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В Firefox 98 для некоторых пользователей будет изменена поисковая система по умолчанию

18.02.2022 11:59

В разделе поддержки на сайте Mozilla появилось предупреждение о том, что некоторые пользователи столкнутся с изменением выбранной по умолчанию поисковой системы в выпуске Firefox 98, намеченном на 8 марта. Указано, что изменение коснётся пользователей из всех стран, но какие именно поисковые системы будут удалены не сообщается (в коде список не определён, обработчики поисковых систем загружаются в форме дополнений в зависимости от страны, языка и других параметров). Доступ к обсуждению предстоящего изменения пока открыт только для сотрудников Mozilla.

В качестве причины принудительного изменения поисковой системы по умолчанию упоминается невозможность продолжения поставки обработчиков для некоторых поисковых движков из-за отсутствия официального согласования (formal permission). Отмечается, что ранее предлагаемым в Firefox поисковым движкам была предоставлена возможность подписать соглашение о сотрудничестве и те системы, которые не выполнили условия будут удалены. При желании пользователь сможет вернуть интересующий его поисковый движок, но ему потребуется установка связанного с ним отдельно распространяемого поискового плагина или дополнения.

Cудя по всему, изменение имеет связь с соглашениями о выплате отчислений за направление поискового трафика, которые приносят львиную долю доходов Mozilla. Например, в 2020 году доля доходов Mozilla от сотрудничества с поисковыми системами составила 89%. В англоязычной сборке Firefox по умолчанию предлагается Google, в русскоязычной и турецкой - Yandex, а в сборках для Китая - Baidu. Сделка с компанией Google о передаче поискового трафика, которая приносит около 400 млн долларов в год, в 2020 году была продлена до августа 2023 года.

В 2017 году компания Mozilla уже имела опыт прекращения поставки Yahoo в качестве поисковой системы по умолчанию из-за нарушения условий договора с сохранением всех причитающихся выплат за весь период действия соглашения. С осени 2021 года до конца января 2022 действовал эксперимент, в соответствии с которым 1% пользователей Firefox был переведён на использование по умолчанию поисковой системы Microsoft Bing. Возможно и на этот раз один из поисковых партнёров перестал удовлетворять требованиям Mozilla в отношении качества поиска и соблюдения конфиденциальности, и Bing рассматривается в качестве варианта для его замены.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Mozilla прекращает поддержку поисковых дополнений на базе технологии OpenSearch
  3. OpenNews: В Firefox проводится эксперимент по использованию поисковой системы Bing по умолчанию
  4. OpenNews: Компания Mozilla опубликовала финансовый отчёт за 2020 год
  5. OpenNews: Mozilla и Yahoo обменялись судебными исками
  6. OpenNews: В Chromium и браузерах на его основе ограничено удаление поисковых систем
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал Artem S. Tashkinov
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56721-firefox
Ключевые слова: firefox, mozilla, search
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  • 1.3, InuYasha (??), 16:04, 18/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    С этими номерами как будто в прошлый век вернулся, тёплые транзисторные девяностые ))
     
     
  • 2.38, VZ (??), 17:54, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вы про серию МП25..МП42?
     
     
  • 3.68, Аноним (-), 18:48, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Слабаки:) Все что меньше П21x внимания не стоит. Даже КТ восьмисотые.
     
  • 3.69, AS (??), 18:49, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    п416 !
     
  • 3.94, Дегенератор (ok), 20:02, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Неплохие транзисторы были в свое время!
     

  • 1.4, VZ (??), 16:07, 18/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > В качестве причины принудительного изменения поисковой системы по умолчанию упоминается невозможность продолжения поставки обработчиков для некоторых поисковых движков из-за отсутствия официального согласования
    > Cудя по всему, изменение имеет связь с соглашениями о выплате отчислений за направление поискового трафика, которые приносят львиную долю доходов Mozilla
    > Cделка с компанией Google о передаче поискового трафика, которая приносит около 400 млн долларов в год, в 2020 году была продлена _до августа_ 2023 года

    Это значит, что бюджет трещит по швам.

