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Выпуск игры Free Heroes of Might and Magic II (fheroes2) - 0.9.11

24.12.2021 03:35

Доступен выпуск проекта fheroes2 0.9.11, пытающегося воссоздать игру Heroes of Might and Magic II. Код проекта написан на C++ и распространяется под лицензией GPLv2. Для запуска игры требуются файлы с игровыми ресурсами, которые можно получить, например, из демо-версии Heroes of Might and Magic II.

Основные изменения:

  • Добавлено информационное окно для карт, показывающее адрес хранения, а также тип карты.
  • Некоторые настройки в игре теперь можно изменять при помощи колеса прокрутки мыши.
  • Исправлена отрисовка кнопок интерфейса и их теней.
  • Обеспечена поддержка русского языка при запуске с любой оригинальной версии игры.
  • Улучшено поведение ИИ при защите замка.
  • Расширено описание заклинаний в книге героя для атакующих заклинаний, заклинаний призыва и "Врат Города".
  • Исправлены неточности с прокладкой пути на карте приключений.
  • Добавлена поддержка расширенного набора символов при установке в Windows.
  • Сгенерированы недостающие символы французского алфавита для полноценной игры на французском языке.
  • Исправлено свыше 20 ошибок.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/ihhub/fhero...)
  2. OpenNews: Выпуск игры Free Heroes of Might and Magic II (fheroes2) - 0.9.10
  3. OpenNews: Вышел VCMI 0.97, открытый игровой движок, совместимый с Heroes of Might and Magic III
  4. OpenNews: Выпуск открытого игрового движка Godot 3.4
  5. OpenNews: Выпуск Lakka 3.6, дистрибутива для создания игровых консолей
  6. OpenNews: Первый выпуск игрового движка Open 3D Engine, открытого компанией Amazon
Автор новости: sirDranik
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56401-fheroes2
Ключевые слова: fheroes2, game
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Обсуждение (71) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:15, 24/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Уверен, что внуки увидят релиз 1.0
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 09:18, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    И стразу по Shift+Del удалят :( Не интересен он будет для них.
     
     
  • 3.38, Аноним (38), 11:06, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да ладно, OpenWM хорошо работает, и играется также, а начинали когда, тоже думал не потянут движок.
     
  • 3.67, Патриот (??), 14:43, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какую стразу?..
     

  • 1.2, Аноним (2), 09:18, 24/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –9 +/
    Сколько ни пытался использовать эти любительские ремейки, каждый раз сталкивался с тем, что это не оригинал. Что-то 1 улучшают, и 100 вещей ухудшают. Если я играю в какую-то игру, я наверно хочу оригинальный опыт, нет? Ну, может, текстуры подтянуть, разве что. Каким бы плохим оригинал не был, дилетанты всегда делают хуже.
     
     
  • 2.5, myhand (ok), 09:22, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Десять ухудшений (я добрый) в студии будут?
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 09:23, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    атмосфера не та.
     
     
  • 4.15, YetAnotherOnanym (ok), 09:48, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    и шарики бракованные, не радуют.
     
  • 3.8, Аноним (2), 09:28, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Поведение ботов сойдёт за 10. В целом, картина именно такая, взять что это, что openmw, или любые другие. Возможно, несколько выбивается openttd разве что, но там не воссоздали оригинал, а сделали игру по мотивам. Насчёт openxcom тоже ничего хорошего сказать не могу. Моды это ок конечно, но качество кода при этом там весьма низкое и были проблемы со сборкой. Люди занимаются чем-то не тем.
     
     
  • 4.9, myhand (ok), 09:36, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    > Поведение ботов сойдёт за 10.

    Што, нежному человеческому человеку бездушные железяки таки наваляли?  Вот и славненько.  AI уже не такой беззубый как в оригинале.

    > Люди занимаются чем-то не тем.

    Так поучи!  Тебя тут все ждали.

