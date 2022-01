Google Drive по ошибке выявляет нарушения авторских прав в файлах с одним числом

2.3 , InuYasha ( ?? ), 17:04, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – all rights reversed тогда.

3.5 , Аноним ( 5 ), 17:08, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – all right

3.10 , Аноним ( 10 ), 17:23, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – anagram right

2.8 , 88 ( ?? ), 17:17, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Арабские цифры совсем не арабские, а индусские. Арабы во времена "самообразования" 📖📗📘📙📚 позаимствовали цифры из индусских источников. 🤓

3.18 , Аноним ( 18 ), 17:36, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – да хоть из чукотских. Факт, что арабы сохранили науку. Не, ты прикинь -- в средневековье, всяких там пифагоров и аристотелев (классиков древности) читали из переводов из греческого -> на арабский -> на латинский. Прекол, да?

4.47 , Аноним ( 47 ), 18:15, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Факт, что арабы сохранили науку. не только сохранили, но и развивали.

Попробуй-ка в столбик подели мне CСLXXIV на CVII > Не, ты прикинь -- в средневековье, всяких там пифагоров и аристотелев (классиков древности)

> читали из переводов из греческого -> на арабский -> на латинский. Прекол, да? вообще-то образованному человеку в средневековой европе полагалось читать по гречески.

(по арабски - не полагалось, шпион наверное, давайте повесим его на всякий случай) А увлечение сирийскими переводами в пересказах на латинский - это исключительно рассейская беда. Причем тексты те были ни разу не пифагоровы. 3.40 , Аноним ( 40 ), 18:05, 25/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Ипхоня, ты во-первых залогиниться забыл, но хвост тебя выдает с ушами.

Во-вторых, ты когда-нибудь видел индусские N-рупий, где именно индусские цифры? Похоже, что нет.

Я вот не уверен что ты сходу правильно сумеешь прочитать номинал.