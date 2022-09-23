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Обновление Firefox 105.0.1

23.09.2022 20:25

Доступен корректирующий выпуск Firefox 105.0.1, в котором по горячим следам устранена проблема, приводившая к установке фокуса ввода на адресную стоку после открытия нового окна, вместо поля ввода на странице, выбранной в настройках в качестве стартовой.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mozilla.org/en-US/...)
  2. OpenNews: В Firefox тестируют возможность распознавания текста на изображениях
  3. OpenNews: В Firefox Relay появится функция подмены номера телефона
  4. OpenNews: В Firefox по умолчанию включён режим полной изоляции Cookie
  5. OpenNews: В Firefox включена по умолчанию поддержка аппаратного ускорения видео для Linux-систем с Mesa
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57821-firefox
Ключевые слова: firefox
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  • 1.1, user90 (?), 20:33, 23/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А проблему 'рандомных' крашей уже устранили, да?
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 21:40, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    а оно когдато не падало?
     
     
  • 3.18, user90 (?), 22:05, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Когда-то — не падало ;)
     
  • 3.31, Аноним (31), 00:05, 24/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > когдато не падало?

    в дорастовую эпоху.

     
  • 2.27, BuildPrice (?), 23:35, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    используй нормальный комп - Macbook и не плачь
     
     
  • 3.32, rewrvwe (?), 00:06, 24/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну использую я макбукпро м1- у меня почти каждый день падает то вкладка, то в целом зависает.
     
  • 2.28, Оно ним (?), 23:37, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А она есть?
     

  • 1.2, Аноним (-), 20:33, 23/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    По такому описанию не понял до конца как это выглядит. Или мне это увидеть самому надо чтобы понят или разжевать. Вчера обновил до 105 версии.
     
     
  • 2.25, Аноним (25), 23:32, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    104: если на стартовой странице есть поле поиска, фокус при открытии новой вкладки встаёт в поле поиска, если поля поиска нет, то встаёт в адресную строку.

    105: фокус всегда встаёт в адресную строку.

    105.0.1: = 104

     

  • 1.3, Аноним (3), 20:34, 23/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Поясните статус раста в сабже. Далеко ещё до значимых достижений? Я бы слез с хрома, из-за раста, но чувствую, что в фф на нем ничего важного не написано.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 20:38, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Как минимум весь движок рендеринга целиком на расте написан.
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 20:41, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А они знают об этом? Если да, то почему не чинят?
     
  • 3.34, Аноним (31), 00:07, 24/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > весь движок рендеринга целиком на расте

    увы, это не так. Не так давно был баг в рендере, дак оказалось, что кишки рендера - с++, а на расте - оболочка.

     
  • 2.22, qq (??), 22:49, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://wiki.mozilla.org/Oxidation
     
  • 2.39, НяшМяш (ok), 00:52, 24/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://4e6.github.io/firefox-lang-stats/
     

  • 1.5, Аноним (-), 20:40, 23/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А как же libxul.so 144.1МиБ? Похоже он с каждой новой версией Firefox прибавляет в весе примерно на один МиБ. Не много?
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 21:02, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ничего не знаю, у меня 130M. Что ты там считаешь?
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 21:18, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не знаю почему у тебя 130. У меня файл размер 144.1 МиБ
     
     
  • 4.11, Аноним (10), 21:19, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скачиваю с сайта www.mozilla.org
     
  • 4.12, Аноним (10), 21:23, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А если через свойства файла смотреть то: "Размер на диске: 151,1 МБ (151089152 байт)"
     
  • 4.13, Аноним (10), 21:26, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А "Размер: 151,1 МБ (151088088 байт)" Просмотр информации о файле через свойства файла показывает два размера. Размер и размер на диске.
     
     
  • 5.17, Аноним (17), 21:44, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это со встроенным шпионским модулем
     
     
  • 6.19, Аноним (-), 22:06, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Юмор или не юмор, кому как хочется или кто как может в силу своих знаний так и понимайте. Я тебя предупредил: на этом сайте используется google-analytics. Не жалуйся потом, что заходя на этот сайт google о тебе что-то знает.
     
  • 4.14, Аноним (10), 21:30, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может не МиБ надо уточнять. Точно показывает программа так 144.1М.
     
  • 4.21, Аноним (21), 22:49, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Полагаю, что у одного из вас мегабайты (1 мегабайт = 1 000 000 байт), а у другого - мебибайты (1 мебибайт = 1 048 576 байта). Сельские учителя информатики и их достойные ученики со мной правда не согласятся. Ну да Бог с ними. https://www.google.com/search?q=1+mb+in+bytes
     
     
  • 5.24, Аноним (24), 23:28, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Предпологаю, что у нас у обоих если это он сам не сократил то М это МиБ.
     
  • 5.26, Аноним (24), 23:32, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Юмор: а может всё проще. Он показал размер libxul.dll 130М.
     
  • 5.41, Аноним (31), 01:19, 24/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ты ещё дискеточные мегабайты вспомни: 1 024 000
     
  • 2.9, Dzen Python (ok), 21:07, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А у шерстяного в поделке всего 88,2Мб! Вот как надо оптимизировать код (нет).
    https://imgur.com/a/i9MGqCc
    Но, с другой стороны, шутки про спор ФФ и хрома о том, кто быстрее станет операционной системой, уже и не такие шутки... И томики уэб-стандартов как-то уже устрашают...
     
     
  • 3.40, НяшМяш (ok), 00:54, 24/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > кто быстрее станет операционной системой

    ChromeOS и FirefoxOS/KaiOS - ну да ну да, пошли мы на...

     

  • 1.8, Dzen Python (ok), 21:04, 23/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >  по горячим следам устранена проблема, приводившая к установке фокуса ввода на адресную стоку после открытия нового окна,

    ОЧЕНЬ важное и нужное исправление, которое не ждало следующего релиза или даже не копилось для минорного. Вероятно, через этот фокус злые Ruzki Ivan могли взломать петагон и выбрать им Флойда в президенты.
    Ох уж это ИБД... Даже здесь обосновалось.

     
     
  • 2.20, Аноним (20), 22:11, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ОЧЕНЬ важный и нужный комментарии, которое не ждал следующей новости или даже не копился. Вероятно, вываливание продуктов жизнедеятельности на опеннет принесло очередному эксперту облегчение.
    Ох уж эти анонимные эксперты... Даже здесь навалили кучи.
     
     
  • 3.23, Аноним (23), 23:16, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как же у тебя нигорит, лол
     

  • 1.16, Аноним (16), 21:41, 23/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Лучший https://privacytests.org/
     
     
  • 2.29, oxyblade (ok), 23:48, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Brave лучший 🙂
     
     
  • 3.35, Аноним (35), 00:10, 24/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ага, завлекает народ обещаниями приватности и подменивать ссылки на свои реферальные или собирает пожертвования для сайтов, хотя владельцам этих сайтов об этом вообще ничего не известно и прочая муть.
     
  • 3.37, Аноним (35), 00:13, 24/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вообще то Librewolf
     
  • 2.33, Аноним (35), 00:07, 24/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это учитывая что у файрфокса по умолчанию не включен строгий режим приватности.
     
     
  • 3.36, Аноним (16), 00:11, 24/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, достаточно установить checkbox 'Приватность браузера' строгая и будет как LibreWolf.
     
     
  • 4.38, Аноним (16), 00:28, 24/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Fingerprinting resistance tests - еще пока в разработке, должны скоро доделать для строгого режима
     

  • 1.30, Аноним (16), 23:58, 23/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У кого зависает решение: https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1664798#c119
     
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