В РФ намерены создать национальный репозиторий и открыть код программ, принадлежащих государству

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|2.124, john_erohin (?), 22:00, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
ходят слухи, что госуслуги - это битрикс.
"наш" или "не наш" - какая разница, моего там ничего нет.
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|1.2, Ivan_83 (ok), 19:00, 10/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Ждём массовых смертей проффесиональных разработчиков от переизбытка фейспалмов после запуска проекта.
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|3.27, Ivan_83 (ok), 19:41, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Видел я эти проекты и этих разработчиков, из всяких КБ и прочих НИИ.
Люди по 30-40 лет варятся в собственном соку, там не только самобытное скрепное форматирование кода, там и сам код настолько скрепный что его читать невозможно.
По крайней мере это одна из крайностей которую я видел ни раз.
Другая крайность - чтобы всё было как в гитхубе у белых людей что то не встречалась или не запомнилась :)
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|4.33, Михрютка (ok), 19:47, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
> Другая крайность - чтобы всё было как в гитхубе у белых людей
> что то не встречалась или не запомнилась :)
так гитхаб там небось первым отделом заблокирован. вместе с остальными похабами.
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|5.165, Ivan_83 (ok), 23:09, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это такая себе отмаза, поскольку мало связано.
С одной стороны такие люди идут из мест где ничего не блокируются тоже, с другой там где блокируется - никто не запрещает дома хотя бы читать.
|
|4.70, Аноним (70), 20:35, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Видел я эти проекты и этих разработчиков, из всяких КБ и прочих НИИ.
Гляньте код CalculiX, среди CAE-программ -- одна из немногих более-менее работоспособных, но если глянуть код, то у людей, которые до этого смотрели в код ядра Linux или прог NetBSD, глаза вытекут. Там суровый тевтонский код настолько, что индусский и китайский код нервно курят в сторонке. Буфер там называется по-немецки Puffer, а сишный код перемешан с Фортраном.
|
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|
|5.109, Михрютка (ok), 21:25, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
скажи спасибо, что ети горячие бельгийские парни по-немецки переменные именовали, а не по-французски.
а то у тебя вместо Puffer везде tampon стоял бы.
|
|5.178, Ivan_83 (ok), 23:48, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это тоже самое проявление о котором я говорил :)
На самом деле даже в относительно живых и популярных проектах есть ещё немало тёмных закоулков с жутким легаси, до которого руки не доходят.
А какие то даже популярные проекты так и вообще берутся переписывать ибо то что там есть может суппортить автор и два его приятеля-собутыльника, кажется с чем то из области PGP такое было не так давно тут в новостях.
|
|4.159, freehck (ok), 22:43, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Другая крайность - чтобы всё было как в гитхубе у белых людей
Иван, да полно Вам. На гитхабе дерьма тоже вдоволь. =)
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|5.166, Ivan_83 (ok), 23:14, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Разумеется тоже, но всё что хоть как то востребованно - хоть как то причёсывается, да и вообще среда располагает к росту.
У гитхуба там в полтора клика настраиваются всякие пайплайны для анализа кода, сборки и прочих всяких автоматических извращений, которые сами всё отсмотрят и тебе скажут что где и как поправить.
Я так свой проект на PHP вытягивал из какакода до хоть как то приемлемого, и о чудо - он в PHP8 заработал без правок.
И сишный код удобно когда сразу с коммита собирается и в линухе и на маке и ещё гденить/другим компилятором.
Вот это всё - я просто мимо проходил и за пол дня по и картинкам настроил, а если копатся там ещё куча интересных инструментов есть, бесплатных для пет проектов.
|
|3.32, Michael Shigorin (ok), 19:47, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
|
Да чего ждать -- сперва бы словарь в руки и выучиться правописанию слова "профессиональный". Не Вам. :)
|
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|4.141, Рот закрой (?), 22:22, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Граммар-наци мамкино подтянулось. Убойный аргумент уровня последних парт 5-б класса. Что ещё ожидать от тупого очкарика, паразитирующего на "тамошнем" Линуксе.
|
|4.157, Kuromi (ok), 22:37, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Обычно к правописанию придираются когда по существу сказать уже нечего.
