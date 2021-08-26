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Выпуск интегрированного набора интернет-приложений SeaMonkey 2.53.9

26.08.2021 10:30

Состоялся релиз набора интернет-приложений SeaMonkey 2.53.9, который объединяет в рамках одного продукта web-браузер, почтовый клиент, систему агрегации новостных лент (RSS/Atom) и WYSIWYG-редактор html-страниц Composer. В форме предустановленных дополнений предлагаются IRC-клиент Chatzilla, набор средств для web-разработчиков DOM Inspector и календарь-планировщик Lightning. В новый выпуск перенесены исправления и изменения из актуальной кодовой базы Firefox (SeaMonkey 2.53 основан на браузерном движке Firefox 60.8 с портированием связанных с безопасностью исправлений и некоторых улучшений из актуальных веток Firefox).

Среди изменений:

  • Добавлена настройка для очистки истории навигации в процессе завершения работы.
  • В ChatZilla добавлена команда Uninstall Plugin для удаления установленных плагинов, реализован редактор для добавления IRC-сетей, обновлены пиктограммы в панели состояния и добавлена поддержка кода цвета 99, используемого в mIRC. Вместо изображений для вывода emoji задействованы unicode-символы.
  • Добавлена базовая поддержка механизма согласования возможностей клиента и сервера - CAP (Client Capability Negotiation), определённого в спецификации IRCv3.
  • Добавлена поддержка IRCv3-расширений away-notify (позволяет клиенту отслеживать смену состояния других пользователей), chghost, userhost-in-names, self-messaging и echo-message, а также команды WHOX.
  • Унифицирована реализация поиска в web и в ChatZilla.
  • При просмотре полученного письма убрана кнопка отправки (Send).
  • Предоставлена возможность пометки письма непрочитанным через нажатие клавиши "u" (в нижнем регистре), а не только "U" (Shift+u).


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.seamonkey-project...)
  2. OpenNews: Выпуск интегрированного набора интернет-приложений SeaMonkey 2.53.8
  3. OpenNews: Для Thunderbird и SeaMonkey введён в строй отдельный каталог дополнений
  4. OpenNews: Проект Debian объявил о прекращении поддержки Iceape (Seamonkey)
  5. OpenNews: Релиз Firefox 90
  6. OpenNews: Релиз Firefox 91
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55685-seamonkey
Ключевые слова: seamonkey
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