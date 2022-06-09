Выпуск браузера Pale Moon 31.1

Опубликован релиз web-браузера Pale Moon 31.1, ответвившегося от кодовой базы Firefox для обеспечения более высокой эффективности работы, cохранения классического интерфейса, минимизации потребления памяти и предоставления дополнительных возможностей по настройке. Сборки Pale Moon формируются для Windows и Linux (x86 и x86_64). Код проекта распространяется под лицензией MPLv2 (Mozilla Public License). Проект придерживается классической организации интерфейса, без перехода к интегрированному в Firefox 29 интерфейсу Australis, и с предоставлением широких возможностей кастомизации. Из удалённых компонентов можно отметить DRM, Social API, WebRTC, PDF-просмотрщик, Сrash Reporter, код для сбора статистики, средства для родительского контроля и людей с ограниченными возможностями. По сравнению с Firefox в браузере оставлена поддержка технологии XUL и сохранена возможность применения как полноценных, так и легковесных тем оформления. В новой версии: Добавлена и включена по умолчанию поисковая система Mojeek, не зависящая от других поисковых движков и не фильтрующая преподносимый пользователям контент. В отличие от DuckDuckGo сервис Mojeek не является метапоисковиком, поддерживает собственный независимый поисковый индекс и не использует индексы других поисковых систем. Поддерживается индексация данных на английском, французском и немецком языках.

Реализован оператор логического присвоения "x ??= y", который выполняет присвоение, только если "x" имеет значение null или undefined.

Внесены исправления и улучшения, связанные с поддержкой аппаратного ускорения.

Устранены проблемы в XPCOM, приводившие к аварийному завершению.

Решена проблема в показом не умещающихся в видимую область больших всплывающих подсказок.

Улучшена поддержка мультимедийных форматов. Для воспроизведения MP4 в Linux реализована поддержка библиотек libavcodec 59 и FFmpeg 5.0.

В класс HTMLInputElement добавлен метод showPicker(), выводящий готовый диалог для заполнения типовых значений в полях <input> с типом "date".

Библиотека NSS обновлена до версии 3.52.6. В библиотеке NSS возвращена поддержка режима FIPS.

В JavaScript-движке улучшена работа с памятью.

Прослойка для поддержки кодеков FFvpx обновлена до версии 4.2.7.

Улучшена совместимость с кодировщиками анимированных Gif-изображений.

Улучшена работа диалогов выбора файлов на платформе Windows.

Возобновлена поддержка свойства gMultiProcessBrowser для улучшения совместимости с дополнениями для Firefox. При этом режим многопроцессной обработки контента по-прежнему отключён, а свойство gMultiProcessBrowser всегда возвращает значение false (поддержка gMultiProcessBrowser необходима для дополнений, которые определяют работу в многопроцессном режиме).

Из репозиториев Mozilla перенесены исправления проблем с безопасностью.



