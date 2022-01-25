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Google Drive по ошибке выявляет нарушения авторских прав в файлах с одним числом

25.01.2022 16:55

Эмили Долсон (Emily Dolson), преподаватель из Мичиганского университета, столкнулась с необычным поведением сервиса Google Drive, который стал блокировать доступ к одному из сохранённых файлов с сообщением о нарушении правил сервиса, связанных с авторскими правами, и предупреждением о невозможности запросить для данного типа блокировок ручную проверку. Интересно то, что содержимое заблокированного файла состояло только из одной цифры "1".

Изначально предполагалось, что блокировка может быть вызвана коллизиями при вычислении хэшей, но данная гипотеза была отвергнута, так как экспериментальным путём выявлено, что блокировка срабатывает не только на "1", но и на многие другие цифры, независимо от наличия символа перевода строки и имени файла. Например, при создании файлов с числами из диапазона от -1000 до 1000, блокировка была применена для чисел 0, 500, 174, 833, 285, 302, 186, 451, 336 и 173. Блокировка производится не сразу, а примерно через час после размещения файла. Представители Google сообщили, что пытаются разобраться в причинах сбоя и работают над устранением проблемы.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
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Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56574-google
Ключевые слова: google
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  • 1.1, Аноним (1), 17:02, 25/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    all rights reserved от арабов
     
     
  • 2.3, InuYasha (??), 17:04, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    all rights reversed тогда.
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 17:08, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    all right
     
  • 3.10, Аноним (10), 17:23, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    anagram right
     
  • 2.8, 88 (??), 17:17, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Арабские цифры совсем не арабские, а индусские. Арабы во времена "самообразования" 📖📗📘📙📚 позаимствовали цифры из индусских источников. 🤓
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 17:36, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    да хоть из чукотских. Факт, что арабы сохранили науку. Не, ты прикинь -- в средневековье, всяких там пифагоров и аристотелев (классиков древности) читали из переводов из греческого -> на арабский -> на латинский. Прекол, да?
     
     
  • 4.47, Аноним (47), 18:15, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Факт, что арабы сохранили науку.

    не только сохранили, но и развивали.
    Попробуй-ка в столбик подели мне CСLXXIV на CVII

    > Не, ты прикинь -- в средневековье, всяких там пифагоров и аристотелев (классиков древности)
    > читали из переводов из греческого -> на арабский -> на латинский. Прекол, да?

    вообще-то образованному человеку в средневековой европе полагалось читать по гречески.
    (по арабски - не полагалось, шпион наверное, давайте повесим его на всякий случай)

    А увлечение сирийскими переводами в пересказах на латинский - это исключительно рассейская беда. Причем тексты те были ни разу не пифагоровы.

     
  • 3.40, Аноним (40), 18:05, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ипхоня, ты во-первых залогиниться забыл, но хвост тебя выдает с ушами.
    Во-вторых, ты когда-нибудь видел индусские N-рупий, где именно индусские цифры? Похоже, что нет.
    Я вот не уверен что ты сходу правильно сумеешь прочитать номинал.

     

  • 1.2, InuYasha (??), 17:04, 25/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Лишь люди с крайне низкой планкой самоуважения* пользуются Goolag Drive.

    *и уважения к пользователям этих файлов.

     
     
  • 2.16, Аноним (16), 17:35, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но кстати мало кто отдаёт на полной скорости файлы. А на варезниках главное успеть первым скачать. Ну или добавить в jdownloader2 и само как-нибудь скачает. Та же мега имеет суточные лимиты на скачивание и только недавно подняла их с 1гб до 3.9гб, у гугла хотя бы нет таких лимитов.
     
     
  • 3.20, Аноним (16), 17:36, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хотя не, у меги вроде за сутки можно 7.8гб скачать. Когда 1 файл под 30гб особенно приятно.
     
