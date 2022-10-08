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Обновление Firefox 105.0.3

08.10.2022 11:39

Доступен корректирующий выпуск Firefox 105.0.3, в котором устранена проблема, приводящая к частым аварийным завершениям работы на системах с Windows, в которых установлены антивирусные пакеты Avast или AVG.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mozilla.org/en-US/...)
  2. OpenNews: Обновление Firefox 105.0.2
  3. OpenNews: Обновление Firefox 105.0.1
  4. OpenNews: В Firefox Relay появится функция подмены номера телефона
  5. OpenNews: Релиз Firefox 105
  6. OpenNews: В Firefox тестируют возможность распознавания текста на изображениях
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57888-firefox
Ключевые слова: firefox
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Обсуждение (39) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:00, 08/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему так долго обновы выходят? С прошлой целых 4 дня прошло, куда это годится?
     
     
  • 2.2, Аноним (1), 12:03, 08/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И вообще, чтобы догнать и перегнать Хром нужно выпускать обновы каждый день, эффективные менеджеры берите на заметку.
     
  • 2.15, Namems (?), 12:48, 08/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    К 2030му кодовая база раздуется до небес. Обновления будут выходить каждый день. Креписб!
     
  • 2.17, Аноним (17), 12:59, 08/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно было уже давно версию 108 выпустить.
     
     
  • 3.42, 11 (?), 16:03, 08/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    пироги
     

  • 1.3, Аноним (3), 12:06, 08/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Librewolf как вылетал, так и вылетает пока что
     
     
  • 2.22, КО (?), 14:13, 08/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сижу на нём уж сезон, звездёшь
     
  • 2.23, Аноним (23), 14:20, 08/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня тоже нормально работает.
     
  • 2.40, Аноним (40), 15:51, 08/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Как не вылетал, так и не вылетает. И Librefox также не вылетал.
     

  • 1.4, user90 (?), 12:13, 08/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какой-то из 10X намертво вешал иксы при открытии хуяндекс-карт. Но неет, их команда занята куда более серьезными вопросами, типа уточнения радиуса гребаных закруглений в гуе)) Нах такое не нужно.
     
     
  • 2.5, iPony129412 (?), 12:17, 08/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >  вешал иксы

    легаси же

     
     
  • 3.6, user90 (?), 12:23, 08/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Классика ;) Тем более адекватной замены нет (и не будет).
     
     
  • 4.8, Аноним (8), 12:27, 08/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    С вяленым сейчас не работает 2.5 програмы которые анально завязаны на иксы.
     
     
  • 5.14, Иван (??), 12:45, 08/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сам "вяленый' не везде работает. Или падает через раз. Жуйте сами. :D
     
     
  • 6.16, Xexe (?), 12:58, 08/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сам ты падаешь через раз, нормально вяленый работает.
     
     
  • 7.20, Аноним (20), 13:41, 08/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    +
     
  • 5.29, Варенье (?), 14:40, 08/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У вяленого две проблемы — focus stealing prevention (возможно, проблема кед — если перекрыть клиент телеги другим окном и ткнуть в трее на его иконку — окно не выходит на передний план) и неудобный скрин-шаринг через порталы. Обе раздражают, но не недостаточно чтобы возвращаться с плавной отрисовки на дёрганые иксы
     
     
  • 6.38, Степан (?), 15:15, 08/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ещё с телегой неприятные баги:
    https://github.com/telegramdesktop/tdesktop/issues/24731
     
  • 2.31, Аноним (31), 14:44, 08/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А какой дело разрабам фаерфорска к крешам местячкового сайтика в снежном Зимбибве?
     

  • 1.7, Аноним (8), 12:25, 08/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    А на линухе зачем тогда качать обновление?
    Полностью скачать и переустановить браузер ради +1 к версии?
     
