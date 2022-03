Выпуск файлового менеджера Midnight Commander 4.8.28

2.5 , pfg21 ( ok ), 10:45, 29/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – уж давно есть линукс.форк far2l - гоняю на безгуевом сервере под ssh. Весьма отлично.

Зачем запускать far на сервере? Сабж-то хотя бы через fish подключается, а не на сервере запускается. Но вообще даже если забыть, что это вендузятничество, порт намного хуже.

> Зачем запускать far на сервере? для менеджмента файлов как ни странно. в фаре есть удобства которых в помине нет в мс.

Угу. Подрихтовать скрипт или поковырять конфиг через fish, а потом в отдельной консоли зайти по ssh и в голом шелле выполнить команду.

А какой смысл гонять трафик через FISH к себе и обратно, чтобы скопировать файлы из одного места на сервере в другое?