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Релиз Firefox 97

08.02.2022 18:04

Состоялся релиз web-браузера Firefox 97. Кроме того, сформировано обновление ветки с длительным сроком поддержки - 91.6.0. На стадию бета-тестирования переведена ветка Firefox 98, релиз которой намечен на 8 марта.

Основные новшества:

  • Истёк срок действия 18 сезонных цветовых тем Colorway, предложенных в Firefox 94 и реализованных в форме встроенного дополнения, действующего ограниченное время. Пользователи, которые намерены продолжить использование тем Colorway, могут включить их в менеджере дополнений (about:addons).
  • В сборках для платформы Linux удалена возможность генерации PostScript-документа для вывода на печать (возможность печати на PostScript-принтерах и сохранения в PDF оставлена).
  • Решены проблемы со сборкой с библиотеками Wayland 1.20.
  • Решена проблема с прекращением работы масштабирования щипком на сенсорных экранах после перемещения вкладки в другое окно.
  • На странице about:processes в Linux повышена точность определения нагрузки на CPU.
  • Решена проблема с отображением острых углов для окон в некоторых пользовательских окружениях, таких как elementary OS 6.
  • На платформе Windows 11 добавлена поддержка нового стиля полос прокрутки.
  • На платформе macOS улучшена загрузка системных шрифтов, что в некоторых ситуациях позволило ускорить открытие и переключение на новую вкладку.
  • В версии для платформы Android реализовано выделение в истории посещений недавно открытых сайтов. На домашней странице улучшено отображение картинок для недавно добавленных закладок. На платформе Android 12 решена проблема со вставкой ссылок из буфера обмена.


  • В CSS-конструкциях с типами length и length-percentage разрешено использование единиц измерения "cap" и "ic".
  • Добавлена поддержка CSS-правила @scroll-timeline и CSS-свойства animation-timeline, позволяющих привязать хронологию анимации в API AnimationTimeline к ходу прокрутки содержимого, а не времени в минутах или секундах.
  • CSS-свойство color-adjust переименовано в print-color-adjust, как того требует спецификация.
  • В CSS включена по умолчанию поддержка каскадных слоёв, задаваемых при помощи правила @layer и импортируемых через CSS-правило @import, используя функцию layer().
  • Добавлено CSS-свойство scrollbar-gutter для управления резервированием пространства экрана под полосу прокрутки. Например, когда не требуется прокрутка содержимого, можно расширить вывод и занять область полосы прокрутки.
  • Улучшена совместимость с web-фреймворком Marionette (WebDriver).
  • В набор DedicatedWorkerGlobalScope добавлен API AnimationFrameProvider, что позволяет использовать методы requestAnimationFrame и cancelAnimationFrame в отдельных web worker-ах.
  • В методы AbortSignal.abort() и AbortController.abort() добавлена возможность установки причины сброса сигнала, а также чтения причины через свойство AbortSignal.reason. По умолчанию в качестве причины указывается AbortError.

Кроме новшеств и исправления ошибок в Firefox 97 устранено 42 уязвимости, из которых 34 помечены как опасные. 33 уязвимостей (5 под CVE-2022-22764 и 29 под CVE-2022-0511) вызваны проблемами работы с памятью, такими как переполнения буферов и обращение к уже освобождённым областям памяти. Потенциально данные проблемы способны привести к выполнению кода злоумышленника при открытии специально оформленных страниц.