     
     
  • 2.16, NAme (?), 16:47, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    шарага раздувается, всех надо кормить
     
     
  • 3.62, Урри (ok), 18:41, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    А могли бы просто уволить еще разработчиков. Меньше разрабов - больше денег менеджерам.
     

  • 1.5, Аноним (5), 16:08, 18/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –18 +/
    > Доступ к обсуждению предстоящего изменения пока открыт только для сотрудников Mozilla

    Как я уже сказал, Firefox - браузер от маркетологов. Chromium - браузер от технарей, ибо список поисковых систем явно определен в исходниках, а не загружается откуда-то из проприетарных источников.

     
     
  • 2.9, keydon (ok), 16:14, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ну да, ну да. Хром тоже тот ещё рассадник менеджеров. Начиная от манифестов и заканчивая тем адъом из скриптов что требуется для его сборки.
    Но хотя бы раста нет, что радует.
     
     
  • 3.10, Аноним (5), 16:19, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > адъом из скриптов

    Ага, менеджеры попросили написать ад из скриптов, а не отсутствие какого-то единого стандарта, как оформлять сиплюсплюсные проекты. GN, кстати говоря, отличная система сборки, удивительно, что они не выкатывают ее за пределы хромиума. Уж получше и поуниверсальнее мезонов и симейков будет.

     
     
  • 4.15, keydon (ok), 16:41, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ага, менеджеры попросили написать ад из скриптов, а не отсутствие какого-то единого
    > стандарта, как оформлять сиплюсплюсные проекты. GN, кстати говоря, отличная система сборки,
    > удивительно, что они не выкатывают ее за пределы хромиума. Уж получше
    > и поуниверсальнее мезонов и симейков будет.

    На плюсах все пишут, но не у всех такой адъ (взять хоть ядро (не на плюсах, но тем более), хоть фурифокс), так что не стоит на плюсы валить.

    Адъ конечно не менеджеры устроили, а т.н. технари.
    >Chromium - браузер от технарей,

    Но если смотреть с позиции "адъ от технарей", то соглашусь с вами.

     
     
  • 5.22, Аноним (5), 17:05, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > взять хоть ядро

    Болезный, все стандарты веб-апи, скомпилированные в единый талмуд, будут значительно объемнее стандартов для целых операционных систем. Также не забудь сравнить объем кода хромиума и ядра.

     
     
  • 6.28, Самокатофил (?), 17:25, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Болезный, сборки бсдей вообще на мейкфайлах построены. Кто хочет делать по уму -- ищет повод, кто не хочет -- ищет причину. Например в размере кодовой базы.
     
     
  • 7.30, Аноним (5), 17:31, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    приведи конкретный пример "сделанного не по уму" в дереве исходников хромиума, мой юный теоретик-мейкфайльщик
     
     
  • 8.39, Самокатофил (?), 17:55, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Хммм Твоя цитата Я опроверг этот вброс одной левой большими проектами, кото... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.42, Аноним (5), 17:59, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мейкфайлы - далеко не единственный способ собирать проект, если бы ты изучал про... текст свёрнут, показать
     
  • 6.99, keydon (ok), 20:59, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> взять хоть ядро
    > Болезный, все стандарты веб-апи, скомпилированные в единый талмуд, будут значительно объемнее
    > стандартов для целых операционных систем. Также не забудь сравнить объем кода
    > хромиума и ядра.

    Я знал что будет такой вброс, поэтому в том же комментарии указал и файрфокс. И надо отметить что гугл и мозилла довели веб-стандарты до такой ситуации.

     
  • 2.18, Аноним (18), 16:56, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Chromium - браузер от технарей, ибо список поисковых систем явно определен в исходниках,

    Это такой толстый троллинг, что я должен пересобрать из исходников браузёр чтобы поменять поисковик?
    Пользователь пользует то что по дефолту, т.е. Яндекс и никакой другой поисковик не меняет. Поверьте эмпирическому опыту. А возможность легко поменять поиск по умолчанию это и есть для технарей. Все автоматизировано.

     
     
  • 3.24, Аноним (5), 17:18, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > должен пересобрать из исходников браузёр чтобы поменять поисковик?

    вшитые-то? да. А у фф тебе придется сначала стать эффективным менеджером мозиллы, чтобы править поисковики по умолчанию.

