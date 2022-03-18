Выпуск браузера Pale Moon 30.0

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|1.1, VZ (??), 18:53, 18/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> Осуществлён уход от использования собственного глобального идентификатора браузера (GUID) в пользу идентификатора Firefox
Енот прикинулся ежом.
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|1.2, А где же каменты (?), 18:53, 18/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Станут популярными - начнут барыжить телеметрией и дефолтным серч энджайном как фф.
А вообще - ещё один браузер - бесполезная маструбация.
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|2.18, eugener (ok), 20:20, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Станут популярными
Не станут, уж он очень он тормозной. Причём у меня такое ощущение что чем больше ядер у проца - там больше он тормозит и лагает.)
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|2.4, Аноним (4), 18:56, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Language packs: the entire internationalization structure has changed; because this required re-verification of translations, some language packs may have a few more untranslated strings in them at the moment until our volunteers over at Crowdin catch up on the new milestone.
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|2.19, Аноним (19), 20:21, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Русский язык слетел(
Ну, сперва экстеншоны сломали, потом это, от версии к версии работает всё кривее и кривее, не знаю на кой он нужон, палемун ваш, без экстеншонов?!
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|2.30, keydon (ok), 21:10, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Он всегда в пале мун слетал при обновлении. Решение: не ставить русский язык; не ставить pale moon.
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|1.5, Аноним (5), 19:18, 18/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Что толку от этой старпёрской фурячьей подделки🫠 если Mypal больше не существует? 🦝
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|3.11, А где же каменты (?), 19:57, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ипони, всегда с нетерпением жду твоих комментариев со смайликами - они всегда остры и неожиданны, пиши больше, пожалуйста!!!
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|2.10, Аноним (10), 19:50, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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виндузятники должны страдать!
а 29 паленка работает даже на 6-центоси да еще и sse2 не просит (атлончик например)
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|3.23, Аноним (5), 20:28, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что ещё у вас там есть? 😏
IceWeasel, IceCat и GNUzilla? И все версии 29? 🥹
Ну, ты, это, как соберёшь на своём атлончике 30.0 - приходи, если что 🩼
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|2.9, Аноним (9), 19:48, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Лол, хватит квадратами писать. Там беременный бородач нарисован или что?
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|2.32, Ананоним (?), 21:27, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Медленный, но уверенный перевод человечества с букв на иероглифы начат успешно.
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|3.20, Аноним (19), 20:25, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> https://github.com/gorhill/uBlock-for-firefox-legacy/releases
> Этот должен работать 🏭🧑🏭
> Надеюсь, Хоттабыча, который и поддерживает эту кучу дополнений для Pale Moon, не
> разбомбят ⚰
> https://github.com/JustOff
Поголовное большинство дополнений теперь не работает, раньше был "конвертор", который обманывал палёнку, прикидываясь нужной версией...
Совместимость сломана разрабам специально, т.к. эта истеричка обиделась на то, что не обнаружила толпы народу, кинувшуюся форкать и поддерживать всю эту ораву дополнений спецом для палёнки.
Тем самым выстрелил себе в ногу с базуки и продолжает кривокодить, хотя надо было только клепать обновления безопасности и подвозить поддержку новых стандартов, по мере необходимости.
В итоге, в текущем варианте оно ещё более говённое, чем та лиса, от которой оно форкалось.
А жаль, идея была хорошая, я сам несколько лет пропользовался им, как основным.
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|1.12, Аноним (12), 19:58, 18/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Язык слетел, костыль полифилов для гитхаба несовместим, профиль новый - назад не откатиться (хорошо скопировать додумался), недостающих фич жабаскрипта не подвезли.
Зато теперь поддерживает еще более старые дополнения, о которых уже все успели забыть.
Релиз так релиз. Я то уж думал - заживем...
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|2.22, Аноним (19), 20:27, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Зато теперь поддерживает еще более старые дополнения, о которых уже все успели
> забыть.
