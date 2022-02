Опубликован выпуск пакетного фильтра nftables 1.0.2, унифицирующего интерфейсы фильтрации пакетов для IPv4, IPv6, ARP и сетевых мостов (нацелен на замену iptables, ip6table, arptables и ebtables). Необходимые для работы выпуска nftables 1.0.2 изменения включены в состав ядра Linux 5.17-rc. В пакет nftables входят компоненты пакетного фильтра, работающие в пространстве пользователя, в то время как на уровне ядра работу обеспечивает подсистема nf_tables, входящая в состав ядра Linux начиная с выпуска 3.13. На уровне ядра предоставляется лишь общий интерфейс, не зависящий от конкретного протокола и предоставляющий базовые функции извлечения данных из пакетов, выполнения операций с данными и управления потоком. Непосредственно правила фильтрации и специфичные для протоколов обработчики компилируются в байткод в пространстве пользователя, после чего данный байткод загружается в ядро при помощи интерфейса Netlink и выполняется в ядре в специальной виртуальной машине, напоминающей BPF (Berkeley Packet Filters). Подобный подход позволяет значительно сократить размер кода фильтрации, работающего на уровне ядра и вынести все функции разбора правил и логики работы с протоколами в пространство пользователя. Основные новшества: Добавлен режим оптимизации правил, включаемый при помощи новой опции "-o" ("--optimize"), которую можно комбинировать с опцией "--check" для проверки и оптимизации изменений в файле с набором правил без его фактической загрузки. Оптимизация позволяет объединять похожие правила, например, правила: meta iifname eth1 ip saddr 1.1.1.1 ip daddr 2.2.2.3 accept meta iifname eth1 ip saddr 1.1.1.2 ip daddr 2.2.2.5 accept ip saddr 1.1.1.1 ip daddr 2.2.2.2 accept ip saddr 2.2.2.2 ip daddr 3.3.3.3 drop будут объединены в meta iifname . ip saddr . ip daddr { eth1 . 1.1.1.1 . 2.2.2.3, eth1 . 1.1.1.2 . 2.2.2.5 } accept ip saddr . ip daddr vmap { 1.1.1.1 . 2.2.2.2 : accept, 2.2.2.2 . 3.3.3.3 : drop } Пример использования: # nft -c -o -f ruleset.test Merging: ruleset.nft:16:3-37: ip daddr 192.168.0.1 counter accept ruleset.nft:17:3-37: ip daddr 192.168.0.2 counter accept ruleset.nft:18:3-37: ip daddr 192.168.0.3 counter accept into: ip daddr { 192.168.0.1, 192.168.0.2, 192.168.0.3 } counter packets 0 bytes 0 accept

В set-списках реализована возможность указания ip- и tcp-опций, а также chunk-ов sctp: set s5 { typeof ip option ra value elements = { 1, 1024 } } set s7 { typeof sctp chunk init num-inbound-streams elements = { 1, 4 } } chain c5 { ip option ra value @s5 accept } chain c7 { sctp chunk init num-inbound-streams @s7 accept }

Добавлена поддержка TCP-опций fastopen, md5sig и mptcp.

Добавлена поддержка использования в сопоставлениях подтипа mp-tcp: tcp option mptcp subtype 1

Улучшен код фильтрации, работающий на стороне ядра.

Для flowtable реализована полная поддержка формата JSON.

Предоставлена возможность использования действия "reject" в операциях сопоставления Ethernet-кадров. ether saddr aa:bb:cc:dd:ee:ff ip daddr 192.168.0.1 reject