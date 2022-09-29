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Выпуск браузеров Pale Moon 31.3 и SeaMonkey 2.53.14

29.09.2022 10:13

Опубликован релиз web-браузера Pale Moon 31.3, ответвившегося от кодовой базы Firefox для обеспечения более высокой эффективности работы, cохранения классического интерфейса, минимизации потребления памяти и предоставления дополнительных возможностей по настройке. Сборки Pale Moon формируются для Windows и Linux (x86 и x86_64). Код проекта распространяется под лицензией MPLv2 (Mozilla Public License).

Проект придерживается классической организации интерфейса, без перехода к интегрированному в Firefox 29 интерфейсу Australis, и с предоставлением широких возможностей кастомизации. Из удалённых компонентов можно отметить DRM, Social API, WebRTC, PDF-просмотрщик, Сrash Reporter, код для сбора статистики, средства для родительского контроля и людей с ограниченными возможностями. По сравнению с Firefox, в браузер возвращена поддержка технологии XUL и сохранена возможность применения как полноценных, так и легковесных тем оформления.

В новой версии:

  • В JavaScript-объектах Array, String и TypedArray реализован метод at(), позволяющий использовать относительную индексацию (в качестве индекса массива указывается относительная позиция), в том числе с указанием отрицательных значений относительно конца.
  • В web worker-ах реализована поддержка API EventSource.
  • В запросах обеспечена отправка заголовка "Origin:".
  • В систему сборки внесены оптимизации для ускорения сборки. В формировании сборок для платформы Window задействован компилятор Visual Studio 2022.
  • Изменена обработка отдельных звуковых файлов в формате wav, для которых вместо вызова системного проигрывателя теперь используется встроенный обработчик. Для возвращения старого поведения в about:config предусмотрена настройка media.wave.play-stand-alone.
  • Улучшен код для нормализации строк.
  • Обновлён код для обработки flex-контейнеров, но затем данное изменение отключено по горячим следам в почти сразу выпущенном обновлении Pale Moon 31.3.1 из-за выявления проблем с некоторыми сайтами.
  • Решены проблемы сборки в нетипичных окружениях SunOS и Linux.
  • Переработан код блокировки потоков IPC.
  • Избавлены от префикса "-moz" CSS-свойства min-content и max-content.
  • Перенесены исправления, связанные с устранением уязвимостей.

Дополнительно можно отметить выпуск набора интернет-приложений SeaMonkey 2.53.14, который объединяет в рамках одного продукта web-браузер, почтовый клиент, систему агрегации новостных лент (RSS/Atom) и WYSIWYG-редактор html-страниц Composer. В форме предустановленных дополнений предлагаются IRC-клиент Chatzilla, набор средств для web-разработчиков DOM Inspector и календарь-планировщик Lightning. В новый выпуск перенесены исправления и изменения из актуальной кодовой базы Firefox (SeaMonkey 2.53 основан на браузерном движке Firefox 60.8 с портированием связанных с безопасностью исправлений и некоторых улучшений из актуальных веток Firefox).

В новой версии:

  • Обновлены DOM-интерфейсы для HTML-элементов Embed, Object, Anchor, Area, Button, Frame, Canvas, IFrame, Link, Image, MenuItem, TextArea, Source, Select, Option, Script и Html.
  • Продолжен перевод системы сборки с Python 2 на Python 3.
  • Из меню Help убран диалог с информацией о плагинах (About plugins).
  • Убран белый список URL.
  • Из адресной книги удалены устаревшие сервисы для чата.
  • Обеспечена совместимость с компилятором rust 1.63.


  1. Главная ссылка к новости (https://forum.palemoon.org/vie...)
  2. OpenNews: Выпуск браузера Pale Moon 31.2
  3. OpenNews: Выпуск браузера Pale Moon 30.0
  4. OpenNews: Проект Pale Moon добился прекращения разработки браузера Mypal
  5. OpenNews: Выпуск SeaMonkey 2.53.12, Tor Browser 11.0.11 и Thunderbird 91.9.0
  6. OpenNews: Выпуск интегрированного набора интернет-приложений SeaMonkey 2.53.13
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57843-palemoon
Ключевые слова: palemoon, seamonkey, firefox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (39) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:23, 29/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –12 +/
    Говорим браузер подрузумиваем хром
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 11:06, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Как ты в нем на Госзакупках можешь?
     
     
  • 3.22, КО (?), 13:19, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Хрякдекс какой-то особенный чтоли?
     
  • 3.28, Bob (??), 13:58, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Хромиум ГОСТ? Там не так уж и много изменений в сравнении с исходниками...
     

  • 1.2, ma3x one (?), 10:29, 29/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    > Говорим браузер подрузумиваем хром

    Говорим браузер подразумеваем Opera (Presto) :)

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 10:55, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И вы им таки пользуетесь? Просто интересно.
    С одной стороны - код хоть и нелегален, но доступен, и даже собирался и работал лет 5 назад.
    С другой - возможности те же, что и у Netsurf, в чем-то даже хуже. Нужно ввалить тонну сил на дописывание до современных реалий.
    С третьей стороны - как читалка опеннетиков, и прочих новостный сцайтов - вполне.
     

  • 1.3, Аноним (3), 10:49, 29/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Говорим палемун подразумеваем вирусню в официальных установщиках
     
     
  • 2.46, Аноним (46), 18:21, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    «Никто не говорит: "Пэйл Мун – строитель мостов". Но стоило только один раз...».
     

