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Выпуск браузера Pale Moon 30.0

18.03.2022 18:40

Опубликован релиз web-браузера Pale Moon 30.0, ответвившегося от кодовой базы Firefox для обеспечения более высокой эффективности работы, cохранения классического интерфейса, минимизации потребления памяти и предоставления дополнительных возможностей по настройке. Сборки Pale Moon формируются для Windows и Linux (x86 и x86_64). Код проекта распространяется под лицензией MPLv2 (Mozilla Public License).

Проект придерживается классической организации интерфейса, без перехода к интегрированному в Firefox 29 интерфейсу Australis, и с предоставлением широких возможностей кастомизации. Из удалённых компонентов можно отметить DRM, Social API, WebRTC, PDF-просмотрщик, Сrash Reporter, код для сбора статистики, средства для родительского контроля и людей с ограниченными возможностями. По сравнению с Firefox в браузере оставлена поддержка технологии XUL и сохранена возможность применения как полноценных, так и легковесных тем оформления.

В новой версии:

  • Возвращена поддержка старых немодифицированных дополнений к Firefox. Осуществлён уход от использования собственного глобального идентификатора браузера (GUID) в пользу идентификатора Firefox, что позволит добиться максимальной совместимости со всеми старыми и оставшимися без сопровождения дополнениями, разработанными в своё время для Firefox (ранее, чтобы дополнение заработало в Pale Moon его требовалось специально адаптировать, что создавало трудности с использованием дополнений, оставшихся без сопровождающих). Развиваемый проектом сайт дополнений будет поддерживать как XUL-дополнения, специально адаптированные для Pale Moon, так и XUL-дополнения, распространявшиеся для Firefox.
  • Прекращено использование платформы UXP (Unified XUL Platform), развивавшей ответвление компонентов Firefox из репозитория Mozilla Central, избавленных от привязок к коду на языке Rust и не включающих наработки проекта Quantum. Вместо UXP браузер теперь будет собираться на базе окружения GRE (Goanna Runtime Environment), основанного на более актуальном коде движка Gecko, очищенного от кода неподдерживаемых компонентов и платформ.
  • Реализован механизм GPC (Global Privacy Control), пришедший на смену заголовку "DNT" (Do Not Track) и позволяющий информировать сайты о запрете продажи персональных данных и их использования для отслеживания предпочтений или перемещений между сайтами.
  • Настройка для выбора Pale Moon в качестве браузера по умолчанию перенесена в секцию "General".
  • В коллекции emoji реализована поддержка Twemoji 13.1.
  • Для улучшения совместимости с сайтами добавлены методы Selection.setBaseAndExtent() и queueMicroTask().
  • Улучшена настройка внешнего вида полос прокрутки через темы оформления.
  • Изменена структура пакетов для интернационализации и поддержки языков. Из-за проведения работы по перепроверке переводов наблюдается снижение охвата элементов в языковых пакетах.
  • Изменён формат профиля - после обновления до Pale Moon 30.0 профиль не сможет использоваться с прошлой веткой Pale Moon 29.x.


  1. Главная ссылка к новости (https://forum.palemoon.org/vie...)
  2. OpenNews: LibreWolf 94 - вариант Firefox, сфокусированный на конфиденциальности и безопасности
  3. OpenNews: Проект Pale Moon добился прекращения разработки браузера Mypal
  4. OpenNews: Выпуск браузера Pale Moon 29.0
  5. OpenNews: Взлом одного из серверов проекта Pale Moon с внедрением вредоносного ПО в архив старых выпусков
  6. OpenNews: Проект Pale Moon представил новый браузер Basilisk и платформу UXP
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56875-palemoon
Ключевые слова: palemoon
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Обсуждение (40) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, VZ (??), 18:53, 18/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > Осуществлён уход от использования собственного глобального идентификатора браузера (GUID) в пользу идентификатора Firefox

    Енот прикинулся ежом.

     
  • 1.2, А где же каменты (?), 18:53, 18/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Станут популярными - начнут барыжить телеметрией и дефолтным серч энджайном как фф.

    А вообще - ещё один браузер - бесполезная маструбация.

     
     
  • 2.18, eugener (ok), 20:20, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Станут популярными

    Не станут, уж он очень он тормозной. Причём у меня такое ощущение что чем больше ядер у проца - там больше он тормозит и лагает.)

     

  • 1.3, Аноним (3), 18:54, 18/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Русский язык слетел(
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 18:56, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Language packs: the entire internationalization structure has changed; because this required re-verification of translations, some language packs may have a few more untranslated strings in them at the moment until our volunteers over at Crowdin catch up on the new milestone.
     
