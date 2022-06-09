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Выпуск браузера Pale Moon 31.1

09.06.2022 13:27

Опубликован релиз web-браузера Pale Moon 31.1, ответвившегося от кодовой базы Firefox для обеспечения более высокой эффективности работы, cохранения классического интерфейса, минимизации потребления памяти и предоставления дополнительных возможностей по настройке. Сборки Pale Moon формируются для Windows и Linux (x86 и x86_64). Код проекта распространяется под лицензией MPLv2 (Mozilla Public License).

Проект придерживается классической организации интерфейса, без перехода к интегрированному в Firefox 29 интерфейсу Australis, и с предоставлением широких возможностей кастомизации. Из удалённых компонентов можно отметить DRM, Social API, WebRTC, PDF-просмотрщик, Сrash Reporter, код для сбора статистики, средства для родительского контроля и людей с ограниченными возможностями. По сравнению с Firefox в браузере оставлена поддержка технологии XUL и сохранена возможность применения как полноценных, так и легковесных тем оформления.

В новой версии:

  • Добавлена и включена по умолчанию поисковая система Mojeek, не зависящая от других поисковых движков и не фильтрующая преподносимый пользователям контент. В отличие от DuckDuckGo сервис Mojeek не является метапоисковиком, поддерживает собственный независимый поисковый индекс и не использует индексы других поисковых систем. Поддерживается индексация данных на английском, французском и немецком языках.
  • Реализован оператор логического присвоения "x ??= y", который выполняет присвоение, только если "x" имеет значение null или undefined.
  • Внесены исправления и улучшения, связанные с поддержкой аппаратного ускорения.
  • Устранены проблемы в XPCOM, приводившие к аварийному завершению.
  • Решена проблема в показом не умещающихся в видимую область больших всплывающих подсказок.
  • Улучшена поддержка мультимедийных форматов. Для воспроизведения MP4 в Linux реализована поддержка библиотек libavcodec 59 и FFmpeg 5.0.
  • В класс HTMLInputElement добавлен метод showPicker(), выводящий готовый диалог для заполнения типовых значений в полях <input> с типом "date".
  • Библиотека NSS обновлена до версии 3.52.6. В библиотеке NSS возвращена поддержка режима FIPS.
  • В JavaScript-движке улучшена работа с памятью.
  • Прослойка для поддержки кодеков FFvpx обновлена до версии 4.2.7.
  • Улучшена совместимость с кодировщиками анимированных Gif-изображений.
  • Улучшена работа диалогов выбора файлов на платформе Windows.
  • Возобновлена поддержка свойства gMultiProcessBrowser для улучшения совместимости с дополнениями для Firefox. При этом режим многопроцессной обработки контента по-прежнему отключён, а свойство gMultiProcessBrowser всегда возвращает значение false (поддержка gMultiProcessBrowser необходима для дополнений, которые определяют работу в многопроцессном режиме).
  • Из репозиториев Mozilla перенесены исправления проблем с безопасностью.


  1. Главная ссылка к новости (https://forum.palemoon.org/vie...)
  2. OpenNews: Выпуск браузера Pale Moon 31.0
  3. OpenNews: Позиция проекта Pale Moon в отношении XUL-дополнений
  4. OpenNews: Проект Pale Moon добился прекращения разработки браузера Mypal
  5. OpenNews: Проект Pale Moon блокировал доступ пользователей форка Mypal к каталогу дополнений
  6. OpenNews: Взлом одного из серверов проекта Pale Moon с внедрением вредоносного ПО в архив старых выпусков
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57323-palemoon
Ключевые слова: palemoon
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (39) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, guser (?), 13:34, 09/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > В отличие от DuckDuckGo сервис Mojeek не является метапоисковиком

    И не умеет в русский.

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 13:41, 09/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    >И не умеет в русский.
    >в русский

    Как и ты.

     
     
  • 3.63, Аноним (63), 15:38, 09/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лев Николаевич, собственной персоной, отрадно видеть столь достопочтенную фигуру в столь не достопочтенном месте.
     
  • 3.66, Аноним (66), 15:43, 09/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто вы не умеете в (полу)мемы.
     
  • 2.5, iPony129412 (?), 13:43, 09/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да оно как-то и по английски плохо умеет

    https://u.smutty.horse/mhpbeseuvlp.png

    На первом месте железяка какая-то 🤨...

     
     
  • 3.10, Аноним (10), 13:54, 09/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А я бы хотел, чтобы оно выводило фургончик из GTA 3...
     
  • 2.55, Аноним (55), 15:13, 09/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так то прямо в новости и написано: "Поддерживается индексация данных на английском, французском и немецком языках".
     

  • 1.2, Zenitur (ok), 13:35, 09/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У меня версия 31.1a из GIT недельной давности - не выводила звук ALSA. Как там в релизе?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 13:41, 09/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Рекомендую прекратить страдать и попробовать firefox-101, там всё нормально с выводом звука напрямую в ALSA.
     
     
  • 3.6, Zenitur (ok), 13:44, 09/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это если из репов ставить. В официальной сборке, которую формирует сама Mozilla, доступная на сайте http://ftp.mozilla.org/pub там собрано с --disable-alsa
     
     
  • 4.27, Аноним (4), 14:24, 09/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там ещё и куча блобов комплектом. Спасибо, хоть отключаются при сборке, как и EME. В хромом вот ничего не отключается. Это примерно как в сабже собственные закладки и никуда ты не денешься, они не отключаются.
     