Изменения в бета-версии Firefox 98:

  • Изменено поведение при загрузке файлов - вместо вывода запроса перед началом загрузки, файлы теперь начинают загружаться автоматически и могут в любой момент быть открыты через панель с информацией о ходе загрузки или удалены непосредственно из панели с загрузками.
  • Добавлены новые действия в контекстное меню, показываемое при клике правой кнопкой мыши на файлах в списке загрузки. Например, при помощи опции "Always Open Similar Files" можно разрешить Firefox автоматически открывать файл после завершения загрузки в приложении, связанном в системе с тем же типом файлов. Также можно открыть каталог с загруженными файлами, перейти на страницу с которой была инициирована загрузка (не сама загрузка, а ссылка на загрузку), скопировать ссылку, удалить упоминание о загрузке из истории посещений и очистить список в панели загрузок.
  • С целью оптимизации процесса запуска браузера, изменена логика запуска дополнений, в которых используется API webRequest. К запуску дополнений во время запуска Firefox теперь будут приводить только блокирующие вызовы webRequest. Обращение к webRequest в неблокирующем режиме будут откладываться до завершения запуска Firefox.
  • Включена поддержка HTML-тега "<dialog>", позволяющего формировать диалоговые окна и компоненты для интерактивного взаимодействия с пользователем, такие как закрываемые предупреждения и вложенные окна. Созданными окнами можно управлять из кода на JavaScript.
  • В инструменты для web-разработчиков добавлена панель для оценки совместимости. В панели выводятся индикаторы с предупреждением о возможных проблемах с CSS-свойствами выбранного HTML-элемента или всей страницы, позволяющие определить несовместимости с разными браузерами без отдельного тестирования страницы в каждом браузере.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mozilla.org/en-US/...)
  2. OpenNews: Релиз Firefox 96
  3. OpenNews: Изменение правил каталога дополнений к Firefox
  4. OpenNews: В Firefox добавлены режимы тёмного и светлого отображения сайтов. Обновление Firefox 94.0.2
  5. OpenNews: Обновление Firefox 96.0.3 с устранением проблемы с отправкой лишней телеметрии
  6. OpenNews: В ночных сборках Firefox по умолчанию включена поддержка Wayland
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56663-firefox
Ключевые слова: firefox
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Обсуждение (29) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, Самокатофил (?), 18:16, 08/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Хех, ссылки на баги или сломаны, или доступ запрещен. Ну и как теперь узнать, где в очередной раз раст не обдристался? Зачем такие ссылки в ченджлоге? :)
     
     
  • 2.4, ан (?), 18:20, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    всё работает купи другие руки
     
     
  • 3.9, Самокатофил (?), 18:29, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Мне кажется вы, сударь, подзвёздываете:

    https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2022-04/

    Смотри references.

     
  • 2.22, Анонн (?), 18:45, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да вроде всегда (лет пять наверное) так было - для просмотра багов нужно авторизироваться.
     
     
  • 3.31, Самокатофил (?), 18:54, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну почему же, с прошлым багом, где они в расте знаки перепутали, вроде доступ был. Эпичный был тред. И обсуждение у них там интересное, из серии "а шта если я поменяю тут и там, ааа?" :-D

     

  • 1.5, Аноним (5), 18:22, 08/02/2022 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –9 +/
     
     
  • 2.6, Gannet (ok), 18:25, 08/02/2022 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 18:43, 08/02/2022 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
     
  • 4.23, Аноним (23), 18:45, 08/02/2022 Скрыто модератором
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  • 3.17, Аноним (23), 18:43, 08/02/2022 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.7, III4333 (?), 18:26, 08/02/2022 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.27, Skullnet (ok), 18:52, 08/02/2022 Скрыто модератором
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     ....ответы скрыты модератором (6)

  • 1.10, Аноним (10), 18:32, 08/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Windows and Linux users will find their downloaded files in the destination folder (this is usually the Downloads folder). They are no longer put in the Temp folder first.
    > They are no longer put in the Temp folder first.

