Обновление Firefox 105.0.3

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|1.1, Аноним (1), 12:00, 08/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Почему так долго обновы выходят? С прошлой целых 4 дня прошло, куда это годится?
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|2.2, Аноним (1), 12:03, 08/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И вообще, чтобы догнать и перегнать Хром нужно выпускать обновы каждый день, эффективные менеджеры берите на заметку.
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|2.15, Namems (?), 12:48, 08/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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К 2030му кодовая база раздуется до небес. Обновления будут выходить каждый день. Креписб!
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|2.40, Аноним (40), 15:51, 08/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как не вылетал, так и не вылетает. И Librefox также не вылетал.
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|1.4, user90 (?), 12:13, 08/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Какой-то из 10X намертво вешал иксы при открытии хуяндекс-карт. Но неет, их команда занята куда более серьезными вопросами, типа уточнения радиуса гребаных закруглений в гуе)) Нах такое не нужно.
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|4.8, Аноним (8), 12:27, 08/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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С вяленым сейчас не работает 2.5 програмы которые анально завязаны на иксы.
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|5.14, Иван (??), 12:45, 08/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сам "вяленый' не везде работает. Или падает через раз. Жуйте сами. :D
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|6.16, Xexe (?), 12:58, 08/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Сам ты падаешь через раз, нормально вяленый работает.
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|5.29, Варенье (?), 14:40, 08/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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У вяленого две проблемы — focus stealing prevention (возможно, проблема кед — если перекрыть клиент телеги другим окном и ткнуть в трее на его иконку — окно не выходит на передний план) и неудобный скрин-шаринг через порталы. Обе раздражают, но не недостаточно чтобы возвращаться с плавной отрисовки на дёрганые иксы
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|2.31, Аноним (31), 14:44, 08/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А какой дело разрабам фаерфорска к крешам местячкового сайтика в снежном Зимбибве?
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|1.7, Аноним (8), 12:25, 08/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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А на линухе зачем тогда качать обновление?
Полностью скачать и переустановить браузер ради +1 к версии?
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|2.9, Ан Оним (?), 12:29, 08/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чтобы если ты удалил встроенные расширения или gmp либу и т.д., то восстановить. Ибо нечего тут, браузер не твой и не тебе распоряжаться :]
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|3.11, user90 (?), 12:36, 08/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ибо нечего тут, браузер не твой и не тебе распоряжаться :]
Дык правда жи! Кейс: скачать старую версию и запустить - тут же "обновляем до версии.." Выкинуть 'updater' - фейл, не запустимся тогда))
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|2.24, НяшМяш (ok), 14:26, 08/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И ни одного упоминания языка-который-нельзя-называть. Что-то тут не чисто. /s
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|2.19, Аноним (19), 13:02, 08/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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"Это сладкое слово халява" . На первом месте среди псевдоантивирусов . Необучаемые люди .
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|1.21, rvs2016 (ok), 14:02, 08/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> в которых установлены антивирусные пакеты Avast или AVG
А Аваст же загнулся (написал про то, что в России он устанавливаться не будет из-за специоперации РФ на Украине).
А АВГ таким способом не загнулся ли ещё?
А то у меня ещё есть винды, на которых вместо этих глюков Аваста надо устанавливать антивирус какой-то незаглючивший.
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|2.26, Tita_M (ok), 14:38, 08/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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АВГ уже давно куплен Авастом и вроде перешел на движок Аваста. Сам Аваст, вроде, относительно не давно был куплен Нортоном.
Мне как-то доводилось видеть скриншот со совсем старых версии Аваста - офигенное уродство я вам скажу, еще вроде банер с рекламой в интерейсе этого сканера был. Я не понимаю КАК ТАКОЕ могло стать популярным.
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|3.45, НяшМяш (ok), 17:26, 08/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так аваст был галочкой в установщиках, наряду со всякими защитник мэилсру, яндекс барами и даже гугл хромом.
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|2.28, InuYasha (??), 14:39, 08/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Аваст превратился в какашку (если до этого не был) когда NortonLifeLock, которая владеет ещё и Avira, внедрила майнер Ethereum.
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|2.35, Аноним (35), 14:57, 08/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Бесплатными антивирусами вообще люди особого склада ума пользуются. В реальности есть только касперыч и нод, да и те не способны поймать всё, при этом не только добавляют лагов и тормозов, но ещё и бэкдоров устанавливают (которые особо шустрая малварь может использовать и сама).
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|4.41, Аноним (35), 16:03, 08/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Чисто домашнему пользователю просто не надо набирать в гугле "скачать гимп без смс" и выбирать из первых 100 ссылок с малварью, тогда никакие антивирусы ему никогда не понадобятся. Это нужна самая базовая и минимальная грамотность.
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|5.46, НяшМяш (ok), 17:28, 08/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Интересно, почему никто не сделал централизованное место для скачивания приложений, которое контролируется самим производителем. /s
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|2.44, Профессор Круглов (?), 16:45, 08/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Невнимательным, торопливым, слишком уверенным, доверчивым людям, особенно тем, кто "с компьютером на вы". Конечно, если вы уверенный пользователь ПК, то проблемы с вирусами и троянами будет намного меньше... Но людям, в чьи способности не входит сидеть 24/7 в компьютере, спорить за или против каких то технологий, то им не помешает дополнительный слой, который будет уводить пользователя от кликанья по сомнительным файлам и просмотру сомнительных сайтов, дабы не заиметь траты времени на такую чепуху, как переустановка и восстановление жизни компьютера. Достаточно, конечно, и встроенной защиты в операционке, но согласитесь, что лучше перестраховаться, чтобы не заиметь неприятностей.
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