     
  • 2.20, Аноним (18), 17:00, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Что Хром что Фраерфокс браузеры от Д-И-З-А-Й-Н-Е-Р-О-В-!-!-! Браузер не должен отличаться внешне от других программ. Возьмите браухер Konqueror из Trinity TDE. Konqueror в таком же стиле как и остальные программы.
    Возьмите Internet Explorer 6. Он тоже выдержан в стиле остальных программ. А если браузер имеет свой собственный окошка стиль то над ним работали Д-И-З-А-Й-Н-Е-Р-Ы-!-!
     
     
  • 3.81, Аноним (81), 19:12, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты с гейппл не перепутал?
     
     
  • 4.86, Аноним (86), 19:17, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я не сильный знаток MacOS, но на сколько помню, там все программы выдержанны в одном стиле, так что нет перепутал.
     
  • 2.95, Аноним (95), 20:06, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты, видно, что-то третье
     

  • 1.6, Аноним (6), 16:09, 18/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ну, блин, сейчас опять начнется принудительное причинение яндекса
     
     
  • 2.98, penetrator (?), 20:27, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    надеюсь его выпилят совсем ))
     

  • 1.12, Аноним (12), 16:30, 18/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Когда уже firefox XP?
     
     
  • 2.14, VZ (??), 16:40, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тут проблема с 100-ой версией назревает, народ масло на хлеб намазывает, интересуется спектаклем.
     
     
  • 3.17, Аноним (18), 16:53, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что думаю местные эксперты?
    Почему тама написали статью а здеся нету?
    https://dtf.ru/hard/1086857-veb-brauzery-priblizilis-k-probleme-100-oy-versii-
     
  • 2.96, Аноним (96), 20:14, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    После Firefox ME
     

  • 1.19, Аноним (19), 16:59, 18/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Айда клепать фишинговые экстеншены для возвращения поиска яндекса/майлру/etc.
     
  • 1.21, Аноним (19), 17:01, 18/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Борьба за домохозяек, которая не может включить себе нужный ей поисковик идёт не на жизнь, а на смерть.
     
  • 1.23, Аноним (23), 17:15, 18/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему до сих пор нет форка, или лицензия не позволяет?
     
     
  • 2.25, Аноним (18), 17:19, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    форков чего фраерфокса? полно их.
     
     
  • 3.29, Аноним (29), 17:27, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Думаю, имеются в виду самодостаточные форки. А шильдик сменить и аноним с опеннета может.
     
     
  • 4.58, bugmenot (??), 18:38, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не может
     
     
  • 5.70, Аноним (70), 18:50, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Естественно не могу - я не умею рисовать, блжад, я программист!

     
  • 4.88, Аноним (86), 19:21, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А где та грань полноценного форка? Если я возьму "Убунту", переименую её в "НеУбунту" и в ней же "Мазилла Фаерфокс" в "Точно не Мазилла Фаерфок" это уже будет самодостаточный? Из независимо развивающихся можно только назвать какой-нибудь K-Meleon.
     
     
  • 5.89, Аноним (86), 19:23, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А второй версии дистрибутива "НеУбунту""НеУбунту" сменю движок в "Точно не Мазилла Фаерфок" на другой, это тоже считается?
     
  • 4.90, Аноним (86), 19:26, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Жил был браузер Konqueror на движке KHTML. Apple переименовала KHTML в Webkit и сделала на нем Safari. Google переименовала Webkit в Blink и сделала на нём Chrome. Это считается?
     
  • 2.26, Аноним (18), 17:19, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это опять троллинг не смешной?
     
  • 2.35, Аноним (35), 17:48, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https://librewolf.net/
     
     
  • 3.49, VZ (??), 18:21, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ему можно доверить интернет-банкинг?
     
     
  • 4.61, bugmenot (??), 18:41, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    По идее можно: https://spyware.neocities.org/articles/librewolf.html
     
     
  • 5.87, Аноним (87), 19:20, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Приватность и безопасность вещи разные.
     
     
  • 6.97, bugmenot (??), 20:25, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ТС не уточнял что эму нужно
     
  • 4.63, Аноним (35), 18:41, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да. Ему и Унгоогледу.
     
