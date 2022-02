В Firefox 98 для некоторых пользователей будет изменена поисковая система по умолчанию

2.33 , Аноним ( 33 ), 17:42, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – I using its. It is always opening through the Tor.

3.45 , Хрюн ( ? ), 18:02, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Ты бы сначала английский выучил, а потом выпендриваться. I using. Its. Always opening. Through the Tor. 2 предложения и 4 ошибки.

4.71 , Аноним ( 70 ), 18:52, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это потому что у кряквы нет автопереводчика. Пользовался бы он гуглтранслейтом - все бы было ок. А он ищет отдельные слова по списку (видать, спрашивает "как сказать по-аглицку вот такую загогулину") - вот набор слов и получился. Зато он не такой как все и юзает тор!

5.92 , Аноним ( 86 ), 19:29, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А можно было бы учить межславянский язык понятный всем славянам и придуманный программистом.

4.100 , Аноним ( 33 ), 21:15, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – It is my deciding. Bad English better then good Russian. I want to abandon Russian microworld.

2.37 , Аноним ( - ), 17:53, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А этим duckduckgo в последнее время пользоваться невозможно. Испортили. Например, ввожу запрос, намеренно добавляя кавычки: "nft" "json list" В результате кавычки вообще игнорируются, а в ответ я получаю кучу мусора и ни одного даже близкого линка по запросу.

И вот так почти всегда.

3.48 , VZ ( ?? ), 18:19, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А у Вас, если переключить раскладку, фокус ввода не пропадает со страницы?

4.52 , Аноним ( - ), 18:23, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У меня с этим проблем нет. Посмотрите, может какая-то программа рядом те же клавиши использует и умудряется этот фокус перехватывать.

5.75 , VZ ( ?? ), 19:02, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Проверил в других поисковиках, фокус не теряется, а в утке, да. Недавно заметил, раньше такого не было. Надо ковырять.

6.76 , VZ ( ?? ), 19:04, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Либо переводить и другие машины на ungoogled-chromium.

3.64 , bugmenot ( ?? ), 18:42, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Подтверждаю. Чёт фигово стал искать

2.43 , Аноним ( 43 ), 18:01, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Или это уже и есть яндекс? всегда был. > Кто-нибудь использует поиск duckduckgo? по релевантности такое же дно, как yacy, но на последний хотя бы можно повлиять

3.73 , Аноним ( 70 ), 18:56, 18/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > всегда был. только для лохов с русской челюстью. Для остальных он "всегда был" бинг, но, кажется, они уже исправились. Видимо, товарищмайор, чьи холодная голова, каменное сердце и что там еще товарищ железный требовал от сотрудников...а, да - длинные уши - торчат из под логотипа, нежно попросили.