  • 3.8, Zenitur (ok), 13:45, 09/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И вообще мне интересно, может там всё работает, это просто у меня где-то косяки
     
  • 3.9, Аноним (9), 13:54, 09/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Рекомендую прекратить страдать и попробовать Ландыш 6S.
     
     
  • 4.59, Аноним (55), 15:29, 09/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Amanita muscaria
     

  • 1.7, Аноним (3), 13:44, 09/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Добавлена и включена по умолчанию поисковая система Mojeek

    Шерстяному завезли чемоданы?
    ---------------------------------
    Эх, вот бы луну от говнотыка отвязали. Есть ли возможность одним cairo обойтись?

     
     
  • 2.54, Аноним (54), 15:08, 09/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >поисковая система Мужик

    Браузер, с которым не соскучишься.

     
  • 2.61, Аноним (55), 15:35, 09/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Эх, вот бы луну от говнотыка отвязали. Есть ли возможность одним cairo обойтись?

    Одним Cairo вряд ли. Cairo это только рендеринг 2D, а это далеко не весь фейс. Заменить бы на неоверинжиниренный FLTK что ли.

     

  • 1.11, Аноним (9), 14:00, 09/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Сборки Pale Moon формируются для Windows и Linux (x86 и x86_64)

    Нет. "Linux 32 bit binaries have been discontinued."

     
     
  • 2.22, Robin Hood (?), 14:20, 09/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Нафиг он тогда вообще нужен? Вся прелесть этого интернет-обозревателя была лишь в том, что его можно было запустить на 32-битных CPU типа PII и PIII.    
     
     
  • 3.25, Аноним (3), 14:23, 09/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Очередной впопеннетный эксперт. Pale Moon вообще не позиционируется как браузер для древнего железа.
     
     
  • 4.28, Robin Hood (?), 14:25, 09/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какова его целевая аудитория?
     
     
  • 5.50, Аноним (3), 14:47, 09/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зайди на сайт проекта, прочитай раздел Main features и сам сделай выводы.
     

  • 1.12, Аноним (-), 14:01, 09/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > mojeek ... не фильтрующая преподносимый пользователям контент

    наглое враньё, вбиваем cp и наслаждаемся 403

     
     
  • 2.57, Аноним (57), 15:19, 09/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И как теперь узнать, как файлы копировать?
     
  • 2.58, Аноним (58), 15:24, 09/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ...? 🤨
     
  • 2.64, Аноним (64), 15:39, 09/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не воспроизводится. Ты походу на карантине
     

  • 1.13, Аноним (13), 14:13, 09/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Australis'а давно в самом фоксе нет , а они всё поминают ...
     
     
  • 2.17, 1 (??), 14:17, 09/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как выпилили кастомизацию, так и не завезли. Вот и поминают.
     
     
  • 3.23, Аноним (13), 14:22, 09/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В современном фоксе кастомизация на месте , но у кого то просто знаний не хватает .
     

  • 1.14, Robin Hood (?), 14:14, 09/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Бестолковый интернет-обозреватель. Криво отрисовывает страницы, которые напичканы современной JS-тряхомудией. Расширений нет. Скоро его dillo с netsurf догонят и перегонят.
     
     
  • 2.37, мимо шёл (?), 14:32, 09/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    A в dillo utf-8 уже завезли?
     
     
  • 3.39, Robin Hood (?), 14:34, 09/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ради чего? Ради идиотских смайликов для дегенератов? Не нужно.
     
     
  • 4.47, мимо шёл (?), 14:41, 09/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    UTF-8 это не только антикварные смайлики, но и возможность ругаться на марсианских наречиях на сайтах межпланетной торговли.
     
  • 4.52, Аноним (52), 15:00, 09/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Предлагаешь всем сайтам на планете перейти на на однобайтовые кодировки? Типа, KOI8-R
     
  • 4.56, Аноним (55), 15:17, 09/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Pentium 4 не тянет UTF-8?

    PS Какая у тебя на P-IV локаль?

     
  • 2.60, Аноним (63), 15:35, 09/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Бестолковый интернет-обозреватель. Криво отрисовывает страницы, которые напичканы современной
    > JS-тряхомудией. Расширений нет. Скоро его dillo с netsurf догонят и перегонят.

    бестолковый это ты

     
  • 2.62, Аноним (63), 15:36, 09/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Бестолковый интернет-обозреватель. Криво отрисовывает страницы, которые напичканы современной
    > JS-тряхомудией. Расширений нет. Скоро его dillo с netsurf догонят и перегонят.

    p.s. я без понятия зачем ты тут флудишь в каждом треде и лайкаешь сам себя, но есть мысль, что ты очередной местный мудозвон

     
     
  • 3.65, Аноним (64), 15:42, 09/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В прошлый раз, когда его кормили новостями про раст, особо чувствительные даже запилили фильтр для адблока.
     

  • 1.53, Rev (?), 15:02, 09/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Pale Moon 31.1, ответвившегося от кодовой базы Firefox для обеспечения более высокой эффективности работы

    Ага, обеспечение более высокой эффективности работы с помощью вдвое меньшей скорости выполнения JS? :)))

     

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