     
  • 2.9, Ан Оним (?), 12:29, 08/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы если ты удалил встроенные расширения или gmp либу и т.д., то восстановить. Ибо нечего тут, браузер не твой и не тебе распоряжаться :]
     
     
  • 3.11, user90 (?), 12:36, 08/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ибо нечего тут, браузер не твой и не тебе распоряжаться :]

    Дык правда жи! Кейс: скачать старую версию и запустить - тут же "обновляем до версии.." Выкинуть 'updater' - фейл, не запустимся тогда))

     
  • 2.12, iPony129412 (?), 12:40, 08/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну пару строчек про обновления сертификатов и списков блокируемых дополнений
     

  • 1.10, InuYasha (??), 12:34, 08/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Это самая короткая новость, что я помню - 207 символов! :)
     
     
  • 2.24, НяшМяш (ok), 14:26, 08/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И ни одного упоминания языка-который-нельзя-называть. Что-то тут не чисто. /s
     
     
  • 3.27, Аноним (-), 14:38, 08/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надо переписать Firefox на Carbon.
     

  • 1.13, Аноним (13), 12:43, 08/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Этими поделками не ловящими ничего кроме кряков кто-то пользуется?
     
     
  • 2.18, Аноним (17), 13:00, 08/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Примерно все.
     
  • 2.19, Аноним (19), 13:02, 08/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    "Это сладкое слово халява" . На первом месте среди псевдоантивирусов . Необучаемые люди .
     

  • 1.21, rvs2016 (ok), 14:02, 08/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > в которых установлены антивирусные пакеты Avast или AVG

    А Аваст же загнулся (написал про то, что в России он устанавливаться не будет из-за специоперации РФ на Украине).
    А АВГ таким способом не загнулся ли ещё?
    А то у меня ещё есть винды, на которых вместо этих глюков Аваста надо устанавливать антивирус какой-то незаглючивший.

     
     
  • 2.26, Tita_M (ok), 14:38, 08/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    АВГ уже давно куплен Авастом и вроде перешел на движок Аваста. Сам Аваст, вроде, относительно не давно был куплен Нортоном.
    Мне как-то доводилось видеть скриншот со совсем старых версии Аваста - офигенное уродство я вам скажу, еще вроде банер с рекламой в интерейсе этого сканера был. Я не понимаю КАК ТАКОЕ могло стать популярным.
     
     
  • 3.45, НяшМяш (ok), 17:26, 08/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так аваст был галочкой в установщиках, наряду со всякими защитник мэилсру, яндекс барами и даже гугл хромом.
     
  • 2.28, InuYasha (??), 14:39, 08/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Аваст превратился в какашку (если до этого не был) когда NortonLifeLock, которая владеет ещё и Avira, внедрила майнер Ethereum.
     
     
  • 3.33, Tita_M (ok), 14:54, 08/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >внедрила майнер Ethereum

    Маркетологи совсем уж из ума выжили.

     
  • 2.35, Аноним (35), 14:57, 08/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бесплатными антивирусами вообще люди особого склада ума пользуются. В реальности есть только касперыч и нод, да и те не способны поймать всё, при этом не только добавляют лагов и тормозов, но ещё и бэкдоров устанавливают (которые особо шустрая малварь может использовать и сама).
     
     
  • 3.39, iPony129412 (?), 15:23, 08/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чисто домашнему пользователю и встроенного в Windows хватит.
     
     
  • 4.41, Аноним (35), 16:03, 08/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чисто домашнему пользователю просто не надо набирать в гугле "скачать гимп без смс" и выбирать из первых 100 ссылок с малварью, тогда никакие антивирусы ему никогда не понадобятся. Это нужна самая базовая и минимальная грамотность.
     
     
  • 5.46, НяшМяш (ok), 17:28, 08/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Интересно, почему никто не сделал централизованное место для скачивания приложений, которое контролируется самим производителем. /s
     

  • 1.43, 11 (?), 16:08, 08/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    кому эти антиврусы нужны ?
     
     
  • 2.44, Профессор Круглов (?), 16:45, 08/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Невнимательным, торопливым, слишком уверенным, доверчивым людям, особенно тем, кто "с компьютером на вы". Конечно, если вы уверенный пользователь ПК, то проблемы с вирусами и троянами будет намного меньше... Но людям, в чьи способности не входит сидеть 24/7 в компьютере, спорить за или против каких то технологий, то им не помешает дополнительный слой, который будет уводить пользователя от кликанья по сомнительным файлам и просмотру сомнительных сайтов, дабы не заиметь траты времени на такую чепуху, как переустановка и восстановление жизни компьютера. Достаточно, конечно, и встроенной защиты в операционке, но согласитесь, что лучше перестраховаться, чтобы не заиметь неприятностей.
     

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