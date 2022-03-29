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Выпуск файлового менеджера Midnight Commander 4.8.28

29.03.2022 10:29

После семи месяцев разработки опубликован выпуск консольного файлового менеджера Midnight Commander 4.8.28, распространяемого в исходных текстах под лицензией GPLv3+.

Список основных изменений:

  • Удалена встроенная поддержка протокола SMB, реализация которого сильно устарела, была неполноценной и имела проблемы с безопасностью.
  • Во встроенном редакторе реализована подсветка синтаксиса для ​файлов Ngspice/SPICE и DOT/Graphviz.
  • Во встроенном просмотрщике mcview добавлена поддержка макросов подстановки файлов и каталогов, определённых в файле mc.ect.
  • В панелях добавлена подсветка имён файлов в форматах avif, jp2, jxl, heic, heif, psb, psd и Markdown.
  • Устранена проблема с замедлением работы при переносе большого числа файлов.


  1. Главная ссылка к новости (https://mail.gnome.org/archive...)
  2. OpenNews: Выпуск файлового менеджера Midnight Commander 4.8.27
  3. OpenNews: Выпуск файлового менеджера Double Commander 1.0.0
  4. OpenNews: Доступна бета-версия порта файлового менеджера Far для Linux, BSD и macOS
  5. OpenNews: Выпуск файлового менеджера GNOME Commander 1.14
  6. OpenNews: Доступен консольный файловый менеджер nnn 4.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56930-mc
Ключевые слова: mc
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Обсуждение (22) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, InuYasha (??), 10:37, 29/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Даже у Scooter был трек, навеянный ситуацией, когда накатил Линукс, а mc нету...
     
     
  • 2.3, ФФФ (?), 10:41, 29/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дай заценить)
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 11:03, 29/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    THIS https://www.youtube.com/watch?v=QCG79YyAmRk
     
  • 2.13, Аноним (13), 11:24, 29/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    За что Альт люблю, там mc по умолчанию ставится.
     
     
  • 3.22, Аноним (22), 12:32, 29/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так в Astra тоже. Подозреваю, что и во всех "отечественных" ОС тоже.
     

  • 1.2, Аноним (2), 10:39, 29/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    Хорошая штука из эры DOS'а, когда даже в консольных приложениях была эргономика, а не Linux-style "выкури 100500 страниц манов, чтобы разобрать в параметрах командной строки, а потом три дня методом научного тыка подбирай такие параметры, которые заработают конкретно у тебя". Но лучше бы он был больше похож на NC, как это делают в FAR. Но может быть это просто специфика Linux.
     
     
  • 2.5, pfg21 (ok), 10:45, 29/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    уж давно есть линукс.форк far2l - гоняю на безгуевом сервере под ssh. Весьма отлично.
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 10:49, 29/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Зачем запускать far на сервере? Сабж-то хотя бы через fish подключается, а не на сервере запускается. Но вообще даже если забыть, что это вендузятничество, порт намного хуже.
     
     
  • 4.16, pfg21 (ok), 11:53, 29/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Зачем запускать far на сервере?

    для менеджмента файлов как ни странно. в фаре есть удобства которых в помине нет в мс.

     
  • 4.17, YetAnotherOnanym (ok), 11:56, 29/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Угу. Подрихтовать скрипт или поковырять конфиг через fish, а потом в отдельной консоли зайти по ssh и в голом шелле выполнить команду.
     
  • 4.23, Аноним (22), 12:35, 29/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А какой смысл гонять трафик через FISH к себе и обратно, чтобы скопировать файлы из одного места на сервере в другое?
     

  • 1.4, Аноним (6), 10:43, 29/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Когда они перестанут хардкодить программы, которыми открываются файлы? Как насчёт перестать засирать баш_хистори? Самая бесполезная и вредная программа, что ни говорите. Одним из лучших решений в моей жизни было разобраться с башем и coreutils, скорость и эффективность работы ощутимо возросли.
     
