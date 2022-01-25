Google Drive по ошибке выявляет нарушения авторских прав в файлах с одним числом

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|2.8, 88 (??), 17:17, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Арабские цифры совсем не арабские, а индусские. Арабы во времена "самообразования" 📖📗📘📙📚 позаимствовали цифры из индусских источников. 🤓
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|3.18, Аноним (18), 17:36, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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да хоть из чукотских. Факт, что арабы сохранили науку. Не, ты прикинь -- в средневековье, всяких там пифагоров и аристотелев (классиков древности) читали из переводов из греческого -> на арабский -> на латинский. Прекол, да?
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|4.47, Аноним (47), 18:15, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Факт, что арабы сохранили науку.
не только сохранили, но и развивали.
Попробуй-ка в столбик подели мне CСLXXIV на CVII
> Не, ты прикинь -- в средневековье, всяких там пифагоров и аристотелев (классиков древности)
> читали из переводов из греческого -> на арабский -> на латинский. Прекол, да?
вообще-то образованному человеку в средневековой европе полагалось читать по гречески.
(по арабски - не полагалось, шпион наверное, давайте повесим его на всякий случай)
А увлечение сирийскими переводами в пересказах на латинский - это исключительно рассейская беда. Причем тексты те были ни разу не пифагоровы.
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|3.40, Аноним (40), 18:05, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ипхоня, ты во-первых залогиниться забыл, но хвост тебя выдает с ушами.
Во-вторых, ты когда-нибудь видел индусские N-рупий, где именно индусские цифры? Похоже, что нет.
Я вот не уверен что ты сходу правильно сумеешь прочитать номинал.
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|1.2, InuYasha (??), 17:04, 25/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Лишь люди с крайне низкой планкой самоуважения* пользуются Goolag Drive.
*и уважения к пользователям этих файлов.
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|2.16, Аноним (16), 17:35, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Но кстати мало кто отдаёт на полной скорости файлы. А на варезниках главное успеть первым скачать. Ну или добавить в jdownloader2 и само как-нибудь скачает. Та же мега имеет суточные лимиты на скачивание и только недавно подняла их с 1гб до 3.9гб, у гугла хотя бы нет таких лимитов.
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|3.20, Аноним (16), 17:36, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хотя не, у меги вроде за сутки можно 7.8гб скачать. Когда 1 файл под 30гб особенно приятно.
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|3.29, Kuromi (ok), 17:56, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Меня особенно забавляют варезники с которых файлы скажем боле гигабайта (условно) скачать бесплатно вообще нельзя и все гешефтмахеры как на подбор выкладывают туда именно более чем гиговые файлы. Я конечно понимаю что помойки надеются что у них тогда премиум купят, но много ли людей идет на это?
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|4.50, Аноним (47), 18:18, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чувак, если что-то предоставляется бесплатно - товар - ты.
Поэтому вполне логично что варезники выбирают платное. (Прошли, увы, времена когда они предпочитали ломануть чей-нибудь вротпресс на гуанохостинге.)
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|1.6, InuYasha (??), 17:08, 25/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Ключевая фраза следует: "A review cannot be requested for this restriction." - просто вишенка на торте от Гулага, тухлая. И так - на любых сервисах. Почта - "мы вам не верим, что вы это вы", ютубы "ой, залогиньтесь с того IP, где вы жили 10 лет назад". Драйв тупо не открывается на непоследних браузерах. Остальное и проверяться нет желания.
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|1.9, Аноним (9), 17:19, 25/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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EncFS в помощь. Плагины для всех осей есть. Создаем FUSE Гугл диска и вперед.
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|2.34, Аноним (34), 18:02, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Учитывая новость, он может и в хэше твоего зашифрованного файла что-нибудь "найти". Докажи потом, что не верблюд.
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|1.14, Аноним (14), 17:28, 25/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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На одном популярном ресурсе заливали образы, установочные файлы, кеш или скрипты на внешние облака. Как итог, почти все что старее 2х лет накрылось. А свежее либо качается часами, либо превышен лимит на скачивания, либо ошибка загрузки и начинай по новой, либо файл удален или заблокирован, плюс еще бывают требования авторизации, капча и т.п.
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|2.37, Kuromi (ok), 18:03, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А у варезников т.е. "персональных хранилищ" как они переименовались вообще сложная жизнь. Если залили файл который качают раз в год, то очевидно что это кто-то реально "чисто для себя" залили и хранить такой файл - пустая трата места с точки зрения бизнеса и наоборот, если условный файл качают по 1000 раз в день это явно какой-то пиратский левак, если что и прилететь может.