  • 2.83, Аноним (81), 19:13, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Потому что тебе не по карману сборочнный кластер.
     

  • 1.27, Аноним (27), 17:24, 18/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто-нибудь использует поиск duckduckgo? Или это уже и есть яндекс?
     
     
  • 2.33, Аноним (33), 17:42, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    I using its. It is always opening through the Tor.
     
     
  • 3.45, Хрюн (?), 18:02, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ты бы сначала английский выучил, а потом выпендриваться. I using. Its. Always opening. Through the Tor. 2 предложения и 4 ошибки.
     
     
  • 4.71, Аноним (70), 18:52, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это потому что у кряквы нет автопереводчика. Пользовался бы он гуглтранслейтом - все бы было ок. А он ищет отдельные слова по списку (видать, спрашивает "как сказать по-аглицку вот такую загогулину") - вот набор слов и получился.

    Зато он не такой как все и юзает тор!

     
     
  • 5.92, Аноним (86), 19:29, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А можно было бы учить межславянский язык понятный всем славянам и придуманный программистом.
    https://youtu.be/8BpixH088xg
     
  • 4.100, Аноним (33), 21:15, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    It is my deciding. Bad English better then good Russian. I want to abandon Russian microworld.
     
  • 2.37, Аноним (-), 17:53, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А этим duckduckgo в последнее время пользоваться невозможно. Испортили. Например, ввожу запрос, намеренно добавляя кавычки:

    "nft" "json list"

    В результате кавычки вообще игнорируются, а в ответ я получаю кучу мусора и ни одного даже близкого линка по запросу.
    И вот так почти всегда.

     
     
  • 3.48, VZ (??), 18:19, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А у Вас, если переключить раскладку, фокус ввода не пропадает со страницы?
     
     
  • 4.52, Аноним (-), 18:23, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня с этим проблем нет. Посмотрите, может какая-то программа рядом те же клавиши использует и умудряется этот фокус перехватывать.
     
     
  • 5.75, VZ (??), 19:02, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проверил в других поисковиках, фокус не теряется, а в утке, да. Недавно заметил, раньше такого не было. Надо ковырять.
     
     
  • 6.76, VZ (??), 19:04, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Либо переводить и другие машины на ungoogled-chromium.
     
  • 3.64, bugmenot (??), 18:42, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Подтверждаю. Чёт фигово стал искать
     
  • 2.43, Аноним (43), 18:01, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Или это уже и есть яндекс?

    всегда был.

    > Кто-нибудь использует поиск duckduckgo?

    по релевантности такое же дно, как yacy, но на последний хотя бы можно повлиять

     
     
  • 3.73, Аноним (70), 18:56, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > всегда был.

    только для лохов с русской челюстью. Для остальных он "всегда был" бинг, но, кажется, они уже исправились.

    Видимо, товарищмайор, чьи холодная голова, каменное сердце и что там еще товарищ железный требовал от сотрудников...а, да - длинные уши - торчат из под логотипа, нежно попросили.

     

  • 1.31, Аноним (31), 17:36, 18/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Надо им провести оптимизацию до комьюнити.
    или вообще отказываться от этого браузера.. в пользу СПО
     
     
  • 2.59, Аноним (35), 18:39, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Они и так это коммунити оптимизировали по самые помидоры. Куда уже больше?
     
     
  • 3.74, Аноним (70), 18:57, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Корову вообще не нужно кормить. Ее надо п-дить и больше доить!

     

  • 1.32, Nick (??), 17:38, 18/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как хочется, чтобы Firefox жил и продолжал жить, хоть много они сделали ошибок, многое выпили, в то время, когда в другие браузеры добавляют крутое.
    Но всеравно лиса остается конкурентом не на хромиуме, и более безопасная она, поэтому надеемся, что кто-то форк хороший сделает, и она продолжит жить в другом лице.
    я лично, уйду скорее всего на Vivaldi, в котором те же функции, и похож на ту саму Оперу 12.
     
