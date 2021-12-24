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|2.3, Аноним (3), 09:18, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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И стразу по Shift+Del удалят :( Не интересен он будет для них.
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|3.38, Аноним (38), 11:06, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да ладно, OpenWM хорошо работает, и играется также, а начинали когда, тоже думал не потянут движок.
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|1.2, Аноним (2), 09:18, 24/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–9 +/–
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Сколько ни пытался использовать эти любительские ремейки, каждый раз сталкивался с тем, что это не оригинал. Что-то 1 улучшают, и 100 вещей ухудшают. Если я играю в какую-то игру, я наверно хочу оригинальный опыт, нет? Ну, может, текстуры подтянуть, разве что. Каким бы плохим оригинал не был, дилетанты всегда делают хуже.
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|3.8, Аноним (2), 09:28, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Поведение ботов сойдёт за 10. В целом, картина именно такая, взять что это, что openmw, или любые другие. Возможно, несколько выбивается openttd разве что, но там не воссоздали оригинал, а сделали игру по мотивам. Насчёт openxcom тоже ничего хорошего сказать не могу. Моды это ок конечно, но качество кода при этом там весьма низкое и были проблемы со сборкой. Люди занимаются чем-то не тем.
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|4.9, myhand (ok), 09:36, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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> Поведение ботов сойдёт за 10.
Што, нежному человеческому человеку бездушные железяки таки наваляли? Вот и славненько. AI уже не такой беззубый как в оригинале.
> Люди занимаются чем-то не тем.
Так поучи! Тебя тут все ждали.
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|5.14, Аноним (2), 09:46, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сейчас бы потеть в играх 30 летней давности. Играют в них не для этого. Я не знаю, как с сабжем, а боты в играх потные из-за того, что читерят, а не из-за того, что превосходят человека. И поскольку человек умнее, он находит просчёты в логике и использует их, иногда даже сам того не осознавая. Это совершенно нормально, каждый играет в игры, как ему нравится, синглплеер для того и придуман.
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|6.19, Ю.Т. (?), 09:58, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Только полный простофиля вставит в коммерческую игру хороший ИР.
Но это в принципе могут сделать люди, работающие за интерес.
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|6.51, sirDranik (ok), 13:31, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ввиду того, что движок и ИИ пишется с нуля, у нас есть все возможности сделать из ИИ достойного оппонента, который будет тащить не за счет большего дохода и прироста существ, как было в оригинале, а за счет тактики и непредсказуемости в боях с игроком.
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|7.55, Аноним (2), 13:59, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Проблема индишлака и ботов в нём в том, что они банально не интересные. Рандом и рандом, развлекайте себя сами дальше. Если бот в равных с игроком условиях, он может только играть в угадайку, что будет далеко не так интересно, как реальный противник. И рандом ситуацию ничуть не улучшает.
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|8.69, Аноним (-), 14:45, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
АИ у них довольно крутой Иногда слишком Там в оригинале за хороших, 4-я карта,... текст свёрнут, показать
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|4.71, Ordu (ok), 14:55, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Насчёт openxcom тоже ничего хорошего сказать не могу.
Я зато могу. В оригинал невозможно играть, после знакомства с римейком. В xcom ещё более важно, чем в homm2, видеть на одном экране _много_. openxcom добавляет к этому мелкие приятности, типа два клика на то, чтобы юнита куда-то отправить: мисклик -- это реальная проблема без этой штуки. И да, мегамод делает из openxcom ещё более xcom, чем сам xcom.
> качество кода при этом там весьма низкое
Тебе качество кода или геймплей?
> были проблемы со сборкой.
Все проблемы со сборкой, которые я видел -- это то, что он по-дефолту собирает с отладкой и без оптимизаций. И вот тогда оно начинает тормозить. Хотя... Может я запамятовал что: я зачем-то в какой-то момент перебирал ревизии в git, возможно, как раз потому, что какая-то не собиралась.
> Люди занимаются чем-то не тем.
А мне кажется, что это ты чем-то не тем занимаешься. Они создают римейки игр, которые реально заменяют запуск окаменевшего кода в dosbox. А ты пишешь комменты на опеннете, не создавая ничего.
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|2.11, asand3r (ok), 09:41, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Так это не ремейк, а только переписывание движка. Игровые ресурсы все те же. Хочешь оригинальный опыт - играй в оригинальную игру на ЭЛТ с 640х480.
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|2.20, YetAnotherOnanym (ok), 10:03, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Если я играю в какую-то игру, я наверно хочу оригинальный опыт, нет?
Не обязательно. Например, в оригинальных HMMII ИИ всегда в первую очередь атакует стреляющих, и из-за этого часто действует просто глупо. Например, ставишь одного лучника/кентавра/хоббита - и первый удар сильного отряда тратится на копеечный урон. Становится не интересно.
