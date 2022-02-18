В Firefox 98 для некоторых пользователей будет изменена поисковая система по умолчанию

В разделе поддержки на сайте Mozilla появилось предупреждение о том, что некоторые пользователи столкнутся с изменением выбранной по умолчанию поисковой системы в выпуске Firefox 98, намеченном на 8 марта. Указано, что изменение коснётся пользователей из всех стран, но какие именно поисковые системы будут удалены не сообщается (в коде список не определён, обработчики поисковых систем загружаются в форме дополнений в зависимости от страны, языка и других параметров). Доступ к обсуждению предстоящего изменения пока открыт только для сотрудников Mozilla. В качестве причины принудительного изменения поисковой системы по умолчанию упоминается невозможность продолжения поставки обработчиков для некоторых поисковых движков из-за отсутствия официального согласования (formal permission). Отмечается, что ранее предлагаемым в Firefox поисковым движкам была предоставлена возможность подписать соглашение о сотрудничестве и те системы, которые не выполнили условия будут удалены. При желании пользователь сможет вернуть интересующий его поисковый движок, но ему потребуется установка связанного с ним отдельно распространяемого поискового плагина или дополнения. Cудя по всему, изменение имеет связь с соглашениями о выплате отчислений за направление поискового трафика, которые приносят львиную долю доходов Mozilla. Например, в 2020 году доля доходов Mozilla от сотрудничества с поисковыми системами составила 89%. В англоязычной сборке Firefox по умолчанию предлагается Google, в русскоязычной и турецкой - Yandex, а в сборках для Китая - Baidu. Сделка с компанией Google о передаче поискового трафика, которая приносит около 400 млн долларов в год, в 2020 году была продлена до августа 2023 года. В 2017 году компания Mozilla уже имела опыт прекращения поставки Yahoo в качестве поисковой системы по умолчанию из-за нарушения условий договора с сохранением всех причитающихся выплат за весь период действия соглашения. С осени 2021 года до конца января 2022 действовал эксперимент, в соответствии с которым 1% пользователей Firefox был переведён на использование по умолчанию поисковой системы Microsoft Bing. Возможно и на этот раз один из поисковых партнёров перестал удовлетворять требованиям Mozilla в отношении качества поиска и соблюдения конфиденциальности, и Bing рассматривается в качестве варианта для его замены.