Это каким таким образом оно стало поддерживать?! У меня в списке дополнений все задепрекейчены, обновить нельзя, установить с нуля тоже не даёт, тупо висят мёртвым грузом в списке, даже симанки такой фигни себе не позволяла.
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|3.28, Аноним (12), 20:53, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну тогда вообще эпичнейший фейл - куча поломанного, ничего нового.
Про то что с совместимостью лучше стало - это я в патчнотах прочитал, сам не пробовал. Стоявшие у меня uBlock, Greasemonkey и FoxyProxy запахали.
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|2.39, Аноним (39), 22:35, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Зато теперь поддерживает еще более старые дополнения, о которых уже все успели забыть.
Сначала дегенераты орали, что нельзя выбрасывать поддержку старых дополнений, теперь орут, что они не нужны. Я просто поражаюсь логике некоторых. Это ещё при этом, что Шерстяной специально голосование провёл, чтобы определить дальнейший путь развития.
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|1.16, Аноним (19), 20:15, 18/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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После того как они сломали совместимость со старыми дополнениями, основная фича, ради которой его держали как альтернативу, а также после того, как он стал неадекватно жить своей жизнью на страницах видеохостингов, я снёс это поделие к такой-то матери.
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|2.34, Аноним (-), 21:34, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> сломали совместимость со
> старыми дополнениями, основная фича
вернули же
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|2.35, Аноним (-), 21:35, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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майпал это ж под винду
причём тут онтопик
бегите на винфак со своим майпалом, а на опеннете этого барахла не надо
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|1.21, Аноним (21), 20:25, 18/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Возвращена поддержка старых дополнений
> Настройка ... браузера по умолчанию перенесена в ...
туда-сюда-обратно...
> информировать сайты о запрете продажи персональных данных
Цукерберг в курсе или опять продаст 90 млн акков?
> Улучшена настройка внешнего вида полос прокрутки
А можно настроить в розовую полосочку? А то всё уже сделано, только полосочек нет...
> Изменён формат профиля
Цель?!
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|1.24, Zenitur (ok), 20:31, 18/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Уже пару часов бодаюсь со сборкой. Как ни странно, основная ругань идёт не на исходники браузера, а на исходники 3rdparty-компонентов. Например я долго бился с ошибкой vp9, который упорно ругался на вызовы avx2, пришлось в Makefile для libvpx отключить avx2 вообще. Потом libopus не мог собраться, он думал 5 минут, а потом выдавал out of memory. Решил, поменяв -O2 на -Os, и собралось за секунды. В компе 32 Гб памяти, из них 31 Гб свободен. Притом что система 32-битная, и на один процесс доступно только 4 Гб памяти. Неужели при сборке одной малюсенькой библиотеки libopus недостаточно 4 Гб памяти?
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|2.27, Аноним (21), 20:52, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Последствия моды "обновления-каждую-неделю", либы уже между собой попасть в такт не могут.
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|2.33, Ананоним (?), 21:33, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А я говорил что скоро будем собирать браузеры минимум за неделю, на супермощных компах, и только на последних ОС.
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|3.36, Zenitur (ok), 21:52, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Со скоростью сборки всё окей, там же кодовая база от старого Firefox. 6-ядерный Phenom из 2010 года, 30 минут и готово. На Райзене наверно за минуту соберётся.
А с новыми браузерами - действительно так, как ты говоришь. Разве что Firefox всё ещё можно собирать в RHEL7
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|2.41, Dzen Python (ok), 22:56, 18/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Шел второй час сборки gcc10 из аура: собрать компилятор, чтобы собрать браузер. Хоть на -bin переходи
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|1.25, Zenitur (ok), 20:34, 18/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Возвращена поддержка старых немодифицированных дополнений к Firefox
Вот это неплохо. Просто я пытался включить дополнение, которое форсирует использование Flash Player вместо HTML5. И ни одно из дополнений для старого Firefox не работало.
Мне флеш нужен, чтобы смотреть видео при помощи VDPAU. Главное - найти сайт, где много фильмов онлайн, и можно смотреть через флеш
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