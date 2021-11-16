Выпуск интегрированного набора интернет-приложений SeaMonkey 2.53.10

2.6 , 41 ( ? ), 10:36, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – да дали бы хрюше уже упокоится с миром, а заместо поставили бы antiX какой-нибудь — и все счастливы

3.9 , АнонимАдмин ( ? ), 10:57, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Кто его будет ставить, поддерживать, обучать работе? Там уровень пользователей такой, что люди даже затрудняются сказать, какая у них на компе ОС и какой браузер они используют. Так что XP будет, пока есть компы, на которой она работает.

4.11 , OpenEcho ( ? ), 11:26, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А вот это Вы - зря ! По моему опыту, именно полные ламеры с удовольсвием переходят на Никсы, особено пожилое поколение и даже не подозревают, что у них не Винда. Им по большому счету кроме браузера и джитси больше ничего и не надо, а если для особо уважемых, то можно им персональный образ на загрузочную флэху слить (в МХ это как два пальца) и все что им надо если напортачат, - так просто перегрузить машину

4.12 , Аноним ( 12 ), 11:41, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ставить надо дистрибутив со средой рабочего стола Trinity TDE и тогда будет минимум трудностей с переходом.

5.15 , АнонимАдмин ( ? ), 11:50, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Еще раз - кто это будет делать и кому это нужно? Вот ради интереса, предложите родственнику/родственнице в возрасте около 60 который даже не знает, что у него там за ОС, на рабочем компе сохранить данные, скачать дистр, создать загрузочный носитель, поставить один из дистров линукс, настроить мфу и может еще поставить мс офис в wine.

Вы просто не осознаете уровень проблемы, вам кажется, что это все элементарно ) А люди из почты файл по ссылке скачанный найти не могут на компе :D Потому и говорю - не хватает только актуального браузера.

2.10 , Аноним ( 10 ), 11:24, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А зачем когда есть K-meleon?

3.20 , Аноним ( 20 ), 15:45, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это тоже загадка. Даже с рукоблудием сёрфить невозможно. Отрыжка прошлого.

Главный-то разраб уже давно пропал. Уж не одну пятилетку найти не могут. Любители-дилетанты ковыряются в старом хламе. Непонятно зачем. Онанизьма ради, не работы для.

2.16 , iPony129412 ( ? ), 11:53, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > для гос.контор, где до сих пор XP используюется активно Это ты так думаешь или так реально?

Очень сомнительная информация

3.18 , Аноним ( 18 ), 12:05, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Что тут сомнительного? Я в Беларуси живу - тут в регионах в гос. конторах древние компы на XP повсеместно. В обл. центрах и Минске конечно ситуация по-лучше, но такое тоже не редкость

2.17 , iPony129412 ( ? ), 11:58, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Сохранили бы разработчики поддержку Windows XP Ну и для этого проекта это не посильная задача. Тут с минимальными усилиями со скрипом пытаются двигаться на наработках Firefox. Делать свой форк со специальной поддержкой ОС каменного века - тем более ресурсов не хватит.