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|5.163, Михрютка (ok), 23:04, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Обычно к правописанию придираются когда по существу сказать уже нечего.
та валите уже прямо в лоб: "Правописание - последнее прибежище негодяя"
чтобы нас грамотеев опричниковъ изничтожить тщательно.
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|5.175, Named (?), 23:38, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> А зачем учить ненужно язык?
Ты на нём разговариваешь. И гораздо лучше, чем на любом другом. В противном случае, не стал бы тут отписываться.
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|6.176, Ivan_83 (ok), 23:42, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Это не отвечает на вопрос: зачем мне его учить? Что я от этого получу?
|
|1.3, заминированный тапок (ok), 19:01, 10/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Технологическая нейтральность - лицензия не должна быть связана с какой-либо отдельной технологией или стилем интерфейса.
в смысле?
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|2.16, НеНимб (?), 19:21, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Думали, наверное, про популярную ОС, но звучит как даже отсуствие связи с языком программирования и использованием дисплея.
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|3.35, заминированный тапок (ok), 19:48, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Думали, наверное, про популярную ОС, но звучит как даже отсуствие связи с
> языком программирования и использованием дисплея.
ну так-то да
такой тип лицензии у яблочных продуктов, например
|
|2.37, Аноним (37), 19:49, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Пример технологической НЕ нейтральности:
* Производить компиляцию/трансляцию/интерпретацию разрешено только с использованием программного обеспечения, которое изначально было для этого использовано для данного исходного кода
Такое не должно быть в лицензии.
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|3.40, заминированный тапок (ok), 19:52, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Пример технологической НЕ нейтральности:
> * Производить компиляцию/трансляцию/интерпретацию разрешено только с использованием
> программного обеспечения, которое изначально было для этого использовано для данного исходного
> кода
> Такое не должно быть в лицензии.
а ну когда это лицензия такое предписывает, а не техническое требование - тогда да, так быть не должно
так понятнее
|
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|4.49, Аноним (37), 19:57, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Перечитай еще раз, требования к лицензии быть технологически нейтральной запрещает вендор локать исходники. Например нельзя будет лицензией запретить(!) собирать софт с использованием clang. Или наоборот разрешать запускать python скрипты только(!) определенной реализацией.
Всё нормально с этим пунктом
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|5.50, Аноним (37), 19:58, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Пока писал ответ, ты уже успел поменять свой, ну главное разобрались :)
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|5.82, заминированный тапок (ok), 20:46, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Перечитай еще раз, требования к лицензии быть технологически нейтральной запрещает вендор
> локать исходники. Например нельзя будет лицензией запретить(!) собирать софт с использованием
> clang. Или наоборот разрешать запускать python скрипты только(!) определенной реализацией.
> Всё нормально с этим пунктом
я так и сказал
|
|5.104, Аноним (104), 21:11, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Или наоборот разрешать запускать python скрипты только(!) определенной реализацией.
А потом выясняется что не взлетает, ибо написаны они, к примеру, на питоне 2.7 а у тебя 3.10
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|3.55, Аноним (55), 20:06, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В лицензии не должно. А в аннотации обязательно. Нас к этому, например, Qt приучил и прочие glibc? не говоря уже об Xcode. И систему тестов неплохо предусмотреть, а для математического ПО обязательно.
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|4.62, Аноним (37), 20:16, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это как в Пиратах Карибского Моря - "Пиратский кодекс - это свод правил, а не жестких законов"
Вот и тут также, аннотация - это кодекс, выполнять очень необходимо, но если сильно надо то можно и забить. А вот лицензия в данном случае - жесткий закон.
Если в лицензии напишут - "Использовать только эту библиотеку для тестов", то ты, как простой юзер - ничего по закону уже сделать не сможешь, библиотеку без костылей и нарушения лицензии не сменить. С аннотациями в этом плане проще
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|5.96, keydon (ok), 20:56, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Опять эти игры в лицензии, авторство, законность и прочую надуманную чушь.
Киньте в меня булыжником кто уже отжал яхту у корпораций за нарушение лицензии, и принесите мне пиво кто потратил целый день разбираясь в нюансах лицензии или переизобретая отличный софт под другой лицензией.
