Выпуск SeaMonkey 2.53.12, Tor Browser 11.0.11 и Thunderbird 91.9.0

Состоялся релиз набора интернет-приложений SeaMonkey 2.53.12, который объединяет в рамках одного продукта web-браузер, почтовый клиент, систему агрегации новостных лент (RSS/Atom) и WYSIWYG-редактор html-страниц Composer. В форме предустановленных дополнений предлагаются IRC-клиент Chatzilla, набор средств для web-разработчиков DOM Inspector и календарь-планировщик Lightning. В новый выпуск перенесены исправления и изменения из актуальной кодовой базы Firefox (SeaMonkey 2.53 основан на браузерном движке Firefox 60.8 с портированием связанных с безопасностью исправлений и некоторых улучшений из актуальных веток Firefox). Среди изменений: В почтовом клиенте реализованы команды редактирования шаблона ('Edit Template') и создания нового сообщения на основе шаблона ('New Message From Template'). Для сообщений в папке с шаблонами (Template) обеспечен показ кнопки для перехода к редактированию шаблона.

Реализована команда редактирования черновика ('Edit Draft'), которая показывается только при открытии папки с черновиками.

Переработан и упрощён диалог управления подписками на новостные ленты (RSS/Atom).

На странице about:support добавлены сведения о системной памяти, размере диска и ограничениях размера страниц в placeDB.

Налажено сохранение состояния панели с инструментами управления форматированием в окне написания сообщения (Composer). Ранее переключение между режимами просмотра (редактирование, HTML, предпросмотр) возвращало панель, скрытую через меню View→Show/Hide→Format Toolbar.

Проведена чистка от кода старых плагинов.

Удалены настройки полномочий, связанные с предоставлением возможности использования Flash Player. Одновременно выпущена новая версия браузера Tor Browser 11.0.11, ориентированного на обеспечение анонимности, безопасности и приватности. Выпуск синхронизирован с кодовой базой Firefox 91.9.0 ESR, в которой устранено 11 уязвимостей. Обновлена версия дополнения NoScript 11.4.5. Скрыта ссылка "What's New" в диалоге About. Удалён встроенный obfs4-мост smallerrichard. Дополнительно можно отметить корректирующий выпуск почтового клиента Thunderbird 91.9.0, примечательный возвращением поддержки алгоритма SHA-1 для цифровых подписей OpenPGP. В версии Thunderbird 91.8.0 библиотека RNP, используемая в реализации OpenPGP, была обновлена до версии 0.16.0, в которой отключена поддержка алгоритмов MD5 и SHA-1. Так как ключи OpenPGP на базе SHA-1 ещё находятся в обиходе, а проведение реальных атак на цифровые подписи OpenPGP проблематично, решено вернуть возможность использования SHA-1 в Thunderbird. Для дополнительного усиления защиты в RNP 0.16.0 включён код для определения коллизий в SHA-1. Из других изменений в Thunderbird 91.9.0 выделяется добавление предупреждения, выводимого при игнорирования небезопасных атрибутов, указанных в ключе OpenPGP, например, полей на базе алгоритма MD5.