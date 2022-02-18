В Firefox 98 для некоторых пользователей будет изменена поисковая система по умолчанию

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|1.3, InuYasha (??), 16:04, 18/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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С этими номерами как будто в прошлый век вернулся, тёплые транзисторные девяностые ))
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|3.68, Аноним (-), 18:48, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Слабаки:) Все что меньше П21x внимания не стоит. Даже КТ восьмисотые.
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|1.4, VZ (??), 16:07, 18/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> В качестве причины принудительного изменения поисковой системы по умолчанию упоминается невозможность продолжения поставки обработчиков для некоторых поисковых движков из-за отсутствия официального согласования
> Cудя по всему, изменение имеет связь с соглашениями о выплате отчислений за направление поискового трафика, которые приносят львиную долю доходов Mozilla
> Cделка с компанией Google о передаче поискового трафика, которая приносит около 400 млн долларов в год, в 2020 году была продлена _до августа_ 2023 года
Это значит, что бюджет трещит по швам.
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|3.62, Урри (ok), 18:41, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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А могли бы просто уволить еще разработчиков. Меньше разрабов - больше денег менеджерам.
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|1.5, Аноним (5), 16:08, 18/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–18 +/–
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> Доступ к обсуждению предстоящего изменения пока открыт только для сотрудников Mozilla
Как я уже сказал, Firefox - браузер от маркетологов. Chromium - браузер от технарей, ибо список поисковых систем явно определен в исходниках, а не загружается откуда-то из проприетарных источников.
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|2.9, keydon (ok), 16:14, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Ну да, ну да. Хром тоже тот ещё рассадник менеджеров. Начиная от манифестов и заканчивая тем адъом из скриптов что требуется для его сборки.
Но хотя бы раста нет, что радует.
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|3.10, Аноним (5), 16:19, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> адъом из скриптов
Ага, менеджеры попросили написать ад из скриптов, а не отсутствие какого-то единого стандарта, как оформлять сиплюсплюсные проекты. GN, кстати говоря, отличная система сборки, удивительно, что они не выкатывают ее за пределы хромиума. Уж получше и поуниверсальнее мезонов и симейков будет.
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|4.15, keydon (ok), 16:41, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ага, менеджеры попросили написать ад из скриптов, а не отсутствие какого-то единого
> стандарта, как оформлять сиплюсплюсные проекты. GN, кстати говоря, отличная система сборки,
> удивительно, что они не выкатывают ее за пределы хромиума. Уж получше
> и поуниверсальнее мезонов и симейков будет.
На плюсах все пишут, но не у всех такой адъ (взять хоть ядро (не на плюсах, но тем более), хоть фурифокс), так что не стоит на плюсы валить.
Адъ конечно не менеджеры устроили, а т.н. технари.
>Chromium - браузер от технарей,
Но если смотреть с позиции "адъ от технарей", то соглашусь с вами.
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|5.22, Аноним (5), 17:05, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> взять хоть ядро
Болезный, все стандарты веб-апи, скомпилированные в единый талмуд, будут значительно объемнее стандартов для целых операционных систем. Также не забудь сравнить объем кода хромиума и ядра.
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|6.28, Самокатофил (?), 17:25, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Болезный, сборки бсдей вообще на мейкфайлах построены. Кто хочет делать по уму -- ищет повод, кто не хочет -- ищет причину. Например в размере кодовой базы.
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|7.30, Аноним (5), 17:31, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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приведи конкретный пример "сделанного не по уму" в дереве исходников хромиума, мой юный теоретик-мейкфайльщик
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|9.42, Аноним (5), 17:59, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Мейкфайлы - далеко не единственный способ собирать проект, если бы ты изучал про... текст свёрнут, показать
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|6.99, keydon (ok), 20:59, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> взять хоть ядро
> Болезный, все стандарты веб-апи, скомпилированные в единый талмуд, будут значительно объемнее
> стандартов для целых операционных систем. Также не забудь сравнить объем кода
> хромиума и ядра.
Я знал что будет такой вброс, поэтому в том же комментарии указал и файрфокс. И надо отметить что гугл и мозилла довели веб-стандарты до такой ситуации.
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|2.18, Аноним (18), 16:56, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>Chromium - браузер от технарей, ибо список поисковых систем явно определен в исходниках,
Это такой толстый троллинг, что я должен пересобрать из исходников браузёр чтобы поменять поисковик?
