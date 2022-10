Обновление Firefox 105.0.3

2.26 , Tita_M ( ok ), 14:38, 08/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – АВГ уже давно куплен Авастом и вроде перешел на движок Аваста. Сам Аваст, вроде, относительно не давно был куплен Нортоном.

Мне как-то доводилось видеть скриншот со совсем старых версии Аваста - офигенное уродство я вам скажу, еще вроде банер с рекламой в интерейсе этого сканера был. Я не понимаю КАК ТАКОЕ могло стать популярным.

3.45 , НяшМяш ( ok ), 17:26, 08/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так аваст был галочкой в установщиках, наряду со всякими защитник мэилсру, яндекс барами и даже гугл хромом.

2.28 , InuYasha ( ?? ), 14:39, 08/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Аваст превратился в какашку (если до этого не был) когда NortonLifeLock, которая владеет ещё и Avira, внедрила майнер Ethereum.

3.33 , Tita_M ( ok ), 14:54, 08/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >внедрила майнер Ethereum Маркетологи совсем уж из ума выжили.

2.35 , Аноним ( 35 ), 14:57, 08/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Бесплатными антивирусами вообще люди особого склада ума пользуются. В реальности есть только касперыч и нод, да и те не способны поймать всё, при этом не только добавляют лагов и тормозов, но ещё и бэкдоров устанавливают (которые особо шустрая малварь может использовать и сама).

3.39 , iPony129412 ( ? ), 15:23, 08/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Чисто домашнему пользователю и встроенного в Windows хватит.

4.41 , Аноним ( 35 ), 16:03, 08/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Чисто домашнему пользователю просто не надо набирать в гугле "скачать гимп без смс" и выбирать из первых 100 ссылок с малварью, тогда никакие антивирусы ему никогда не понадобятся. Это нужна самая базовая и минимальная грамотность.

5.46 , НяшМяш ( ok ), 17:28, 08/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Интересно, почему никто не сделал централизованное место для скачивания приложений, которое контролируется самим производителем. /s