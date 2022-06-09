Выпуск браузера Pale Moon 31.1

|
|1.1, guser (?), 13:34, 09/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
> В отличие от DuckDuckGo сервис Mojeek не является метапоисковиком
И не умеет в русский.
|
|
|
|
|
|3.63, Аноним (63), 15:38, 09/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Лев Николаевич, собственной персоной, отрадно видеть столь достопочтенную фигуру в столь не достопочтенном месте.
|
|2.55, Аноним (55), 15:13, 09/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Так то прямо в новости и написано: "Поддерживается индексация данных на английском, французском и немецком языках".
|
|1.2, Zenitur (ok), 13:35, 09/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
У меня версия 31.1a из GIT недельной давности - не выводила звук ALSA. Как там в релизе?
|
|
|
|2.4, Аноним (4), 13:41, 09/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Рекомендую прекратить страдать и попробовать firefox-101, там всё нормально с выводом звука напрямую в ALSA.
|
|
|
|
|
|4.27, Аноним (4), 14:24, 09/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Там ещё и куча блобов комплектом. Спасибо, хоть отключаются при сборке, как и EME. В хромом вот ничего не отключается. Это примерно как в сабже собственные закладки и никуда ты не денешься, они не отключаются.
|
|3.8, Zenitur (ok), 13:45, 09/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
И вообще мне интересно, может там всё работает, это просто у меня где-то косяки
|
|1.7, Аноним (3), 13:44, 09/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>Добавлена и включена по умолчанию поисковая система Mojeek
Шерстяному завезли чемоданы?
---------------------------------
Эх, вот бы луну от говнотыка отвязали. Есть ли возможность одним cairo обойтись?
|
|
|
|2.61, Аноним (55), 15:35, 09/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Эх, вот бы луну от говнотыка отвязали. Есть ли возможность одним cairo обойтись?
Одним Cairo вряд ли. Cairo это только рендеринг 2D, а это далеко не весь фейс. Заменить бы на неоверинжиниренный FLTK что ли.
|
|1.11, Аноним (9), 14:00, 09/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
> Сборки Pale Moon формируются для Windows и Linux (x86 и x86_64)
Нет. "Linux 32 bit binaries have been discontinued."
|
|
|
|2.22, Robin Hood (?), 14:20, 09/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Нафиг он тогда вообще нужен? Вся прелесть этого интернет-обозревателя была лишь в том, что его можно было запустить на 32-битных CPU типа PII и PIII.
|
|
|
|3.25, Аноним (3), 14:23, 09/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
|
Очередной впопеннетный эксперт. Pale Moon вообще не позиционируется как браузер для древнего железа.
|
|
|
|
|
|5.50, Аноним (3), 14:47, 09/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Зайди на сайт проекта, прочитай раздел Main features и сам сделай выводы.
|
|1.12, Аноним (-), 14:01, 09/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
> mojeek ... не фильтрующая преподносимый пользователям контент
наглое враньё, вбиваем cp и наслаждаемся 403
|
|
|
|2.17, 1 (??), 14:17, 09/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Как выпилили кастомизацию, так и не завезли. Вот и поминают.
|
|
|
|3.23, Аноним (13), 14:22, 09/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В современном фоксе кастомизация на месте , но у кого то просто знаний не хватает .
|
|1.14, Robin Hood (?), 14:14, 09/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Бестолковый интернет-обозреватель. Криво отрисовывает страницы, которые напичканы современной JS-тряхомудией. Расширений нет. Скоро его dillo с netsurf догонят и перегонят.
|
|
|
|
|
|
|
|4.47, мимо шёл (?), 14:41, 09/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
UTF-8 это не только антикварные смайлики, но и возможность ругаться на марсианских наречиях на сайтах межпланетной торговли.
|
|4.52, Аноним (52), 15:00, 09/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Предлагаешь всем сайтам на планете перейти на на однобайтовые кодировки? Типа, KOI8-R
|
|2.60, Аноним (63), 15:35, 09/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Бестолковый интернет-обозреватель. Криво отрисовывает страницы, которые напичканы современной
> JS-тряхомудией. Расширений нет. Скоро его dillo с netsurf догонят и перегонят.
бестолковый это ты
|
|2.62, Аноним (63), 15:36, 09/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Бестолковый интернет-обозреватель. Криво отрисовывает страницы, которые напичканы современной
> JS-тряхомудией. Расширений нет. Скоро его dillo с netsurf догонят и перегонят.
p.s. я без понятия зачем ты тут флудишь в каждом треде и лайкаешь сам себя, но есть мысль, что ты очередной местный мудозвон
|
|
|
|3.65, Аноним (64), 15:42, 09/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В прошлый раз, когда его кормили новостями про раст, особо чувствительные даже запилили фильтр для адблока.
|
|1.53, Rev (?), 15:02, 09/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> Pale Moon 31.1, ответвившегося от кодовой базы Firefox для обеспечения более высокой эффективности работы
Ага, обеспечение более высокой эффективности работы с помощью вдвое меньшей скорости выполнения JS? :)))
|