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|2.3, sirDranik (ok), 17:48, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Текущая поддержка языков - как подготовительное мероприятие для поддержки русского. Ближайшие релизы завезем. ;)
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|1.2, Аноним (2), 17:47, 06/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Вам убейсофт разрешил использовать свои торговые марки, или вы просто ничего не боитесь?
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|2.4, ista011 (?), 17:50, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Для запуска игры требуются файлы с игровыми ресурсами, которые можно получить, например, из демо-версии Heroes of Might and Magic II
Вместе с игрой ресурсы не поставляются. А название... Торговая марка "Heroes of Might and Magic II" имеет срок действия, вряд ли её продляли по истечении.
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|3.6, Ordu (ok), 18:09, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Название можно и сменить, если что. Название не влияет на геймплей.
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|2.9, Аноним (31), 18:20, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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С каких это пор fheroes2 - торговая марка убейсофта?
> или вы просто ничего не боитесь?
А кого мы должны бояться, уж не шушару ли проприетарную?
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|4.24, Аноним (31), 19:43, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А что, тебе от этого было бы легче? Если бы людей возрождающих игру за собственные средства и раздающих результат своего труда всем без ограничений судили в суде? И чтобы они ещё и просили прощения за то что сделали?
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|2.29, Аноним (29), 20:02, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Blizzard засудило проект freecraft за то что название немного похоже на их игры
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|3.32, Аноним (-), 20:06, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Blizzard засудило проект freecraft за то что название немного похоже на их игры
фрикрафт они засудили. ты посмотри на этих парней, они дерзкие и жесткие, еще фотки с сэмками в фб выложить и фиг кто к ним захочет подходить.
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|1.8, anonimus (?), 18:16, 06/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Они не пытаются игру Heroes of Might and Magic II.
В Heroes of Might and Magic II есть фишка, при которой повторяя последовательность действий в битве, есть повторяемость срабатывания морали, удачи, передвижения противника. Сейчас вместо этого в игре полный рэндом и разработчики сказали, что не хотят это делать. Причём сказали довольно грубо. А потом ещё подтёрли в своём дискорде всю дискуссию об этом.
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|2.10, Аноним (31), 18:22, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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То есть убрали возможность чита для не умеющих играть, а для умеющих сделали игру значительно интереснее? Спасибо им за это. Кому это не нравится я бы не просто грубо сказал, а ещё и в лицо бы плюнул.
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|3.12, anonimus (?), 18:32, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вы можете плевать в лицо людям сколько хотите, это только показывает ваш нравственный уровень.
А речь лишь только о том, что они НЕ ПЫТАЮТСЯ ВОССОЗДАТЬ, а делают игру очень похожую на Heroes of Might and Magic II
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|4.17, Аноним (-), 19:07, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>а делают игру очень похожую
По сути это так и есть.
> показывает ваш нравственный уровень.
Молодец, не опускаешься до уровня хамов.
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|4.20, Admino (ok), 19:13, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну да, а ещё они перерисовывают фоны, объекты и кнопки, переделывают ИИ. Они не пытаются воссоздать, ты только заметил?
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|4.22, Аноним (31), 19:23, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Про нравственный уровень лучше подумать тем кто смеет разработчикам пилящим продукт на свои средства и свободно распространяющим претензии предъявлять, даже не умея играть в игру.
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|4.25, Тот_Самый_Анонимус (?), 19:48, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>НЕ ПЫТАЮТСЯ ВОССОЗДАТЬ
Воссоздать что?
Они воссоздают атмосферу игры. А воссоздание багов и недочётов — глупость. Для любителей оргинальных косяков есть оригинал, чего ныть-то?
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|7.34, Аноним (27), 20:12, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Это только твоё мнение.
Это факт, во многих классических рпг все броски кубика предрешены и результат зависит только от очерёдности. Никакого дешёвого рандома, насилующего игрока.
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|6.41, Michael Shigorin (ok), 20:34, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Это не недочёты, это оригинальная механика.
Собственно, можно убрать слово "механика", затем перечитать равенство в обратную сторону и осознать, что когда впаривают про "механику" -- речь именно про баги.
Будь это баги конкретной _реализации_ или же баги модельки/мирка, если попытаться его как-то сопоставить с реальностью -- уже вторично.