  • 3.29, Kuromi (ok), 17:56, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Меня особенно забавляют варезники с которых файлы скажем боле гигабайта (условно) скачать бесплатно вообще нельзя и все гешефтмахеры как на подбор выкладывают туда именно более чем гиговые файлы. Я конечно понимаю что помойки надеются что у них тогда премиум купят, но много ли людей идет на это?
     
     
  • 4.50, Аноним (47), 18:18, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чувак, если что-то предоставляется бесплатно - товар - ты.
    Поэтому вполне логично что варезники выбирают платное. (Прошли, увы, времена когда они предпочитали ломануть чей-нибудь вротпресс на гуанохостинге.)

     

  • 1.4, Аноним (4), 17:04, 25/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Кто-нибудь уже проверил https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B7 ?
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 17:24, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Восхитительно! Век живи век учись!
     

  • 1.6, InuYasha (??), 17:08, 25/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Ключевая фраза следует: "A review cannot be requested for this restriction." - просто вишенка на торте от Гулага, тухлая. И так - на любых сервисах. Почта - "мы вам не верим, что вы это вы", ютубы "ой, залогиньтесь с того IP, где вы жили 10 лет назад". Драйв тупо не открывается на непоследних браузерах. Остальное и проверяться нет желания.
     
  • 1.9, Аноним (9), 17:19, 25/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    EncFS в помощь. Плагины для всех осей есть. Создаем FUSE Гугл диска и вперед.
     
     
  • 2.34, Аноним (34), 18:02, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Учитывая новость, он может и в хэше твоего зашифрованного файла что-нибудь "найти". Докажи потом, что не верблюд.
     

  • 1.11, Аноним (11), 17:24, 25/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    GoogleRAM
     
  • 1.12, Аноним (12), 17:24, 25/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Можно пользоваться Римскими I II III ......
     
  • 1.14, Аноним (14), 17:28, 25/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    На одном популярном ресурсе заливали образы, установочные файлы, кеш или скрипты на внешние облака. Как итог, почти все что старее 2х лет накрылось. А свежее либо качается часами, либо превышен лимит на скачивания, либо ошибка загрузки и начинай по новой, либо файл удален или заблокирован, плюс еще бывают требования авторизации, капча и т.п.
     
     
  • 2.37, Kuromi (ok), 18:03, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А у варезников т.е. "персональных хранилищ" как они переименовались вообще сложная жизнь. Если залили файл который качают раз в год, то очевидно что это кто-то реально "чисто для себя" залили и хранить такой файл - пустая трата места с точки зрения бизнеса и наоборот, если условный файл качают по 1000 раз в день это явно какой-то пиратский левак, если что и прилететь может.
     

  • 1.15, Аноним (15), 17:33, 25/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Google Drive по ошибке выявляет нарушения авторских прав в файлах с одним числом, в результате в репозитории NPM наблюдается очередной массовый сбой.
     
  • 1.17, Аноним (-), 17:36, 25/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Представители Google сообщили, что пытаются разобраться в причинах сбоя и работают над устранение проблемы.

    Эти олени не могут разобраться в собственном сервисе.

     
     
  • 2.23, А (??), 17:42, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Они настолько отлично разобрались в сервисе, что рискуют указывать другим что делать.
     
     
  • 3.30, кнутователь (?), 17:56, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В том и дело, что ничем они не рискуют.

    Никто с гуглодрайва не спрыгнет, не переживай.

     
     
  • 4.38, А (??), 18:03, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто спрыгнет, будут делать десктоп на Хайку OS. И всё повторится. За тупых досадно.
     
  • 2.28, кнутователь (?), 17:55, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Могут. (Тебя б так п-дить, ты бы еще и не такое смог.) Просто не хотят. Мне никаких указаний от начальства не поступало - поэтому никто за это выпорот не будет. Соответственно, и делать тоже никто ничего не будет, кроме вялого жевания соплей между закрытием тех тасков, на которые мне дана установка.

    А это, сам понимаешь, совсем другие задачи.

    Очевидно же, что если вообще выключить нахрен весь этот чудный сервис - мир не рухнет и гугль за пол-дня его неработы никто не засудит. Но его не выключают - зачем, вдруг ты чего гуглевого украдешь?!