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|3.23, Аноним (2), 10:08, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это называется агр, вполне реалистичное поведение. Слабых всегда выносить первыми нужно опять же. А у ботов вообще есть информация о количестве бойцов противника?
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|4.24, Beta Version (ok), 10:18, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Это не агр, а недоработка в АИ, ведущая к глупым ходам этого АИ. Если сам игрок понимает, что АИ страшно тупит, то хорошему игроку такой АИ будет не интересен. Идиоту, да, будет интересно играть с ещё более тупым АИ, чем этот идиот.
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|5.26, Аноним (2), 10:25, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Чтобы ходы были не глупые, бот должен знать всё об игроке (и даже больше), что тоже не особо интересно с точки зрения игрока, это осознающего. Поэтому применяются различные модели поведения, в зависимости от ситуации, с целью минимизировать дискомфорт. А совершенно необдуманные ходы нужны для имитации живого противника.
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|6.27, Beta Version (ok), 10:32, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Чтобы ходы были не глупые, бот должен знать всё об игроке (и
> даже больше), что тоже не особо интересно с точки зрения игрока,
> это осознающего. Поэтому применяются различные модели поведения, в зависимости от ситуации,
> с целью минимизировать дискомфорт. А совершенно необдуманные ходы нужны для имитации
> живого противника.
В смысле "знать всё"? В бою ты не всё знаешь о противнике? В Героях 2 в бою ты не видишь, сколько юнитов в стаке?
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|7.37, Аноним (2), 10:59, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я про те ситуации, когда игрок "на последнем издыхании" вывозит и побеждает, как правило, они просчитаны предварительно. Да и вообще, во многих играх, победит игрок, или нет, известно хорошо так заранее. Поддержание "интересности", ага. Условности вроде ответа на атаку независимо от потенциального урона ни на что не влияют.
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|9.41, Аноним (2), 11:18, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Мне кажется, ты ещё и не понимаешь, в чём тут проблема Когда из казуального тре... текст свёрнут, показать
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|7.44, YetAnotherOnanym (ok), 11:52, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> В бою ты не всё знаешь о противнике?
Не всё. Например, я не всегда могу знать, есть ли у вражеского героя какое-то заклинание. Если я встречался с ним раньше и он его применял, или он раньше служил у меня и я точно знаю, что у него есть интересующее меня заклинание - это одна ситуация. А иначе я могу только гадать - знает ли он, например, "Снять магию" (а от этого зависит, наложу ли я "Слепоту" и спокойно, без потерь расстреляю его отряд, или же он слепоту снимет и отряд сможет сделать свой ход). Точно также я не знаю, какие артефакты у него есть. Если мне нужно, чтобы герой не смог сбежать, я рассчитываю, что молния завалит отряд полностью, а у него шлем молний, часть отряда остаётся и он сбегает.
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|2.29, Ordu (ok), 10:43, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Это не тот случай Единственное, что они изменили так, что можно рассуждать о то... большой текст свёрнут, показать
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|3.31, Аноним (2), 10:49, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не "тупой и предсказуемый", а "тёплый и ламповый". Ты предлагаешь загонять игрока из одних условностей в другие, но в итоге это совершенно другая игра получается.
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|4.40, Ordu (ok), 11:12, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Не "тупой и предсказуемый", а "тёплый и ламповый".
Да, я как раз об этом. Что это изменение можно рассматривать двояко, и как хорошее, и как не очень. Но оно _единственное_ такое. 1 сомнительное изменение из 100 хороших, а не 1 хорошее из 100 плохих.
И да, я лично всё ж предпочитаю их путь. Если мне AI слишком сложен, я с радостью -- с радостью! -- начну на Easy, а не на Impossible, потому что начинать без денег и ресурсов для того, чтобы дать форы AI, чтобы хоть какое-то противостояние было -- это как-то тухло. Impossible даёт примерно неделю форы, по сравнению с Normal, но есть карты, где такую фору дать не удастся, потому что карты не расчитаны на то, чтобы их начинали без 5 gems в загашнике, которые позволят отгрохать Maze и доползти до драконов. То есть вот реально: там неоткуда взять эти 5 gems, если у тебя нету десятка чёрных драконов. То есть фора, которую ты дашь, начав на Impossible, будет не неделя а месяц-два. А тут уже можно вешаться, даже против тупого AI. Если же AI хоть на что-то годен, то можно начать на Normal или даже на Easy, и при этом не играть в поддавки.
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|3.50, sirDranik (ok), 13:26, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Да, на pathfinding наша команда убила не один месяц разработки, пытаясь повторить оригинальное поведение (не могу написать тут слово "логика", потому что логике это очень трудно поддается). В противном случае (как это было реализовано в старом проекте) некоторые карты ломаются по причине того, что герой может или не может пройти в каком-то месте. А закон проходимости рядом с объектами - абсолютно не очевиден: иногда герой в оригинальной игре может пролезть рядом с объектом, Но если рядом находится еще один определенный - то уже нет... А если другой - то снова можно...