    19 лет потребовалось, чтобы исправить это поведение. А ведь оно 5 лет как wontfix https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=69938

     
  • 1.11, КО (?), 18:32, 08/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "вместо вывода запроса перед началом загрузки, файлы теперь начинают загружаться автоматически"
    "при помощи опции "Always Open Similar Files" можно разрешить Firefox автоматически открывать файл после завершения загрузки"
    Звучит как офигенный эксплоит
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 18:44, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > "вместо вывода запроса перед началом загрузки, файлы теперь начинают загружаться автоматически"
    > "при помощи опции "Always Open Similar Files" можно разрешить Firefox автоматически открывать
    > файл после завершения загрузки"
    > Звучит как офигенный эксплоит

    Если это действительно так, то как подобное поведение отключить?

     

  • 1.12, timur.davletshin (ok), 18:34, 08/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А скорость загрузки на dropdox, google drive так и не пофиксили... В HTTP3 так и грузит по паре-тройке мегабайт в секунду.

    Вообще не самый удачный релиз, Webrender так и моргает фоном в том же ютубе иногда (в других режимах такого нет), единственная официальная "фича" этого релиза - диалог загрузки, в последней бете была выпилена и перенесена на след. релиз...

     
     
  • 2.21, Аноним (21), 18:45, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    http3 не нужен, первый пока что беспроблемнее всего работает
     
     
  • 3.24, timur.davletshin (ok), 18:49, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > http3 не нужен, первый пока что беспроблемнее всего работает

    Третий же уже де-факто, но хуже второго по целому ряду показателей — сильнее проседает при jitter'e и заметно увеличивается нагрузка на сервер т.к. congestion control теперь в userspace'е (на клиенте тоже, но это не так заметно).

     

  • 1.14, Аноним (14), 18:40, 08/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Встроенный переводчик так и не смогли. Это единственное, что не позволяет уйти с Google Chrome на Firefox
     
     
  • 2.19, Аноним (16), 18:44, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А в дополнениях его нет?
     
     
  • 3.28, Аноним (14), 18:53, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Про дополнения я знаю, но они не идут ни в какое сравнение со встроенным переводчиком Google Chrome
    Чаще всего это корявые переводы, ломающие страницу, либо невозможность перевода.
     
  • 2.20, timur.davletshin (ok), 18:44, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И не надо. В аддоны такое.
     
     
  • 3.25, Аноним (14), 18:50, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там планировался нормальный переводчик. Без зондов. Новость 01.06.2021
    "Речь идёт о надстройке под названием Firefox Translations, которая интегрирована непосредственно в сам обозреватель и уже доступна в последних версиях Firefox Nightly. Переводчик от Mozilla является своеобразным аналогом Google Translate, но он имеет одно важное отличие. Дело в том, что новая надстройка Firefox ориентирована на конфиденциальность, перевод текстов осуществляется локально, а их содержимое не передаётся в облачное пространство.  

    Источник отмечает, что даже в тестовых версиях Firefox переводчик не активирован по умолчанию. Вероятно, разработчики хотят убедиться в том, что функция полностью работоспособна, прежде чем с ней будет взаимодействовать большое количество пользователей браузера. Для самостоятельной активации переводчика необходимо открыть список экспериментальных функций, найти опцию extensions.translations.disabled, активировать её и перезапустить браузер.

    Хотя в тестовой версии Firefox функция перевода выглядит вполне работоспособной, о сроках её появления в стабильных версиях обозревателя пока ничего неизвестно."

     
     
  • 4.26, timur.davletshin (ok), 18:51, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В дополнения. Не надо мне ещё несколько десятков мегабайт в дистрибутиве в дефолтным английским словарём.

     

  • 1.15, user90 (?), 18:43, 08/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Из последних "фичей" с v.95 - креши на ровном месте. Интересно, пофикшено?
     
     
  • 2.30, Аноним (30), 18:54, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня наоборот в 96 стало лучше работать, перезапускать намного реже надо. А ещё память на уьубе не течёт бесконечно, но, я так думаю, это совпадение. Хотя пользователи хрома говорят, что у них течёт.
     

  • 1.29, Аноним (29), 18:54, 08/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    какого финика RDD процесс FF96 только пухнет и никогда не у меньшается?!
     

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