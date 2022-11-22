Выпуск браузера Pale Moon 31.4

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|1.3, Аноним (4), 20:57, 22/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Чорт, я только на 3 пень собрал 31.3.1
меньше оперативы требует чем симанки 2.53.14 и, тем более, 102 фаерфокс.
а когда оперативки 384 метра... это важно...
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|2.7, Аноним (7), 21:19, 22/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А мне вот интересно — что за пень 3 («зачем», я не спрашиваю), на который нельзя впердолить хотя бы полгига?
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|3.18, Zenitur (ok), 22:16, 22/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Может взять негде? У меня было 768 Гб. Потом комп стал виснуть, и я прогнал мемтест. Одна планка выдаёт ошибки. Убрал. Осталось 512 Мб. Спустя несколько лет, ещё комп виснуть стал. Я снова прогнал мемтест. И снова одна планка выдаёт ошибки. Я её убрал. Осталось 256 Мб, и в данный момент всё работает нормально. У меня конфиг WinME/WinXPSP1, им 256 Мб хватает.
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|2.10, Попандопала (?), 21:31, 22/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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FF 102 УГ. С гуглодиска даже файло скачать не получилось с ним. Редиректит куда-то,а потом кукиш вовсе.Конечно может это я такой тупой просто.
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|3.27, Попандопала (?), 23:36, 22/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так правда же,ФФ 102.4 перенаправлял куда то,на страницу с проверкой антивирусом и пишет,что файло большой проверить не удалось.Дальше ошибка из-за того,что много редиретов было. Яндексом влет скачал.
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|2.16, Zenitur (ok), 22:10, 22/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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О, кстати, пока ты тут. Я попробовал собрать версию 28.1 для третьего пня. Почему именно это версию? Потому что 28.0 это первая версия, которая под него не собирается. А 28.1 отличается от неё только парой минорных фиксов. Поэтому решил начать с неё.
Вот, добавил то, что ты советовал:
ac_add_options --enable-optimize="-O2 -march=pentium3 -mtune=pentium3 -mfpmath=sse -msse -mno-sse2"
Ещё положил туда же:
"-floop-parallelize-all -fpredictive-commoning -ftree-loop-distribution -ftree-vectorize"
Я эти параметры взял отсюда:
https://archive.palemoon.org/contrib/walterdnes/SSE-Linux/palemoon-27.9.4SSE.l
Это - последняя сборка для третьепня (27.9.4). Я её запустил, а затем ввёл в адресную строку about:buildconfig. Вот оттуда и взял эти параметры. Фиг знает чё делают, но мне не жалко, положил и их тоже
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|3.25, Аноним (25), 23:08, 22/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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да я так не замарачиваюсь.
с сабжем все просто беру у home:stevenpusser и перебираю уже без sse2 с этими параметрами
для сборки еще LDFLAGS=-Wl,–no-keep-memory make -f client.mk build
вот с симанки и фф так просто не прокатывает - там еще и раст нужен для 3-пня... а это ужасть летящий на крыльях ночи...
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|1.8, Аноним (7), 21:20, 22/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Добавлена поддержка формата изображений JPEG-XL
Очень актуально, как раз когда из Chrome удалили.
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|2.14, Аноним (14), 21:49, 22/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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теперь можно будет смотреть файлы JPEG-XL прямо в бровзире. Осталось только их найти. Может у тебя есть? Скинь парочку, посмотреть хочу.
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|2.26, Аноним (26), 23:25, 22/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это ладно, меня больше удивляет, сколько ресурсов впустую тратили мозиловцы...
> ... код для оценки эффективности панорамирования и анимации вкладок, используемый при сборе телеметрии
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|1.9, Аноним (9), 21:25, 22/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> реализованы режимы "lookbehind" (отсылка назад) и "lookaround"
офигеть что их не было...
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|1.17, Zenitur (ok), 22:12, 22/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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О кстати, последний браузер с работающим флешем. Можно старые swf-ки смотреть.
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|2.21, Аноним (7), 22:44, 22/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А толку, если с большинства сайтов флэщ оперативно выпилили (казалось бы, кому мешало).
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|3.22, Zenitur (ok), 22:45, 22/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А толку, если с большинства сайтов флэщ оперативно выпилили (казалось бы, кому
> мешало).
Сайты жалко. А на харде у меня полно мультиков и игр
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|1.19, Аноним (19), 22:39, 22/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Этот сайт хорошо запускается и в Opera 12.17 без этих ваших Palemoon'ов.
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|2.20, Zenitur (ok), 22:43, 22/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я читал в интернете статью, что 12.14 была последней нормальной версией. А потом начались регрессии
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|1.31, Аноним (31), 00:12, 23/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Improved code for SunOS builds.
>Удалён код для поддержки сборки на платформе SunOS.
Кто такой ох_енный переводчик?
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