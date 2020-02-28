Выпуск интегрированного набора интернет-приложений SeaMonkey 2.53

2.9 , Корец ( ? ), 09:26, 28/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Архитектура правильно называется - ППЦ xD

А если серьёзно, то сначала стоит попробовать собрать ручками из сорцов. Если получится - в багзиллу дженту, если нет - разработчикам софта.

3.12 , ryoken ( ok ), 10:06, 28/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – > Архитектура правильно называется - ППЦ xD

> А если серьёзно, то сначала стоит попробовать собрать ручками из сорцов. Если

> получится - в багзиллу дженту, если нет - разработчикам софта. Простите, а в генте как-то по-другому это делается? Я не очень в курсе, недавно на неё пересел, тут вообще много всего, в чём ковыряться надо :D.

4.14 , Корец ( ? ), 10:16, 28/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я имел в виду собрать не средствами портажа, а ручками распаковать сорцы и собрать уже из сорцов. Как в LFS в общем.

