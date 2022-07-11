Выпуск интегрированного набора интернет-приложений SeaMonkey 2.53.13

Состоялся релиз набора интернет-приложений SeaMonkey 2.53.13, который объединяет в рамках одного продукта web-браузер, почтовый клиент, систему агрегации новостных лент (RSS/Atom) и WYSIWYG-редактор html-страниц Composer. В форме предустановленных дополнений предлагаются IRC-клиент Chatzilla, набор средств для web-разработчиков DOM Inspector и календарь-планировщик Lightning. В новый выпуск перенесены исправления и изменения из актуальной кодовой базы Firefox (SeaMonkey 2.53 основан на браузерном движке Firefox 60.8 с портированием связанных с безопасностью исправлений и некоторых улучшений из актуальных веток Firefox). В новой версии: Обновлена сборочная конфигурация и осуществлён перевод скриптов сборочной системы с Python 2 на Python 3.

Перенесены обновлённые инструменты для web-разработчиков.

Добавлена опциональная поддержка метода Promise.allSettled(), который возвращает только уже выполненные или отклонённые promise, не учитывая promise, ожидающие выполнения (позволяет дождаться результата выполнения до запуска другого кода).

Удалён специфичный для Firefox устаревший синтаксис абстракции массивов (Array comprehensions, возможность создания нового массива на основе другого массива).



