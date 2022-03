Выпуск браузера Pale Moon 30.0

2.4 , Аноним ( 4 ), 18:56, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Language packs: the entire internationalization structure has changed; because this required re-verification of translations, some language packs may have a few more untranslated strings in them at the moment until our volunteers over at Crowdin catch up on the new milestone.

2.15 , vork ( ? ), 20:13, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Обещали исправить когда руки дойдут, вроде бы дело в манифестах языковых пакетов. То есть это они не специально =) https://forum.palemoon.org/viewtopic.php?f=30&t=27962

2.19 , Аноним ( 19 ), 20:21, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Русский язык слетел( Ну, сперва экстеншоны сломали, потом это, от версии к версии работает всё кривее и кривее, не знаю на кой он нужон, палемун ваш, без экстеншонов?!

3.26 , vork ( ? ), 20:35, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – eMatrix, uBlock работают, а что ещё нужно? )

4.29 , чАнонимчч ( ? ), 21:10, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Подскажи, пожалуйста, зачем нужен umatrix.

2.30 , keydon ( ok ), 21:10, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Он всегда в пале мун слетал при обновлении. Решение: не ставить русский язык; не ставить pale moon.