Выпуск интегрированного набора интернет-приложений SeaMonkey 2.53.10

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|1.1, А где же каменты (?), 10:02, 16/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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У этого есть потенциальный процент в сводке топ100 браузеров? Пилят-пилят и мне кажется , что зря силы тратят.
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|2.3, 41 (?), 10:11, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> топ100 браузеров
а их вообще сотня-то наберется? если исключить клоны, т.е. чисто по моторам
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|2.8, Аноним (7), 10:40, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Они и сами не знают смысл. По инерции катятся.
Интересно, что все эти легаси-сборки отвратно работают в современном вэбе. Только время тратят своим анонизмом.
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|1.5, АнонимАдмин (?), 10:30, 16/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Сохранили бы разработчики поддержку Windows XP - был бы отличный вариант для гос.контор, где до сих пор XP используюется активно. Последняя версия 2.49.5 с поддержкой XP вышла в 2019г. А так - не ясен смысл сабжа.
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|2.6, 41 (?), 10:36, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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да дали бы хрюше уже упокоится с миром, а заместо поставили бы antiX какой-нибудь — и все счастливы
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|3.9, АнонимАдмин (?), 10:57, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Кто его будет ставить, поддерживать, обучать работе? Там уровень пользователей такой, что люди даже затрудняются сказать, какая у них на компе ОС и какой браузер они используют. Так что XP будет, пока есть компы, на которой она работает.
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|4.11, OpenEcho (?), 11:26, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А вот это Вы - зря !
По моему опыту, именно полные ламеры с удовольсвием переходят на Никсы, особено пожилое поколение и даже не подозревают, что у них не Винда. Им по большому счету кроме браузера и джитси больше ничего и не надо, а если для особо уважемых, то можно им персональный образ на загрузочную флэху слить (в МХ это как два пальца) и все что им надо если напортачат, - так просто перегрузить машину
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|4.12, Аноним (12), 11:41, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ставить надо дистрибутив со средой рабочего стола Trinity TDE и тогда будет минимум трудностей с переходом.
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|5.15, АнонимАдмин (?), 11:50, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Еще раз - кто это будет делать и кому это нужно? Вот ради интереса, предложите родственнику/родственнице в возрасте около 60 который даже не знает, что у него там за ОС, на рабочем компе сохранить данные, скачать дистр, создать загрузочный носитель, поставить один из дистров линукс, настроить мфу и может еще поставить мс офис в wine.
Вы просто не осознаете уровень проблемы, вам кажется, что это все элементарно ) А люди из почты файл по ссылке скачанный найти не могут на компе :D
Потому и говорю - не хватает только актуального браузера.
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|3.20, Аноним (20), 15:45, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это тоже загадка. Даже с рукоблудием сёрфить невозможно. Отрыжка прошлого.
Главный-то разраб уже давно пропал. Уж не одну пятилетку найти не могут. Любители-дилетанты ковыряются в старом хламе. Непонятно зачем. Онанизьма ради, не работы для.
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|2.16, iPony129412 (?), 11:53, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> для гос.контор, где до сих пор XP используюется активно
Это ты так думаешь или так реально?
Очень сомнительная информация
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|3.18, Аноним (18), 12:05, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что тут сомнительного? Я в Беларуси живу - тут в регионах в гос. конторах древние компы на XP повсеместно. В обл. центрах и Минске конечно ситуация по-лучше, но такое тоже не редкость
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|2.17, iPony129412 (?), 11:58, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Сохранили бы разработчики поддержку Windows XP
Ну и для этого проекта это не посильная задача. Тут с минимальными усилиями со скрипом пытаются двигаться на наработках Firefox.
Делать свой форк со специальной поддержкой ОС каменного века - тем более ресурсов не хватит.
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