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|3.56, Аноним (55), 20:08, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так-то в реестре отечественного ПО есть продукты, которые работают только по Widows.
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|4.103, Аноним (103), 21:10, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> есть продукты, которые работают только по Windows.
В Бауманке уже не рабатают
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|5.182, Аноним (182), 00:06, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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МФТИ тоже в список внесли, потом ZOOM запретили....
Но пусть дальше молятся на западную проприетарщину
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|1.5, макпыф (ok), 19:03, 10/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> планируется провести с 1 мая 2022 года по 30 апреля 2024 года
А после 30 апреля 2024 года все закроют?
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|3.57, Аноним (55), 20:10, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Дежавю. Где минздравовский реестр? Уже и не вспоминают о ТМИС, например.
|
|2.156, Kuromi (ok), 22:36, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Так пройдут выборы очередные и настанет Новая Эпоха. Неактуально будет уже просто.
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|1.6, Аноним (6), 19:05, 10/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Вообще-то, если считать код программы документацией, то по закону государственные документы должны быть доступны как общественное достояние.
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|2.9, макпыф (ok), 19:08, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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даже если они - "общественное достояние", ни что не обязывает их публиковать
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|2.36, Michael Shigorin (ok), 19:49, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> если считать код программы документацией
...то это не делает документацию кодом программы.
Если айтишнику логика вообще-то необходима,
это не значит, что она у него врождённая.
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|3.54, Аноним (6), 20:06, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это было сказано к тому, чтобы не изобретать "государственную открытую лицензию". Опубликовал код государственной (какой пафос! а?) программы, значит передаешь в общественное достояние.
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|2.60, Аноним (55), 20:13, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Для документации есть аналоги свободных лицензий на код. Серия лицензий Creative Commons, к примеру. Но никто не мешает свою лицензию написать.
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|3.99, Аноним (6), 21:03, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> Но никто не мешает свою лицензию написать.
У государства для опубликованных документов может быть только одна "лицензия" - общественное достояние.
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|2.136, Михрютка (ok), 22:12, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Вообще-то, если считать код программы документацией, то по закону государственные документы
> должны быть доступны как общественное достояние.
гкрф гл. 70 ст. 1259 п. 6
Не являются объектами авторских прав:
1) официальные документы государственных органов и органов местного самоуправления муниципальных образований, в том числе законы, другие нормативные акты, судебные решения, иные материалы законодательного, административного и судебного характера, официальные документы международных организаций, а также их официальные переводы;
"Программы для ЭВМ и базы данных" здесь не значатся.
в штатах закон сформулирован шире - авторским правом не защищены просто "US govt. works", соотв. и программы тоже. за исключением, что интересно, литературных работ, созданных гражданскими служащими военных вузов.
|
|1.14, НеНимб (?), 19:16, 10/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Требование к требованиям.
А требования открытой лиценции минцифры удовлетворяют требованиям этого репозитрия? Что в этом репозитори возможно разместить из государственного, созданного на данный момент?
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|2.38, AKTEON (?), 19:52, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Видите - зазипованный xml ! А раньше вообще бинарный doc был - Прогресс!!
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|1.18, макпыф (ok), 19:22, 10/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> будет опубликован под "Государственной открытой лицензией"
Кстати, FSF что нибудь о ней говорили?
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|4.88, Michael Shigorin (ok), 20:51, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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Почитайте, коллеги. Посмотрите, во что может выродиться когда-то более-менее порядочный парнишка-охранник. И не становитесь такими.
А тебе, Андрюш, пожелаю ещё всё-таки стать _человеком_.
|
|4.183, Аноним (183), 00:07, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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По ссылке страница завалена экскрементами обиженного, возможно больного, человека. Про lcc ничего не увидел.
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|2.77, Аноним (77), 20:40, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
|
Потому что опытные. Уровень России в IT и её место понятно (зарубежные компании типа Яндекс, Касперский, и т.п. не берём в рассчет) - на уровне Зимбабве.