Пользователь пользует то что по дефолту, т.е. Яндекс и никакой другой поисковик не меняет. Поверьте эмпирическому опыту. А возможность легко поменять поиск по умолчанию это и есть для технарей. Все автоматизировано.
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|3.24, Аноним (5), 17:18, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> должен пересобрать из исходников браузёр чтобы поменять поисковик?
вшитые-то? да. А у фф тебе придется сначала стать эффективным менеджером мозиллы, чтобы править поисковики по умолчанию.
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|2.20, Аноним (18), 17:00, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Что Хром что Фраерфокс браузеры от Д-И-З-А-Й-Н-Е-Р-О-В-!-!-! Браузер не должен отличаться внешне от других программ. Возьмите браухер Konqueror из Trinity TDE. Konqueror в таком же стиле как и остальные программы.
Возьмите Internet Explorer 6. Он тоже выдержан в стиле остальных программ. А если браузер имеет свой собственный окошка стиль то над ним работали Д-И-З-А-Й-Н-Е-Р-Ы-!-!
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|4.86, Аноним (86), 19:17, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я не сильный знаток MacOS, но на сколько помню, там все программы выдержанны в одном стиле, так что нет перепутал.
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|2.14, VZ (??), 16:40, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Тут проблема с 100-ой версией назревает, народ масло на хлеб намазывает, интересуется спектаклем.
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|1.19, Аноним (19), 16:59, 18/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Айда клепать фишинговые экстеншены для возвращения поиска яндекса/майлру/etc.
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|1.21, Аноним (19), 17:01, 18/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Борьба за домохозяек, которая не может включить себе нужный ей поисковик идёт не на жизнь, а на смерть.
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|3.29, Аноним (29), 17:27, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Думаю, имеются в виду самодостаточные форки. А шильдик сменить и аноним с опеннета может.
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|5.70, Аноним (70), 18:50, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Естественно не могу - я не умею рисовать, блжад, я программист!
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|4.88, Аноним (86), 19:21, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А где та грань полноценного форка? Если я возьму "Убунту", переименую её в "НеУбунту" и в ней же "Мазилла Фаерфокс" в "Точно не Мазилла Фаерфок" это уже будет самодостаточный? Из независимо развивающихся можно только назвать какой-нибудь K-Meleon.
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|5.89, Аноним (86), 19:23, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А второй версии дистрибутива "НеУбунту""НеУбунту" сменю движок в "Точно не Мазилла Фаерфок" на другой, это тоже считается?
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|4.90, Аноним (86), 19:26, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Жил был браузер Konqueror на движке KHTML. Apple переименовала KHTML в Webkit и сделала на нем Safari. Google переименовала Webkit в Blink и сделала на нём Chrome. Это считается?
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|3.45, Хрюн (?), 18:02, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Ты бы сначала английский выучил, а потом выпендриваться. I using. Its. Always opening. Through the Tor. 2 предложения и 4 ошибки.
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|4.71, Аноним (70), 18:52, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это потому что у кряквы нет автопереводчика. Пользовался бы он гуглтранслейтом - все бы было ок. А он ищет отдельные слова по списку (видать, спрашивает "как сказать по-аглицку вот такую загогулину") - вот набор слов и получился.
Зато он не такой как все и юзает тор!
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|4.100, Аноним (33), 21:15, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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It is my deciding. Bad English better then good Russian. I want to abandon Russian microworld.
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|2.37, Аноним (-), 17:53, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А этим duckduckgo в последнее время пользоваться невозможно. Испортили. Например, ввожу запрос, намеренно добавляя кавычки:
"nft" "json list"
В результате кавычки вообще игнорируются, а в ответ я получаю кучу мусора и ни одного даже близкого линка по запросу.
И вот так почти всегда.
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|3.48, VZ (??), 18:19, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А у Вас, если переключить раскладку, фокус ввода не пропадает со страницы?
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|4.52, Аноним (-), 18:23, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У меня с этим проблем нет. Посмотрите, может какая-то программа рядом те же клавиши использует и умудряется этот фокус перехватывать.
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|5.75, VZ (??), 19:02, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Проверил в других поисковиках, фокус не теряется, а в утке, да. Недавно заметил, раньше такого не было. Надо ковырять.
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|6.76, VZ (??), 19:04, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Либо переводить и другие машины на ungoogled-chromium.
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|2.43, Аноним (43), 18:01, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Или это уже и есть яндекс?
всегда был.
> Кто-нибудь использует поиск duckduckgo?
