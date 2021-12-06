2.10 , Аноним ( 31 ), 18:22, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – То есть убрали возможность чита для не умеющих играть, а для умеющих сделали игру значительно интереснее? Спасибо им за это. Кому это не нравится я бы не просто грубо сказал, а ещё и в лицо бы плюнул.

3.12 , anonimus ( ? ), 18:32, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вы можете плевать в лицо людям сколько хотите, это только показывает ваш нравственный уровень.

А речь лишь только о том, что они НЕ ПЫТАЮТСЯ ВОССОЗДАТЬ, а делают игру очень похожую на Heroes of Might and Magic II

4.17 , Аноним ( - ), 19:07, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >а делают игру очень похожую По сути это так и есть. > показывает ваш нравственный уровень. Молодец, не опускаешься до уровня хамов.

4.20 , Admino ( ok ), 19:13, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ну да, а ещё они перерисовывают фоны, объекты и кнопки, переделывают ИИ. Они не пытаются воссоздать, ты только заметил?

4.22 , Аноним ( 31 ), 19:23, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Про нравственный уровень лучше подумать тем кто смеет разработчикам пилящим продукт на свои средства и свободно распространяющим претензии предъявлять, даже не умея играть в игру.

4.25 , Тот_Самый_Анонимус ( ? ), 19:48, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >НЕ ПЫТАЮТСЯ ВОССОЗДАТЬ Воссоздать что? Они воссоздают атмосферу игры. А воссоздание багов и недочётов — глупость. Для любителей оргинальных косяков есть оригинал, чего ныть-то?

5.27 , Аноним ( 27 ), 19:50, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это не недочёты, это оригинальная механика.

6.30 , Аноним ( 31 ), 20:04, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это только твоё мнение.

7.34 , Аноним ( 27 ), 20:12, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Это только твоё мнение. Это факт, во многих классических рпг все броски кубика предрешены и результат зависит только от очерёдности. Никакого дешёвого рандома, насилующего игрока.

6.41 , Michael Shigorin ( ok ), 20:34, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – > Это не недочёты, это оригинальная механика. Собственно, можно убрать слово "механика", затем перечитать равенство в обратную сторону и осознать, что когда впаривают про "механику" -- речь именно про баги. Будь это баги конкретной _реализации_ или же баги модельки/мирка, если попытаться его как-то сопоставить с реальностью -- уже вторично. Примерно как у детей в играх было ключевое слово "чур" и далее описание конкретной условности, с которой предлагается согласиться ;-]

7.42 , Аноним ( 27 ), 20:45, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Но ведь это не баги. Баги это рандом, особенно честный и ничем не сдерживаемый -- игорьки такое ох как не любят, а перестраивать модели, что необходимо "случайно" выдать в реальном времени, не так и просто. При этом в оригинале это понимали, и от него избавились.

3.19 , Аноним ( 19 ), 19:10, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – эта фича включается опционально(battle: deterministic events), не нравится - не пользуйся, я лично её читом не считаю. Если эту фичу считать читом, то из игры нужно удалять и возможность сохранений, а то ишь, читеры, возьмут. загрузятся, понагенерят свои рандомы, а игре сиди считай: читер он, не читер.

2.11 , sirDranik ( ok ), 18:30, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Боги, вы откуда выползли?

Грубо сказали? Не смешите меня.

Ничего мы не терли - раз.

А фишку с повторяемостью мы сделали в виде отдельной опции в игре по просьбе фанатов, которые умеют в вежливое общение - два.

Причем сделали это уже не один месяц назад.

Часть нити удалена модератором

4.15 , Аноним ( 19 ), 18:56, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Представители команды соврали, если бы не попытались реализовать эту фичу, а написали что сделали. По факту, фича реализована, а ты балабол. Я лично аргументированно обсуждал эту фичу в дискорде. Сперва разработчики не хотели это делать, отпирались, но аргументы нескольких человек взяли своё, и вуаля, фича заехала в мастер-ветку. Помню что в дискуссию лез какой-то неадекватный нонейм(думаю, это как раз был ты), и разработчикам, чтоб не было стыдно показывать дискорд-чат спустя годы детям, потёрли все сообщения. В том числе вполне себе безобидные, так бывает. И никто не против, мне готовая фича в игре гораздо дороже, чем логи её обсуждения.

4.28 , Аноним ( 31 ), 19:57, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Вот мне интересно. Допустим даже что разработчики трут дискуссии, врут и грубят (тут-то как выяснилось ты врёшь, но ладно). А объясни, пожалуйста, кто ты такой есть, чтобы к тебе относились иначе?

4.33 , Аноним ( 29 ), 20:10, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вам нужно поднять активистов чтобы они отменили разработчиков и добились блокировки репозитория. Раз эти ужастные и невоспитанные люди не в состоянии вежливо и с уважением к потребителю общаться, то пусть улицы метут. Потребитель проголосует долларом и не будет играть в игру которую они "разрабатывают"

5.35 , Аноним ( 29 ), 20:14, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Хотя я не понимаю зачем разработчики с местными экспертами общаются и что-то кому-то пытаются доказать

http://wikireality.ru/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BE&#

3.21 , Михрютка ( ok ), 19:16, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – читая issue на гитхабе - в легкую поверю, что в IM могли и нахрен послать. реально, вы две недели уговаривали вашего пользователя, что лучше знаете, что ему надо, пока французу - все это время помалкивавшему, кроме замечаний о чисто технических деталях, не надоело, и он за день не заимплементил фичу. Винсент - молодец, остальные нууу... непонятно. 4.26 , Аноним ( 31 ), 19:49, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ну проект запилили таки "остальные", так что имеют полное право решать. Винсент сделал - молодец, в общем же случае халявщики-хотелкины идут лесом, и это абсолютно справедливо.

4.36 , Аноним ( 29 ), 20:17, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Просто проголосуйте рулём и не играйте в игру которую разрабатывают такие плохие люди

Купите АААА-продукт и в него играйте

3.37 , Vkni ( ok ), 20:20, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Спасибо за релиз. Просто, как обычно, те, кто просто пользуется и радуется, молчат. :-) Вообще отключаемая повторяемость - это круто.

2.39 , YetAnotherOnanym ( ok ), 20:27, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > есть повторяемость срабатывания морали, удачи, передвижения противника Как по мне, так это не то, что стОит сохранять. А если ещё ИИ научится делать выводы из только что состоявшейся битвы, и использовать их при попытке игрока переиграть её заново - это будет вообще замечательно. А ещё - справедливо.