     
  • 2.57, Аноним (35), 18:38, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Как хочется, чтобы Firefox жил и продолжал жить

    Но зачем? Вы любитель постигать глубины дна?
    > Но всеравно лиса остается конкурентом не на хромиуме

    Контроллируемая оппозиция, а не конкурент. Конкурент на НЕ-хромиуме - это вебкит(Гномо-браузеры и сафари).
    > и более безопасная она

    Кто вам такое сказал? Ну - она безопаснее чем Konqueror, но опаснее любого хромонога.
    > поэтому надеемся, что кто-то форк хороший сделает, и она продолжит жить в другом лице.

    https://librewolf.net/
    https://www.palemoon.org/
    Надейтесь дальше, или просто исползуйте.

     
     
  • 3.91, Аноним (87), 19:26, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >вебкит(Гномо-браузеры и сафари)

    Вот это и есть дно. Развития никакого. С такими "конкурентами" можно спать спокойно.

     

  • 1.34, Аноним (34), 17:47, 18/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сделка с компанией Google о передаче поискового трафика, которая приносит около 400 млн долларов в год.

    400 лямов в год и у нас ЭТО?
    На что они их тратят хоть? сотрудников то уволили по несколько раз уже.

     
     
  • 2.36, Аноним (36), 17:51, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    rust разрабатывают
     
     
  • 3.40, Аноним (34), 17:57, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да эта шутка не смешна уже, там кто только его не разрабатывает:
    https://foundation.rust-lang.org/members/

    Фокс тут при чём?

     

  • 1.41, Аноним (35), 17:57, 18/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Куртяк ваасче Символично Ваше мнение очень важно для нас а также знание С... большой текст свёрнут, показать
     
  • 1.44, Аноним (44), 18:02, 18/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Яндекс? Причём тут он и турки
     
     
  • 2.51, Tita_M (ok), 18:21, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Яндекс несколько лет назад запустил свой поисковик в Турции. Видимо они больше гугла для этого региона заплатили Мозилле.
     

  • 1.46, Аноним (46), 18:14, 18/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    ungoogled chrome
    Там правильные принципы заявлены.
    А по сравнению с мозиллой довольно шустро открывает сайты, возможно, на него надо переходить.

    Мозилла же стала филиалом Woke-истов. И вместо содержания, там теперь сплошная форма, контекст и повестка.

     
     
  • 2.67, bugmenot (??), 18:44, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Плюсую. Сам юзаю во flatpak-е. Нет пердолинга и всегда свежий
     
  • 2.85, Аноним (70), 19:17, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > ungoogled chrome
    > Там правильные принципы заявлены.

    вы как-то странно назвали яндекс.

    Принципы правильные - еще одна шкурка от гугля, но с человеческим лицом. Или что это у него там...

    Ничего что у уг-чроме даже бинарные сборки делают какие-то никому неизвестные васяны?

    > И вместо содержания, там теперь сплошная форма, контекст и повестка.

    вот и неправда, просто там для кого надо содержание.
    До секретного автоустанавливаемого плагина с телеметрией для отключивших телеметрию никакому гуглю не додуматься.

     
  • 2.93, Аноним (87), 19:33, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какие там принципы могут быть, это всего лишь набор патчей, а апстрим разрабатывает гугл.
     

  • 1.50, Анонымоус (?), 18:21, 18/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Главное, чтобы можно было отключить Яндекс.
     
  • 1.53, Гробовщиков (?), 18:24, 18/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Браузер как был мусорным, таким и остался. Включая и сборку из исходных кодов.
     
     
  • 2.55, Аноним (35), 18:29, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    И телеметрию, отсылаемую при сборке. Например об отключении телеметрии.
    glean - telemetry for humans, кажется она называется. Это был тот шаг, когда меня стошнило даже от процесса сборки.
     

  • 1.66, kusb (?), 18:42, 18/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    В Firefox 488 браузер будет сменён на Google для большинства пользователей?
     
     
  • 2.79, VZ (??), 19:08, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    К этой версии Аниара долетит до планеты назначения.
     

  • 1.101, Ilya Indigo (ok), 21:40, 18/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Весь текст новости с переводом на нормальный русский язык.

    Те поисковые движки которые нам не забашляли будут удалены!
    Но список не забашлявших мы не огласим!

    P.S. Вот бы Яндекс среди них оказался и мне не пришлось быт каждый раз его на Google менять.

     

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