     
     
  • 5.14, Аноним (2), 09:46, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сейчас бы потеть в играх 30 летней давности. Играют в них не для этого. Я не знаю, как с сабжем, а боты в играх потные из-за того, что читерят, а не из-за того, что превосходят человека. И поскольку человек умнее, он находит просчёты в логике и использует их, иногда даже сам того не осознавая. Это совершенно нормально, каждый играет в игры, как ему нравится, синглплеер для того и придуман.
     
     
  • 6.19, Ю.Т. (?), 09:58, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Только полный простофиля вставит в коммерческую игру хороший ИР.
    Но это в принципе могут сделать люди, работающие за интерес.
     
  • 6.51, sirDranik (ok), 13:31, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ввиду того, что движок и ИИ пишется с нуля, у нас есть все возможности сделать из ИИ достойного оппонента, который будет тащить не за счет большего дохода и прироста существ, как было в оригинале, а за счет тактики и непредсказуемости в боях с игроком.
     
     
  • 7.55, Аноним (2), 13:59, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Проблема индишлака и ботов в нём в том, что они банально не интересные. Рандом и рандом, развлекайте себя сами дальше. Если бот в равных с игроком условиях, он может только играть в угадайку, что будет далеко не так интересно, как реальный противник. И рандом ситуацию ничуть не улучшает.
     
     
  • 8.69, Аноним (-), 14:45, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    АИ у них довольно крутой Иногда слишком Там в оригинале за хороших, 4-я карта,... текст свёрнут, показать
     
  • 4.71, Ordu (ok), 14:55, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Насчёт openxcom тоже ничего хорошего сказать не могу.

    Я зато могу. В оригинал невозможно играть, после знакомства с римейком. В xcom ещё более важно, чем в homm2, видеть на одном экране _много_. openxcom добавляет к этому мелкие приятности, типа два клика на то, чтобы юнита куда-то отправить: мисклик -- это реальная проблема без этой штуки. И да, мегамод делает из openxcom ещё более xcom, чем сам xcom.

    > качество кода при этом там весьма низкое

    Тебе качество кода или геймплей?

    > были проблемы со сборкой.

    Все проблемы со сборкой, которые я видел -- это то, что он по-дефолту собирает с отладкой и без оптимизаций. И вот тогда оно начинает тормозить. Хотя... Может я запамятовал что: я зачем-то в какой-то момент перебирал ревизии в git, возможно, как раз потому, что какая-то не собиралась.

    > Люди занимаются чем-то не тем.

    А мне кажется, что это ты чем-то не тем занимаешься. Они создают римейки игр, которые реально заменяют запуск окаменевшего кода в dosbox. А ты пишешь комменты на опеннете, не создавая ничего.

     
  • 2.11, asand3r (ok), 09:41, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Так это не ремейк, а только переписывание движка. Игровые ресурсы все те же. Хочешь оригинальный опыт - играй в оригинальную игру на ЭЛТ с 640х480.
     
     
  • 3.16, YetAnotherOnanym (ok), 09:50, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    С креэйтив саунд бластером.
     
     
  • 4.54, Аноним (54), 13:44, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И riva TNT 2
     
     
  • 5.72, Аноним (72), 14:59, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для такой игры подойдет S3Virge
     
  • 2.20, YetAnotherOnanym (ok), 10:03, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Если я играю в какую-то игру, я наверно хочу оригинальный опыт, нет?

    Не обязательно. Например, в оригинальных HMMII ИИ всегда в первую очередь атакует стреляющих, и из-за этого часто действует просто глупо. Например, ставишь одного лучника/кентавра/хоббита - и первый удар сильного отряда тратится на копеечный урон. Становится не интересно.

     
     
  • 3.23, Аноним (2), 10:08, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это называется агр, вполне реалистичное поведение. Слабых всегда выносить первыми нужно опять же. А у ботов вообще есть информация о количестве бойцов противника?
     
     
  • 4.24, Beta Version (ok), 10:18, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это не агр, а недоработка в АИ, ведущая к глупым ходам этого АИ. Если сам игрок понимает, что АИ страшно тупит, то хорошему игроку такой АИ будет не интересен. Идиоту, да, будет интересно играть с ещё более тупым АИ, чем этот идиот.
     
