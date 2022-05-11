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Выпуск браузера Pale Moon 31.0

11.05.2022 11:50

Опубликован релиз web-браузера Pale Moon 31.0, ответвившегося от кодовой базы Firefox для обеспечения более высокой эффективности работы, cохранения классического интерфейса, минимизации потребления памяти и предоставления дополнительных возможностей по настройке. Сборки Pale Moon формируются для Windows и Linux (x86 и x86_64). Код проекта распространяется под лицензией MPLv2 (Mozilla Public License).

Проект придерживается классической организации интерфейса, без перехода к интегрированному в Firefox 29 интерфейсу Australis, и с предоставлением широких возможностей кастомизации. Из удалённых компонентов можно отметить DRM, Social API, WebRTC, PDF-просмотрщик, Сrash Reporter, код для сбора статистики, средства для родительского контроля и людей с ограниченными возможностями. По сравнению с Firefox в браузере оставлена поддержка технологии XUL и сохранена возможность применения как полноценных, так и легковесных тем оформления.

В новой версии:

  • После выявления ряда проблем со стабильностью и протеста одного из ключевых разработчиков отменены ранее сформированные выпуски Pale Moon 30.0.0 и 30.0.1. Возвращено использование платформы UXP (Unified XUL Platform), развивающей ответвление компонентов Firefox из репозитория Mozilla Central, избавленных от привязок к коду на языке Rust и не включающих наработки проекта Quantum. В качестве браузерного движка задействован Goanna 5.1, вариант движка Gecko, очищенный от кода неподдерживаемых компонентов и платформ. Пользователям ветки Pale Moon 29.x предложен прямой переход на выпуск 31.0.
  • Обеспечена поддержка как старых немодифицированных дополнений к Firefox, так и новых дополнений, специально подготовленных для Pale Moon. Стабильность работы старых дополнений не гарантируется, поэтому они будут помечаться в менеджере дополнений специальной оранжевой меткой.
  • Добавлена поддержка единовременной проверки всей цепочки свойств или вызовов в JavaScript при помощи оператора "?.". Например, через "db?.user?.name?.length" можно обратиться к значению "db.user.name.length" без предварительных проверок.
  • Для улучшения совместимости с сайтами добавлены методы Selection.setBaseAndExtent() и queueMicroTask().
  • В конструкторе IntersectionObserver() при передаче пустой строки обеспечено выставление по умолчанию свойства rootMargin вместо генерации исключения.
  • Улучшена отрисовка конструкций, заданных при помощи CSS grid и flexbox.
  • Повышена производительность параллельного выполнения web worker-ов в JavaScript.
  • Улучшено отображение шрифтов курсивом.
  • Обновлены версии библиотек, включённых в базовую поставку.
  • Добавлена поддержка расширенных идентификаторов видеокодеков VPx.
  • Решена давняя проблема с отображением полей, заданных напрямую в тегах body и iframe без применения CSS.
  • Удалён код, связанный с использованием сервисов Google SafeBrowsing и URLClassifier.
  • Восстановлен код для сборки на платформе macOS.
  • Удалён нестандартный API ArchiveReader.
  • Проведена чистка кода от компонентов Mozilla для сбора телеметрии.
  • Удалён код, связанный с поддержкой платформы Android.
  • Удалён фреймворк автоматизированного тестирования Marionette.
  • Перенесены исправления, связанные с устранением уязвимостей.


  1. Главная ссылка к новости (https://forum.palemoon.org/vie...)
  2. OpenNews: Выпуск браузера Pale Moon 30.0
  3. OpenNews: Проект Pale Moon добился прекращения разработки браузера Mypal
  4. OpenNews: Выпуск браузера Pale Moon 29.4.0
  5. OpenNews: Проект Pale Moon представил новый браузер Basilisk и платформу UXP
  6. OpenNews: Позиция проекта Pale Moon в отношении XUL-дополнений
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57171-palemoon
Ключевые слова: palemoon
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (23) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:19, 11/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    я на все 105 уверен что если бы сабжем занимались тестировщики безопасности, дыр там откопали бы вагон и маленькую тележку!
     
     
  • 2.4, Анонимомус (?), 12:42, 11/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Удалён фреймворк автоматизированного тестирования Marionette.

    Кажется они вообще недолюбливают тестирование.

     
  • 2.6, Аноним (6), 12:44, 11/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    а чем там заниматься, подойдет любой эксплоит для фф той версии, от которой отпочковался сабж. Они наверняка где-нибудь в публичном музее эксплоитов для супер-древних программ лежат. Забудем на минуту, что сабж сам по себе распространял троян в вантузоустановщиках.
     
  • 2.11, iPony129412 (?), 13:02, 11/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это очевидно.
     
  • 2.20, Анонимомус (?), 13:35, 11/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С другой стороны сабж неуловимый Джо, кому надо делать эксплоит для полутора энтузиастов, разве что по случайности будут работать старые эксплоиты от ФФ.
     
