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Выпуск интегрированного набора интернет-приложений SeaMonkey 2.53.10

16.11.2021 09:51

Состоялся релиз набора интернет-приложений SeaMonkey 2.53.10, который объединяет в рамках одного продукта web-браузер, почтовый клиент, систему агрегации новостных лент (RSS/Atom) и WYSIWYG-редактор html-страниц Composer. В форме предустановленных дополнений предлагаются IRC-клиент Chatzilla, набор средств для web-разработчиков DOM Inspector и календарь-планировщик Lightning. В новый выпуск перенесены исправления и изменения из актуальной кодовой базы Firefox (SeaMonkey 2.53 основан на браузерном движке Firefox 60.8 с портированием связанных с безопасностью исправлений и некоторых улучшений из актуальных веток Firefox).

Среди изменений:

  • Значительно расширены возможности IRC-клиента ChatZilla. Добавлена возможность сворачивания групп сообщений. Улучшена локализация. Для IRCv3 обеспечена поддержка тегов и возможность использования режима мониторинга. Реализованы новые команды IRCv3: invite-notify, batch, echo-message, account-tag, server-time, extended-join, cap-notify и account-notify. Добавлена поддержка протоколов TLS, STS и SASL (режим PLAIN).
  • Проведена реструктуризация конфигуратора. Настройки мастер-пароля и сохранённых паролей перенесены в один раздел конфигуратора. Настройки вывода предупреждений при перенаправлении запросов перенесены из раздела "Content" в раздел "Privacy & Security". Также перенесены настройки пиктограмм и интеграции с системой.
  • Добавлена поддержка элементов <input type=time> и <input type=date> для наглядного ввода даты и времени.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.seamonkey-project...)
  2. OpenNews: Выпуск интегрированного набора интернет-приложений SeaMonkey 2.53.9
  3. OpenNews: Для Thunderbird и SeaMonkey введён в строй отдельный каталог дополнений
  4. OpenNews: Существование SeaMonkey в условиях прекращения поддержки XUL в Firefox
  5. OpenNews: Выпуск интегрированного набора интернет-приложений SeaMonkey 2.53
  6. OpenNews: Изменение правил каталога дополнений к Firefox
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56161-seamonkey
Ключевые слова: seamonkey, mozilla, firefox
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Обсуждение (16) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, А где же каменты (?), 10:02, 16/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    У этого есть потенциальный процент в сводке топ100 браузеров? Пилят-пилят и мне кажется , что зря силы тратят.
     
     
  • 2.3, 41 (?), 10:11, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > топ100 браузеров

    а их вообще сотня-то наберется? если исключить клоны, т.е. чисто по моторам

     
     
  • 3.7, Аноним (7), 10:37, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кругом одни сборщики. Любители легкой наживы.
     
  • 2.8, Аноним (7), 10:40, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они и сами не знают смысл. По инерции катятся.
    Интересно, что все эти легаси-сборки отвратно работают в современном вэбе. Только время тратят своим анонизмом.
     
  • 2.21, Аноним (21), 16:06, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какое название, такой и браузер.
     

  • 1.5, АнонимАдмин (?), 10:30, 16/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Сохранили бы разработчики поддержку Windows XP - был бы отличный вариант для гос.контор, где до сих пор XP используюется активно. Последняя версия 2.49.5 с поддержкой XP вышла в 2019г. А так - не ясен смысл сабжа.  
     
     
  • 2.6, 41 (?), 10:36, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    да дали бы хрюше уже упокоится с миром, а заместо поставили бы antiX какой-нибудь — и все счастливы
     
     
  • 3.9, АнонимАдмин (?), 10:57, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Кто его будет ставить, поддерживать, обучать работе? Там уровень пользователей такой, что люди даже затрудняются сказать, какая у них на компе ОС и какой браузер они используют. Так что XP будет, пока есть компы, на которой она работает.
     
     
  • 4.11, OpenEcho (?), 11:26, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вот это Вы - зря !

    По моему опыту, именно полные ламеры с удовольсвием переходят на Никсы, особено пожилое поколение и даже не подозревают, что у них не Винда. Им по большому счету кроме браузера и джитси больше ничего и не надо, а если для особо уважемых, то можно им персональный образ на загрузочную флэху слить (в МХ это как два пальца) и все что им надо если напортачат, - так просто перегрузить машину

     
  • 4.12, Аноним (12), 11:41, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ставить надо дистрибутив со средой рабочего стола Trinity TDE и тогда будет минимум трудностей с переходом.
     
     
  • 5.15, АнонимАдмин (?), 11:50, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Еще раз - кто это будет делать и кому это нужно? Вот ради интереса, предложите родственнику/родственнице в возрасте около 60 который даже не знает, что у него там за ОС, на рабочем компе сохранить данные, скачать дистр, создать загрузочный носитель, поставить один из дистров линукс, настроить мфу и может еще поставить мс офис в wine.
    Вы просто не осознаете уровень проблемы, вам кажется, что это все элементарно ) А люди из почты файл по ссылке скачанный найти не могут на компе :D

    Потому и говорю - не хватает только актуального браузера.

     
  • 2.10, Аноним (10), 11:24, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем когда есть K-meleon?
     
     
  • 3.20, Аноним (20), 15:45, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это тоже загадка. Даже с рукоблудием сёрфить невозможно. Отрыжка прошлого.
    Главный-то разраб уже давно пропал. Уж не одну пятилетку найти не могут. Любители-дилетанты ковыряются в старом хламе. Непонятно зачем. Онанизьма ради, не работы для.
     
  • 2.16, iPony129412 (?), 11:53, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > для гос.контор, где до сих пор XP используюется активно

    Это ты так думаешь или так реально?
    Очень сомнительная информация

     
     
  • 3.18, Аноним (18), 12:05, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что тут сомнительного? Я в Беларуси живу - тут в регионах в гос. конторах древние компы на  XP повсеместно. В обл. центрах и Минске конечно ситуация по-лучше, но такое тоже не редкость
     
  • 2.17, iPony129412 (?), 11:58, 16/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Сохранили бы разработчики поддержку Windows XP

    Ну и для этого проекта это не посильная задача. Тут с минимальными усилиями со скрипом пытаются двигаться на наработках Firefox.

    Делать свой форк со специальной поддержкой ОС каменного века - тем более ресурсов не хватит.

     

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