Я ещё помню с содроганием "ОС реального времени" на базе обычного Debian и обычных потоков.
|
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|3.89, Michael Shigorin (ok), 20:53, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Потому что опытные
...жопоголики.
http://youtube.com/watch?v=e1eKuPO6gc4
> Уровень России в IT и её место понятно (зарубежные компании типа Яндекс, Касперский,
> и т.п. не берём в рассчет) - на уровне Зимбабве.
Не удивлюсь, если иные негры в Зимбабве хотя бы в курсе, что "расчёт" по-русски пишется с одной "с". И в этом, наверное, можно попробовать сравнивать "уровень России в IT". Если очень исхитриться подкрутить выборку.
Впрочем, разумный и так знал, а безумному не поможешь.
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|4.105, Аноним (77), 21:13, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Когда по-существу сказать нечего, приходится придираться к опечаткам и ошибкам, верно Миша?
Значит всё в точку.
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|5.126, Michael Shigorin (ok), 22:02, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Когда человек безграмотен, обычно он безграмотен во всём.
Вы вот неграмотны в правописании, ИТ, экономике, географии, политике, да и собственно жизни. И подчеркнуть это всё буквально парой предложений -- тоже, конечно, своего рода талант, только упаси Бог от такого любого человека.
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|
|6.149, Рот закрой (?), 22:31, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Мишане больше не к чему придраться и оно теперь цепляется к опечаткам. В интернете. К опечаткам. С ука тупая гг Ты тут чё, в школе на диктанте, плуг? Ты по существу отвечай, а не цепляйся к тому что не твоё собачье дело.
|
|3.97, Аноним (21), 20:57, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
И чо ты предлагаешь?! Сидеть как в Зимбабве, них?я не делать и разводить огонь с помощью палочки и камня? Или всё-таки наводить хоть какую-то движуху?
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|4.100, keydon (ok), 21:04, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> И чо ты предлагаешь?! Сидеть как в Зимбабве, них?я не делать и
> разводить огонь с помощью палочки и камня? Или всё-таки наводить хоть
> какую-то движуху?
Атланту нужно расправить плечи.
|
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|
|2.43, Michael Shigorin (ok), 19:54, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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NASA выпускает открытый код: "вау, круто!" (так и вижу толпы бесплатных тестеров, ломанувшихся это собирать)
Минцифры выпускает открытый код: "захотелось бесплатных тестеров!" (что самое характерное, с тем же пейзажем)
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|3.90, Аноним (77), 20:53, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты сначала этот код то покажи.
Даже компилятор под собственную архитектуру не в состоянии выложить.
Открывальщики, ё мае.
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|4.95, Michael Shigorin (ok), 20:56, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ты сначала этот код то покажи.
Тот, который минцифра _собирается_ выложить? Удивлюсь, если что-нибудь из него уже видел.
> Даже компилятор под собственную архитектуру не в состоянии выложить.
> Открывальщики, ё мае.
...и тут выходите весь такой из себя Вы -- почти гарантированно неспособный забить гвоздь в дубовую доску без членовредительства -- и валяете расписывать про архитектуры да компиляторы.
Вы вот под свой интел можете выложить исходники микрокода? Нет? Следующий.
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|5.132, Аноним (116), 22:09, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Интел под свои интелы выложил несколько тысяч страниц документации хотя бы.
|
|5.168, Аноним (77), 23:18, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Те за 20 лет демократии и самодержавности совсем нечего открыть?
Ведь про вот это вот всё я слышу со времён, когда Димон был президентом. А тут опять только "собираются".
Сколько "собираться" то можно?
|
|3.108, keydon (ok), 21:22, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> NASA выпускает открытый код: "вау, круто!" (так и вижу толпы бесплатных тестеров,
> ломанувшихся это собирать)
> Минцифры выпускает открытый код: "захотелось бесплатных тестеров!" (что самое характерное,
> с тем же пейзажем)
Ага, и алкаш и оперная прима поют выдыхая тот же воздух, а результат почему-то разный.
|
|3.112, Михрютка (ok), 21:30, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Минцифры выпускает открытый код: "захотелось бесплатных тестеров!" (что самое характерное,
> с тем же пейзажем)
пока минцифры даже с лицензией толком определиться не может, пущать код за пределы РФ, или погодить.
|
|3.155, Рот закрой (?), 22:35, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
ПО штатовского марсохода годами катающегося по Марсу(привет фобосу-в-грунте на океанском дне) и тп всяко интереснее чем ПО из Залесья на любую тему. Так что да, НАСА это и вау и круто, а ты просто днище.
|
|1.24, Я (??), 19:35, 10/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
типа толкаем эту движуху года с 2008 уже? сейчас кажется продвинулись дальше чем когда-либо.
