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Выпуск интегрированного набора интернет-приложений SeaMonkey 2.53.7

30.03.2021 12:04

Состоялся релиз набора интернет-приложений SeaMonkey 2.53.7, который объединяет в рамках одного продукта web-браузер, почтовый клиент, систему агрегации новостных лент (RSS/Atom) и WYSIWYG-редактор html-страниц Composer. В форме предустановленных дополнений предлагаются IRC-клиент Chatzilla, набор средств для web-разработчиков DOM Inspector и календарь-планировщик Lightning. В новый выпуск перенесены исправления и изменения из актуальной кодовой базы Firefox (SeaMonkey 2.53 основан на браузерном движке Firefox 60.8 с портированием связанных с безопасностью исправлений и некоторых улучшений из актуальных веток Firefox).

Среди изменений:

  • Прекращена поддержка NPAPI и плагина для воспроизведения Flash.
  • Поставляемые в комплекте дополнения (Lightning, Chatzilla и Inspector) перемещены из каталога "distribution/extensions", связанного с профилем пользователя, в глобальный каталог /usr/lib64/seamonkey/extensions.
  • Вызов интерфейса для вставки форм перенесён из debugQA в меню Insert в Composer.
  • Решены проблемы при копировании в IMAP-папку Sent.
  • Обработка запросов, связанных с кодом для отслеживания, перемещена в конец очереди и теперь выполняется после всех остальных операций.
  • Код ChatZilla интегрирован в основной состав SeaMonkey и при сборке больше не нужно загружать его отдельно.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.seamonkey-project....)
  2. OpenNews: Выпуск интегрированного набора интернет-приложений SeaMonkey 2.53.6
  3. OpenNews: Для Thunderbird и SeaMonkey введён в строй отдельный каталог дополнений
  4. OpenNews: Существование SeaMonkey в условиях прекращения поддержки XUL в Firefox
  5. OpenNews: Проект Debian объявил о прекращении поддержки Iceape (Seamonkey)
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54864-seamonkey
Ключевые слова: seamonkey
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  • 1.1, leibniz (ok), 12:09, 30/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    интересный набор, но я им не пользуюсь от слова совсем
     
     
  • 2.2, деанон (?), 12:15, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ага, очень интересно, держи в курсе
     
     
  • 3.4, Гэндальф (?), 12:17, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    опередил 👏
     
  • 2.3, Гэндальф (?), 12:15, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    👍
     
  • 2.39, Аноним (39), 14:27, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > интересный набор, но я им не пользуюсь от слова совсем

    ну, из-за таких как ты интернет грязный, зачем высирать подобную дичь?

     
  • 2.40, Аноним (39), 14:28, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > интересный набор, но я им не пользуюсь от слова совсем

    такие как ты загрязняют интернет, где вы вообще берётесь? Зачем высирать такой бред в комментах?

     
  • 2.48, Аноним (48), 15:11, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    От себя добавлю - телеметричит как обычная мацылла. И это прискорбно.
     
  • 2.59, Аноним (59), 15:44, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Расширения без бубна не поставить. Своих нормальных нет.
     

  • 1.5, Аноним (-), 12:18, 30/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Кто бы научил пользоваться и в перспективе разобраться досконально в xul ..
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 12:20, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    500 руб./час, пиши в личку
     
     
  • 3.17, Аноним (-), 13:08, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вроде недорого, контакты давай. А сколько по времен это занимает?
     
     
  • 4.20, Аноним (20), 13:17, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    "самонанятость" обретает новые смыслы. смотри там в дурку не загреми когда лекции сам себе читать будешь.

     
  • 3.50, Аноним (48), 15:19, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    500RUR - это меньше 7$, что в 3 раза меньше моего рейта, при том что я не знаю XUL, и вообще - программирую так себе. Живу в постсовке.
    Знай себе цену, не будь дешёвкой. Говорю без издевки. Удачи тебе, почаще оглядывайся по сторонам.
     
