноним (-), 20:56, 22/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А оно теперь на коком движке то?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 21:03, 22/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://en.wikipedia.org/wiki/Goanna_(software)
     

  • 1.3, Аноним (4), 20:57, 22/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Чорт, я только на 3 пень собрал 31.3.1

    меньше оперативы требует чем симанки 2.53.14 и, тем более, 102 фаерфокс.

    а когда оперативки 384 метра... это важно...

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 21:10, 22/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Еще когда её 640 кб - еще важнее.
     
  • 2.7, Аноним (7), 21:19, 22/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А мне вот интересно — что за пень 3 («зачем», я не спрашиваю), на который нельзя впердолить хотя бы полгига?
     
     
  • 3.18, Zenitur (ok), 22:16, 22/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может взять негде? У меня было 768 Гб. Потом комп стал виснуть, и я прогнал мемтест. Одна планка выдаёт ошибки. Убрал. Осталось 512 Мб. Спустя несколько лет, ещё комп виснуть стал. Я снова прогнал мемтест. И снова одна планка выдаёт ошибки. Я её убрал. Осталось 256 Мб, и в данный момент всё работает нормально. У меня конфиг WinME/WinXPSP1, им 256 Мб хватает.
     
     
  • 4.24, Аноним (7), 23:05, 22/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Планками SDRAM по 256 МБ за 100-200 рублей весь авито завален.
     
  • 2.10, Попандопала (?), 21:31, 22/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    FF 102 УГ. С гуглодиска даже файло скачать не получилось с ним. Редиректит куда-то,а потом кукиш вовсе.Конечно может это я такой тупой просто.
     
     
  • 3.27, Попандопала (?), 23:36, 22/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так правда же,ФФ 102.4 перенаправлял куда то,на страницу с проверкой антивирусом и пишет,что файло большой проверить не удалось.Дальше ошибка из-за того,что много редиретов было. Яндексом влет скачал.
     
  • 2.16, Zenitur (ok), 22:10, 22/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О, кстати, пока ты тут. Я попробовал собрать версию 28.1 для третьего пня. Почему именно это версию? Потому что 28.0 это первая версия, которая под него не собирается. А 28.1 отличается от неё только парой минорных фиксов. Поэтому решил начать с неё.

    Вот, добавил то, что ты советовал:

    ac_add_options --enable-optimize="-O2 -march=pentium3 -mtune=pentium3 -mfpmath=sse -msse -mno-sse2"

    Ещё положил туда же:

    "-floop-parallelize-all -fpredictive-commoning -ftree-loop-distribution -ftree-vectorize"

    Я эти параметры взял отсюда:

    https://archive.palemoon.org/contrib/walterdnes/SSE-Linux/palemoon-27.9.4SSE.l

    Это - последняя сборка для третьепня (27.9.4). Я её запустил, а затем ввёл в адресную строку about:buildconfig. Вот оттуда и взял эти параметры. Фиг знает чё делают, но мне не жалко, положил и их тоже

     
     
  • 3.25, Аноним (25), 23:08, 22/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да я так не замарачиваюсь.
    с сабжем все просто беру у home:stevenpusser и перебираю уже без sse2 с этими параметрами

    для сборки еще LDFLAGS=-Wl,–no-keep-memory make -f client.mk build

    вот с симанки и фф так просто не прокатывает - там еще и раст нужен для 3-пня... а это ужасть летящий на крыльях ночи...

     
     
  • 4.29, Zenitur (ok), 23:40, 22/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ты как сусю на третьепне запускаешь?
     

  • 1.5, Аноним (5), 21:05, 22/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Palincă - browser.
     
  • 1.8, Аноним (7), 21:20, 22/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > Добавлена поддержка формата изображений JPEG-XL

    Очень актуально, как раз когда из Chrome удалили.

     
     
  • 2.14, Аноним (14), 21:49, 22/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    теперь можно будет смотреть файлы JPEG-XL прямо в бровзире. Осталось только их найти. Может у тебя есть? Скинь парочку, посмотреть хочу.
     
  • 2.26, Аноним (26), 23:25, 22/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это ладно, меня больше удивляет, сколько ресурсов впустую тратили мозиловцы...

    > ... код для оценки эффективности панорамирования и анимации вкладок, используемый при сборе телеметрии

     

  • 1.9, Аноним (9), 21:25, 22/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > реализованы режимы "lookbehind" (отсылка назад) и "lookaround"

    офигеть что их не было...

     
  • 1.17, Zenitur (ok), 22:12, 22/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    О кстати, последний браузер с работающим флешем. Можно старые swf-ки смотреть.
     
     
  • 2.21, Аноним (7), 22:44, 22/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А толку, если с большинства сайтов флэщ оперативно выпилили (казалось бы, кому мешало).
     
     
  • 3.22, Zenitur (ok), 22:45, 22/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А толку, если с большинства сайтов флэщ оперативно выпилили (казалось бы, кому
    > мешало).

    Сайты жалко. А на харде у меня полно мультиков и игр

     
     
  • 4.23, Аноним (7), 22:55, 22/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну локально-то уж проще флэшплеером запускать.
     

  • 1.19, Аноним (19), 22:39, 22/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Этот сайт хорошо запускается и в Opera 12.17 без этих ваших Palemoon'ов.
     
     
  • 2.20, Zenitur (ok), 22:43, 22/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я читал в интернете статью, что 12.14 была последней нормальной версией. А потом начались регрессии
     
     
  • 3.28, Аноним (14), 23:40, 22/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да, в интернете и не такое пишут.
     

  • 1.30, Аноним S (?), 23:58, 22/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Тест быстродействия показывает ДНО и стучится ниже.
     
  • 1.31, Аноним (31), 00:12, 23/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Improved code for SunOS builds.
    >Удалён код для поддержки сборки на платформе SunOS.

    Кто такой  ох_енный переводчик?

     

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