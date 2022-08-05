Выпуск браузера Pale Moon 31.2

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|3.21, Аноним (1), 17:45, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В виртуалке не работает, я ей в основном для запуска софта использую -- ну а чё там, меньше 100 метров на ОС сверху памяти программы, ерунда какая. Нынешней венде надо гигабайты выделять, и то не хватит. Она там ещё майнит что-то постоянно к тому же, на все ресурсы, и отнимает io у хоста. Вот так может быть отдельный моник подключён к этой икспи, удобно. Или старое железо, очень многие дрова есть только для икспи, для последующих если и была поддержка, то кривая и покоцанная. Да и потом, работает и нормально, не основная же система.
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|2.29, забей (?), 18:17, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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юзай дебиан, даже на атлонах 20-ти летних работает... а ХР закопай...
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|1.2, Pepenez (?), 16:40, 05/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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На XP только старый Яндекс браузер еще как-то але. Ну или Хром если новые сертификаты в систему установить.
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|1.5, Аноним (-), 16:57, 05/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Отлично! Ещё LibreWolf живой!
И будим надеятся что мазила перестанит совершать самоубийство!
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|3.32, Xo (?), 18:21, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Chrome based браузеров и так много, да и ungoogled уже есть.
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|1.6, user90 (?), 16:57, 05/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А как у него с аддонами? Без некоторых из них заходить в современный уеб жутковато))
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|3.33, user90 (?), 18:24, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это только одна сторона медали. А blacklist'ы для результатов поиска гугла/яндыкса?? - Я свое время ценю.
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|1.9, Аноним (-), 17:00, 05/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Plae Moon и LibreWolf скоро начнуть гнать Firefox ссанами тряпками! Причём заслуженно!
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|3.17, Аноним (-), 17:17, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кто тебя из садика выпустил? Если вы взрослый человек - то у вас задержка в развитии!
Это был литературный приём, называется "Олицетворение"!
И ненадо отвечать на вопрос и на это сообщение, а то вы можете подумать (судя по отсутствию у вас образования) что я от вас жду ответ. Не жду - заверните его себе трубочкой в пятую точку.
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|2.13, Аноним (-), 17:10, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да Mozilla и без разных любителей умудряется изгонять Firefox из рейтинга браузеров
Множество всего только в хромиуме и работает
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|2.24, Аноним (24), 17:56, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Звучит как: "Fedora начнет гнать linux kernel ссаными тряпками"
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|3.31, Аноним (31), 18:20, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Теперь, скорее всего, не начнёт, Поттеринг ушёл. Теперь некому писать systemd-kerneld.
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|2.58, Аноним (58), 20:11, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Они оба незаконнорожденные дети (есть для этого русское слово) фокса и без папаши сразу окочурятся . LibreWolf вообще - васянская сборка , отличающаяся от оригинала только кое как подобранными настройками по умолчанию .
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|2.27, Аноним (24), 18:05, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Он не потому, что чего-то не хватает в фаерфоксе, он потому что в фаерфоксе слишком много всего.
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|3.34, Аноним (34), 18:36, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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твоя гипотеза противоречит целям проекта: сохранить то, что из фф выпиливали кхе-кхе-дцать лет назад.
> оставлена поддержка технологии XUL и сохранена возможность применения как полноценных, так и легковесных тем оформления
привязались к своему КСУЛУ, словно это какая-то вершина человеческих достижений
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|3.52, другое Имя (?), 19:17, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сорян, но как насчёт аддона unmht? Тормозилла уже потратила сто миллионов долларов для того чтоб переписать этот и все прочие уничтоженные ими хорошие дополнения, под новые версии?
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|2.45, Аноним (41), 19:05, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И зачем нужен этот фаерфокс? Мне на обычном хроме норм, что не хватает-то?
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|1.18, Аноним (-), 17:23, 05/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Какие еще прикольные движки для веба знает кто-то, кроме этого допиливания старого файрфокса? Знаю netsurf, утекшие исходники Opera Presto (которые спустя 5 лет, к сожалению, так и не выпускают на свободу, а вроде нормальный код) и автор SerenityOS недавно выпустил ladybird под гну+линукс
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|2.48, Аноним (41), 19:09, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> так и не выпускают на свободу
Слив это и есть выпуск на свободу. Официально это никогда не будет сделано, потому что никто не хочет решать юридические вопросы.
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|2.36, Аноним (36), 18:49, 05/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Современный веб заставляет браузеры жрать ресурсы в три горла, таки вы хотите ещё и в несколько потоков?
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