  • 2.9, Dzen Python (ok), 12:26, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Завтра ищешь в интернете книжку Dive into XUL. Ничего если ничего не поймешь. Затем идешь на базу знаний мозиллы и изучаешь стандартную библиотеку виджетов от корки до корки. Потом зубришь, именно, вызубриваешь конвенцию по написанию зульевой разметки, чтобы от зубов отскакивало. Когда напишешь свой первый плагин, по пути изучив лисье/шерстяное подможество  css, скачиваешь и изучаешь любую зулью софтину, рекомендую чатзиллу. Как переделаешь аддон, чтобы выдавал по крайней мере 5% оверхеда над нативным кодом, можешь идти дальше - тебя ждет увлекательный мир палемуна. No jetpack, максимальное приближение к сишному коду, срачыи между контрибуторами, дед джастофф. Далее успех по жизни не заставит себя ждать и уже через пол года ты будешь получать такие суммы, что любая баба будет течь при одном упоминании твоей зарплаты.
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 12:37, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    сарказм?
     
  • 3.19, Аноним (-), 13:13, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    перепись петрасянов какая-то. сами ничерта не умеют (даже петрасянить) - и контактинг пипл мешают делать
     
  • 3.26, Аноним (26), 13:47, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати, да, XUL ведь сейчас одна из самых перспективных и многообещающих технологий.
     
  • 3.27, Аноним (27), 13:53, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > зульевой
    > зулью

    Ксул. Ксулной, ксулную.

     
     
  • 4.32, Аноним (26), 14:18, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    XUL (/ˈzuːl/ ZOOL), which stands for XML User Interface Language, is a user interface markup language developed by Mozilla.
     
     
  • 5.35, Аноним (27), 14:22, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > XUL (/ˈzuːl/ ZOOL)

    Many words borrowed from Greek via French developed a [gz] pronunciation along the way, which was reduced to [z] word-initially when adopted into English.

    Слово "ксул" не заимствовано из греческого через французский.

     
     
  • 6.47, Аноним (26), 15:10, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Правил произношения это не отменяет.
     
     
  • 7.49, Аноним (27), 15:18, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Такого правила нет, это исключительная легаси-особенность легаси-слов. Как нет правила произносить "г" как "х", даже при наличии "легко" и "бог". Ты же не произносишь икс-орг (Xorg) как зорг, верно?
     
     
  • 8.56, Аноним (26), 15:30, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что не Xorg, а X Org ... текст свёрнут, показать
     
  • 3.57, Kuromi (ok), 15:32, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А смысл? В ФФ XUL для аддонов больше нет, из внутренностей его, неспешно, но убирают. Симанка вообще призрак былого.
     

  • 1.7, msgod (ok), 12:25, 30/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ненужно
     
  • 1.13, InuYasha (??), 12:50, 30/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Я тоже был таким энтузиастом как они, а потом перестал класть яйца в одну корзину. Взломают браузер - так хоть почту не получат.
     
     
  • 2.16, Леголас (ok), 13:00, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Я тоже был таким энтузиастом как они, а потом мне прострелили колено.

    думал, закончишь так)

     
  • 2.18, Аноним (-), 13:10, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да и это... когда к браузеру еще немелкий почтарь добавляют, а также довольно лагучий и тормозной ирц, который b близко не стоял к нормальным штукам типа kvirc или hexchat, сам понимаешь.
     
     
  • 3.21, leibniz (ok), 13:23, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > когда к браузеру еще немелкий почтарь добавляют

    в моём любимом Vivaldi так сделано

     
     
  • 4.38, Аноним (38), 14:25, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    де там в вивильди почтовик?!
     

  • 1.14, user90 (?), 12:56, 30/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну в целом можно будет юзать как замену FF, когда LTS-версии будут базироваться уже на сегодняшнем шлаке))
     
     
  • 2.22, iPony129412 (?), 13:28, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я это постоянно про FF слышу.
    И всё одно и тоже. Вот сейчас шлак придёт в ESR ветку и конец.
    Итак лет десять...
     
