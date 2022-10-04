Обновление Firefox 105.0.2

Доступен корректирующий выпуск Firefox 105.0.2, в котором устранено несколько ошибок: Решена проблема с неконтрастным отображением элементов меню (белый шрифт на сером фоне) при использовании некоторых тем оформления в Linux.

Устранена взаимная блокировка, возникающая при загрузке некоторых сайтов в безопасном режиме (Troubleshoot).

Исправлена ошибка, приводящая к некорректному динамическому изменению CSS-свойства "appearance" (например, 'input.style.appearance = "textfield"').

Исправлена ошибка, из-за которой в приватном режиме к боковым панелям в некоторых дополнениях неверно применялся стиль темы оформления.



