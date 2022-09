Выпуск браузеров Pale Moon 31.3 и SeaMonkey 2.53.14

Опубликован релиз web-браузера Pale Moon 31.3, ответвившегося от кодовой базы Firefox для обеспечения более высокой эффективности работы, cохранения классического интерфейса, минимизации потребления памяти и предоставления дополнительных возможностей по настройке. Сборки Pale Moon формируются для Windows и Linux (x86 и x86_64). Код проекта распространяется под лицензией MPLv2 (Mozilla Public License). Проект придерживается классической организации интерфейса, без перехода к интегрированному в Firefox 29 интерфейсу Australis, и с предоставлением широких возможностей кастомизации. Из удалённых компонентов можно отметить DRM, Social API, WebRTC, PDF-просмотрщик, Сrash Reporter, код для сбора статистики, средства для родительского контроля и людей с ограниченными возможностями. По сравнению с Firefox, в браузер возвращена поддержка технологии XUL и сохранена возможность применения как полноценных, так и легковесных тем оформления. В новой версии: В JavaScript-объектах Array, String и TypedArray реализован метод at(), позволяющий использовать относительную индексацию (в качестве индекса массива указывается относительная позиция), в том числе с указанием отрицательных значений относительно конца.

В web worker-ах реализована поддержка API EventSource.

В запросах обеспечена отправка заголовка "Origin:".

В систему сборки внесены оптимизации для ускорения сборки. В формировании сборок для платформы Window задействован компилятор Visual Studio 2022.

Изменена обработка отдельных звуковых файлов в формате wav, для которых вместо вызова системного проигрывателя теперь используется встроенный обработчик. Для возвращения старого поведения в about:config предусмотрена настройка media.wave.play-stand-alone.

Улучшен код для нормализации строк.

Обновлён код для обработки flex-контейнеров, но затем данное изменение отключено по горячим следам в почти сразу выпущенном обновлении Pale Moon 31.3.1 из-за выявления проблем с некоторыми сайтами.

Решены проблемы сборки в нетипичных окружениях SunOS и Linux.

Переработан код блокировки потоков IPC.

Избавлены от префикса "-moz" CSS-свойства min-content и max-content.

Перенесены исправления, связанные с устранением уязвимостей. Дополнительно можно отметить выпуск набора интернет-приложений SeaMonkey 2.53.14, который объединяет в рамках одного продукта web-браузер, почтовый клиент, систему агрегации новостных лент (RSS/Atom) и WYSIWYG-редактор html-страниц Composer. В форме предустановленных дополнений предлагаются IRC-клиент Chatzilla, набор средств для web-разработчиков DOM Inspector и календарь-планировщик Lightning. В новый выпуск перенесены исправления и изменения из актуальной кодовой базы Firefox (SeaMonkey 2.53 основан на браузерном движке Firefox 60.8 с портированием связанных с безопасностью исправлений и некоторых улучшений из актуальных веток Firefox). В новой версии: Обновлены DOM-интерфейсы для HTML-элементов Embed, Object, Anchor, Area, Button, Frame, Canvas, IFrame, Link, Image, MenuItem, TextArea, Source, Select, Option, Script и Html.

Продолжен перевод системы сборки с Python 2 на Python 3.

Из меню Help убран диалог с информацией о плагинах (About plugins).

Убран белый список URL.

Из адресной книги удалены устаревшие сервисы для чата.

Обеспечена совместимость с компилятором rust 1.63.