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Выпуск браузера Pale Moon 31.2

05.08.2022 16:30

Опубликован релиз web-браузера Pale Moon 31.2, ответвившегося от кодовой базы Firefox для обеспечения более высокой эффективности работы, cохранения классического интерфейса, минимизации потребления памяти и предоставления дополнительных возможностей по настройке. Сборки Pale Moon формируются для Windows и Linux (x86 и x86_64). Код проекта распространяется под лицензией MPLv2 (Mozilla Public License).

Проект придерживается классической организации интерфейса, без перехода к интегрированному в Firefox 29 интерфейсу Australis, и с предоставлением широких возможностей кастомизации. Из удалённых компонентов можно отметить DRM, Social API, WebRTC, PDF-просмотрщик, Сrash Reporter, код для сбора статистики, средства для родительского контроля и людей с ограниченными возможностями. По сравнению с Firefox в браузере оставлена поддержка технологии XUL и сохранена возможность применения как полноценных, так и легковесных тем оформления.

В новой версии:

  • Для CSS-свойства white-space реализована поддержка значения break-spaces, определяющего, что любая последовательность пробелов, приводящая к переполнению строки, должна быть разорвана.
  • Добавлена функция Intl.RelativeTimeFormat() для форматирование времени в текстовом представлении с учётом особенностей различных языков (например, rtf = new Intl.RelativeTimeFormat('ru'); rtf.format(-15, 'minute') выдаст '15 минут назад').
  • Добавлена поддержка указания режима async при объявлении методов генератора.
  • Обеспечена предварительная поддержка сборки для устройств Apple на базе ARM-процессоров M1 и M2 (Apple Silicon).
  • Добавлена поддержка сборки в Visual Studio 2022.
  • Улучшена поддержка CSS-элементов "sticky" в таблицах.
  • Ограничение на размер стека поднято до 2МБ.
  • Реализация функции toString приведена в соответствие с новыми спецификациями JavaScript.
  • Обновлены многие библиотеки, предлагаемые в основной поставке. Библиотека NSS обновлена до версии 3.52.8.
  • Обновлены специфичные для сайтов переопределения заголовка User-Agent. В том числе через переопределение User-Agent решены проблемы с загрузкой шрифтов Google, а также сайтами Citi bank и MeWe.
  • Устранено регрессивное изменение, негативно влиявшее на производительность Unix-подобных систем из-за некорректной обработки потоков.
  • Прекращено применение ограничений Content Security Policies (CSP) к изображениям и документам, передаваемым в блоках "data:" (ранее ограничения применялось для всех запросов, что не соответствовало поведению Chrome).


  1. Главная ссылка к новости (https://forum.palemoon.org/vie...)
  2. OpenNews: Выпуск браузера Pale Moon 31.1
  3. OpenNews: Выпуск браузера Pale Moon 31.0
  4. OpenNews: Выпуск браузера Pale Moon 30.0
  5. OpenNews: Проект Pale Moon добился прекращения разработки браузера Mypal
  6. OpenNews: Взлом одного из серверов проекта Pale Moon с внедрением вредоносного ПО в архив старых выпусков
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57598-palemoon
Ключевые слова: palemoon
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (56) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 16:36, 05/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    На XP так и не работает? Поллярда пользователей негодуют.
     
     
  • 2.10, Аноним (-), 17:01, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Закопайте уже XP и больше не откапывайте!
     
     
  • 3.41, Аноним (41), 19:00, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему вам так печёт от ХР?
     
  • 2.11, Аноним (-), 17:02, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Переходи на MacOS
     
     
  • 3.21, Аноним (1), 17:45, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    В виртуалке не работает, я ей в основном для запуска софта использую -- ну а чё там, меньше 100 метров на ОС сверху памяти программы, ерунда какая. Нынешней венде надо гигабайты выделять, и то не хватит. Она там ещё майнит что-то постоянно к тому же, на все ресурсы, и отнимает io у хоста. Вот так может быть отдельный моник подключён к этой икспи, удобно. Или старое железо, очень многие дрова есть только для икспи, для последующих если и была поддержка, то кривая и покоцанная. Да и потом, работает и нормально, не основная же система.
     
     
  • 4.50, Аноним (41), 19:12, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Столько оправданий ради случайного тролля...
     
     
  • 5.54, Аноним (54), 19:36, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не оправдания, а внятные дроводы.
     
  • 2.19, anonchik (?), 17:35, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На ХР есть K-meleon, единственный вариант для стареньких ПК.
     
  • 2.29, забей (?), 18:17, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    юзай дебиан, даже на атлонах 20-ти летних работает... а ХР закопай...
     
     
  • 3.39, Анончик (?), 18:57, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проще дебиан закопать.
     
  • 2.35, Аноним (35), 18:39, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https://www.mypal-browser.org/
     
  • 2.55, Аноним (55), 19:43, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >На XP так и не работает? Поллярда пользователей негодуют.

    https://letmegooglethat.com/?q=Windows+XP+browser+2022

     

  • 1.2, Pepenez (?), 16:40, 05/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На XP только старый Яндекс браузер еще как-то але. Ну или Хром если новые сертификаты в систему установить.
     
  • 1.3, Аноним (3), 16:43, 05/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > CSP

    В unsafe-aval так и не умеет до сих пор.

     
  • 1.4, Аноним (4), 16:45, 05/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А Тобина теперь там нет?
     
     
  • 2.40, Аноним (41), 18:59, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он теперь в отдельной резервации.
     

  • 1.5, Аноним (-), 16:57, 05/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отлично! Ещё LibreWolf живой!
    И будим надеятся что мазила перестанит совершать самоубийство!
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 17:13, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вангую, что всё на хром переведут. Рано или поздно.
     
