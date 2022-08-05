Выпуск браузера Pale Moon 31.2

Опубликован релиз web-браузера Pale Moon 31.2, ответвившегося от кодовой базы Firefox для обеспечения более высокой эффективности работы, cохранения классического интерфейса, минимизации потребления памяти и предоставления дополнительных возможностей по настройке. Сборки Pale Moon формируются для Windows и Linux (x86 и x86_64). Код проекта распространяется под лицензией MPLv2 (Mozilla Public License). Проект придерживается классической организации интерфейса, без перехода к интегрированному в Firefox 29 интерфейсу Australis, и с предоставлением широких возможностей кастомизации. Из удалённых компонентов можно отметить DRM, Social API, WebRTC, PDF-просмотрщик, Сrash Reporter, код для сбора статистики, средства для родительского контроля и людей с ограниченными возможностями. По сравнению с Firefox в браузере оставлена поддержка технологии XUL и сохранена возможность применения как полноценных, так и легковесных тем оформления. В новой версии: Для CSS-свойства white-space реализована поддержка значения break-spaces, определяющего, что любая последовательность пробелов, приводящая к переполнению строки, должна быть разорвана.

Добавлена функция Intl.RelativeTimeFormat() для форматирование времени в текстовом представлении с учётом особенностей различных языков (например, rtf = new Intl.RelativeTimeFormat('ru'); rtf.format(-15, 'minute') выдаст '15 минут назад').

Добавлена поддержка указания режима async при объявлении методов генератора.

Обеспечена предварительная поддержка сборки для устройств Apple на базе ARM-процессоров M1 и M2 (Apple Silicon).

Добавлена поддержка сборки в Visual Studio 2022.

Улучшена поддержка CSS-элементов "sticky" в таблицах.

Ограничение на размер стека поднято до 2МБ.

Реализация функции toString приведена в соответствие с новыми спецификациями JavaScript.

Обновлены многие библиотеки, предлагаемые в основной поставке. Библиотека NSS обновлена до версии 3.52.8.

Обновлены специфичные для сайтов переопределения заголовка User-Agent. В том числе через переопределение User-Agent решены проблемы с загрузкой шрифтов Google, а также сайтами Citi bank и MeWe.

Устранено регрессивное изменение, негативно влиявшее на производительность Unix-подобных систем из-за некорректной обработки потоков.

Прекращено применение ограничений Content Security Policies (CSP) к изображениям и документам, передаваемым в блоках "data:" (ранее ограничения применялось для всех запросов, что не соответствовало поведению Chrome).