Примерно как у детей в играх было ключевое слово "чур" и далее описание конкретной условности, с которой предлагается согласиться ;-]
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|7.42, Аноним (27), 20:45, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Но ведь это не баги. Баги это рандом, особенно честный и ничем не сдерживаемый -- игорьки такое ох как не любят, а перестраивать модели, что необходимо "случайно" выдать в реальном времени, не так и просто. При этом в оригинале это понимали, и от него избавились.
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|3.19, Аноним (19), 19:10, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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эта фича включается опционально(battle: deterministic events), не нравится - не пользуйся, я лично её читом не считаю. Если эту фичу считать читом, то из игры нужно удалять и возможность сохранений, а то ишь, читеры, возьмут. загрузятся, понагенерят свои рандомы, а игре сиди считай: читер он, не читер.
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|2.11, sirDranik (ok), 18:30, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Боги, вы откуда выползли?
Грубо сказали? Не смешите меня.
Ничего мы не терли - раз.
А фишку с повторяемостью мы сделали в виде отдельной опции в игре по просьбе фанатов, которые умеют в вежливое общение - два.
Причем сделали это уже не один месяц назад.
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|Часть нити удалена модератором
|4.15, Аноним (19), 18:56, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Представители команды соврали, если бы не попытались реализовать эту фичу, а написали что сделали. По факту, фича реализована, а ты балабол. Я лично аргументированно обсуждал эту фичу в дискорде. Сперва разработчики не хотели это делать, отпирались, но аргументы нескольких человек взяли своё, и вуаля, фича заехала в мастер-ветку. Помню что в дискуссию лез какой-то неадекватный нонейм(думаю, это как раз был ты), и разработчикам, чтоб не было стыдно показывать дискорд-чат спустя годы детям, потёрли все сообщения. В том числе вполне себе безобидные, так бывает. И никто не против, мне готовая фича в игре гораздо дороже, чем логи её обсуждения.
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|4.28, Аноним (31), 19:57, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Вот мне интересно. Допустим даже что разработчики трут дискуссии, врут и грубят (тут-то как выяснилось ты врёшь, но ладно). А объясни, пожалуйста, кто ты такой есть, чтобы к тебе относились иначе?
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|4.33, Аноним (29), 20:10, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вам нужно поднять активистов чтобы они отменили разработчиков и добились блокировки репозитория. Раз эти ужастные и невоспитанные люди не в состоянии вежливо и с уважением к потребителю общаться, то пусть улицы метут. Потребитель проголосует долларом и не будет играть в игру которую они "разрабатывают"
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|3.21, Михрютка (ok), 19:16, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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читая issue на гитхабе - в легкую поверю, что в IM могли и нахрен послать.
реально, вы две недели уговаривали вашего пользователя, что лучше знаете, что ему надо, пока французу - все это время помалкивавшему, кроме замечаний о чисто технических деталях, не надоело, и он за день не заимплементил фичу.
Винсент - молодец, остальные нууу... непонятно.
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|4.26, Аноним (31), 19:49, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну проект запилили таки "остальные", так что имеют полное право решать. Винсент сделал - молодец, в общем же случае халявщики-хотелкины идут лесом, и это абсолютно справедливо.
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|4.36, Аноним (29), 20:17, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Просто проголосуйте рулём и не играйте в игру которую разрабатывают такие плохие люди
Купите АААА-продукт и в него играйте
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|3.37, Vkni (ok), 20:20, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Спасибо за релиз.
Просто, как обычно, те, кто просто пользуется и радуется, молчат. :-) Вообще отключаемая повторяемость - это круто.
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|2.39, YetAnotherOnanym (ok), 20:27, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> есть повторяемость срабатывания морали, удачи, передвижения противника
Как по мне, так это не то, что стОит сохранять. А если ещё ИИ научится делать выводы из только что состоявшейся битвы, и использовать их при попытке игрока переиграть её заново - это будет вообще замечательно. А ещё - справедливо.
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|1.38, Ilya Indigo (ok), 20:22, 06/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Добавлен скрипт для извлечения ресурсов игры из DOSBOX версии Героев Меча и Магии 2.
То есть есть какая-то специальная версия героев для DOSBox отличающаяся от версии для MS DOS?
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