Выпуск браузеров Pale Moon 31.3 и SeaMonkey 2.53.14

|
|
|
|
|
|3.28, Bob (??), 13:58, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Хромиум ГОСТ? Там не так уж и много изменений в сравнении с исходниками...
|
|1.2, ma3x one (?), 10:29, 29/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
|
> Говорим браузер подрузумиваем хром
Говорим браузер подразумеваем Opera (Presto) :)
|
|
|
|2.6, Аноним (6), 10:55, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
И вы им таки пользуетесь? Просто интересно.
С одной стороны - код хоть и нелегален, но доступен, и даже собирался и работал лет 5 назад.
С другой - возможности те же, что и у Netsurf, в чем-то даже хуже. Нужно ввалить тонну сил на дописывание до современных реалий.
С третьей стороны - как читалка опеннетиков, и прочих новостный сцайтов - вполне.
|
|
|
|2.46, Аноним (46), 18:21, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
«Никто не говорит: "Пэйл Мун – строитель мостов". Но стоило только один раз...».
|
|1.4, Аноним (4), 10:53, 29/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Говорим браузер, подразумеваем Яндекс.браузер с отечественными ssl-сертификатами
|
|1.13, Zenitur (ok), 11:36, 29/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Про Palemoon. Судя по Release Notes, обновлена система сборки для винды (переход на новую Visual Studio), а для линукса произведены оптимизации системы сборки (но не сказано, какие именно)
|
|
|
|2.16, Шерстяной (?), 12:00, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> оптимизации системы сборки (но не сказано, какие именно)
Да я сам еще не знаю - скопипастил из ветки мозиллы поновее - а что оно там делает, без понятия.
После того как заразившегося бешенством Тобика пришлось выкинуть из будки, у меня ни осталось никого, кто бы пользовался этим вашим linoops.
(Но вы присылайте патчи, присылайте.)
|
|
|
|3.18, Zenitur (ok), 12:28, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Я думаю что Glib обновили или Glibc. Но это я только предполагаю. Надо смотреть сборки
|
|1.14, InuYasha (??), 11:53, 29/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
В принципе, годнота, но ЛибреВульф у меня работает пошустрее. По безопасности и зондовости пока вопросики.
|
|1.17, iPony129412 (?), 12:07, 29/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> Обеспечена совместимость с компилятором rust 1.63.
А раньше же была фишка, что без раста? Или бомбёж уже прошёл?
|
|
|
|
|
|3.34, Аноним (35), 15:00, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
SeaMonkey требует раст, обычно не такой свежий как ФФ но требует
Лучше бы написали с какой минимальной версией раста 2.53.14 еще можно собрать...
и да паленка раста не требует и это хорошо!
|
|
|
|
|
|3.24, Аноним (3), 13:41, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
вендовенько: кнопкопуск, гирлянда в трее, флажок с раскладкой как в WindowsXP_ZverCD_SP2.torrent
|
|
|
|4.37, Аноним (35), 15:09, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
под ХР больше ничего не работает... MyPal 29 это самый свежий браузер...
|
|
|
|5.40, YM2608 (?), 16:55, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Нужно все силы разработчиков браузеров 99089бросить на разработку самого лучшего браузера под ХР
|
|
|
|2.47, АнониминонА (?), 18:22, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Какой смысл объединять новость про Pale Moon с новостью про этот мусор?
Fixed.
(Если честно, не имею ничего против обоих)
|
|1.36, Аноним (36), 15:03, 29/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> По сравнению с Firefox в браузере оставлена поддержка технологии XUL
Если правильно понимаю, технология XUL никуда не делась и по прежнему используется в FF, просто выпилена поддержка расширений.
|
|1.41, Kuromi (ok), 17:12, 29/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
"Изменена обработка отдельных звуковых файлов в формате wav, для которых вместо вызова системного проигрывателя теперь используется встроенный обработчик. Для возвращения старого поведения в about:config предусмотрена настройка media.wave.play-stand-alone. "
Нечего делать файлам wav в сети вообще. Никто же картинки в BMP не выкладывает.
|
|
|
|2.42, Аноним (39), 17:16, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вот прямо брать и не обрабатывать вообще? Один из самых распространённых форматов?
BMP, кстати, ещё как выкладывают.
|
|1.43, Максим (??), 17:27, 29/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
К сожалению не все сайты поддерживает - без Хрома или Firefox'а не обойтись, да и скорость работы оставляет желать лучшего...
|
|
|
|
|
|3.45, Аноним (39), 18:04, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
С вопросом «кто виноват» определились, вопрос «что делать» остаётся открытым.
|