Доступен выпуск проекта fheroes2 0.9.10, пытающегося воссоздать игру Heroes of Might and Magic II. Код проекта написан на C++ и распространяется под лицензией GPLv2. Для запуска игры требуются файлы с игровыми ресурсами, которые можно получить, например, из демо-версии Heroes of Might and Magic II. Основные изменения: Проигрывание мини-видео на экране выбора кампании "The Price of Loyalty."

Добавлен скрипт для извлечения ресурсов игры из DOSBOX версии Героев Меча и Магии 2.

В ИИ устранены проблемы с одержимостью водоворотами и невозможностью высадки на берег.

Отцентрован текст в некоторых окнах интерфейса.

Поправлена отрисовка сетки на поле боя.

Герои теперь отображаются на миникарте (в отличие от оригинала).

Исправлена логика нахождения пути на карте приключений и расчета штрафов за передвижение по открытой местности. -** Проходимость возле морских объектов, а также при использовании заклинания "Дверь Измерений" теперь такая же, как в оригинале.

SDL2 версия теперь поддерживает вертикальную синхронизацию для избавления от мерцания у некоторых пользователей.

Появилась возможность выбора языка игры из Английского, Немецкого, Французского и Польского при запуске fheroes2 лишь с одной из этих локализаций.

Исправлено свыше 60 ошибок с прошлого релиза.