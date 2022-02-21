Выпуск пакетного фильтра nftables 1.0.2

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|1.1, InuYasha (??), 23:38, 21/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не, забавно, конечно, а может, и удобно. Но каждый раз когда начинают сыпать сахар в синтаксис, возникает ситуация, когда одно и то же можно сделать 10ю способами. И всё.
Не понял немного про точки, но вообще, если правил не тысячи, "до оптимизации" было читать в столбик проще. IMHO, конечно.
meta iifname . ip saddr . ip daddr { eth1 . 1.1.1.1 . 2.2.2.3, eth1 .
1.1.1.2 . 2.2.2.5 } accept
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|2.4, Аноним (4), 00:04, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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нам -Н -Е --надо --сахара
команда --должна --напоминать --шашлык
настоящее -Б людо --для "суровых мужиков"
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|1.5, Ан (??), 01:10, 22/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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R
К сожалению, ничего лучше pf в мире брандмауэров до сих пор не придумано.
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|2.10, Azudim (??), 02:16, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я вот тоже все поглядываю на замены, но что то не вижу альтернатив..
Вот где еще можно сделать читабельный конфиг, когда у тебя на хосте 2 внешних интерфейса, 5 локальных сетей, 5-6 инстансов OpenPVN со своими ифейсами + MPD который 50 PPPoE сессий поднимает, тонна пробросов на разные сервисы внутри и т.д.. ?
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|1.6, Аноним (6), 01:15, 22/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Какой-то ад, по-моему. Пфом по функционалу оно не стало. А синтаксис для среднестатистического админа нетривиален. Вопрос знатокам: а зачем? Это под гуй тулзы делалось, чтоб для погроммистов мышкой писать окошки админам мышкой?
Пипитаблес звезд с неба не хватал, но был понятен и прозрачен. А для админа который без знаний погроммирования это важно.
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|2.8, Аноним (8), 01:37, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я тут с дебиана 9 на 11 переводил VDSку, так и не разобрался, даже по статьям свежим не работает. В итоге через прослойку iptables сделал. Целый язык-фреймворк придумали. А надо было срочно перейти, т.к. я в команде chmod перед слешем точку не поставил.
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|3.9, mumu (ok), 01:49, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Через прослойку вполне нормальный подход. Все знакомые так делали. Импорт, экспорт, потом немного править руками (define-ы те же). Всё работает как часы.
Нет ни одной причины что-то там писать с нуля, кроме академической.
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|4.11, Аноним (6), 02:48, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зная о том как пишутся костыли гхм прослойки и прочие трансляторы, я бы переписал с 0. Так спокойнее.
Зы. Посоны, война по ходу началась. Всем соболезную.
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