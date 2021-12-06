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Выпуск игры Free Heroes of Might and Magic II (fheroes2) - 0.9.10

06.12.2021 16:43

Доступен выпуск проекта fheroes2 0.9.10, пытающегося воссоздать игру Heroes of Might and Magic II. Код проекта написан на C++ и распространяется под лицензией GPLv2. Для запуска игры требуются файлы с игровыми ресурсами, которые можно получить, например, из демо-версии Heroes of Might and Magic II.

Основные изменения:

  • Проигрывание мини-видео на экране выбора кампании "The Price of Loyalty."
  • Добавлен скрипт для извлечения ресурсов игры из DOSBOX версии Героев Меча и Магии 2.
  • В ИИ устранены проблемы с одержимостью водоворотами и невозможностью высадки на берег.
  • Отцентрован текст в некоторых окнах интерфейса.
  • Поправлена отрисовка сетки на поле боя.
  • Герои теперь отображаются на миникарте (в отличие от оригинала).
  • Исправлена логика нахождения пути на карте приключений и расчета штрафов за передвижение по открытой местности. -** Проходимость возле морских объектов, а также при использовании заклинания "Дверь Измерений" теперь такая же, как в оригинале.
  • SDL2 версия теперь поддерживает вертикальную синхронизацию для избавления от мерцания у некоторых пользователей.
  • Появилась возможность выбора языка игры из Английского, Немецкого, Французского и Польского при запуске fheroes2 лишь с одной из этих локализаций.
  • Исправлено свыше 60 ошибок с прошлого релиза.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/ihhub/fhero...)
  2. OpenNews: Выпуск игры Free Heroes of Might and Magic II (fheroes2) - 0.9.9
  3. OpenNews: Компания Valve анонсировала игровую консоль Steam Deck на базе Arch Linux
  4. OpenNews: Доступна двадцать пятая альфа-версия открытой игры 0 A.D.
  5. OpenNews: Выпуск многопользовательской RPG-игры Veloren 0.11
  6. OpenNews: Выпуск свободной гоночной игры SuperTuxKart 1.3
Автор новости: sirDranik
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56290-fheroes2
Ключевые слова: fheroes2, game
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Обсуждение (39) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 17:44, 06/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А русской локали не намечается?
     
     
  • 2.3, sirDranik (ok), 17:48, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Текущая поддержка языков - как подготовительное мероприятие для поддержки русского. Ближайшие релизы завезем. ;)
     

  • 1.2, Аноним (2), 17:47, 06/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вам убейсофт разрешил использовать свои торговые марки, или вы просто ничего не боитесь?
     
     
  • 2.4, ista011 (?), 17:50, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Для запуска игры требуются файлы с игровыми ресурсами, которые можно получить, например, из демо-версии Heroes of Might and Magic II

    Вместе с игрой ресурсы не поставляются. А название... Торговая марка "Heroes of Might and Magic II" имеет срок действия, вряд ли её продляли по истечении.

     
     
  • 3.6, Ordu (ok), 18:09, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Название можно и сменить, если что. Название не влияет на геймплей.
     
  • 3.7, Аноним (2), 18:11, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Might and Magic и Heroes of Might and Magic активны.
     
     
  • 4.31, Аноним (31), 20:05, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Где это посмотреть?
     
  • 2.9, Аноним (31), 18:20, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    С каких это пор fheroes2 - торговая марка убейсофта?

    > или вы просто ничего не боитесь?

    А кого мы должны бояться, уж не шушару ли проприетарную?

     
     
  • 3.16, Тот_Самый_Анонимус (?), 18:57, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какой смелый анон. Пока по ту сторону монитора. А в суде будет ныть и просить прощения.
     
     
  • 4.18, Аноним (-), 19:10, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    На мече мы вертели всю вашу магию.
     
  • 4.24, Аноним (31), 19:43, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А что, тебе от этого было бы легче? Если бы людей возрождающих игру за собственные средства и раздающих результат своего труда всем без ограничений судили в суде? И чтобы они ещё и просили прощения за то что сделали?
     
  • 2.29, Аноним (29), 20:02, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Blizzard засудило проект freecraft за то что название немного похоже на их игры
     
     
  • 3.32, Аноним (-), 20:06, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Blizzard засудило проект freecraft за то что название немного похоже на их игры

    фрикрафт они засудили. ты посмотри на этих парней, они дерзкие и жесткие, еще фотки с сэмками в фб выложить и фиг кто к ним захочет подходить.