     
  • 5.26, Аноним (2), 10:25, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы ходы были не глупые, бот должен знать всё об игроке (и даже больше), что тоже не особо интересно с точки зрения игрока, это осознающего. Поэтому применяются различные модели поведения, в зависимости от ситуации, с целью минимизировать дискомфорт. А совершенно необдуманные ходы нужны для имитации живого противника.
     
     
  • 6.27, Beta Version (ok), 10:32, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Чтобы ходы были не глупые, бот должен знать всё об игроке (и
    > даже больше), что тоже не особо интересно с точки зрения игрока,
    > это осознающего. Поэтому применяются различные модели поведения, в зависимости от ситуации,
    > с целью минимизировать дискомфорт. А совершенно необдуманные ходы нужны для имитации
    > живого противника.

    В смысле "знать всё"? В бою ты не всё знаешь о противнике? В Героях 2 в бою ты не видишь, сколько юнитов в стаке?

     
     
  • 7.37, Аноним (2), 10:59, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я про те ситуации, когда игрок "на последнем издыхании" вывозит и побеждает, как правило, они просчитаны предварительно. Да и вообще, во многих играх, победит игрок, или нет, известно хорошо так заранее. Поддержание "интересности", ага. Условности вроде ответа на атаку независимо от потенциального урона ни на что не влияют.
     
     
  • 8.39, Beta Version (ok), 11:09, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я не понимаю о чём ты, но я о примере выше, где АИ всегда атакует стрелков, даже... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.41, Аноним (2), 11:18, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне кажется, ты ещё и не понимаешь, в чём тут проблема Когда из казуального тре... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.47, Аноним (47), 13:15, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Э вот тут собака и зарыта С чего вдруг Психологические проблемы ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.53, Аноним (2), 13:41, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Игра это произведение авторов и не васяна из интернета Важен в первую очередь о... текст свёрнут, показать
     
     
  • 12.57, Аноним (57), 14:04, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Искатель оригинального опыта поиграй в Вангеры ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 13.58, Аноним (2), 14:07, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я играл, но не понял, что в ней делать и куда ехать В стиме куплена, да А вот,... текст свёрнут, показать
     
  • 12.66, Beta Version (ok), 14:34, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Автор произведения - такой же человек, что Васян из интернета У авторов игр все... текст свёрнут, показать
     
     
  • 13.68, Аноним (2), 14:44, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня есть опыт с такой игрой, это the guild 2 что ли была Но васянопатчи 823... текст свёрнут, показать
     
  • 10.48, Самокатофил (?), 13:17, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто-то подключил игрового бота к опеннету ... текст свёрнут, показать
     
  • 10.63, Beta Version (ok), 14:30, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никогда не считал Героев казуальным трешачком и не согласен с тем, что улучшение... текст свёрнут, показать
     
  • 7.44, YetAnotherOnanym (ok), 11:52, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В бою ты не всё знаешь о противнике?

    Не всё. Например, я не всегда могу знать, есть ли у вражеского героя какое-то заклинание. Если я встречался с ним раньше и он его применял, или он раньше служил у меня и я точно знаю, что у него есть интересующее меня заклинание - это одна ситуация. А иначе я могу только гадать - знает ли он, например, "Снять магию" (а от этого зависит, наложу ли я "Слепоту" и спокойно, без потерь расстреляю его отряд, или же он слепоту снимет и отряд сможет сделать свой ход). Точно также я не знаю, какие артефакты у него есть. Если мне нужно, чтобы герой не смог сбежать, я рассчитываю, что молния завалит отряд полностью, а у него шлем молний, часть отряда остаётся и он сбегает.

     
  • 2.29, Ordu (ok), 10:43, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это не тот случай Единственное, что они изменили так, что можно рассуждать о то... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 3.31, Аноним (2), 10:49, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не "тупой и предсказуемый", а "тёплый и ламповый". Ты предлагаешь загонять игрока из одних условностей в другие, но в итоге это совершенно другая игра получается.
     
     
  • 4.40, Ordu (ok), 11:12, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Не "тупой и предсказуемый", а "тёплый и ламповый".