по релевантности такое же дно, как yacy, но на последний хотя бы можно повлиять
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|3.73, Аноним (70), 18:56, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> всегда был.
только для лохов с русской челюстью. Для остальных он "всегда был" бинг, но, кажется, они уже исправились.
Видимо, товарищмайор, чьи холодная голова, каменное сердце и что там еще товарищ железный требовал от сотрудников...а, да - длинные уши - торчат из под логотипа, нежно попросили.
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|1.31, Аноним (31), 17:36, 18/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Надо им провести оптимизацию до комьюнити.
или вообще отказываться от этого браузера.. в пользу СПО
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|2.59, Аноним (35), 18:39, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Они и так это коммунити оптимизировали по самые помидоры. Куда уже больше?
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|1.32, Nick (??), 17:38, 18/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Как хочется, чтобы Firefox жил и продолжал жить, хоть много они сделали ошибок, многое выпили, в то время, когда в другие браузеры добавляют крутое.
Но всеравно лиса остается конкурентом не на хромиуме, и более безопасная она, поэтому надеемся, что кто-то форк хороший сделает, и она продолжит жить в другом лице.
я лично, уйду скорее всего на Vivaldi, в котором те же функции, и похож на ту саму Оперу 12.
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|2.57, Аноним (35), 18:38, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Как хочется, чтобы Firefox жил и продолжал жить
Но зачем? Вы любитель постигать глубины дна?
> Но всеравно лиса остается конкурентом не на хромиуме
Контроллируемая оппозиция, а не конкурент. Конкурент на НЕ-хромиуме - это вебкит(Гномо-браузеры и сафари).
> и более безопасная она
Кто вам такое сказал? Ну - она безопаснее чем Konqueror, но опаснее любого хромонога.
> поэтому надеемся, что кто-то форк хороший сделает, и она продолжит жить в другом лице.
https://librewolf.net/
https://www.palemoon.org/
Надейтесь дальше, или просто исползуйте.
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|3.91, Аноним (87), 19:26, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>вебкит(Гномо-браузеры и сафари)
Вот это и есть дно. Развития никакого. С такими "конкурентами" можно спать спокойно.
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|1.34, Аноним (34), 17:47, 18/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Сделка с компанией Google о передаче поискового трафика, которая приносит около 400 млн долларов в год.
400 лямов в год и у нас ЭТО?
На что они их тратят хоть? сотрудников то уволили по несколько раз уже.
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|2.51, Tita_M (ok), 18:21, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Яндекс несколько лет назад запустил свой поисковик в Турции. Видимо они больше гугла для этого региона заплатили Мозилле.
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|1.46, Аноним (46), 18:14, 18/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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ungoogled chrome
Там правильные принципы заявлены.
А по сравнению с мозиллой довольно шустро открывает сайты, возможно, на него надо переходить.
Мозилла же стала филиалом Woke-истов. И вместо содержания, там теперь сплошная форма, контекст и повестка.
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|2.85, Аноним (70), 19:17, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> ungoogled chrome
> Там правильные принципы заявлены.
вы как-то странно назвали яндекс.
Принципы правильные - еще одна шкурка от гугля, но с человеческим лицом. Или что это у него там...
Ничего что у уг-чроме даже бинарные сборки делают какие-то никому неизвестные васяны?
> И вместо содержания, там теперь сплошная форма, контекст и повестка.
вот и неправда, просто там для кого надо содержание.
До секретного автоустанавливаемого плагина с телеметрией для отключивших телеметрию никакому гуглю не додуматься.
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|2.93, Аноним (87), 19:33, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Какие там принципы могут быть, это всего лишь набор патчей, а апстрим разрабатывает гугл.
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|2.55, Аноним (35), 18:29, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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И телеметрию, отсылаемую при сборке. Например об отключении телеметрии.
glean - telemetry for humans, кажется она называется. Это был тот шаг, когда меня стошнило даже от процесса сборки.
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|1.66, kusb (?), 18:42, 18/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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В Firefox 488 браузер будет сменён на Google для большинства пользователей?
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|2.79, VZ (??), 19:08, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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К этой версии Аниара долетит до планеты назначения.
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|1.101, Ilya Indigo (ok), 21:40, 18/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Весь текст новости с переводом на нормальный русский язык.
Те поисковые движки которые нам не забашляли будут удалены!
Но список не забашлявших мы не огласим!
P.S. Вот бы Яндекс среди них оказался и мне не пришлось быт каждый раз его на Google менять.
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