  • 2.15, vork (?), 20:13, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обещали исправить когда руки дойдут, вроде бы дело в манифестах языковых пакетов. То есть это они не специально =) https://forum.palemoon.org/viewtopic.php?f=30&t=27962
     
  • 2.19, Аноним (19), 20:21, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Русский язык слетел(

    Ну, сперва экстеншоны сломали, потом это, от версии к версии работает всё кривее и кривее, не знаю на кой он нужон, палемун ваш, без экстеншонов?!

     
     
  • 3.26, vork (?), 20:35, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    eMatrix, uBlock работают, а что ещё нужно? )  
     
     
  • 4.29, чАнонимчч (?), 21:10, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Подскажи, пожалуйста, зачем нужен umatrix.
     
  • 2.30, keydon (ok), 21:10, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Он всегда в пале мун слетал при обновлении. Решение: не ставить русский язык; не ставить pale moon.
     

  • 1.5, Аноним (5), 19:18, 18/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Что толку от этой старпёрской фурячьей подделки🫠 если Mypal больше не существует? 🦝
     
     
  • 2.6, iPony129412 (?), 19:21, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вот это да 😮 –  http://📙.la/🫠
    В первый раз вижу такого прогрессивного комментатора на Opennet. Я думал тут одни луддиты 🤨
     
     
  • 3.11, А где же каменты (?), 19:57, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ипони, всегда с нетерпением жду твоих комментариев со смайликами - они всегда остры и неожиданны, пиши больше, пожалуйста!!!
     
  • 2.10, Аноним (10), 19:50, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    виндузятники должны страдать!

    а 29 паленка работает даже на 6-центоси да еще и sse2 не просит (атлончик например)

     
     
  • 3.23, Аноним (5), 20:28, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что ещё у вас там есть? 😏
    IceWeasel, IceCat и GNUzilla? И все версии 29? 🥹
    Ну, ты, это, как соберёшь на своём атлончике 30.0 - приходи, если что 🩼
     
  • 2.38, Ан (??), 22:09, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    K-Meleon работает под XP
     

  • 1.7, iPony129412 (?), 19:28, 18/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > В коллекции emoji реализована поддержка Twemoji 13.1

    В современном миру уже 14.0 https://blog.emojipedia.org/twemoji-14-0-emoji-changelog/
    А тут луддитство какое-то 😕
    Вообще поразительно, как раньше таких простых символов не было, типа 🫵

     
     
  • 2.9, Аноним (9), 19:48, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Лол, хватит квадратами писать. Там беременный бородач нарисован или что?
     
  • 2.32, Ананоним (?), 21:27, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Медленный, но уверенный перевод человечества с букв на иероглифы начат успешно.
     

  • 1.8, Аноним (8), 19:36, 18/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Кто знает, работают ли в ПалеМуун новые uBlock для ФФ?
     
     
  • 2.13, Dzen Python (ok), 19:59, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Нет. Новый юблок же на кастрированном webext
     
  • 2.14, Аноним (-), 20:05, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https://github.com/gorhill/uBlock-for-firefox-legacy/releases
    Этот должен работать 🏭🧑‍🏭

    Надеюсь, Хоттабыча, который и поддерживает эту кучу дополнений для Pale Moon, не разбомбят ⚰️
    https://github.com/JustOff

     
     
  • 3.20, Аноним (19), 20:25, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > https://github.com/gorhill/uBlock-for-firefox-legacy/releases
    > Этот должен работать 🏭🧑🏭
    > Надеюсь, Хоттабыча, который и поддерживает эту кучу дополнений для Pale Moon, не
    > разбомбят ⚰
    > https://github.com/JustOff

    Поголовное большинство дополнений теперь не работает, раньше был "конвертор", который обманывал палёнку, прикидываясь нужной версией...
    Совместимость сломана разрабам специально, т.к. эта истеричка обиделась на то, что не обнаружила толпы народу, кинувшуюся форкать и поддерживать всю эту ораву дополнений спецом для палёнки.
    Тем самым выстрелил себе в ногу с базуки и продолжает кривокодить, хотя надо было только клепать обновления безопасности и подвозить поддержку новых стандартов, по мере необходимости.

    В итоге, в текущем варианте оно ещё более говённое, чем та лиса, от которой оно форкалось.

    А жаль, идея была хорошая, я сам несколько лет пропользовался им, как основным.

     

  • 1.12, Аноним (12), 19:58, 18/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Язык слетел, костыль полифилов для гитхаба несовместим, профиль новый - назад не откатиться (хорошо скопировать додумался), недостающих фич жабаскрипта не подвезли.
    Зато теперь поддерживает еще более старые дополнения, о которых уже все успели забыть.
    Релиз так релиз. Я то уж думал - заживем...
     
     
  • 2.22, Аноним (19), 20:27, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Зато теперь поддерживает еще более старые дополнения, о которых уже все успели
    > забыть.

