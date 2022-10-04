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Обновление Firefox 105.0.2

04.10.2022 20:03

Доступен корректирующий выпуск Firefox 105.0.2, в котором устранено несколько ошибок:

  • Решена проблема с неконтрастным отображением элементов меню (белый шрифт на сером фоне) при использовании некоторых тем оформления в Linux.
  • Устранена взаимная блокировка, возникающая при загрузке некоторых сайтов в безопасном режиме (Troubleshoot).
  • Исправлена ошибка, приводящая к некорректному динамическому изменению CSS-свойства "appearance" (например, 'input.style.appearance = "textfield"').
  • Исправлена ошибка, из-за которой в приватном режиме к боковым панелям в некоторых дополнениях неверно применялся стиль темы оформления.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mozilla.org/en-US/...)
  2. OpenNews: Обновление Firefox 105.0.1
  3. OpenNews: Релиз Firefox 105
  4. OpenNews: В Firefox тестируют возможность распознавания текста на изображениях
  5. OpenNews: В Firefox добавлены простейшие возможности редактирования PDF
  6. OpenNews: В Firefox включена по умолчанию поддержка аппаратного ускорения видео для Linux-систем с Mesa
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57870-firefox
Ключевые слова: firefox
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