    Да, я как раз об этом. Что это изменение можно рассматривать двояко, и как хорошее, и как не очень. Но оно _единственное_ такое. 1 сомнительное изменение из 100 хороших, а не 1 хорошее из 100 плохих.

    И да, я лично всё ж предпочитаю их путь. Если мне AI слишком сложен, я с радостью -- с радостью! -- начну на Easy, а не на Impossible, потому что начинать без денег и ресурсов для того, чтобы дать форы AI, чтобы хоть какое-то противостояние было -- это как-то тухло. Impossible даёт примерно неделю форы, по сравнению с Normal, но есть карты, где такую фору дать не удастся, потому что карты не расчитаны на то, чтобы их начинали без 5 gems в загашнике, которые позволят отгрохать Maze и доползти до драконов. То есть вот реально: там неоткуда взять эти 5 gems, если у тебя нету десятка чёрных драконов. То есть фора, которую ты дашь, начав на Impossible, будет не неделя а месяц-два. А тут уже можно вешаться, даже против тупого AI. Если же AI хоть на что-то годен, то можно начать на Normal или даже на Easy, и при этом не играть в поддавки.

     
  • 3.50, sirDranik (ok), 13:26, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Да, на pathfinding наша команда убила не один месяц разработки, пытаясь повторить оригинальное поведение (не могу написать тут слово "логика", потому что логике это очень трудно поддается). В противном случае (как это было реализовано в старом проекте) некоторые карты ломаются по причине того, что герой может или не может пройти в каком-то месте. А закон проходимости рядом с объектами - абсолютно не очевиден: иногда герой в оригинальной игре может пролезть рядом с объектом, Но если рядом находится еще один определенный - то уже нет... А если другой - то снова можно...
    На данном этапе мы платим полностью повторили это, однако осталась еще пара мест...  Которые изредка всплывают при прохождения.  
     
  • 2.64, Аноним (64), 14:31, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Если я играю в какую-то игру, я наверно хочу оригинальный опыт, нет?

    А кого волнует что ты там хочешь?

     

  • 1.4, Dzen Python (ok), 09:19, 24/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    А теперь блиц-вопрос, хотя 146% что он уже был - а почему часть 2, а не бессмертная классика III, которая при всех её HD-репачков требует нормального опенсурцного двигла (а там и ресурсы можно подтянуть)
     
     
  • 2.6, Аноним (7), 09:22, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +11 +/
    Внимание ответ: потому что авторам нравится вторая часть, а не третья. Впрочем, как и мне.
     
     
  • 3.25, Аноним (25), 10:19, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    мне нравятся Дальнобойщики 2 больше третьих
     
     
  • 4.32, Аноним (57), 10:49, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне нравится Король Лев 2: Гордость Симбы больше чем Король Лев 3: Акуна Матата
     
     
  • 5.33, Аноним (33), 10:51, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    мне нравится half-life 2 больше, чем half-life 3
     
     
  • 6.36, Аноним (25), 10:56, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    кек козырями пошёл
     
  • 2.10, Аноним (10), 09:41, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Третьи пишут в vcmi.
     
  • 2.12, Аноним (12), 09:42, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А для меня классика - это 2. А 3-ка - новодел, в который особо никогда не играл. И что?
     
     
  • 3.52, Аноним (57), 13:32, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А для меня классика - это 1. А 2-ая новодел с какими-то некромантами и чародеями. И что?
     
  • 2.13, Hudozhnik (?), 09:45, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Третьи, по сравнению со вторыми, отстой.
    Неразборчивая картинка, всё в перемешку.
    Вместо эпичной музыка стала треньк-бреньк.
    Расы то же не пойми что.
    Вторые шикарны
     
  • 2.21, Ю.Т. (?), 10:04, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже отвечали. Есть такая переделка - vcmi.

    Но первое - играть в vcmi (по состоянию пару лет назад) было без интереса. Тамошний ИР не соперник, хуже чем в оригинале.
    Второе, игровую графику нужно всё же делать людям со способностями. Перекрасить жилетки существам - не значит создать образ.
    Третье, вводить сверх-существа и сверх-артифакты - портить игру.