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|3.86, kusb (?), 20:49, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Кстати я реально опасаюсь пользоваться AltLinux, потенциально и на мою деятельность правительство может сагриться. Вот сказал я, что Украина защищается, а меня за это на бутылку, например.
|
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|
|4.137, Michael Shigorin (ok), 22:15, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Кстати я реально опасаюсь пользоваться AltLinux, потенциально и на мою деятельность
> правительство может сагриться. Вот сказал я, что Украина защищается, а меня за
> это на бутылку, например.
Не вижу связи с ОС -- лично мне может быть неприятно, что моими трудами пользуются и люди, порющие чушь, но и я ведь пользуюсь трудами очень многих и очень разных людей, в том числе поровших (и порющих) чушь, а порой и сам порю другую, но тоже чушь.
Тут не в ОС дело и не в правительстве -- это внешние факторы и внешний локус. Тут в своих собственных голове и душе дело. Что от _Вас_ зависит.
|
|4.142, Аноним (142), 22:22, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ты даже не представляешь как сложно настроить зонд, чтобы он работал.
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|1.26, Михрютка (ok), 19:40, 10/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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мне интересно, авторы новости читают, что пишут?
если да, то как у них получается, что лицензия, в которой сказано:
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2. ПРАВА ЛИЦЕНЗИАТА
2.1. Лицензиат вправе любым определенным настоящей Лицензией и не запрещенным законодательством Российской Федерации образом использовать, модифицировать, а также распространять Программу в исходном или модифицированном виде на территории Российской Федерации и государств - членов Евразийского экономического союза в течение срока действия исключительного права на Программу.
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и
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4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ
Данный раздел уточняет п.2.1 Лицензии.
4.1. Лицензиат вправе использовать Программу или ее части в любых не запрещенных законодательством Российской Федерации целях.
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соответствует следующим критериям:
Свободное распространение - лицензия не должна налагать каких-либо ограничений на распространение программного обеспечения
Отсутствие дискриминации лиц либо групп лиц;
Отсутствие дискриминации по цели применения - лицензия не должна запрещать использование программного обеспечения для определённых целей либо в определённой сфере деятельности;
и как сюда укладываются штампы "без ограничений по национальному, территориальному и иным признакам" и "независимо от территориальной принадлежности."
это так, чисто навскидку в глаза бросилось.
"Код будет открыт за исключением компонентов, реализующих функции криптографической защиты информации."
хорошее уточнение. там что, секретные криптоматериалы прям в код зашиты?
такое ощущение, что эти проекты органчик пишет.
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|2.65, Аноним (59), 20:21, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вы какую-то другую лицензию цитируйте В копии из https regulation gov ru File... большой текст свёрнут, показать
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|2.184, Ivan_83 (ok), 00:08, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Просто в этой стране крипта - это пресвятая святая скрепа, к которой должны иметь доступ только прошедшие полтора курса в полутора спецвузах и состоящие на спец учёте.
Они там в тусе все друг друга знают если не в лицо то через 1-2 знакомых, ибо все с 1-2 мест выпускаются.
Те ещё на порядок хуже чем с огнестрелом.
Именно поэтому все наши стандарты по крипте писаны через Ж, языком сектантов-математиков, так что человека со стороны выворачивает от такого чтива.
Притом то что пишет NIST или что в RFC читается даже вполне легко.
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|1.28, Аноним (28), 19:42, 10/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вангую
Запускуают в публичный доступ -》несколько скандалов из за хардкоженных кредов и стыреный с нарушением лицензий код -》 закрывают публичный доступ.
