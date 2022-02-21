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Выпуск пакетного фильтра nftables 1.0.2

21.02.2022 23:15

Опубликован выпуск пакетного фильтра nftables 1.0.2, унифицирующего интерфейсы фильтрации пакетов для IPv4, IPv6, ARP и сетевых мостов (нацелен на замену iptables, ip6table, arptables и ebtables). Необходимые для работы выпуска nftables 1.0.2 изменения включены в состав ядра Linux 5.17-rc.

В пакет nftables входят компоненты пакетного фильтра, работающие в пространстве пользователя, в то время как на уровне ядра работу обеспечивает подсистема nf_tables, входящая в состав ядра Linux начиная с выпуска 3.13. На уровне ядра предоставляется лишь общий интерфейс, не зависящий от конкретного протокола и предоставляющий базовые функции извлечения данных из пакетов, выполнения операций с данными и управления потоком.

Непосредственно правила фильтрации и специфичные для протоколов обработчики компилируются в байткод в пространстве пользователя, после чего данный байткод загружается в ядро при помощи интерфейса Netlink и выполняется в ядре в специальной виртуальной машине, напоминающей BPF (Berkeley Packet Filters). Подобный подход позволяет значительно сократить размер кода фильтрации, работающего на уровне ядра и вынести все функции разбора правил и логики работы с протоколами в пространство пользователя.

Основные новшества:

  • Добавлен режим оптимизации правил, включаемый при помощи новой опции "-o" ("--optimize"), которую можно комбинировать с опцией "--check" для проверки и оптимизации изменений в файле с набором правил без его фактической загрузки. Оптимизация позволяет объединять похожие правила, например, правила: 
    
      meta iifname eth1 ip saddr 1.1.1.1 ip daddr 2.2.2.3 accept
      meta iifname eth1 ip saddr 1.1.1.2 ip daddr 2.2.2.5 accept
      ip saddr 1.1.1.1 ip daddr 2.2.2.2 accept
      ip saddr 2.2.2.2 ip daddr 3.3.3.3 drop

    будут объединены в 

    
      meta iifname . ip saddr . ip daddr { eth1 . 1.1.1.1 . 2.2.2.3, eth1 . 
1.1.1.2 . 2.2.2.5 } accept
      ip saddr . ip daddr vmap { 1.1.1.1 . 2.2.2.2 : accept, 2.2.2.2 . 3.3.3.3 
: drop }

    Пример использования: 

    
   # nft -c -o -f ruleset.test
   Merging:
     ruleset.nft:16:3-37:  ip daddr 192.168.0.1 counter accept
     ruleset.nft:17:3-37:  ip daddr 192.168.0.2 counter accept
     ruleset.nft:18:3-37:  ip daddr 192.168.0.3 counter accept
   into:
     ip daddr { 192.168.0.1, 192.168.0.2, 192.168.0.3 } counter packets 0 bytes 0 accept
  • В set-списках реализована возможность указания ip- и tcp-опций, а также chunk-ов sctp: 
    
        set s5 {
               typeof ip option ra value
               elements = { 1, 1024 }
        }

        set s7 {
               typeof sctp chunk init num-inbound-streams
               elements = { 1, 4 }
        }

        chain c5 {
               ip option ra value @s5 accept
        }

        chain c7 {
               sctp chunk init num-inbound-streams @s7 accept
        }
  • Добавлена поддержка TCP-опций fastopen, md5sig и mptcp.
  • Добавлена поддержка использования в сопоставлениях подтипа mp-tcp: 
    
        tcp option mptcp subtype 1
  • Улучшен код фильтрации, работающий на стороне ядра.
  • Для flowtable реализована полная поддержка формата JSON.
  • Предоставлена возможность использования действия "reject" в операциях сопоставления Ethernet-кадров. 
    
        ether saddr aa:bb:cc:dd:ee:ff ip daddr 192.168.0.1 reject


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/n...)
  2. OpenNews: Выпуск пакетного фильтра nftables 1.0.1
  3. OpenNews: Выпуск пакетного фильтра nftables 1.0.0
  4. OpenNews: Оптимизация Linux для обработки 1.2 млн JSON-запросов в секунду
  5. OpenNews: Уязвимость в подсистеме ядра Linux Netfilter
  6. OpenNews: Разработчики Netfilter отстояли коллективное принятие решений при нарушении GPL
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56739-nftables
Ключевые слова: nftables, netfilter
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Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, InuYasha (??), 23:38, 21/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не, забавно, конечно, а может, и удобно. Но каждый раз когда начинают сыпать сахар в синтаксис, возникает ситуация, когда одно и то же можно сделать 10ю способами. И всё.

    Не понял немного про точки, но вообще, если правил не тысячи, "до оптимизации" было читать в столбик проще. IMHO, конечно.
          meta iifname . ip saddr . ip daddr { eth1 . 1.1.1.1 . 2.2.2.3, eth1 .
    1.1.1.2 . 2.2.2.5 } accept

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 00:04, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    нам -Н -Е --надо --сахара
    команда --должна --напоминать --шашлык
    настоящее -Б людо --для "суровых мужиков"
     
     
  • 3.7, YetAnotherOnanym (ok), 01:21, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отсыпь.
     

  • 1.2, Аноним (2), 23:40, 21/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А ICMP и IGMP не фильтрует что ли?
     
     
  • 2.3, llolik (ok), 23:45, 21/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фильтрует. Но для примера лучше самые попсовые.
     

  • 1.5, Ан (??), 01:10, 22/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    R
    К сожалению, ничего лучше pf в мире брандмауэров до сих пор не придумано.
     
     
  • 2.10, Azudim (??), 02:16, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я вот тоже все поглядываю на замены, но что то не вижу альтернатив..

    Вот где еще можно сделать читабельный конфиг, когда у тебя на хосте 2 внешних интерфейса, 5 локальных сетей, 5-6 инстансов OpenPVN со своими ифейсами + MPD который 50 PPPoE сессий поднимает, тонна пробросов на разные сервисы внутри и т.д.. ?

     

  • 1.6, Аноним (6), 01:15, 22/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Какой-то ад, по-моему. Пфом по функционалу оно не стало. А синтаксис для среднестатистического админа нетривиален. Вопрос знатокам: а зачем? Это под гуй тулзы делалось, чтоб для погроммистов мышкой писать окошки админам мышкой?

    Пипитаблес звезд с неба не хватал, но был понятен и прозрачен. А для админа который без знаний погроммирования это важно.

     
     
  • 2.8, Аноним (8), 01:37, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я тут с дебиана 9 на 11 переводил VDSку, так и не разобрался, даже по статьям свежим не работает. В итоге через прослойку iptables сделал. Целый язык-фреймворк придумали. А надо было срочно перейти, т.к. я в команде chmod перед слешем точку не поставил.
     
     
  • 3.9, mumu (ok), 01:49, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Через прослойку вполне нормальный подход. Все знакомые так делали. Импорт, экспорт, потом немного править руками (define-ы те же). Всё работает как часы.
    Нет ни одной причины что-то там писать с нуля, кроме академической.
     
     
  • 4.11, Аноним (6), 02:48, 22/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зная о том как пишутся костыли гхм прослойки и прочие трансляторы, я бы переписал с 0. Так спокойнее.

    Зы. Посоны, война по ходу началась. Всем соболезную.

     
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