На данном этапе мы платим полностью повторили это, однако осталась еще пара мест... Которые изредка всплывают при прохождения.
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|2.64, Аноним (64), 14:31, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Если я играю в какую-то игру, я наверно хочу оригинальный опыт, нет?
А кого волнует что ты там хочешь?
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|1.4, Dzen Python (ok), 09:19, 24/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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А теперь блиц-вопрос, хотя 146% что он уже был - а почему часть 2, а не бессмертная классика III, которая при всех её HD-репачков требует нормального опенсурцного двигла (а там и ресурсы можно подтянуть)
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|2.6, Аноним (7), 09:22, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+11 +/–
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Внимание ответ: потому что авторам нравится вторая часть, а не третья. Впрочем, как и мне.
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|4.32, Аноним (57), 10:49, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Мне нравится Король Лев 2: Гордость Симбы больше чем Король Лев 3: Акуна Матата
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|2.12, Аноним (12), 09:42, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А для меня классика - это 2. А 3-ка - новодел, в который особо никогда не играл. И что?
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|3.52, Аноним (57), 13:32, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А для меня классика - это 1. А 2-ая новодел с какими-то некромантами и чародеями. И что?
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|2.13, Hudozhnik (?), 09:45, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Третьи, по сравнению со вторыми, отстой.
Неразборчивая картинка, всё в перемешку.
Вместо эпичной музыка стала треньк-бреньк.
Расы то же не пойми что.
Вторые шикарны
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|2.21, Ю.Т. (?), 10:04, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Уже отвечали. Есть такая переделка - vcmi.
Но первое - играть в vcmi (по состоянию пару лет назад) было без интереса. Тамошний ИР не соперник, хуже чем в оригинале.
Второе, игровую графику нужно всё же делать людям со способностями. Перекрасить жилетки существам - не значит создать образ.
Третье, вводить сверх-существа и сверх-артифакты - портить игру.
Наконец, есть HOTA и связанная с ней экосистема.
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|2.22, YetAnotherOnanym (ok), 10:07, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ответ, который 146% тоже был: кому что. Мне третьи как-то не зашли, а во вторых до сих пор иногда в qemu играюсь.
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|2.30, Ordu (ok), 10:45, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Фотку в паспорте видишь? Нестандартная. Это либо кампания какая-то, либо кастомная карта.
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|3.45, Аноним (57), 11:54, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это точно не кампания. В кампании его зовут Арчибальдом. Я за него ради интереса компанию проходил, так он сложней Роланда проходится. Хотя казалось у Роланда бедственное положение. Возможно это для того чтобы добро победило.
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|1.28, A.Stahl (ok), 10:33, 24/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Автор, а у вас есть какой-то форум или что-то подобное? Меня интересует возможность быстро ознакомиться с... вектором движения, так сказать. В оригинале есть несколько раздражающих меня геймплейных нюансов, и мне хочется узнать что думает ваше сообщество по этому поводу. Иногда в ремейках разработчики настолько сильно держатся за поведение как в оригинале, что принципиально отказываются его изменять даже в опциональном режиме.
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|2.49, sirDranik (ok), 13:20, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Проект опенсорсный, и даже если вас не устроит консерватизм (или наоборот, излишнее новаторство) текущей команды, в перспективе на базе этого движка могут появляться и другие проекты.
У нас есть группа в дискорд, где вы можете пообщаться с разработчиками и энтузиастами помогающими проекту. А также есть группа VK и фейсбук, где вы можете читать актуальные новости о релизах и ходе разработки.
Их вы можете найти на главной странице проекта по ссылке на github.
А еще у нас есть небольшой список актуальных улучшений проекта:
https://github.com/ihhub/fheroes2/wiki/Features-and-enhancements-of-the-projec
Пока что основной упор мы делаем на сам движок с минимальными улучшениями для удобства игры и исправлением багов и абьюзов оригинала. А после, На его основе мы планируем выпустить наше собственное дополнение в классическом стиле, чтобы добавить в игру новые элементы и механики
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|3.65, Аноним (-), 14:33, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Как-то не очень опенсорсненько у вас там: все перечисленные - махровые проприетарные жирнокорпы.
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|1.42, PnD (??), 11:31, 24/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Захожу каждый раз просто плюсануть.
Времени играть 1х нет, но само воспоминание добавляет позитива.
Удачи проекту!
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|2.70, Аноним (-), 14:48, 24/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> На завод работать идите, игрушки они играют млять!
Там как раз на каком-нибудь раздристаном станке можно будет правильный комп найти для запуска этой штуки.
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