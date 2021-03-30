Выпуск интегрированного набора интернет-приложений SeaMonkey 2.53.7

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|2.39, Аноним (39), 14:27, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> интересный набор, но я им не пользуюсь от слова совсем
ну, из-за таких как ты интернет грязный, зачем высирать подобную дичь?
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|2.40, Аноним (39), 14:28, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> интересный набор, но я им не пользуюсь от слова совсем
такие как ты загрязняют интернет, где вы вообще берётесь? Зачем высирать такой бред в комментах?
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|2.48, Аноним (48), 15:11, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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От себя добавлю - телеметричит как обычная мацылла. И это прискорбно.
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|1.5, Аноним (-), 12:18, 30/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Кто бы научил пользоваться и в перспективе разобраться досконально в xul ..
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|3.17, Аноним (-), 13:08, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вроде недорого, контакты давай. А сколько по времен это занимает?
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|4.20, Аноним (20), 13:17, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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"самонанятость" обретает новые смыслы. смотри там в дурку не загреми когда лекции сам себе читать будешь.
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|3.50, Аноним (48), 15:19, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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500RUR - это меньше 7$, что в 3 раза меньше моего рейта, при том что я не знаю XUL, и вообще - программирую так себе. Живу в постсовке.
Знай себе цену, не будь дешёвкой. Говорю без издевки. Удачи тебе, почаще оглядывайся по сторонам.
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|2.9, Dzen Python (ok), 12:26, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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Завтра ищешь в интернете книжку Dive into XUL. Ничего если ничего не поймешь. Затем идешь на базу знаний мозиллы и изучаешь стандартную библиотеку виджетов от корки до корки. Потом зубришь, именно, вызубриваешь конвенцию по написанию зульевой разметки, чтобы от зубов отскакивало. Когда напишешь свой первый плагин, по пути изучив лисье/шерстяное подможество css, скачиваешь и изучаешь любую зулью софтину, рекомендую чатзиллу. Как переделаешь аддон, чтобы выдавал по крайней мере 5% оверхеда над нативным кодом, можешь идти дальше - тебя ждет увлекательный мир палемуна. No jetpack, максимальное приближение к сишному коду, срачыи между контрибуторами, дед джастофф. Далее успех по жизни не заставит себя ждать и уже через пол года ты будешь получать такие суммы, что любая баба будет течь при одном упоминании твоей зарплаты.
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|3.19, Аноним (-), 13:13, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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перепись петрасянов какая-то. сами ничерта не умеют (даже петрасянить) - и контактинг пипл мешают делать
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|3.26, Аноним (26), 13:47, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кстати, да, XUL ведь сейчас одна из самых перспективных и многообещающих технологий.
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|4.32, Аноним (26), 14:18, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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XUL (/ˈzuːl/ ZOOL), which stands for XML User Interface Language, is a user interface markup language developed by Mozilla.
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|5.35, Аноним (27), 14:22, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> XUL (/ˈzuːl/ ZOOL)
Many words borrowed from Greek via French developed a [gz] pronunciation along the way, which was reduced to [z] word-initially when adopted into English.
Слово "ксул" не заимствовано из греческого через французский.
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|7.49, Аноним (27), 15:18, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Такого правила нет, это исключительная легаси-особенность легаси-слов. Как нет правила произносить "г" как "х", даже при наличии "легко" и "бог". Ты же не произносишь икс-орг (Xorg) как зорг, верно?
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|3.57, Kuromi (ok), 15:32, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А смысл? В ФФ XUL для аддонов больше нет, из внутренностей его, неспешно, но убирают. Симанка вообще призрак былого.
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|1.13, InuYasha (??), 12:50, 30/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Я тоже был таким энтузиастом как они, а потом перестал класть яйца в одну корзину. Взломают браузер - так хоть почту не получат.
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|2.16, Леголас (ok), 13:00, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Я тоже был таким энтузиастом как они, а потом мне прострелили колено.
думал, закончишь так)
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|2.18, Аноним (-), 13:10, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да и это... когда к браузеру еще немелкий почтарь добавляют, а также довольно лагучий и тормозной ирц, который b близко не стоял к нормальным штукам типа kvirc или hexchat, сам понимаешь.
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|3.21, leibniz (ok), 13:23, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> когда к браузеру еще немелкий почтарь добавляют
в моём любимом Vivaldi так сделано
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|1.14, user90 (?), 12:56, 30/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну в целом можно будет юзать как замену FF, когда LTS-версии будут базироваться уже на сегодняшнем шлаке))
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|2.22, iPony129412 (?), 13:28, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я это постоянно про FF слышу.
И всё одно и тоже. Вот сейчас шлак придёт в ESR ветку и конец.
Итак лет десять...
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|3.29, Аноним (29), 13:54, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Is for my шлак в esr уже приходил.
И лично я несколько лет тому FF снес.
Так вот, аргумент не стареет.
Просто ты слышал его в течении 10 лет от разных людей.
И многие из них с FF расстались.
Так FF своих пользователей и потерял, почти всех.
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|3.33, user90 (?), 14:18, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Я это постоянно про FF слышу.
Не постоянно, а просто очень давно. Но так оно и есть!
Примеров приводить не буду - пальцы отвалятся печатать :)
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|3.60, Аноним (59), 15:47, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Шлак в ЕСР так и так идет. Только с опозданием.
ФФ - говно передовое, ЕСР - говно с задержкой.
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|1.30, danonimous (?), 14:03, 30/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Не нашёл блокировщика рекламы под этот браузер, а без него пользоваться современным интернетом невозможно.
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|2.34, Аноним (39), 14:18, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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я уже второй год сижу без блокировщика рекламы, и у меня нет рекламы нигде, ЧЯДНТ?
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|4.45, Аноним (39), 14:35, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> За что сидишь?
за продажу красношапого линукса в два раза дешевле
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|3.41, Аноним (38), 14:28, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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не там сидишь. В Ютубе без блокировщика смареть невозможно, только начинаешь засыпать под расследование Розуэллского инцедента и вдруг %еракс - лучшие шины, а де вы найдете лучше, а?!!?
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|4.44, Аноним (39), 14:33, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> не там сидишь. В Ютубе без блокировщика смареть невозможно, только начинаешь засыпать
> под расследование Розуэллского инцедента и вдруг %еракс - лучшие шины, а
> де вы найдете лучше, а?!!?
а я не сижу в ютубчике и не просираю своё время
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|5.55, Аноним (48), 15:30, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Знаю, ты крут, но я - нет. Всё-таки без Adblock\UblockOrigin мне вообще тяжело в инет ходить.
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|3.42, user90 (?), 14:28, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вообще не в теме, что такое "блокировщик рекламы", но уже N-ный год юзаю блокировщик скриптов, и все прекрасно ;)
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|2.51, Аноним (-), 15:20, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Блочишь гугловые сети фаерволом - и вуаля , в интернете пропадает реклама ^_^ Для рунета - юзай украинский прокси сверху.
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|2.53, Аноним (48), 15:26, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Согласен. Попробуй Ublock Origin Legacy. Он по фичам отстал, но пилится под XUL. Использую для Palemoon. Не знаю, взлетит ли под Морбезьяной.
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|1.58, Аноним (59), 15:44, 30/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Всё, что режет и ломает мазила, исчезает и тут. Ничего не восстанавливают, ни возвращают, ни улучшают. Плетутся за хозяином. Без него полный ноль.
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