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|1.15, Аноним (15), 17:33, 25/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Google Drive по ошибке выявляет нарушения авторских прав в файлах с одним числом, в результате в репозитории NPM наблюдается очередной массовый сбой.
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|1.17, Аноним (-), 17:36, 25/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Представители Google сообщили, что пытаются разобраться в причинах сбоя и работают над устранение проблемы.
Эти олени не могут разобраться в собственном сервисе.
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|2.23, А (??), 17:42, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Они настолько отлично разобрались в сервисе, что рискуют указывать другим что делать.
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|3.30, кнутователь (?), 17:56, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В том и дело, что ничем они не рискуют.
Никто с гуглодрайва не спрыгнет, не переживай.
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|4.38, А (??), 18:03, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кто спрыгнет, будут делать десктоп на Хайку OS. И всё повторится. За тупых досадно.
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|2.28, кнутователь (?), 17:55, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Могут. (Тебя б так п-дить, ты бы еще и не такое смог.) Просто не хотят. Мне никаких указаний от начальства не поступало - поэтому никто за это выпорот не будет. Соответственно, и делать тоже никто ничего не будет, кроме вялого жевания соплей между закрытием тех тасков, на которые мне дана установка.
А это, сам понимаешь, совсем другие задачи.
Очевидно же, что если вообще выключить нахрен весь этот чудный сервис - мир не рухнет и гугль за пол-дня его неработы никто не засудит. Но его не выключают - зачем, вдруг ты чего гуглевого украдешь?!
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|1.19, user90 (?), 17:36, 25/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> может быть вызвана коллизиями при вычислении хэшей
Не может, это бред.
> для чисел 0, 500, 174, 833, 285, 302, 186, 451, 336 и 173
Я предлагаю запретить эти числа)))
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|1.21, А (??), 17:37, 25/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Вот и пора сворачивать всю эту облачную гуглятину. :))))
Облака - зло.
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|2.32, Аноним (40), 17:59, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И как ты васяну из караганды покажешь свои файлики с хомпр...впрочем, неважно чем.
Пришлешь ему с извозчиком кассету lto ? А он ее прочитать точно-точно сумеет?
Кстати, самому-то тебе через десять лет - будет чем прочитать, если в старом бушном стримере навернется один из десятка движков или просто сработается пластиковая шестеренка (у lto крайне переусложненный механизм)?
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|3.35, А (??), 18:02, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А в облаке как? - запретят же. Т.к. использовал язык, использование которого возможно с посимвольнолй оплатой и т.п. идеи. И чего... Какая разница, если и так и так плохо, но со стримером хоть есть шансы, что поборы невыгодны.
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|4.42, Аноним (27), 18:09, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Запретят частное использование больших носителей или массивов информации, а то вдруг там террористы нейросетки свои создают или экстремисты что-то обрабатывают
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|4.51, Аноним (47), 18:20, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А в облаке как? - запретят же.
или просто удалят - "к данному файлу не обращались больше трех дней, он точно ненужно (для продления хранения на еще один день оплатите премиум подписку на год)
Просто стример - очень неудачный выбор. spinning rust наше всьо.
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|3.41, Аноним (11), 18:05, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня с нулевых даже DVD-привод отлично холодятину читает. У вас видимо всё что неактуально всё выкидывается... проблема молодёжи.
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|4.48, Аноним (48), 18:16, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сейчас цинковый припой, отваливается, коротит, дает наводку. Все в мусор через пару-тройку лет.
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|1.26, Kuromi (ok), 17:50, 25/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Кто-то запатентовал\закопирайтил все числа? Ну а чего ет, если цвета и оттенки копирайтить уже можно.
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|3.33, А (??), 18:00, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ой! Можно мне алфавит. Который из Италии, этот... Латинский, короче! Патентовать.
Что с Гугла потом снять можно будет за латиницу в имени - поделюся, может быть.
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|1.43, Генри Форд (?), 18:10, 25/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Толковым программистам пора валить из Open Source. Перестаньте уже быть дармовой рабочей силой и начните ценить свои время и труд.
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|2.45, А (??), 18:13, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Генри, когда ты придумал модель "Т", ты думал иначе и тогда был гениален! :)
А сейчас - не тянет.
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|2.46, А (??), 18:14, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Опенсорс и Лихая вольница владеют общим свойством - воля?
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