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|1.30, Карамелька (?), 19:45, 10/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Запахло санкциями и захотели независимостей, хотят быть не такими технологически отставшими и не нуными и это при том, что уже как бы давно и везде должен быть ipv6, ару лол
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|2.44, AKTEON (?), 19:54, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кстати - это идейа :добавить в заголовки ip4 по байту и создать наш, российский IPV5 ! Чтобы ни к одному проклятому буржуину никто на уровне протокола не смог присоединится ....
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|3.128, john_erohin (?), 22:06, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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не запугаете. некоторое время тому назад можно было по диалапу на X.25 PAD запустить сессию PPP и попасть внутрь сети Microsoft по IP.
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|2.51, Michael Shigorin (ok), 19:58, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Запахло санкциями и захотели независимостей
Просто к сведению: бедолага пишет из Одессы. Давайте пожелаем ему душевного здравия.
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|6.102, Аноним (21), 21:07, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Та же самая ошибка, те же грабли, и на них не стоило наступать. Но отсутствие мозгов и предательский менталитет сделали своё дело
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|7.117, Sw00p aka Jerom (?), 21:47, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Но отсутствие мозгов и предательский менталитет сделали своё дело
Допускаем, отсутствовали мозги - голодом морить надо было? Представьте что вы отец и у вас есть ребенок, в каких случаях вы будете его голодом морить? За двойку в дневнике?
пс: во избежание недоразумений, давайте все высказанные утверждения помечать пометкой "мое личное мнение".
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|5.152, aname (?), 22:34, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чё ж бы твою родину не продать за джинсы и Кока-Колу, когда продаётся? Китайцы вон де вообще вывозят просто, а тут ещё подзаработать можно.
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|2.180, Ivan_83 (ok), 00:01, 11/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Скорее всего очередная попильная движуха.
Вон у старшего брата уже есть свой аналог гитхуба, вроде на gogs базируется.
Ну и эти тоже, ща пару ярдов распилят и поставят гитею или гитлаб, нафоркают туда всякого и наймут двух вахтёров-вохр, чтобы врагов не пещали.
Потом бешеный принтер допечатает что туда всё что есть в реестре надо залить.
Это зальют.
Дальше у них диск умрёт и придётся перезаливать.
Потом ещё раз 5 это всё дети ради прикола погрохают.
Так и будет та куча лежать никому ненужного, создавая антирекламу причастным.
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|1.42, Аноним (42), 19:54, 10/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Что будет с ним, если в один из коммитов просачится "знаменитый txt файл с самораскомнадзорами"?)
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|3.92, Аноним (42), 20:54, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Форки, реквесты на втягивание
...вилки и запросы на втягивания)
А вообще да, не паханное поле для адаптации.
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|1.52, Аноним (52), 20:01, 10/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Утекшие госуслуги туда выложите?
А исков за нарушение лицензий *GPL и BSD* не боитесь?
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|1.63, torvn77 (ok), 20:17, 10/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Это хорошо, но только надо помнить о том, что открытая лицензия должна быть копилефт(GPL-подобная), а не пермессивная (BSD/Apache/Mozilla-подобная), те кто хотят возможностей которая есть в пермессивных, но запрещены или отсутствуют в копилефт лицензиях должны за деньги лицензироваться под проприетарной(так называемое "двойное лицензирование")
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|1.64, Аноним (55), 20:20, 10/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> О проведении эксперимента ... под открытой лицензией ... свободного программного обеспечения
Весьма вольное обращение с терминологией. К тому же некоторые термины не определены в законодательстве.
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|2.122, Michael Shigorin (ok), 21:57, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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IBM пытается пролоббировать именно "открытый код". Даже АНО с таким названием создать решили.
Не свободный, а именно "открытый".
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|1.67, paulus (ok), 20:23, 10/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> эксперимент по предоставлению права использования программ принадлежащих Российской Федерации
Да тут все сказано и дальше можно этот бред не читать...
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|1.72, Ordu (ok), 20:36, 10/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Чёт я не пойму, как они планируют на этом пилить народные деньги? Или нахрена тогда они это делают всё?
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|1.98, DarkHobbit (ok), 21:02, 10/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Код будет открыт за исключением компонентов, реализующих функции криптографической защиты информации.