     

  • 1.19, user90 (?), 17:36, 25/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > может быть вызвана коллизиями при вычислении хэшей

    Не может, это бред.

    > для чисел 0, 500, 174, 833, 285, 302, 186, 451, 336 и 173

    Я предлагаю запретить эти числа)))

     
     
  • 2.27, Аноним (27), 17:52, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    1984 ещё в придачу к 451
     

  • 1.21, А (??), 17:37, 25/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вот и пора сворачивать всю эту облачную гуглятину. :))))

    Облака - зло.

     
     
  • 2.22, user90 (?), 17:41, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Облака - зло.

    Только тучи, чувак..

     
     
  • 3.24, А (??), 17:42, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сгущаются. Плохо дело.
     
     
  • 4.36, Аноним (36), 18:02, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Туман жеж!
     
     
  • 5.39, А (??), 18:04, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для лиха - сподручен.
     

  • 1.25, Аноним (25), 17:49, 25/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Стримеры есть LTOшки... покупайте, не надейтесь на облака
     
     
  • 2.32, Аноним (40), 17:59, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И как ты васяну из караганды покажешь свои файлики с хомпр...впрочем, неважно чем.
    Пришлешь ему с извозчиком кассету lto ? А он ее прочитать точно-точно сумеет?

    Кстати, самому-то тебе через десять лет - будет чем прочитать, если в старом бушном стримере навернется один из десятка движков или просто сработается пластиковая шестеренка (у lto крайне переусложненный механизм)?

     
     
  • 3.35, А (??), 18:02, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А в облаке как? - запретят же. Т.к. использовал язык, использование которого возможно с посимвольнолй оплатой и т.п. идеи. И чего... Какая разница, если и так и так плохо, но со стримером хоть есть шансы, что поборы невыгодны.
     
     
  • 4.42, Аноним (27), 18:09, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Запретят частное использование больших носителей или массивов информации, а то вдруг там террористы нейросетки свои создают или экстремисты что-то обрабатывают
     
  • 4.51, Аноним (47), 18:20, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А в облаке как? - запретят же.

    или просто удалят - "к данному файлу не обращались больше трех дней, он точно ненужно (для продления хранения на еще один день оплатите премиум подписку на год)

    Просто стример - очень неудачный выбор. spinning rust наше всьо.

     
  • 3.41, Аноним (11), 18:05, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня с нулевых даже DVD-привод отлично холодятину читает. У вас видимо всё что неактуально всё выкидывается... проблема молодёжи.
     
     
  • 4.48, Аноним (48), 18:16, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сейчас цинковый припой, отваливается, коротит, дает наводку. Все в мусор через пару-тройку лет.
     

  • 1.26, Kuromi (ok), 17:50, 25/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто-то запатентовал\закопирайтил все числа? Ну а чего ет, если цвета и оттенки копирайтить уже можно.
     
     
  • 2.31, Аноним (40), 17:57, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну пока не все же!

     
     
  • 3.33, А (??), 18:00, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ой! Можно мне алфавит. Который из Италии, этот... Латинский, короче! Патентовать.

    Что с Гугла потом снять можно будет за латиницу в имени - поделюся, может быть.

     

  • 1.43, Генри Форд (?), 18:10, 25/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Толковым программистам пора валить из Open Source. Перестаньте уже быть дармовой рабочей силой и начните ценить свои время и труд.
     
     
  • 2.45, А (??), 18:13, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Генри, когда ты придумал модель "Т", ты думал иначе и тогда был гениален! :)

    А сейчас - не тянет.

     

  • 1.44, YetAnotherOnanym (ok), 18:13, 25/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Просто сердце радуется от того, с каким знанием дела фанаты опенсорса обсуждают варезные сайты.
     
     
  • 2.46, А (??), 18:14, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Опенсорс и Лихая вольница владеют общим свойством - воля?
     
  • 2.49, Аноним (48), 18:17, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что нельзя? Мы что-то нарушаем?
     

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