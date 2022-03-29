Выпуск файлового менеджера Midnight Commander 4.8.28

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|1.1, InuYasha (??), 10:37, 29/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Даже у Scooter был трек, навеянный ситуацией, когда накатил Линукс, а mc нету...
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|3.22, Аноним (22), 12:32, 29/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так в Astra тоже. Подозреваю, что и во всех "отечественных" ОС тоже.
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|1.2, Аноним (2), 10:39, 29/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–7 +/–
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Хорошая штука из эры DOS'а, когда даже в консольных приложениях была эргономика, а не Linux-style "выкури 100500 страниц манов, чтобы разобрать в параметрах командной строки, а потом три дня методом научного тыка подбирай такие параметры, которые заработают конкретно у тебя". Но лучше бы он был больше похож на NC, как это делают в FAR. Но может быть это просто специфика Linux.
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|2.5, pfg21 (ok), 10:45, 29/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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уж давно есть линукс.форк far2l - гоняю на безгуевом сервере под ssh. Весьма отлично.
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|3.6, Аноним (6), 10:49, 29/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Зачем запускать far на сервере? Сабж-то хотя бы через fish подключается, а не на сервере запускается. Но вообще даже если забыть, что это вендузятничество, порт намного хуже.
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|4.16, pfg21 (ok), 11:53, 29/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Зачем запускать far на сервере?
для менеджмента файлов как ни странно. в фаре есть удобства которых в помине нет в мс.
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|4.17, YetAnotherOnanym (ok), 11:56, 29/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Угу. Подрихтовать скрипт или поковырять конфиг через fish, а потом в отдельной консоли зайти по ssh и в голом шелле выполнить команду.
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|4.23, Аноним (22), 12:35, 29/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А какой смысл гонять трафик через FISH к себе и обратно, чтобы скопировать файлы из одного места на сервере в другое?
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|1.4, Аноним (6), 10:43, 29/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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Когда они перестанут хардкодить программы, которыми открываются файлы? Как насчёт перестать засирать баш_хистори? Самая бесполезная и вредная программа, что ни говорите. Одним из лучших решений в моей жизни было разобраться с башем и coreutils, скорость и эффективность работы ощутимо возросли.
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|2.8, Michael Shigorin (ok), 11:03, 29/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Теперь откройте для себя zsh. :)
Так-то mc, как и GUI, бывает вполне полезен для редких (когда соответствующие команды не то что не в истории -- не в голове) и специфических действий; изредка применяю для разбора ~/Download/, например.
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|3.9, Аноним (6), 11:09, 29/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Согласен, только его скриптовать куда хуже. Чего только заморочки с массивами стоят. Чисто для терминала, да, вполне. А для разбора каталога помойки всё же сподручнее нормальный гуёвый фм опять же.
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|2.10, пох. (?), 11:12, 29/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Никогда. Синдром утенка же ж. Плохой, никуда не годный клон плохой никуда не годной досовской программы (под дос были и хорошие файловые менеджеры, только это ни разу не нортон).
И на тебе - живее всех живых уже тридцать лет.
Хотя казалось бы уже должны были вымереть родившиеся в досе.
И главное - чего им в винде любимой не сидится?
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|3.11, ryoken (ok), 11:14, 29/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>под дос были и хорошие файловые менеджеры
Ваши варианты, плз? Как раз ДОСокомп дома терзаю. (DN & VC уже есть)
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|3.20, IRASoldier_registered (ok), 12:09, 29/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>под дос были и хорошие файловые менеджеры, только это ни разу не нортон
И что же это были за файловые менеджеры, о Шехерезада?
>чего им в винде любимой не сидится?
Старая песня "не пользуйтесь Линуксом так, как вам хочется, а пользуйтесь так, как нравится мне, олдфагу", не надоело петь? Всяк свой борщ варит по-своему, не нравится - так тебя ж на обед не приглашали, вари себе и ешь свой, хоть с яблоками, хоть с черносливом, хоть со свининой, хоть с курицей, а в чужую кастрюлю не гляди.
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|3.21, Аноним (21), 12:17, 29/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Синдром утенка же ж
Синдром утёнка происходит только от получивших распространение программ, разве нет?
Какие ещё были популярные оболочки с текстовым интерфейсом пользователя? Я честно гуглил не один день, ничего интересного не нашел. norton desktop for dos? DOS Shell? DESQview?
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|1.12, Аноним (13), 11:23, 29/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Больше всего мне нравится киллерфича, когда копируешь/переносишь большие объёмы куда-нибудь, и случайно задел клавиатуру, чтобы нажалась кнопка. Так там есть выбор "удалить" или "сохранить", но нет варианта "просто продолжить копирование". И ты удаляешь этот файл, чтобы не сохранять обрубок, а потом, когда всё докопируется, тебе надо вспомнить, что и куда ты тогда недокопировал.
Это моя любимая фича в mc, часто ей пользуюсь.
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|2.15, Аноним (15), 11:41, 29/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Больше всего мне нравится киллерфича, когда копируешь/переносишь большие объёмы куда-нибудь,
> и случайно задел клавиатуру, чтобы нажалась кнопка. Так там есть выбор
> "удалить" или "сохранить", но нет варианта "просто продолжить копирование". И ты
> удаляешь этот файл, чтобы не сохранять обрубок, а потом, когда всё
> докопируется, тебе надо вспомнить, что и куда ты тогда недокопировал.
> Это моя любимая фича в mc, часто ей пользуюсь.
Видишь, ли брат мой аноним, от того, что такие как мы будем гундеть на разных форумах вместо того, чтобы зарепортить баг или фичреквест, ничего не изменится. Связь с /dev/astral есть не у каждого.
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|1.14, Аноним (14), 11:30, 29/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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"Устранена проблема с замедлением работы при переносе большого числа файлов"
Мульён лет ждал
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