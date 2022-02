В РФ намерены создать национальный репозиторий и открыть код программ, принадлежащих государству

4.33 , Михрютка ( ok ), 19:47, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – > Другая крайность - чтобы всё было как в гитхубе у белых людей

> что то не встречалась или не запомнилась :) так гитхаб там небось первым отделом заблокирован. вместе с остальными похабами.

5.165 , Ivan_83 ( ok ), 23:09, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это такая себе отмаза, поскольку мало связано.

С одной стороны такие люди идут из мест где ничего не блокируются тоже, с другой там где блокируется - никто не запрещает дома хотя бы читать.

4.70 , Аноним ( 70 ), 20:35, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Видел я эти проекты и этих разработчиков, из всяких КБ и прочих НИИ. Гляньте код CalculiX, среди CAE-программ -- одна из немногих более-менее работоспособных, но если глянуть код, то у людей, которые до этого смотрели в код ядра Linux или прог NetBSD, глаза вытекут. Там суровый тевтонский код настолько, что индусский и китайский код нервно курят в сторонке. Буфер там называется по-немецки Puffer, а сишный код перемешан с Фортраном.

5.109 , Михрютка ( ok ), 21:25, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – скажи спасибо, что ети горячие бельгийские парни по-немецки переменные именовали, а не по-французски. а то у тебя вместо Puffer везде tampon стоял бы.

5.178 , Ivan_83 ( ok ), 23:48, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это тоже самое проявление о котором я говорил :) На самом деле даже в относительно живых и популярных проектах есть ещё немало тёмных закоулков с жутким легаси, до которого руки не доходят. А какие то даже популярные проекты так и вообще берутся переписывать ибо то что там есть может суппортить автор и два его приятеля-собутыльника, кажется с чем то из области PGP такое было не так давно тут в новостях.

4.159 , freehck ( ok ), 22:43, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Другая крайность - чтобы всё было как в гитхубе у белых людей Иван, да полно Вам. На гитхабе дерьма тоже вдоволь. =)

5.161 , Михрютка ( ok ), 22:58, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > На гитхабе дерьма тоже вдоволь. =) дык закон Стерджена не обманешь.

5.166 , Ivan_83 ( ok ), 23:14, 10/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Разумеется тоже, но всё что хоть как то востребованно - хоть как то причёсывается, да и вообще среда располагает к росту. У гитхуба там в полтора клика настраиваются всякие пайплайны для анализа кода, сборки и прочих всяких автоматических извращений, которые сами всё отсмотрят и тебе скажут что где и как поправить. Я так свой проект на PHP вытягивал из какакода до хоть как то приемлемого, и о чудо - он в PHP8 заработал без правок.

И сишный код удобно когда сразу с коммита собирается и в линухе и на маке и ещё гденить/другим компилятором.

Вот это всё - я просто мимо проходил и за пол дня по и картинкам настроил, а если копатся там ещё куча интересных инструментов есть, бесплатных для пет проектов.