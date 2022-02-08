Релиз Firefox 97

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|1.3, Самокатофил (?), 18:16, 08/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Хех, ссылки на баги или сломаны, или доступ запрещен. Ну и как теперь узнать, где в очередной раз раст не обдристался? Зачем такие ссылки в ченджлоге? :)
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|2.22, Анонн (?), 18:45, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да вроде всегда (лет пять наверное) так было - для просмотра багов нужно авторизироваться.
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|3.31, Самокатофил (?), 18:54, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну почему же, с прошлым багом, где они в расте знаки перепутали, вроде доступ был. Эпичный был тред. И обсуждение у них там интересное, из серии "а шта если я поменяю тут и там, ааа?" :-D
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|1.10, Аноним (10), 18:32, 08/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Windows and Linux users will find their downloaded files in the destination folder (this is usually the Downloads folder). They are no longer put in the Temp folder first.
> They are no longer put in the Temp folder first.
19 лет потребовалось, чтобы исправить это поведение. А ведь оно 5 лет как wontfix https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=69938
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|1.11, КО (?), 18:32, 08/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"вместо вывода запроса перед началом загрузки, файлы теперь начинают загружаться автоматически"
"при помощи опции "Always Open Similar Files" можно разрешить Firefox автоматически открывать файл после завершения загрузки"
Звучит как офигенный эксплоит
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|2.18, Аноним (18), 18:44, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> "вместо вывода запроса перед началом загрузки, файлы теперь начинают загружаться автоматически"
> "при помощи опции "Always Open Similar Files" можно разрешить Firefox автоматически открывать
> файл после завершения загрузки"
> Звучит как офигенный эксплоит
Если это действительно так, то как подобное поведение отключить?
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|1.12, timur.davletshin (ok), 18:34, 08/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А скорость загрузки на dropdox, google drive так и не пофиксили... В HTTP3 так и грузит по паре-тройке мегабайт в секунду.
Вообще не самый удачный релиз, Webrender так и моргает фоном в том же ютубе иногда (в других режимах такого нет), единственная официальная "фича" этого релиза - диалог загрузки, в последней бете была выпилена и перенесена на след. релиз...
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|3.24, timur.davletshin (ok), 18:49, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> http3 не нужен, первый пока что беспроблемнее всего работает
Третий же уже де-факто, но хуже второго по целому ряду показателей — сильнее проседает при jitter'e и заметно увеличивается нагрузка на сервер т.к. congestion control теперь в userspace'е (на клиенте тоже, но это не так заметно).
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|1.14, Аноним (14), 18:40, 08/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Встроенный переводчик так и не смогли. Это единственное, что не позволяет уйти с Google Chrome на Firefox
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|3.28, Аноним (14), 18:53, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Про дополнения я знаю, но они не идут ни в какое сравнение со встроенным переводчиком Google Chrome
Чаще всего это корявые переводы, ломающие страницу, либо невозможность перевода.
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|3.25, Аноним (14), 18:50, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там планировался нормальный переводчик. Без зондов. Новость 01.06.2021
"Речь идёт о надстройке под названием Firefox Translations, которая интегрирована непосредственно в сам обозреватель и уже доступна в последних версиях Firefox Nightly. Переводчик от Mozilla является своеобразным аналогом Google Translate, но он имеет одно важное отличие. Дело в том, что новая надстройка Firefox ориентирована на конфиденциальность, перевод текстов осуществляется локально, а их содержимое не передаётся в облачное пространство.
Источник отмечает, что даже в тестовых версиях Firefox переводчик не активирован по умолчанию. Вероятно, разработчики хотят убедиться в том, что функция полностью работоспособна, прежде чем с ней будет взаимодействовать большое количество пользователей браузера. Для самостоятельной активации переводчика необходимо открыть список экспериментальных функций, найти опцию extensions.translations.disabled, активировать её и перезапустить браузер.
Хотя в тестовой версии Firefox функция перевода выглядит вполне работоспособной, о сроках её появления в стабильных версиях обозревателя пока ничего неизвестно."
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|4.26, timur.davletshin (ok), 18:51, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В дополнения. Не надо мне ещё несколько десятков мегабайт в дистрибутиве в дефолтным английским словарём.
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|1.15, user90 (?), 18:43, 08/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Из последних "фичей" с v.95 - креши на ровном месте. Интересно, пофикшено?
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|2.30, Аноним (30), 18:54, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня наоборот в 96 стало лучше работать, перезапускать намного реже надо. А ещё память на уьубе не течёт бесконечно, но, я так думаю, это совпадение. Хотя пользователи хрома говорят, что у них течёт.
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|1.29, Аноним (29), 18:54, 08/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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какого финика RDD процесс FF96 только пухнет и никогда не у меньшается?!
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