Выпуск интегрированного набора интернет-приложений SeaMonkey 2.53.11

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Состоялся релиз набора интернет-приложений SeaMonkey 2.53.11, который объединяет в рамках одного продукта web-браузер, почтовый клиент, систему агрегации новостных лент (RSS/Atom) и WYSIWYG-редактор html-страниц Composer. В форме предустановленных дополнений предлагаются IRC-клиент Chatzilla, набор средств для web-разработчиков DOM Inspector и календарь-планировщик Lightning. В новый выпуск перенесены исправления и изменения из актуальной кодовой базы Firefox (SeaMonkey 2.53 основан на браузерном движке Firefox 60.8 с портированием связанных с безопасностью исправлений и некоторых улучшений из актуальных веток Firefox).
Среди изменений:
- В ChatZilla изменён приоритет применения протоколов (в первую очередь используются безопасные).
- Удалены упоминания FreeNode, Java и Flash.
- Переделан диалог фильтрации сообщений. Добавлена функция для поиска фильтров.
- Предоставлена возможность создания новых фильтров по нажатию клавиши Insert.
- В фильтр новых сообщений добавлена опция копирования ("Copy").
- В интерфейс редактирования фильтров добавлены кнопки для перемещения записи вверх и вниз.
- Добавлена настройка для вывода подтверждения удаления сообщений фильтрами.
- Переделана обработка каталогов в FilterListDialog.
- Обеспечено динамическое обновление содержимого списка фильтров.