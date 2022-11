Выпуск браузера Pale Moon 31.4

2.6 , Аноним ( 6 ), 21:10, 22/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Еще когда её 640 кб - еще важнее.

2.7 , Аноним ( 7 ), 21:19, 22/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А мне вот интересно — что за пень 3 («зачем», я не спрашиваю), на который нельзя впердолить хотя бы полгига?

3.18 , Zenitur ( ok ), 22:16, 22/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Может взять негде? У меня было 768 Гб. Потом комп стал виснуть, и я прогнал мемтест. Одна планка выдаёт ошибки. Убрал. Осталось 512 Мб. Спустя несколько лет, ещё комп виснуть стал. Я снова прогнал мемтест. И снова одна планка выдаёт ошибки. Я её убрал. Осталось 256 Мб, и в данный момент всё работает нормально. У меня конфиг WinME/WinXPSP1, им 256 Мб хватает.

4.24 , Аноним ( 7 ), 23:05, 22/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Планками SDRAM по 256 МБ за 100-200 рублей весь авито завален.

2.10 , Попандопала ( ? ), 21:31, 22/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – FF 102 УГ. С гуглодиска даже файло скачать не получилось с ним. Редиректит куда-то,а потом кукиш вовсе.Конечно может это я такой тупой просто.

3.27 , Попандопала ( ? ), 23:36, 22/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так правда же,ФФ 102.4 перенаправлял куда то,на страницу с проверкой антивирусом и пишет,что файло большой проверить не удалось.Дальше ошибка из-за того,что много редиретов было. Яндексом влет скачал.

2.16 , Zenitur ( ok ), 22:10, 22/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – О, кстати, пока ты тут. Я попробовал собрать версию 28.1 для третьего пня. Почему именно это версию? Потому что 28.0 это первая версия, которая под него не собирается. А 28.1 отличается от неё только парой минорных фиксов. Поэтому решил начать с неё. Вот, добавил то, что ты советовал: ac_add_options --enable-optimize="-O2 -march=pentium3 -mtune=pentium3 -mfpmath=sse -msse -mno-sse2" Ещё положил туда же: "-floop-parallelize-all -fpredictive-commoning -ftree-loop-distribution -ftree-vectorize" Я эти параметры взял отсюда: https://archive.palemoon.org/contrib/walterdnes/SSE-Linux/palemoon-27.9.4SSE.l Это - последняя сборка для третьепня (27.9.4). Я её запустил, а затем ввёл в адресную строку about:buildconfig. Вот оттуда и взял эти параметры. Фиг знает чё делают, но мне не жалко, положил и их тоже

3.25 , Аноним ( 25 ), 23:08, 22/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – да я так не замарачиваюсь.

с сабжем все просто беру у home:stevenpusser и перебираю уже без sse2 с этими параметрами для сборки еще LDFLAGS=-Wl,–no-keep-memory make -f client.mk build вот с симанки и фф так просто не прокатывает - там еще и раст нужен для 3-пня... а это ужасть летящий на крыльях ночи... 4.29 , Zenitur ( ok ), 23:40, 22/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А ты как сусю на третьепне запускаешь?