    Это каким таким образом оно стало поддерживать?! У меня в списке дополнений все задепрекейчены, обновить нельзя, установить с нуля тоже не даёт, тупо висят мёртвым грузом в списке, даже симанки такой фигни себе не позволяла.


     
     
  • 3.28, Аноним (12), 20:53, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну тогда вообще эпичнейший фейл - куча поломанного, ничего нового.
    Про то что с совместимостью лучше стало - это я в патчнотах прочитал, сам не пробовал. Стоявшие у меня uBlock, Greasemonkey и FoxyProxy запахали.
     
  • 2.39, Аноним (39), 22:35, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Зато теперь поддерживает еще более старые дополнения, о которых уже все успели забыть.

    Сначала дегенераты орали, что нельзя выбрасывать поддержку старых дополнений, теперь орут, что они не нужны. Я просто поражаюсь логике некоторых. Это ещё при этом, что Шерстяной специально голосование провёл, чтобы определить дальнейший путь развития.

     

  • 1.16, Аноним (19), 20:15, 18/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    После того как они сломали совместимость со старыми дополнениями, основная фича, ради которой его держали как альтернативу, а также после того, как он стал неадекватно жить своей жизнью на страницах видеохостингов, я снёс это поделие к такой-то матери.
     
     
  • 2.34, Аноним (-), 21:34, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > сломали совместимость со
    > старыми дополнениями, основная фича

    вернули же

     

  • 1.17, Цезий Родонович (?), 20:16, 18/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Поддержу анонима выше, без Mypal эта поделка бессмысленна.
     
     
  • 2.35, Аноним (-), 21:35, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    майпал это ж под винду
    причём тут онтопик
    бегите на винфак со своим майпалом, а на опеннете этого барахла не надо
     

  • 1.21, Аноним (21), 20:25, 18/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Возвращена поддержка старых дополнений
    > Настройка ... браузера по умолчанию перенесена в ...

    туда-сюда-обратно...

    > информировать сайты о запрете продажи персональных данных

    Цукерберг в курсе или опять продаст 90 млн акков?

    > Улучшена настройка внешнего вида полос прокрутки

    А можно настроить в розовую полосочку? А то всё уже сделано, только полосочек нет...

    > Изменён формат профиля

    Цель?!

     
  • 1.24, Zenitur (ok), 20:31, 18/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Уже пару часов бодаюсь со сборкой. Как ни странно, основная ругань идёт не на исходники браузера, а на исходники 3rdparty-компонентов. Например я долго бился с ошибкой vp9, который упорно ругался на вызовы avx2, пришлось в Makefile для libvpx отключить avx2 вообще. Потом libopus не мог собраться, он думал 5 минут, а потом выдавал out of memory. Решил, поменяв -O2 на -Os, и собралось за секунды. В компе 32 Гб памяти, из них 31 Гб свободен. Притом что система 32-битная, и на один процесс доступно только 4 Гб памяти. Неужели при сборке одной малюсенькой библиотеки libopus недостаточно 4 Гб памяти?
     
     
  • 2.27, Аноним (21), 20:52, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Последствия моды "обновления-каждую-неделю", либы уже между собой попасть в такт не могут.
     
  • 2.33, Ананоним (?), 21:33, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А я говорил что скоро будем собирать браузеры минимум за неделю, на супермощных компах, и только на последних ОС.
     
     
  • 3.36, Zenitur (ok), 21:52, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Со скоростью сборки всё окей, там же кодовая база от старого Firefox. 6-ядерный Phenom из 2010 года, 30 минут и готово. На Райзене наверно за минуту соберётся.
    А с новыми браузерами - действительно так, как ты говоришь. Разве что Firefox всё ещё можно собирать в RHEL7
     
     
  • 4.40, Dzen Python (ok), 22:55, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если SSD какой-нибудь нвме - да
    Иначе ждать.
     
  • 2.41, Dzen Python (ok), 22:56, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Шел второй час сборки gcc10 из аура: собрать компилятор, чтобы собрать браузер. Хоть на -bin переходи
     

  • 1.25, Zenitur (ok), 20:34, 18/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Возвращена поддержка старых немодифицированных дополнений к Firefox

    Вот это неплохо. Просто я пытался включить дополнение, которое форсирует использование Flash Player вместо HTML5. И ни одно из дополнений для старого Firefox не работало.
    Мне флеш нужен, чтобы смотреть видео при помощи VDPAU. Главное - найти сайт, где много фильмов онлайн, и можно смотреть через флеш

     
  • 1.31, Nicholass (?), 21:16, 18/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А новые дополнения из Firefox Quantum, Pale Moon будет поддерживать?
     

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