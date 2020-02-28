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Выпуск интегрированного набора интернет-приложений SeaMonkey 2.53

28.02.2020 07:46

Спустя полгода с момента прошлого выпуска опубликован релиз набора интернет-приложений SeaMonkey 2.53.1, который объединяет в рамках одного продукта web-браузер, почтовый клиент, систему агрегации новостных лент (RSS/Atom) и WYSIWYG-редактор html-страниц Composer (Chatzilla, DOM Inspector и Lightning в базовый состав теперь не входят).

Основные изменения:

  • Используемый в SeaMonkey браузерный движок обновлён до Firefox 60.3 (в прошлом выпуске использовался Firefox 52) с портированием связанных с безопасностью исправлений и некоторых улучшений из Firefox 72.
  • Встроенный почтовый клиент синхронизирован с Thunderbird 60.
  • Менеджер закладок переименован в Библиотеку (Library) и теперь также предоставляет инструменты для просмотра истории посещений.
  • Реализация менеджера загрузок переведена на новый API, но сохранила старый внешний вид.
  • В панель CSS Layout добавлена секция для инспектирования контейнеров CSS Grid.
  • По умолчанию активирована версия TLS 1.3.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.seamonkey-project...)
  2. OpenNews: Бета-выпуск интегрированного набора интернет-приложений SeaMonkey 2.53
  3. OpenNews: Выпуск интегрированного набора интернет-приложений SeaMonkey 2.49.5
  4. OpenNews: Выпуск интегрированного набора интернет-приложений SeaMonkey 2.49.4
  5. OpenNews: Выпуск браузера Pale Moon 28.8.0
  6. OpenNews: Браузер Waterfox перешёл в руки компании System1
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: seamonkey
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  • 1.1, Аноним (-), 08:12, 28/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А поддержка XUL имеется? Или с переходом движка на 60.3 теперь только WebExtension? Кто обновился до  SeaMonkey 2.53.1 - скажите пожалуйста.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 08:22, 28/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никакого хула. Симанка никогда и не ставила его во главу угла. Когда позволяла Мазила, он был. Когда Мазила его похерила к чертям собачьим, его и не стало. Само собой.
     
     
  • 3.19, Аноним (5), 10:38, 28/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Она им специально и не занималась. И не собиралась заниматься (как некоторые некропушистые продукты)
     

  • 1.2, artenox (?), 08:14, 28/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > браузерный движок обновлён до Firefox 60.3

    Вкладки стали изолированы от гуя?

     
  • 1.3, artenox (?), 08:16, 28/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    С GTK2 можно собрать?
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 10:08, 28/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Легасифил :)
     

  • 1.4, Аноним (5), 08:19, 28/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ох ты ж! Жива еще курилка.
    А что ж она предлагает кроме комбайновости? Еще один квантумоподобный монстр?
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 10:05, 28/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >А что ж она предлагает кроме комбайновости?

    Ничего, даже все зонды на месте.

     
     
  • 3.15, Аноним (5), 10:28, 28/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хм... А нах...фига же она тогда нужна? Зачем вообще этим заниматься?
     

  • 1.6, k (??), 08:22, 28/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Присоединяюсь к вышеперечисленным вопросам.
     
  • 1.7, ryoken (ok), 08:32, 28/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Не собирается на Генте под ppc64.  Куда писать?
    (Да и вообще в генте на powermac-е с современными браузерами джёппа. Ff  SUBJ не собираются, palemoon - собирается, но грохается на запуске. Один Мидори как-то пыхтит, но там рекламодав никакой и некоторые сайты тупо белым квадратом рисуются).
     
     
  • 2.9, Корец (?), 09:26, 28/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Архитектура правильно называется - ППЦ xD
    А если серьёзно, то сначала стоит попробовать собрать ручками из сорцов. Если получится - в багзиллу дженту, если нет - разработчикам софта.
     
     
  • 3.12, ryoken (ok), 10:06, 28/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Архитектура правильно называется - ППЦ xD
    > А если серьёзно, то сначала стоит попробовать собрать ручками из сорцов. Если
    > получится - в багзиллу дженту, если нет - разработчикам софта.

    Простите, а в генте как-то по-другому это делается? Я не очень в курсе, недавно на неё пересел, тут вообще много всего, в чём ковыряться надо :D.

     
     
  • 4.14, Корец (?), 10:16, 28/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я имел в виду собрать не средствами портажа, а ручками распаковать сорцы и собрать уже из сорцов. Как в LFS в общем.
     

  • 1.10, Аноним (10), 09:55, 28/02/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –1 +/
     
     
  • 2.16, Аноним (5), 10:30, 28/02/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 3.17, Аноним (5), 10:34, 28/02/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (2)

  • 1.18, Аноним (5), 10:36, 28/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Злобно минуснувшие объясните суть нужности этого творения.
     
  • 1.20, Аноним (5), 10:58, 28/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чем отличается Симанка от Фурифокса (в плане браузера)? Остальные составные части этого комбайна не интересуют как класс.
     

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