     
  • 2.8, Michael Shigorin (ok), 11:03, 29/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Теперь откройте для себя zsh. :)

    Так-то mc, как и GUI, бывает вполне полезен для редких (когда соответствующие команды не то что не в истории -- не в голове) и специфических действий; изредка применяю для разбора ~/Download/, например.

     
     
  • 3.9, Аноним (6), 11:09, 29/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Согласен, только его скриптовать куда хуже. Чего только заморочки с массивами стоят. Чисто для терминала, да, вполне. А для разбора каталога помойки всё же сподручнее нормальный гуёвый фм опять же.
     
  • 3.19, wd (?), 12:08, 29/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в mc еще diff клевый (^x ^d)
     
  • 2.10, пох. (?), 11:12, 29/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Никогда. Синдром утенка же ж. Плохой, никуда не годный клон плохой никуда не годной досовской программы (под дос были и хорошие файловые менеджеры, только это ни разу не нортон).
    И на тебе - живее всех живых уже тридцать лет.

    Хотя казалось бы уже должны были вымереть родившиеся в досе.

    И главное - чего им в винде любимой не сидится?

     
     
  • 3.11, ryoken (ok), 11:14, 29/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>под дос были и хорошие файловые менеджеры

    Ваши варианты, плз? Как раз ДОСокомп дома терзаю. (DN & VC уже есть)

     
  • 3.20, IRASoldier_registered (ok), 12:09, 29/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >под дос были и хорошие файловые менеджеры, только это ни разу не нортон

    И что же это были за файловые менеджеры, о Шехерезада?

    >чего им в винде любимой не сидится?

    Старая песня "не пользуйтесь Линуксом так, как вам хочется, а пользуйтесь так, как нравится мне, олдфагу", не надоело петь? Всяк свой борщ варит по-своему, не нравится - так тебя ж на обед не приглашали, вари себе и ешь свой, хоть с яблоками, хоть с черносливом, хоть со свининой, хоть с курицей, а в чужую кастрюлю не гляди.

     
  • 3.21, Аноним (21), 12:17, 29/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Синдром утенка же ж

    Синдром утёнка происходит только от получивших распространение программ, разве нет?
    Какие ещё были популярные оболочки с текстовым интерфейсом пользователя? Я честно гуглил не один день, ничего интересного не нашел. norton desktop for dos? DOS Shell? DESQview?

     

  • 1.12, Аноним (13), 11:23, 29/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Больше всего мне нравится киллерфича, когда копируешь/переносишь большие объёмы куда-нибудь, и случайно задел клавиатуру, чтобы нажалась кнопка. Так там есть выбор "удалить" или "сохранить", но нет варианта "просто продолжить копирование". И ты удаляешь этот файл, чтобы не сохранять обрубок, а потом, когда всё докопируется, тебе надо вспомнить, что и куда ты тогда недокопировал.

    Это моя любимая фича в mc, часто ей пользуюсь.

     
     
  • 2.15, Аноним (15), 11:41, 29/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Больше всего мне нравится киллерфича, когда копируешь/переносишь большие объёмы куда-нибудь,
    > и случайно задел клавиатуру, чтобы нажалась кнопка. Так там есть выбор
    > "удалить" или "сохранить", но нет варианта "просто продолжить копирование". И ты
    > удаляешь этот файл, чтобы не сохранять обрубок, а потом, когда всё
    > докопируется, тебе надо вспомнить, что и куда ты тогда недокопировал.
    > Это моя любимая фича в mc, часто ей пользуюсь.

    Видишь, ли брат мой аноним, от того, что такие как мы будем гундеть на разных форумах вместо того, чтобы зарепортить баг или фичреквест, ничего не изменится. Связь с /dev/astral есть не у каждого.

     

  • 1.14, Аноним (14), 11:30, 29/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Устранена проблема с замедлением работы при переносе большого числа файлов"

    Мульён лет ждал

     
     
  • 2.18, васёк (?), 12:07, 29/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ну и заслал бы сам коммит - или ты "эксперт опеннета"?
     
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