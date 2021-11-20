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Выпуск пакетного фильтра nftables 1.0.1

20.11.2021 12:23

Опубликован выпуск пакетного фильтра nftables 1.0.1, унифицирующего интерфейсы фильтрации пакетов для IPv4, IPv6, ARP и сетевых мостов (нацелен на замену iptables, ip6table, arptables и ebtables). Необходимые для работы выпуска nftables 1.0.1 изменения включены в состав ядра Linux 5.16-rc1.

В пакет nftables входят компоненты пакетного фильтра, работающие в пространстве пользователя, в то время как на уровне ядра работу обеспечивает подсистема nf_tables, входящая в состав ядра Linux начиная с выпуска 3.13. На уровне ядра предоставляется лишь общий интерфейс, не зависящий от конкретного протокола и предоставляющий базовые функции извлечения данных из пакетов, выполнения операций с данными и управления потоком.

Непосредственно правила фильтрации и специфичные для протоколов обработчики компилируются в байткод в пространстве пользователя, после чего данный байткод загружается в ядро при помощи интерфейса Netlink и выполняется в ядре в специальной виртуальной машине, напоминающей BPF (Berkeley Packet Filters). Подобный подход позволяет значительно сократить размер кода фильтрации, работающего на уровне ядра и вынести все функции разбора правил и логики работы с протоколами в пространство пользователя.

Основные новшества:

  • Сокращено потребление памяти при загрузке больших set- и map-списков.
  • Ускорена перезагрузка set- и map-списков.
  • Ускорен вывод избранных таблиц и цепочек в больших наборах правил. Например, время выполнения команды "nft list ruleset" для вывода набора правил, насчитывающего 100 тысяч строк, составляет 3.049 секунды, а при выводе только таблиц nat и filter ("nft list table nat", "nft list table filter") сокращается до 1.969 и 0.697 секунд.
  • Ускорено выполнение запросов с опцией "--terse" при обработке правил с большими set- и map-списками.
  • Предоставлена возможность фильтрации трафика из цепочки "egress", обрабатываемой на том же уровне, что egress-обработчик в цепочке netdev (hook egress), т.е. на стадии когда драйвер получает пакет от сетевого стека ядра. 
    
  table netdev filter {
        chain egress {
                type filter hook egress devices = { eth0, eth1 } priority 0;
                meta priority set ip saddr map { 192.168.10.2 : abcd:2, 
192.168.10.3 : abcd:3 }
        }
  }
  • Разрешено сопоставление и изменение байтов в заголовке и содержимом пакета по заданному смещению. 
    
  # nft add rule x y @ih,32,32 0x14000000 counter
  # nft add rule x y @ih,32,32 set 0x14000000 counter


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/n...)
  2. OpenNews: Выпуск пакетного фильтра nftables 1.0.0
  3. OpenNews: Выпуск firewalld 1.0
  4. OpenNews: Для ядра Linux предложен новый пакетный фильтр bpfilter
  5. OpenNews: Разработчики Netfilter официально объявили инструментарий iptables устаревшим
  6. OpenNews: Релиз iptables 1.8.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56192-nftables
Ключевые слова: nftables, netfilter
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Обсуждение (5) RSS
  • 1.1, А где же каменты (?), 12:32, 20/11/2021 [ответить]  
    		• +/
    Какие преимущества перед openbsd pf?
     
     
  • 2.2, Stanislav (??), 12:35, 20/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Есть на значительно бОльшем числе реальных серверов, выставленных голой жопой в инет для зарабатывания денег.
     
  • 2.8, Аноним (8), 13:32, 20/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Из коробки в ванилле.
     

  • 1.7, Аноним (7), 13:22, 20/11/2021 [ответить]  
    		• +/
    Все ещё её научили его отрабатывать нормальными кодами ошибки на не определённые ситуации.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 13:41, 20/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Patches are WELCOME.

    // b.

     

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