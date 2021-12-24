3.7 , Аноним ( 7 ), 09:23, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – атмосфера не та.

4.15 , YetAnotherOnanym ( ok ), 09:48, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – и шарики бракованные, не радуют.

3.8 , Аноним ( 2 ), 09:28, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – Поведение ботов сойдёт за 10. В целом, картина именно такая, взять что это, что openmw, или любые другие. Возможно, несколько выбивается openttd разве что, но там не воссоздали оригинал, а сделали игру по мотивам. Насчёт openxcom тоже ничего хорошего сказать не могу. Моды это ок конечно, но качество кода при этом там весьма низкое и были проблемы со сборкой. Люди занимаются чем-то не тем.

4.9 , myhand ( ok ), 09:36, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +6 + / – > Поведение ботов сойдёт за 10. Што, нежному человеческому человеку бездушные железяки таки наваляли? Вот и славненько. AI уже не такой беззубый как в оригинале. > Люди занимаются чем-то не тем. Так поучи! Тебя тут все ждали.

5.14 , Аноним ( 2 ), 09:46, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Сейчас бы потеть в играх 30 летней давности. Играют в них не для этого. Я не знаю, как с сабжем, а боты в играх потные из-за того, что читерят, а не из-за того, что превосходят человека. И поскольку человек умнее, он находит просчёты в логике и использует их, иногда даже сам того не осознавая. Это совершенно нормально, каждый играет в игры, как ему нравится, синглплеер для того и придуман.

6.19 , Ю.Т. ( ? ), 09:58, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Только полный простофиля вставит в коммерческую игру хороший ИР.

Но это в принципе могут сделать люди, работающие за интерес.

6.51 , sirDranik ( ok ), 13:31, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ввиду того, что движок и ИИ пишется с нуля, у нас есть все возможности сделать из ИИ достойного оппонента, который будет тащить не за счет большего дохода и прироста существ, как было в оригинале, а за счет тактики и непредсказуемости в боях с игроком.

7.55 , Аноним ( 2 ), 13:59, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Проблема индишлака и ботов в нём в том, что они банально не интересные. Рандом и рандом, развлекайте себя сами дальше. Если бот в равных с игроком условиях, он может только играть в угадайку, что будет далеко не так интересно, как реальный противник. И рандом ситуацию ничуть не улучшает.

8.69 , Аноним ( - ), 14:45, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать АИ у них довольно крутой Иногда слишком Там в оригинале за хороших, 4-я карта,... 4.71 , Ordu ( ok ), 14:55, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Насчёт openxcom тоже ничего хорошего сказать не могу. Я зато могу. В оригинал невозможно играть, после знакомства с римейком. В xcom ещё более важно, чем в homm2, видеть на одном экране _много_. openxcom добавляет к этому мелкие приятности, типа два клика на то, чтобы юнита куда-то отправить: мисклик -- это реальная проблема без этой штуки. И да, мегамод делает из openxcom ещё более xcom, чем сам xcom. > качество кода при этом там весьма низкое Тебе качество кода или геймплей? > были проблемы со сборкой. Все проблемы со сборкой, которые я видел -- это то, что он по-дефолту собирает с отладкой и без оптимизаций. И вот тогда оно начинает тормозить. Хотя... Может я запамятовал что: я зачем-то в какой-то момент перебирал ревизии в git, возможно, как раз потому, что какая-то не собиралась. > Люди занимаются чем-то не тем. А мне кажется, что это ты чем-то не тем занимаешься. Они создают римейки игр, которые реально заменяют запуск окаменевшего кода в dosbox. А ты пишешь комменты на опеннете, не создавая ничего.

