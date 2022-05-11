Выпуск браузера Pale Moon 31.0

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|1.1, Аноним (1), 12:19, 11/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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я на все 105 уверен что если бы сабжем занимались тестировщики безопасности, дыр там откопали бы вагон и маленькую тележку!
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|2.4, Анонимомус (?), 12:42, 11/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Удалён фреймворк автоматизированного тестирования Marionette.
Кажется они вообще недолюбливают тестирование.
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|2.6, Аноним (6), 12:44, 11/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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а чем там заниматься, подойдет любой эксплоит для фф той версии, от которой отпочковался сабж. Они наверняка где-нибудь в публичном музее эксплоитов для супер-древних программ лежат. Забудем на минуту, что сабж сам по себе распространял троян в вантузоустановщиках.
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|2.20, Анонимомус (?), 13:35, 11/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С другой стороны сабж неуловимый Джо, кому надо делать эксплоит для полутора энтузиастов, разве что по случайности будут работать старые эксплоиты от ФФ.
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|1.3, Zenitur (ok), 12:40, 11/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> https://forum.palemoon.org/viewtopic.php?f=1&t=28044
По поводу скандала, вот что скажу. Пусть они там хоть переодеваются в фуррей и порят друг друга под хвостики паровозиком, крича при этом песни из май литл пони, и всё это под русский рэп. И каждые две недели удаляя нафиг проект из-за того что парень бросил и не поставил скобочку в конце сообщения. Плевать вообще. Это их личная жизнь. В разы хуже корпорасты с их этой телеметрией, которую они продают всем кому могут
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|2.8, Аноним (8), 12:52, 11/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зенитар, ты не прав. Выбор между сортами говна лишен смысла. Оба варианта - безальтернативно плохо, и в данном случае поддержать нельзя ни кого из данных двух категорий.
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|1.5, Аноним (5), 12:43, 11/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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Единственный браузер, который делает возможным серфинг интернета с четвертого пня, на котором я сейчас сижу и пишу сюда :) Жаль только, что нужно подключать сторонний источник, т.к. в дебиане его нет в стандартных пакетах.
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|3.9, Аноним (9), 12:53, 11/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Единственный нормальный способ сборки софта во всём опенсорсе. Два чая авторам палемуна.
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|4.10, Аноним (6), 12:58, 11/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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> Единственный нормальный способ сборки софта во всём опенсорсе
Единственный нормальный способ сборки софта реализован в NixOS/Guix. Что касается бандлед-фигни -- это могут себе позволить только гиганты типа мозиллы и гугла, т. к. предполагается, что в компании есть люди, следящие за уязвимостями в third-party-либах. А у сабжа в разработке три с половиной васяна.
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|5.15, Аноним (15), 13:17, 11/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если бы Гнутые сразу сделали аналог NixOS. То у Линукс было бы уже 2% десктопа, а не 1%.
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|1.13, Тот Самый (?), 13:08, 11/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>дыр там откопали бы вагон и маленькую тележку
Кто-бы спорил. Земля круглая, трава зеленая, вода мокрая ...
Можно подумать, что в остальных браузерах не так.
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|1.16, пох.. (?), 13:17, 11/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Отгавкался Тобик? Ну ооок...
Одним полным неадекватом в рядах околоразработчиков меньше. И на том спасибо. Жаль что Шерстяной явно так ничему и не научился на своих ошибках. Впрочем, вероятно, ему все равно просто жалко денег (тобик работал за педигри)
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|1.21, Аноним (21), 13:35, 11/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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не подходит в качестве единственного браузера. Нужен второй браузер для некоторых сайтов
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|1.22, Аноним (22), 13:37, 11/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Опеннет oскoтинился совсем, админ делает "ку" перед aмеpикaнскими хoзяeвaми и торгует анyсом за дoллAры.
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|1.23, Winorun (?), 13:37, 11/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Кстати если кого интересует там новая версия mypal. основаная на 68 firefox. Так и называется mypal68. И проходит тесты лутше сабжа. Правда тормозит сильнее старого(в wiki предлагают поиграть с отрисовщиком, но я не пробывал.Мне и так хватает).
Кстати кто пользуется Palemoon, может написать для чего использует?
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|2.24, Аноним (22), 13:39, 11/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Кстати кто пользуется Palemoon, может написать для чего использует?
На железе типа III и 4 пней альтернативы ему нет.
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|2.27, john_erohin (?), 14:03, 11/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> кто пользуется Palemoon, может написать для чего использует?
читаю им опеннет и иногда пишу. читаю им некоторые паблики ВК, но не пишу.
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|1.25, Аноним (25), 13:52, 11/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Хороший браузер. Замечаний нет. Быстрый, нересурсоёмкий. А что там с бозопасностью — надеюсь, что всё нормально. По меньшей мере не понятны всхлипы отдельных персонажей о том, что небезопасен. Кто сказал? На каком основании?
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|1.28, lazyest (ok), 14:10, 11/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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вообще конечно боль от браузера всё сильнее с каждым днём
большая часть ресурсов интернетных отваливаются ежедневно. Свежее - с клаудфлэйером, у меня через тор никуда больше не сходить стало.
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