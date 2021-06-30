Выпуск интегрированного набора интернет-приложений SeaMonkey 2.53.8

Состоялся релиз набора интернет-приложений SeaMonkey 2.53.8, который объединяет в рамках одного продукта web-браузер, почтовый клиент, систему агрегации новостных лент (RSS/Atom) и WYSIWYG-редактор html-страниц Composer. В форме предустановленных дополнений предлагаются IRC-клиент Chatzilla, набор средств для web-разработчиков DOM Inspector и календарь-планировщик Lightning. В новый выпуск перенесены исправления и изменения из актуальной кодовой базы Firefox (SeaMonkey 2.53 основан на браузерном движке Firefox 60.8 с портированием связанных с безопасностью исправлений и некоторых улучшений из актуальных веток Firefox). Среди изменений: Внесены значительные оптимизации производительности.

Обновлены пиктограммы, которые были сконвертированы из формата GIF в PNG. Ускорена обработка пиктограмм и повышено их качество.

Добавлена опция "from=" при вызове интерфейса написания электронных писем из командной строки.

Улучшена обработка темы писем в почтовом клиенте.

Обеспечено обновление всех окон с сообщениями после изменения настроек.

Улучшена пометка нескольких сообщений прочитанным.

Возобновлён показ номеров версий в менеджере обновлений.

Обновлён список IRC-сетей в chatZilla, в том числе добавлена сеть libera.chat, пришедшая на смену FreeNode.

Номер сетевого порта по умолчанию для доступа к IRC с использованием TLS изменён на 6697.

Удалены отдельные языковые наборы chatZilla и Lightning, локализация которых перенесена в основной языковой набор.