Ну то есть идиоты с Security through obscurity проникли и сюда.
Но это ложка дёгтя, в остальном новость очень позитивная. Главное - чтобы дошло до реализации!
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|1.101, Аноним (77), 21:07, 10/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Гит-Цап-Царап. Нет уж, вы сами как-нибудь.
Я, пожалуй, возьму Apache 2.0 или GPL.
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|1.110, Аноним (110), 21:26, 10/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Как вариант, будут выкладываться дипломные работы студентов. В принципе, так было бы и не плохо.
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|2.164, Аноним (77), 23:07, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вы уровень дипломных работ здесь видели?
По сравнению с западными просто небо и земля. Я как увидел что делали и (через 10 лет) "они" (коллективное западное) как всё понял.
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|3.171, Аноним (182), 23:26, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Здесь это где?
С западными это где?
Если что, то и там и там и не только видел.
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|3.173, Аноним (110), 23:30, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Видел. В основном не очень высокий, но если все будут доступны, то проще будет системный анализ по ним проводить, и, возможно, предлагать меры по улучшению ситуации.
На западе, тоже, надо сказать, не то чтобы все подряд работы делаются хорошо, много откровенного говнокода и там. В целом, уровень получше - да.
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|1.119, Аноним (119), 21:49, 10/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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-100% Российское изобретение
-а детали?
-а детали к сожалению...
Кроме шуток: если у нас(РФ) фактически массы пользуются проприетарщиной и не тянуться к открытому ПО, то о чём может идти речь?
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|2.179, Ivan_83 (ok), 23:53, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Массы не разбираются в сортах софта, и не горят желанием вникать.
Это проблема не РФ а в принципе, от безграмотности это всё.
Попробуйте кому то объяснить что лучше пользоватся софтом из F-Droid а гугло маркет стороной обходить - сами поймёте.
А уж пересадить какую то даже не очень старую тётку с МС офиса на либреофис вообще не реально, проще убедить в пользе многожёнства, сдачи почек в аренду и пользе употребления настоек из фекалиев собаки.
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|1.133, Аноним (142), 22:10, 10/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Хочу чтобы дизайн был как в teletype (минимум деталей), но при этом чтобы можно самому ставить фон (при этом фон держится у тебя, а не на сервере. В плане надо добавлять url адреса, а не закачивать файл. Также и с аватаркой. Нужен url адреса. Чтобы не захламлять сервер)
И ветка комментариев к коду как в опеннете.
Ну и чтобы не тормозило. Репозитории ищутся по тегам. Популярные теги вверху. Наиболее популярные коды на главную. Наиболее популярные кодеры на главную.
Регистрация прямая, с возможностью заходить через одноклассники, сбер, вк, любую почту и через mos.ru, госуслуги. Но также возможность регистрироваться без почты. То есть логин, пароль, имя пользователя. Ну и модерация примерно как в опеннете, построже. Без офтопиков.
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|2.160, Михрютка (ok), 22:56, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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и если играешь девелопером то в ussues/ юзеры деревянные набигают, контрибьюторы и хакеры злые. можно форкать кореутилсы...
PS я джва года хочу такую VCS
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|1.139, Аноним (139), 22:19, 10/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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неплохо у шигорина пердак подгорел. не читал, но по количеству высеров видно, если полистать
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|2.145, муу (?), 22:27, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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это уже даже не смешно
тут типичный случай "горе от ума"
у чела оверфлоу головного мозга - он настолько умный что стал полным и непробиваемым долбодятлом
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|3.162, Аноним (162), 23:04, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Забей. У каждого своё мнение. Ведь при установке альта нет галочки что мол "Согласен со всеми высказываниями Широгина", поэтому без разницы. Я "зелёных" поддерживаю и мне по пистолету что какой-то загрязнитель природы пользуется моим кодом.
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|1.150, Kuromi (ok), 22:32, 10/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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А потом выяснится что "нашим кодом" считается весь Линукс со всеми приложениями? По принципу "цап-царап" ?
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|1.185, Аноним (183), 00:10, 11/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Классная новость. Мало того, что развитие страны, так ещё и столько негодяев недовольно.
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