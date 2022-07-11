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Выпуск интегрированного набора интернет-приложений SeaMonkey 2.53.13

11.07.2022 09:02

Состоялся релиз набора интернет-приложений SeaMonkey 2.53.13, который объединяет в рамках одного продукта web-браузер, почтовый клиент, систему агрегации новостных лент (RSS/Atom) и WYSIWYG-редактор html-страниц Composer. В форме предустановленных дополнений предлагаются IRC-клиент Chatzilla, набор средств для web-разработчиков DOM Inspector и календарь-планировщик Lightning. В новый выпуск перенесены исправления и изменения из актуальной кодовой базы Firefox (SeaMonkey 2.53 основан на браузерном движке Firefox 60.8 с портированием связанных с безопасностью исправлений и некоторых улучшений из актуальных веток Firefox).

В новой версии:

  • Обновлена сборочная конфигурация и осуществлён перевод скриптов сборочной системы с Python 2 на Python 3.
  • Перенесены обновлённые инструменты для web-разработчиков.
  • Добавлена опциональная поддержка метода Promise.allSettled(), который возвращает только уже выполненные или отклонённые promise, не учитывая promise, ожидающие выполнения (позволяет дождаться результата выполнения до запуска другого кода).
  • Удалён специфичный для Firefox устаревший синтаксис абстракции массивов (Array comprehensions, возможность создания нового массива на основе другого массива).


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.seamonkey-project...)
  2. OpenNews: Выпуск SeaMonkey 2.53.12, Tor Browser 11.0.11 и Thunderbird 91.9.0
  3. OpenNews: Выпуск интегрированного набора интернет-приложений SeaMonkey 2.53.11
  4. OpenNews: Доступны web-браузеры qutebrowser 2.5 и Min 1.24
  5. OpenNews: Доступен web-браузер CENO 1.4.0, ориентированный на обход цензуры
  6. OpenNews: Выпуск браузера Pale Moon 31.1
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57487-seamonkey
Ключевые слова: seamonkey
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Обсуждение (5) RSS
  • 1, Жироватт (ok), 09:20, 11/07/2022 [ответить]  
    		• +/
    Мои поздравления, ребят - оно еще и живое
     
  • 2, Вован (??), 09:49, 11/07/2022 [ответить]  
    		• +/
    Несколько месяцев вынуждено им пользовался. Из положительного могу отметить, что мозгов и впрямь жрёт меньше (по сравнению с файрфоксом).
     
     
  • 3, Аноним (3), 09:58, 11/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для сабжа я так понимаю нет частично готового файла userjs, а значит, все бэкдоры идут штатно. Действительно, пока фф не начал играть в приватность, шпионяшие сайты намного лучше работали.
     

  • 4, BrainFucker (ok), 10:00, 11/07/2022 [ответить]  
    		• +/
    Скриншотами специально решили никого не пугать? ))
     
     
  • 5, Аноним (5), 10:04, 11/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наоборот, тут если выкладывают скриншоты какого-то браузера, то они страшнючие. SeaMonkey своей олдскульной красотой не вписывается в эту цепочку.
     
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