    Наконец, есть HOTA и связанная с ней экосистема.

     
  • 2.22, YetAnotherOnanym (ok), 10:07, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ответ, который 146% тоже был: кому что. Мне третьи как-то не зашли, а во вторых до сих пор иногда в qemu играюсь.


     
  • 2.43, Аноним (43), 11:33, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://vcmi.eu/

    на... не благодари...

     

  • 1.17, YetAnotherOnanym (ok), 09:53, 24/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Неплохо чувак упаковался - и кольцо, и брошь, и корону нарыл, и ещё и жезл молний.
     
     
  • 2.30, Ordu (ok), 10:45, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фотку в паспорте видишь? Нестандартная. Это либо кампания какая-то, либо кастомная карта.
     
     
  • 3.45, Аноним (57), 11:54, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это точно не кампания. В кампании его зовут Арчибальдом. Я за него ради интереса компанию проходил, так он  сложней Роланда проходится. Хотя казалось у Роланда бедственное положение. Возможно это для того чтобы добро победило.
     

  • 1.18, Дон Ягон (ok), 09:54, 24/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отличный проект, успехов и процветания!
     
  • 1.28, A.Stahl (ok), 10:33, 24/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Автор, а у вас есть какой-то форум или что-то подобное? Меня интересует возможность быстро ознакомиться с... вектором движения, так сказать. В оригинале есть несколько раздражающих меня геймплейных нюансов, и мне хочется узнать что думает ваше сообщество по этому поводу. Иногда в ремейках разработчики настолько сильно держатся за поведение как в оригинале, что принципиально отказываются его изменять даже в опциональном режиме.
     
     
  • 2.34, anonymous (??), 10:52, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вся активность сконцентрирована в https://github.com/ihhub/fheroes2/issues, еще есть Discord.
     
  • 2.35, Автор (?), 10:53, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    ваше мнение очень важно для нас
     
  • 2.49, sirDranik (ok), 13:20, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проект опенсорсный, и даже если вас не устроит консерватизм (или наоборот, излишнее новаторство)  текущей команды, в перспективе на базе этого движка могут появляться и другие проекты.
    У нас есть группа в дискорд, где вы можете пообщаться с разработчиками и энтузиастами помогающими проекту. А также есть группа VK и фейсбук, где вы можете читать актуальные новости о релизах и ходе разработки.
    Их вы можете найти на главной странице проекта по ссылке на github.
    А еще у нас есть небольшой список актуальных улучшений проекта:
    https://github.com/ihhub/fheroes2/wiki/Features-and-enhancements-of-the-projec
    Пока что основной упор мы делаем на сам движок с минимальными улучшениями для удобства игры и исправлением багов и абьюзов оригинала. А после, На его основе мы планируем выпустить наше собственное дополнение в классическом стиле, чтобы добавить в игру новые элементы и механики
     
     
  • 3.65, Аноним (-), 14:33, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как-то не очень опенсорсненько у вас там: все перечисленные - махровые проприетарные жирнокорпы.
     

  • 1.42, PnD (??), 11:31, 24/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Захожу каждый раз просто плюсануть.
    Времени играть 1х нет, но само воспоминание добавляет позитива.
    Удачи проекту!
     
  • 1.56, anonymous (??), 14:03, 24/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Не играл, но одобряю.
     
  • 1.59, Аноним (59), 14:10, 24/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А, кстати, для первых героев кто-нибудь аналогичное делал?
     
  • 1.60, Иваныч (??), 14:10, 24/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    На завод работать идите, игрушки они играют млять!
     
     
  • 2.70, Аноним (-), 14:48, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > На завод работать идите, игрушки они играют млять!

    Там как раз на каком-нибудь раздристаном станке можно будет правильный комп найти для запуска этой штуки.


     

  • 1.61, Аноним (61), 14:15, 24/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Молодцы!
     
  • 1.62, Аноним (-), 14:18, 24/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > показывающее адрес хранения

    Чего?! У них карты бумажные чтоли? :)

     

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