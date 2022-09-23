Обновление Firefox 105.0.1

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|3.32, rewrvwe (?), 00:06, 24/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ну использую я макбукпро м1- у меня почти каждый день падает то вкладка, то в целом зависает.
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|1.2, Аноним (-), 20:33, 23/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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По такому описанию не понял до конца как это выглядит. Или мне это увидеть самому надо чтобы понят или разжевать. Вчера обновил до 105 версии.
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|2.25, Аноним (25), 23:32, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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104: если на стартовой странице есть поле поиска, фокус при открытии новой вкладки встаёт в поле поиска, если поля поиска нет, то встаёт в адресную строку.
105: фокус всегда встаёт в адресную строку.
105.0.1: = 104
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|1.3, Аноним (3), 20:34, 23/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Поясните статус раста в сабже. Далеко ещё до значимых достижений? Я бы слез с хрома, из-за раста, но чувствую, что в фф на нем ничего важного не написано.
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|2.4, Аноним (4), 20:38, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как минимум весь движок рендеринга целиком на расте написан.
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|3.34, Аноним (31), 00:07, 24/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> весь движок рендеринга целиком на расте
увы, это не так. Не так давно был баг в рендере, дак оказалось, что кишки рендера - с++, а на расте - оболочка.
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|1.5, Аноним (-), 20:40, 23/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А как же libxul.so 144.1МиБ? Похоже он с каждой новой версией Firefox прибавляет в весе примерно на один МиБ. Не много?
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|4.12, Аноним (10), 21:23, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А если через свойства файла смотреть то: "Размер на диске: 151,1 МБ (151089152 байт)"
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|4.13, Аноним (10), 21:26, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А "Размер: 151,1 МБ (151088088 байт)" Просмотр информации о файле через свойства файла показывает два размера. Размер и размер на диске.
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|6.19, Аноним (-), 22:06, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Юмор или не юмор, кому как хочется или кто как может в силу своих знаний так и понимайте. Я тебя предупредил: на этом сайте используется google-analytics. Не жалуйся потом, что заходя на этот сайт google о тебе что-то знает.
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|4.14, Аноним (10), 21:30, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Может не МиБ надо уточнять. Точно показывает программа так 144.1М.
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|5.24, Аноним (24), 23:28, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Предпологаю, что у нас у обоих если это он сам не сократил то М это МиБ.
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|2.9, Dzen Python (ok), 21:07, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А у шерстяного в поделке всего 88,2Мб! Вот как надо оптимизировать код (нет).
https://imgur.com/a/i9MGqCc
Но, с другой стороны, шутки про спор ФФ и хрома о том, кто быстрее станет операционной системой, уже и не такие шутки... И томики уэб-стандартов как-то уже устрашают...
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|3.40, НяшМяш (ok), 00:54, 24/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> кто быстрее станет операционной системой
ChromeOS и FirefoxOS/KaiOS - ну да ну да, пошли мы на...
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|1.8, Dzen Python (ok), 21:04, 23/09/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> по горячим следам устранена проблема, приводившая к установке фокуса ввода на адресную стоку после открытия нового окна,
ОЧЕНЬ важное и нужное исправление, которое не ждало следующего релиза или даже не копилось для минорного. Вероятно, через этот фокус злые Ruzki Ivan могли взломать петагон и выбрать им Флойда в президенты.
Ох уж это ИБД... Даже здесь обосновалось.
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|2.20, Аноним (20), 22:11, 23/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ОЧЕНЬ важный и нужный комментарии, которое не ждал следующей новости или даже не копился. Вероятно, вываливание продуктов жизнедеятельности на опеннет принесло очередному эксперту облегчение.
Ох уж эти анонимные эксперты... Даже здесь навалили кучи.
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|3.35, Аноним (35), 00:10, 24/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ага, завлекает народ обещаниями приватности и подменивать ссылки на свои реферальные или собирает пожертвования для сайтов, хотя владельцам этих сайтов об этом вообще ничего не известно и прочая муть.
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|2.33, Аноним (35), 00:07, 24/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это учитывая что у файрфокса по умолчанию не включен строгий режим приватности.
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|3.36, Аноним (16), 00:11, 24/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, достаточно установить checkbox 'Приватность браузера' строгая и будет как LibreWolf.
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|4.38, Аноним (16), 00:28, 24/09/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Fingerprinting resistance tests - еще пока в разработке, должны скоро доделать для строгого режима
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