Выпуск интегрированного набора интернет-приложений SeaMonkey 2.53

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|1.1, Аноним (-), 08:12, 28/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А поддержка XUL имеется? Или с переходом движка на 60.3 теперь только WebExtension? Кто обновился до SeaMonkey 2.53.1 - скажите пожалуйста.
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|2.5, Аноним (5), 08:22, 28/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Никакого хула. Симанка никогда и не ставила его во главу угла. Когда позволяла Мазила, он был. Когда Мазила его похерила к чертям собачьим, его и не стало. Само собой.
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|3.19, Аноним (5), 10:38, 28/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Она им специально и не занималась. И не собиралась заниматься (как некоторые некропушистые продукты)
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|1.2, artenox (?), 08:14, 28/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> браузерный движок обновлён до Firefox 60.3
Вкладки стали изолированы от гуя?
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|1.4, Аноним (5), 08:19, 28/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ох ты ж! Жива еще курилка.
А что ж она предлагает кроме комбайновости? Еще один квантумоподобный монстр?
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|2.11, Аноним (11), 10:05, 28/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>А что ж она предлагает кроме комбайновости?
Ничего, даже все зонды на месте.
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|3.15, Аноним (5), 10:28, 28/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хм... А нах...фига же она тогда нужна? Зачем вообще этим заниматься?
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|1.7, ryoken (ok), 08:32, 28/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не собирается на Генте под ppc64. Куда писать?
(Да и вообще в генте на powermac-е с современными браузерами джёппа. Ff SUBJ не собираются, palemoon - собирается, но грохается на запуске. Один Мидори как-то пыхтит, но там рекламодав никакой и некоторые сайты тупо белым квадратом рисуются).
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|2.9, Корец (?), 09:26, 28/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Архитектура правильно называется - ППЦ xD
А если серьёзно, то сначала стоит попробовать собрать ручками из сорцов. Если получится - в багзиллу дженту, если нет - разработчикам софта.
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|3.12, ryoken (ok), 10:06, 28/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Архитектура правильно называется - ППЦ xD
> А если серьёзно, то сначала стоит попробовать собрать ручками из сорцов. Если
> получится - в багзиллу дженту, если нет - разработчикам софта.
Простите, а в генте как-то по-другому это делается? Я не очень в курсе, недавно на неё пересел, тут вообще много всего, в чём ковыряться надо :D.
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|4.14, Корец (?), 10:16, 28/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я имел в виду собрать не средствами портажа, а ручками распаковать сорцы и собрать уже из сорцов. Как в LFS в общем.
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|1.20, Аноним (5), 10:58, 28/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Чем отличается Симанка от Фурифокса (в плане браузера)? Остальные составные части этого комбайна не интересуют как класс.
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