     
  • 3.26, iPony129412 (?), 13:59, 11/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Типа того, во многом FireFox стал Джо
     

  • 1.3, Zenitur (ok), 12:40, 11/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > https://forum.palemoon.org/viewtopic.php?f=1&t=28044

    По поводу скандала, вот что скажу. Пусть они там хоть переодеваются в фуррей и порят друг друга под хвостики паровозиком, крича при этом песни из май литл пони, и всё это под русский рэп. И каждые две недели удаляя нафиг проект из-за того что парень бросил и не поставил скобочку в конце сообщения. Плевать вообще. Это их личная жизнь. В разы хуже корпорасты с их этой телеметрией, которую они продают всем кому могут

     
     
  • 2.8, Аноним (8), 12:52, 11/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зенитар, ты не прав. Выбор между сортами говна лишен смысла. Оба варианта - безальтернативно плохо, и в данном случае поддержать нельзя ни кого из данных двух категорий.
     
  • 2.12, iPony129412 (?), 13:03, 11/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот рэп — не надо.
     

  • 1.5, Аноним (5), 12:43, 11/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Единственный браузер, который делает возможным серфинг интернета с четвертого пня, на котором я сейчас сижу и пишу сюда :) Жаль только, что нужно подключать сторонний источник, т.к. в дебиане его нет в стандартных пакетах.
     
     
  • 2.7, Аноним (6), 12:46, 11/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    > нужно подключать сторонний источник

    А это потому что авторы сабжа запрещают дистрам собирать против системных библиотек. Всё бандлить! https://github.com/jasperla/openbsd-wip/issues/86 Таких неадекватов, как палемунцы, еще поискать

     
     
  • 3.9, Аноним (9), 12:53, 11/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Единственный нормальный способ сборки софта во всём опенсорсе. Два чая авторам палемуна.
     
     
  • 4.10, Аноним (6), 12:58, 11/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    > Единственный нормальный способ сборки софта во всём опенсорсе

    Единственный нормальный способ сборки софта реализован в NixOS/Guix. Что касается бандлед-фигни -- это могут себе позволить только гиганты типа мозиллы и гугла, т. к. предполагается, что в компании есть люди, следящие за уязвимостями в third-party-либах. А у сабжа в разработке три с половиной васяна.

     
     
  • 5.15, Аноним (15), 13:17, 11/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если бы Гнутые сразу сделали аналог NixOS. То у Линукс было бы уже 2% десктопа, а не 1%.
     

  • 1.13, Тот Самый (?), 13:08, 11/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >дыр там откопали бы вагон и маленькую тележку

    Кто-бы спорил. Земля круглая, трава зеленая, вода мокрая ...
    Можно подумать, что в остальных браузерах не так.

     
  • 1.16, пох.. (?), 13:17, 11/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Отгавкался Тобик? Ну ооок...

    Одним полным неадекватом в рядах околоразработчиков меньше. И на том спасибо. Жаль что Шерстяной явно так ничему и не научился на своих ошибках. Впрочем, вероятно, ему все равно просто жалко денег (тобик работал за педигри)

     
  • 1.21, Аноним (21), 13:35, 11/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    не подходит в качестве единственного браузера. Нужен второй браузер для некоторых сайтов
     
  • 1.22, Аноним (22), 13:37, 11/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Опеннет oскoтинился совсем, админ делает "ку" перед aмеpикaнскими хoзяeвaми и торгует анyсом за дoллAры.
     
  • 1.23, Winorun (?), 13:37, 11/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кстати если кого интересует там новая версия mypal. основаная на 68 firefox. Так и называется mypal68. И проходит тесты лутше сабжа. Правда тормозит сильнее старого(в wiki предлагают поиграть с отрисовщиком, но я не пробывал.Мне и так хватает).

    Кстати кто пользуется Palemoon, может написать для чего использует?


     
     
  • 2.24, Аноним (22), 13:39, 11/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Кстати кто пользуется Palemoon, может написать для чего использует?

    На железе типа III и 4 пней альтернативы ему нет.

     
  • 2.27, john_erohin (?), 14:03, 11/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  кто пользуется Palemoon, может написать для чего использует?

    читаю им опеннет и иногда пишу. читаю им некоторые паблики ВК, но не пишу.

     

  • 1.25, Аноним (25), 13:52, 11/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хороший браузер. Замечаний нет. Быстрый, нересурсоёмкий. А что там с бозопасностью — надеюсь, что всё нормально. По меньшей мере не понятны всхлипы отдельных персонажей о том, что небезопасен. Кто сказал? На каком основании?
     
  • 1.28, lazyest (ok), 14:10, 11/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    вообще конечно боль от браузера всё сильнее с каждым днём
    большая часть ресурсов интернетных отваливаются ежедневно. Свежее - с клаудфлэйером, у меня через тор никуда больше не сходить стало.
     

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