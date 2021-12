Доступен выпуск проекта fheroes2 0.9.11, пытающегося воссоздать игру Heroes of Might and Magic II. Код проекта написан на C++ и распространяется под лицензией GPLv2. Для запуска игры требуются файлы с игровыми ресурсами, которые можно получить, например, из демо-версии Heroes of Might and Magic II. Основные изменения: Добавлено информационное окно для карт, показывающее адрес хранения, а также тип карты.

Некоторые настройки в игре теперь можно изменять при помощи колеса прокрутки мыши.

Исправлена отрисовка кнопок интерфейса и их теней.

Обеспечена поддержка русского языка при запуске с любой оригинальной версии игры.

Улучшено поведение ИИ при защите замка.

Расширено описание заклинаний в книге героя для атакующих заклинаний, заклинаний призыва и "Врат Города".

Исправлены неточности с прокладкой пути на карте приключений.

Добавлена поддержка расширенного набора символов при установке в Windows.

Сгенерированы недостающие символы французского алфавита для полноценной игры на французском языке.

Исправлено свыше 20 ошибок.