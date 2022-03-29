Выпуск файлового менеджера Midnight Commander 4.8.28

2.8 , Michael Shigorin ( ok ), 11:03, 29/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Теперь откройте для себя zsh. :) Так-то mc, как и GUI, бывает вполне полезен для редких (когда соответствующие команды не то что не в истории -- не в голове) и специфических действий; изредка применяю для разбора ~/Download/, например.

3.9 , Аноним ( 6 ), 11:09, 29/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Согласен, только его скриптовать куда хуже. Чего только заморочки с массивами стоят. Чисто для терминала, да, вполне. А для разбора каталога помойки всё же сподручнее нормальный гуёвый фм опять же.

3.19 , wd ( ? ), 12:08, 29/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – в mc еще diff клевый (^x ^d)

2.10 , пох. ( ? ), 11:12, 29/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Никогда. Синдром утенка же ж. Плохой, никуда не годный клон плохой никуда не годной досовской программы (под дос были и хорошие файловые менеджеры, только это ни разу не нортон).

И на тебе - живее всех живых уже тридцать лет. Хотя казалось бы уже должны были вымереть родившиеся в досе. И главное - чего им в винде любимой не сидится?

3.11 , ryoken ( ok ), 11:14, 29/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >>под дос были и хорошие файловые менеджеры Ваши варианты, плз? Как раз ДОСокомп дома терзаю. (DN & VC уже есть)

3.20 , IRASoldier_registered ( ok ), 12:09, 29/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >под дос были и хорошие файловые менеджеры, только это ни разу не нортон И что же это были за файловые менеджеры, о Шехерезада? >чего им в винде любимой не сидится? Старая песня "не пользуйтесь Линуксом так, как вам хочется, а пользуйтесь так, как нравится мне, олдфагу", не надоело петь? Всяк свой борщ варит по-своему, не нравится - так тебя ж на обед не приглашали, вари себе и ешь свой, хоть с яблоками, хоть с черносливом, хоть со свининой, хоть с курицей, а в чужую кастрюлю не гляди.

3.21 , Аноним ( 21 ), 12:17, 29/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Синдром утенка же ж Синдром утёнка происходит только от получивших распространение программ, разве нет?

Какие ещё были популярные оболочки с текстовым интерфейсом пользователя? Я честно гуглил не один день, ничего интересного не нашел. norton desktop for dos? DOS Shell? DESQview?