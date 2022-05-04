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Выпуск SeaMonkey 2.53.12, Tor Browser 11.0.11 и Thunderbird 91.9.0

04.05.2022 08:13

Состоялся релиз набора интернет-приложений SeaMonkey 2.53.12, который объединяет в рамках одного продукта web-браузер, почтовый клиент, систему агрегации новостных лент (RSS/Atom) и WYSIWYG-редактор html-страниц Composer. В форме предустановленных дополнений предлагаются IRC-клиент Chatzilla, набор средств для web-разработчиков DOM Inspector и календарь-планировщик Lightning. В новый выпуск перенесены исправления и изменения из актуальной кодовой базы Firefox (SeaMonkey 2.53 основан на браузерном движке Firefox 60.8 с портированием связанных с безопасностью исправлений и некоторых улучшений из актуальных веток Firefox).

Среди изменений:

  • В почтовом клиенте реализованы команды редактирования шаблона ('Edit Template') и создания нового сообщения на основе шаблона ('New Message From Template'). Для сообщений в папке с шаблонами (Template) обеспечен показ кнопки для перехода к редактированию шаблона.
  • Реализована команда редактирования черновика ('Edit Draft'), которая показывается только при открытии папки с черновиками.
  • Переработан и упрощён диалог управления подписками на новостные ленты (RSS/Atom).
  • На странице about:support добавлены сведения о системной памяти, размере диска и ограничениях размера страниц в placeDB.
  • Налажено сохранение состояния панели с инструментами управления форматированием в окне написания сообщения (Composer). Ранее переключение между режимами просмотра (редактирование, HTML, предпросмотр) возвращало панель, скрытую через меню View→Show/Hide→Format Toolbar.
  • Проведена чистка от кода старых плагинов.
  • Удалены настройки полномочий, связанные с предоставлением возможности использования Flash Player.

Одновременно выпущена новая версия браузера Tor Browser 11.0.11, ориентированного на обеспечение анонимности, безопасности и приватности. Выпуск синхронизирован с кодовой базой Firefox 91.9.0 ESR, в которой устранено 11 уязвимостей. Обновлена версия дополнения NoScript 11.4.5. Скрыта ссылка "What's New" в диалоге About. Удалён встроенный obfs4-мост smallerrichard.

Дополнительно можно отметить корректирующий выпуск почтового клиента Thunderbird 91.9.0, примечательный возвращением поддержки алгоритма SHA-1 для цифровых подписей OpenPGP. В версии Thunderbird 91.8.0 библиотека RNP, используемая в реализации OpenPGP, была обновлена до версии 0.16.0, в которой отключена поддержка алгоритмов MD5 и SHA-1. Так как ключи OpenPGP на базе SHA-1 ещё находятся в обиходе, а проведение реальных атак на цифровые подписи OpenPGP проблематично, решено вернуть возможность использования SHA-1 в Thunderbird. Для дополнительного усиления защиты в RNP 0.16.0 включён код для определения коллизий в SHA-1. Из других изменений в Thunderbird 91.9.0 выделяется добавление предупреждения, выводимого при игнорирования небезопасных атрибутов, указанных в ключе OpenPGP, например, полей на базе алгоритма MD5.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.seamonkey-project...)
  2. OpenNews: Выпуск интегрированного набора интернет-приложений SeaMonkey 2.53.11
  3. OpenNews: Выпуск интегрированного набора интернет-приложений SeaMonkey 2.53
  4. OpenNews: Для Thunderbird и SeaMonkey введён в строй отдельный каталог дополнений
  5. OpenNews: Существование SeaMonkey в условиях прекращения поддержки XUL в Firefox
  6. OpenNews: Проект Debian объявил о прекращении поддержки Iceape (Seamonkey)
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57128-seamonkey
Ключевые слова: seamonkey, torbrowser, thunderbird
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (-), 08:44, 04/05/2022 [ответить]  
    		• +/
    А правда что надо бэкапить старые профили при каждом обновлении SeaMonkey? Авторы сами это пишут, но... как-то это странно.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 09:05, 04/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хз у мну проблем не возникает. Возможно дело в каких-нибудь ваших user.js. Я две версии уже обновил и полет нормальный,ничего не отвалилось. Сейчас эта стоит SeaMonkey 2.53.11.1
     

  • 1.3, Аноним (3), 09:43, 04/05/2022 [ответить]  
    		• +1 +/
    Удобно вообще использовать SeaMonkey? Ни разу не ставил, боюсь, но все же любопытно.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 09:47, 04/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Самое лучшее средство поскорее победить любопытсво, как не странно - проверить самому. Каждому своё.
     
  • 2.5, Аноним (2), 09:48, 04/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Без доп УГ.Как минимум крестики для закрытия на вкладках надо притаскивать. Клик средней кнопкой для закрытия это на любителя как по мне.но все очень субъективно опять же. С другой стороны как в старом Огнелисе панельки, мну это очень нравится.
     
  • 2.6, Zenitur (ok), 10:40, 04/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это как на пятый винамп натянуть скин от второго
     
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