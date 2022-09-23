Обновление Firefox 105.0.1

3.10 , Аноним ( 10 ), 21:18, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не знаю почему у тебя 130. У меня файл размер 144.1 МиБ

4.11 , Аноним ( 10 ), 21:19, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Скачиваю с сайта www.mozilla.org

4.12 , Аноним ( 10 ), 21:23, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А если через свойства файла смотреть то: "Размер на диске: 151,1 МБ (151089152 байт)"

4.13 , Аноним ( 10 ), 21:26, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А "Размер: 151,1 МБ (151088088 байт)" Просмотр информации о файле через свойства файла показывает два размера. Размер и размер на диске.

5.17 , Аноним ( 17 ), 21:44, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – это со встроенным шпионским модулем

6.19 , Аноним ( - ), 22:06, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Юмор или не юмор, кому как хочется или кто как может в силу своих знаний так и понимайте. Я тебя предупредил: на этом сайте используется google-analytics. Не жалуйся потом, что заходя на этот сайт google о тебе что-то знает.

4.14 , Аноним ( 10 ), 21:30, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Может не МиБ надо уточнять. Точно показывает программа так 144.1М.

4.21 , Аноним ( 21 ), 22:49, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Полагаю, что у одного из вас мегабайты (1 мегабайт = 1 000 000 байт), а у другого - мебибайты (1 мебибайт = 1 048 576 байта). Сельские учителя информатики и их достойные ученики со мной правда не согласятся. Ну да Бог с ними. https://www.google.com/search?q=1+mb+in+bytes

5.24 , Аноним ( 24 ), 23:28, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Предпологаю, что у нас у обоих если это он сам не сократил то М это МиБ.

5.26 , Аноним ( 24 ), 23:32, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Юмор: а может всё проще. Он показал размер libxul.dll 130М.

5.41 , Аноним ( 31 ), 01:19, 24/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ты ещё дискеточные мегабайты вспомни: 1 024 000