     
  • 3.29, Аноним (29), 13:54, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Is for my шлак в esr уже приходил.
    И лично я несколько лет тому FF снес.
    Так вот, аргумент не стареет.
    Просто ты слышал его в течении 10 лет от разных людей.
    И многие из них с FF расстались.
    Так FF своих пользователей и потерял, почти всех.
     
  • 3.33, user90 (?), 14:18, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Я это постоянно про FF слышу.

    Не постоянно, а просто очень давно. Но так оно и есть!
    Примеров приводить не буду - пальцы отвалятся печатать :)

     
  • 3.60, Аноним (59), 15:47, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Шлак в ЕСР так и так идет. Только с опозданием.
    ФФ - говно передовое, ЕСР - говно с задержкой.
     

  • 1.24, flexagoon (ok), 13:40, 30/03/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
     
  • 2.25, Аноним (27), 13:45, 30/03/2021 Скрыто модератором
    		• +3 +/
     
     
  • 3.28, flexagoon (ok), 13:53, 30/03/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.36, user90 (?), 14:23, 30/03/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (3)

  • 1.30, danonimous (?), 14:03, 30/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Не нашёл блокировщика рекламы под этот браузер, а без него пользоваться современным интернетом невозможно.
     
     
  • 2.34, Аноним (39), 14:18, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я уже второй год сижу без блокировщика рекламы, и у меня нет рекламы нигде, ЧЯДНТ?
     
     
  • 3.37, Аноним (27), 14:25, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    За что сидишь?
     
     
  • 4.45, Аноним (39), 14:35, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > За что сидишь?

    за продажу красношапого линукса в два раза дешевле

     
  • 3.41, Аноним (38), 14:28, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не там сидишь. В Ютубе без блокировщика смареть невозможно, только начинаешь засыпать под расследование Розуэллского инцедента и вдруг %еракс - лучшие шины, а де вы найдете лучше, а?!!?
     
     
  • 4.44, Аноним (39), 14:33, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > не там сидишь. В Ютубе без блокировщика смареть невозможно, только начинаешь засыпать
    > под расследование Розуэллского инцедента и вдруг %еракс - лучшие шины, а
    > де вы найдете лучше, а?!!?

    а я не сижу в ютубчике и не просираю своё время

     
     
  • 5.55, Аноним (48), 15:30, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Знаю, ты крут, но я - нет. Всё-таки без Adblock\UblockOrigin мне вообще тяжело в инет ходить.
     
  • 3.42, user90 (?), 14:28, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще не в теме, что такое "блокировщик рекламы", но уже N-ный год юзаю блокировщик скриптов, и все прекрасно ;)
     
  • 2.46, Аноним (46), 15:09, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >под этот браузер

    Подними адблок на роутере

     
     
  • 3.54, Аноним (48), 15:28, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так себе вариант, не особо полноценный, но если нет выхода.
     
  • 2.51, Аноним (-), 15:20, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Блочишь гугловые сети фаерволом - и вуаля , в интернете пропадает реклама ^_^ Для рунета - юзай украинский прокси сверху.
     
  • 2.52, Аноним (52), 15:22, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ссылка на блокировщик на сайте в разделе Release Notes
     
  • 2.53, Аноним (48), 15:26, 30/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Согласен. Попробуй Ublock Origin Legacy. Он по фичам отстал, но пилится под XUL. Использую для Palemoon. Не знаю, взлетит ли под Морбезьяной.
     

  • 1.58, Аноним (59), 15:44, 30/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Всё, что режет  и ломает мазила, исчезает и тут. Ничего не восстанавливают, ни возвращают, ни улучшают. Плетутся за хозяином. Без него полный ноль.
     
  • 1.61, iname (?), 15:47, 30/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    отвалился speed dial и fire tray.
     

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