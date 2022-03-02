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Выпуск интегрированного набора интернет-приложений SeaMonkey 2.53.11

02.03.2022 07:40

Состоялся релиз набора интернет-приложений SeaMonkey 2.53.11, который объединяет в рамках одного продукта web-браузер, почтовый клиент, систему агрегации новостных лент (RSS/Atom) и WYSIWYG-редактор html-страниц Composer. В форме предустановленных дополнений предлагаются IRC-клиент Chatzilla, набор средств для web-разработчиков DOM Inspector и календарь-планировщик Lightning. В новый выпуск перенесены исправления и изменения из актуальной кодовой базы Firefox (SeaMonkey 2.53 основан на браузерном движке Firefox 60.8 с портированием связанных с безопасностью исправлений и некоторых улучшений из актуальных веток Firefox).

Среди изменений:

  • В ChatZilla изменён приоритет применения протоколов (в первую очередь используются безопасные).
  • Удалены упоминания FreeNode, Java и Flash.
  • Переделан диалог фильтрации сообщений. Добавлена функция для поиска фильтров.
  • Предоставлена возможность создания новых фильтров по нажатию клавиши Insert.
  • В фильтр новых сообщений добавлена опция копирования ("Copy").
  • В интерфейс редактирования фильтров добавлены кнопки для перемещения записи вверх и вниз.
  • Добавлена настройка для вывода подтверждения удаления сообщений фильтрами.
  • Переделана обработка каталогов в FilterListDialog.
  • Обеспечено динамическое обновление содержимого списка фильтров.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.seamonkey-project...)
  2. OpenNews: Выпуск интегрированного набора интернет-приложений SeaMonkey 2.53.10
  3. OpenNews: Wayland использует менее 10% Linux-пользователей Firefox
  4. OpenNews: Релиз Firefox 97
  5. OpenNews: В Firefox 98 для некоторых пользователей будет изменена поисковая система по умолчанию
  6. OpenNews: В Firefox может появиться группировка вкладок и вертикальная навигация по вкладкам
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56787-seamonkey
Ключевые слова: seamonkey
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Обсуждение (3) RSS
  • 1, Аноним (1), 08:04, 02/03/2022 [ответить]  
    		• +/
    Морская обезьяна ещё жива?
     
  • 2, Аноним (2), 08:08, 02/03/2022 [ответить]  
    		• +/
    Добавили бы к этому ядро Линукс и выпускали свой дистрибутив.
     
  • 3, Аноним (1), 08:09, 02/03/2022 [ответить]  
    		• +/
    Google Chrome 99.0.4844.51!!!
     
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