     
  • 3.32, Xo (?), 18:21, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Chrome based браузеров и так много, да и ungoogled уже есть.
     

  • 1.6, user90 (?), 16:57, 05/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А как у него с аддонами? Без некоторых из них заходить в современный уеб жутковато))
     
     
  • 2.28, Аноним (28), 18:10, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    uBlock origin работает, и это главное.
     
     
  • 3.33, user90 (?), 18:24, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это только одна сторона медали. А blacklist'ы для результатов поиска гугла/яндыкса?? - Я свое время ценю.
     

  • 1.7, Аноним (-), 16:58, 05/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Chrome всё равно лучше!
     
  • 1.9, Аноним (-), 17:00, 05/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Plae Moon и LibreWolf скоро начнуть гнать Firefox ссанами тряпками! Причём заслуженно!
     
     
  • 2.12, anonymous (??), 17:06, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А фаерфокс, которого они начнут гнать, сейчас в этой комнате?
     
     
  • 3.17, Аноним (-), 17:17, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Кто тебя из садика выпустил? Если вы взрослый человек - то у вас задержка в развитии!
    Это был литературный приём, называется "Олицетворение"!
    И ненадо отвечать на вопрос и на это сообщение, а то вы можете подумать (судя по отсутствию у вас образования) что я от вас жду ответ. Не жду - заверните его себе трубочкой в пятую точку.
     
     
  • 4.22, Аноним (1), 17:47, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Проиграл с анонима.
     
     
  • 5.44, Аноним (-), 19:04, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не принимай так близко к сердцу, поплачь если хочешь)
     
     
  • 6.59, Аноним (1), 20:15, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты же лайки накрутил, не я.
     
  • 3.42, Аноним (41), 19:03, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, но если появится, то уххх
     
  • 2.13, Аноним (-), 17:10, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да Mozilla и без разных любителей умудряется изгонять Firefox из рейтинга браузеров
    Множество всего только в хромиуме и работает
     
  • 2.24, Аноним (24), 17:56, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Звучит как: "Fedora начнет гнать linux kernel ссаными тряпками"
     
     
  • 3.31, Аноним (31), 18:20, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Теперь, скорее всего, не начнёт, Поттеринг ушёл. Теперь некому писать systemd-kerneld.
     
     
  • 4.43, Аноним (41), 19:04, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не беда! Можно продолжить ломать то, что уже написано.
     
  • 2.58, Аноним (58), 20:11, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они оба незаконнорожденные дети (есть для этого русское слово) фокса и без папаши сразу окочурятся . LibreWolf вообще - васянская сборка , отличающаяся от оригинала только кое как подобранными настройками по умолчанию .
     

  • 1.14, Аноним (15), 17:12, 05/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что там у Шерстяного? Всё ещё у руля?
     
  • 1.16, Аноним (16), 17:13, 05/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    И зачем это нужно? Мне на обычном фаерфоксе норм, что не хватает-то?
     
     
  • 2.27, Аноним (24), 18:05, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он не потому, что чего-то не хватает в фаерфоксе, он потому что в фаерфоксе слишком много всего.
     
     
  • 3.34, Аноним (34), 18:36, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    твоя гипотеза противоречит целям проекта: сохранить то, что из фф выпиливали кхе-кхе-дцать лет назад.

    > оставлена поддержка технологии XUL и сохранена возможность применения как полноценных, так и легковесных тем оформления

    привязались к своему КСУЛУ, словно это какая-то вершина человеческих достижений

     
  • 3.52, другое Имя (?), 19:17, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сорян, но как насчёт аддона unmht? Тормозилла уже потратила сто миллионов долларов для того чтоб переписать этот и все прочие уничтоженные ими хорошие дополнения, под новые версии?
     
  • 2.38, Аноним (38), 18:55, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Firefox поддерживает ftp?
     
  • 2.45, Аноним (41), 19:05, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И зачем нужен этот фаерфокс? Мне на обычном хроме норм, что не хватает-то?
     

  • 1.18, Аноним (-), 17:23, 05/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какие еще прикольные движки для веба знает кто-то, кроме этого допиливания старого файрфокса? Знаю netsurf, утекшие исходники Opera Presto (которые спустя 5 лет, к сожалению, так и не выпускают на свободу, а вроде нормальный код) и автор SerenityOS недавно выпустил ladybird под гну+линукс
     
     
  • 2.25, Аноним (24), 17:57, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    netsurf
     
     
  • 3.26, Аноним (24), 17:57, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    еще netsurf
     
     
  • 4.30, забей (?), 18:19, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    еще еще netsurf :)))
     
  • 2.48, Аноним (41), 19:09, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > так и не выпускают на свободу

    Слив это и есть выпуск на свободу. Официально это никогда не будет сделано, потому что никто не хочет решать юридические вопросы.

     
  • 2.56, Аноним (55), 19:50, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Шаблон:Браузерные_движки
     

  • 1.20, Аноним (20), 17:44, 05/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Единственный правильный браузер
     
  • 1.23, grayich (ok), 17:50, 05/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Многопоточность в нём завезли?
     
     
  • 2.36, Аноним (36), 18:49, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Современный веб заставляет браузеры жрать ресурсы в три горла, таки вы хотите ещё и в несколько потоков?
     
  • 2.37, Аноним (38), 18:54, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он и так многопоточный. Но не многопроцессный.
     

  • 1.46, Аноним (-), 19:07, 05/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ужас!
     
  • 1.49, Аноним (-), 19:10, 05/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    лол
     
     
  • 2.51, Аноним (41), 19:13, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    делись
     

  • 1.53, Аноним (-), 19:24, 05/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    💩
     
  • 1.57, Аноним (57), 19:58, 05/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Sup, opennet! Pale moon сможет подхватить профиль от Ff версии 70+?
     

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