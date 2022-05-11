Выпуск браузера Pale Moon 31.0

Опубликован релиз web-браузера Pale Moon 31.0, ответвившегося от кодовой базы Firefox для обеспечения более высокой эффективности работы, cохранения классического интерфейса, минимизации потребления памяти и предоставления дополнительных возможностей по настройке. Сборки Pale Moon формируются для Windows и Linux (x86 и x86_64). Код проекта распространяется под лицензией MPLv2 (Mozilla Public License). Проект придерживается классической организации интерфейса, без перехода к интегрированному в Firefox 29 интерфейсу Australis, и с предоставлением широких возможностей кастомизации. Из удалённых компонентов можно отметить DRM, Social API, WebRTC, PDF-просмотрщик, Сrash Reporter, код для сбора статистики, средства для родительского контроля и людей с ограниченными возможностями. По сравнению с Firefox в браузере оставлена поддержка технологии XUL и сохранена возможность применения как полноценных, так и легковесных тем оформления. В новой версии: После выявления ряда проблем со стабильностью и протеста одного из ключевых разработчиков отменены ранее сформированные выпуски Pale Moon 30.0.0 и 30.0.1. Возвращено использование платформы UXP (Unified XUL Platform), развивающей ответвление компонентов Firefox из репозитория Mozilla Central, избавленных от привязок к коду на языке Rust и не включающих наработки проекта Quantum. В качестве браузерного движка задействован Goanna 5.1, вариант движка Gecko, очищенный от кода неподдерживаемых компонентов и платформ. Пользователям ветки Pale Moon 29.x предложен прямой переход на выпуск 31.0.

Обеспечена поддержка как старых немодифицированных дополнений к Firefox, так и новых дополнений, специально подготовленных для Pale Moon. Стабильность работы старых дополнений не гарантируется, поэтому они будут помечаться в менеджере дополнений специальной оранжевой меткой.

Добавлена поддержка единовременной проверки всей цепочки свойств или вызовов в JavaScript при помощи оператора "?.". Например, через "db?.user?.name?.length" можно обратиться к значению "db.user.name.length" без предварительных проверок.

Для улучшения совместимости с сайтами добавлены методы Selection.setBaseAndExtent() и queueMicroTask().

В конструкторе IntersectionObserver() при передаче пустой строки обеспечено выставление по умолчанию свойства rootMargin вместо генерации исключения.

Улучшена отрисовка конструкций, заданных при помощи CSS grid и flexbox.

Повышена производительность параллельного выполнения web worker-ов в JavaScript.

Улучшено отображение шрифтов курсивом.

Обновлены версии библиотек, включённых в базовую поставку.

Добавлена поддержка расширенных идентификаторов видеокодеков VPx.

Решена давняя проблема с отображением полей, заданных напрямую в тегах body и iframe без применения CSS.

Удалён код, связанный с использованием сервисов Google SafeBrowsing и URLClassifier.

Восстановлен код для сборки на платформе macOS.

Удалён нестандартный API ArchiveReader.

Проведена чистка кода от компонентов Mozilla для сбора телеметрии.

Удалён код, связанный с поддержкой платформы Android.

Удалён фреймворк автоматизированного тестирования Marionette.

Перенесены исправления, связанные с устранением уязвимостей.