  • 1.4, Аноним (4), 10:53, 29/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Говорим браузер, подразумеваем Яндекс.браузер с отечественными ssl-сертификатами
     
     
  • 2.5, GOrilla (?), 10:54, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сертификаты и отдельно ставятся.
     
     
  • 3.26, Аноним (26), 13:55, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ГОСТовская криптография?
     
     
  • 4.35, Аноним (35), 15:02, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    хром-гост.

    исходники открыты, если что...

     
  • 2.20, Gefest (?), 12:43, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В вирутальной машине, машина поверх заперта selinux
     

  • 1.13, Zenitur (ok), 11:36, 29/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Про Palemoon. Судя по Release Notes, обновлена система сборки для винды (переход на новую Visual Studio), а для линукса произведены оптимизации системы сборки (но не сказано, какие именно)
     
     
  • 2.16, Шерстяной (?), 12:00, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > оптимизации системы сборки (но не сказано, какие именно)

    Да я сам еще не знаю - скопипастил из ветки мозиллы поновее - а что оно там делает, без понятия.
    После того как заразившегося бешенством Тобика пришлось выкинуть из будки, у меня ни осталось никого, кто бы пользовался этим вашим linoops.
    (Но вы присылайте патчи, присылайте.)

     
     
  • 3.18, Zenitur (ok), 12:28, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я думаю что Glib обновили или Glibc. Но это я только предполагаю. Надо смотреть сборки
     

  • 1.14, InuYasha (??), 11:53, 29/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В принципе, годнота, но ЛибреВульф у меня работает пошустрее. По безопасности и зондовости пока вопросики.
     
  • 1.17, iPony129412 (?), 12:07, 29/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Обеспечена совместимость с компилятором rust 1.63.

    А раньше же была фишка, что без раста? Или бомбёж уже прошёл?

     
     
  • 2.19, Zenitur (ok), 12:38, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это SeaMonkey, это другое
     
     
  • 3.34, Аноним (35), 15:00, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    SeaMonkey требует раст, обычно не такой свежий как ФФ но требует


    Лучше бы написали с какой минимальной версией раста 2.53.14 еще можно собрать...

    и да паленка раста не требует и это хорошо!

     

  • 1.21, YM2608 (?), 13:12, 29/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    я до сих пор пишу из под Mypal 29.3
     
     
  • 2.23, Zenitur (ok), 13:34, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Привет
    http://0x0.st/o4u2.png
     
     
  • 3.24, Аноним (3), 13:41, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вендовенько: кнопкопуск, гирлянда в трее, флажок с раскладкой как в WindowsXP_ZverCD_SP2.torrent
     
  • 3.32, YM2608 (?), 14:20, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у меня под ХР, а твоя версия под ХР работает ???
     
     
  • 4.37, Аноним (35), 15:09, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    под ХР больше ничего не работает... MyPal 29 это самый свежий браузер...
     
     
  • 5.39, Аноним (39), 15:49, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    360 Extreme Explorer
     
  • 5.40, YM2608 (?), 16:55, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нужно все силы разработчиков браузеров 99089бросить на разработку самого лучшего браузера под ХР
     
  • 2.25, Аноним (39), 13:50, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сюда, наверное, и с IE6 написать можно.
     
     
  • 3.29, Аноним (26), 13:59, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да даже из links
     
     
  • 4.38, Аноним (39), 15:22, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не, не получится. Капчу-то как-то вводить надо.
     

  • 1.33, Аноним (33), 14:34, 29/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какой смысл объединять новость про Seamonkey с новостью про этот мусор?
     
     
  • 2.47, АнониминонА (?), 18:22, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Какой смысл объединять новость про Pale Moon с новостью про этот мусор?

    Fixed.

    (Если честно, не имею ничего против обоих)

     

  • 1.36, Аноним (36), 15:03, 29/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > По сравнению с Firefox в браузере оставлена поддержка технологии XUL

    Если правильно понимаю, технология XUL никуда не делась и по прежнему используется в FF, просто выпилена поддержка расширений.

     
  • 1.41, Kuromi (ok), 17:12, 29/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Изменена обработка отдельных звуковых файлов в формате wav, для которых вместо вызова системного проигрывателя теперь используется встроенный обработчик. Для возвращения старого поведения в about:config предусмотрена настройка media.wave.play-stand-alone. "

    Нечего делать файлам wav в сети вообще. Никто же картинки в BMP не выкладывает.

     
     
  • 2.42, Аноним (39), 17:16, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот прямо брать и не обрабатывать вообще? Один из самых распространённых форматов?
    BMP, кстати, ещё как выкладывают.
     

  • 1.43, Максим (??), 17:27, 29/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    К сожалению не все сайты поддерживает - без Хрома или Firefox'а не обойтись, да и скорость работы оставляет желать лучшего...
     
     
  • 2.44, Аноним (44), 17:41, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это всё потому, что сайты забили на стандарты.
     
     
  • 3.45, Аноним (39), 18:04, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С вопросом «кто виноват» определились, вопрос «что делать» остаётся открытым.
     
  • 2.48, Аноним (48), 18:26, 29/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, но есть Palefill. Теперь хоть GitHub лучше работает.
     

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