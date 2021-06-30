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Выпуск интегрированного набора интернет-приложений SeaMonkey 2.53.8

30.06.2021 15:32

Состоялся релиз набора интернет-приложений SeaMonkey 2.53.8, который объединяет в рамках одного продукта web-браузер, почтовый клиент, систему агрегации новостных лент (RSS/Atom) и WYSIWYG-редактор html-страниц Composer. В форме предустановленных дополнений предлагаются IRC-клиент Chatzilla, набор средств для web-разработчиков DOM Inspector и календарь-планировщик Lightning. В новый выпуск перенесены исправления и изменения из актуальной кодовой базы Firefox (SeaMonkey 2.53 основан на браузерном движке Firefox 60.8 с портированием связанных с безопасностью исправлений и некоторых улучшений из актуальных веток Firefox).

Среди изменений:

  • Внесены значительные оптимизации производительности.
  • Обновлены пиктограммы, которые были сконвертированы из формата GIF в PNG. Ускорена обработка пиктограмм и повышено их качество.
  • Добавлена опция "from=" при вызове интерфейса написания электронных писем из командной строки.
  • Улучшена обработка темы писем в почтовом клиенте.
  • Обеспечено обновление всех окон с сообщениями после изменения настроек.
  • Улучшена пометка нескольких сообщений прочитанным.
  • Возобновлён показ номеров версий в менеджере обновлений.
  • Обновлён список IRC-сетей в chatZilla, в том числе добавлена сеть libera.chat, пришедшая на смену FreeNode.
  • Номер сетевого порта по умолчанию для доступа к IRC с использованием TLS изменён на 6697.
  • Удалены отдельные языковые наборы chatZilla и Lightning, локализация которых перенесена в основной языковой набор.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.seamonkey-project...)
  2. OpenNews: Выпуск интегрированного набора интернет-приложений SeaMonkey 2.53.7
  3. OpenNews: Для Thunderbird и SeaMonkey введён в строй отдельный каталог дополнений
  4. OpenNews: Существование SeaMonkey в условиях прекращения поддержки XUL в Firefox
  5. OpenNews: Проект Debian объявил о прекращении поддержки Iceape (Seamonkey)
  6. OpenNews: Выпуск интегрированного набора интернет-приложений SeaMonkey 2.53
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55412-seamonkey
Ключевые слова: seamonkey
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  • 1.1, Аноним (1), 15:40, 30/06/2021 [ответить]  
    		• +1 +/
    Лучший набор интернет-приложений
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 16:02, 30/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Единственный набор интернет-приложений

    Долгих лет жизни проекту!

     
     
  • 3.4, Аноним (4), 16:06, 30/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Долгих лет жизни проекту!

    И бездонной телеметрии!

     
     
  • 4.7, Аноним (7), 17:01, 30/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это про Firefox?
     
  • 2.3, Аноним (3), 16:05, 30/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конечно лучший, ведь скоро Mozilla прекратит поддержку 78 ESR, а они до сих пор на 60 версии
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 16:12, 30/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И правильно делают, надо было на 52ой оставаться
     
  • 2.5, Аноним (4), 16:07, 30/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет.
     

  • 1.8, Жироватт (ok), 17:07, 30/06/2021 [ответить]  
    		• +/
    Да, не то приложение взял Шерстяной для конвенртации в бледнолунье
     
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