     

  • 1.5, Михрютка (ok), 18:02, 06/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >>>из DOSBOX версии Героев Меча и Магии 2.

    huh?

     
  • 1.8, anonimus (?), 18:16, 06/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Они не пытаются игру Heroes of Might and Magic II.
    В Heroes of Might and Magic II есть фишка, при которой повторяя последовательность действий в битве, есть повторяемость срабатывания морали, удачи, передвижения противника. Сейчас вместо этого в игре полный рэндом и разработчики сказали, что не хотят это делать. Причём сказали довольно грубо. А потом ещё подтёрли в своём дискорде всю дискуссию об этом.
     
     
  • 2.10, Аноним (31), 18:22, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    То есть убрали возможность чита для не умеющих играть, а для умеющих сделали игру значительно интереснее? Спасибо им за это. Кому это не нравится я бы не просто грубо сказал, а ещё и в лицо бы плюнул.
     
     
  • 3.12, anonimus (?), 18:32, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы можете плевать в лицо людям сколько хотите, это только показывает ваш нравственный уровень.
    А речь лишь только о том, что они НЕ ПЫТАЮТСЯ ВОССОЗДАТЬ, а делают игру очень похожую на Heroes of Might and Magic II
     
     
  • 4.17, Аноним (-), 19:07, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >а делают игру очень похожую

    По сути это так и есть.

    > показывает ваш нравственный уровень.

    Молодец, не опускаешься до уровня хамов.

     
  • 4.20, Admino (ok), 19:13, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну да, а ещё они перерисовывают фоны, объекты и кнопки, переделывают ИИ. Они не пытаются воссоздать, ты только заметил?
     
  • 4.22, Аноним (31), 19:23, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Про нравственный уровень лучше подумать тем кто смеет разработчикам пилящим продукт на свои средства и свободно распространяющим претензии предъявлять, даже не умея играть в игру.
     
  • 4.25, Тот_Самый_Анонимус (?), 19:48, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >НЕ ПЫТАЮТСЯ ВОССОЗДАТЬ

    Воссоздать что?

    Они воссоздают атмосферу игры. А воссоздание багов и недочётов — глупость. Для любителей оргинальных косяков есть оригинал, чего ныть-то?

     
     
  • 5.27, Аноним (27), 19:50, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не недочёты, это оригинальная механика.
     
     
  • 6.30, Аноним (31), 20:04, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это только твоё мнение.
     
     
  • 7.34, Аноним (27), 20:12, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это только твоё мнение.

    Это факт, во многих классических рпг все броски кубика предрешены и результат зависит только от очерёдности. Никакого дешёвого рандома, насилующего игрока.

     
  • 6.41, Michael Shigorin (ok), 20:34, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Это не недочёты, это оригинальная механика.

    Собственно, можно убрать слово "механика", затем перечитать равенство в обратную сторону и осознать, что когда впаривают про "механику" -- речь именно про баги.

    Будь это баги конкретной _реализации_ или же баги модельки/мирка, если попытаться его как-то сопоставить с реальностью -- уже вторично.

    Примерно как у детей в играх было ключевое слово "чур" и далее описание конкретной условности, с которой предлагается согласиться ;-]

     
     
  • 7.42, Аноним (27), 20:45, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но ведь это не баги. Баги это рандом, особенно честный и ничем не сдерживаемый -- игорьки такое ох как не любят, а перестраивать модели, что необходимо "случайно" выдать в реальном времени, не так и просто. При этом в оригинале это понимали, и от него избавились.
     
  • 3.19, Аноним (19), 19:10, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    эта фича включается опционально(battle: deterministic events), не нравится - не пользуйся, я лично её читом не считаю. Если эту фичу считать читом, то из игры нужно удалять и возможность сохранений, а то ишь, читеры, возьмут. загрузятся, понагенерят свои рандомы, а игре сиди считай: читер он, не читер.
     
  • 2.11, sirDranik (ok), 18:30, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Боги, вы откуда выползли?
    Грубо сказали? Не смешите меня.
    Ничего мы не терли - раз.
    А фишку с повторяемостью мы сделали в виде отдельной опции в игре по просьбе фанатов, которые умеют в вежливое общение - два.
    Причем сделали это уже не один месяц назад.
     
     
     
    Часть нити удалена модератором

  • 4.15, Аноним (19), 18:56, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Представители команды соврали, если бы не попытались реализовать эту фичу, а написали что сделали. По факту, фича реализована, а ты балабол. Я лично аргументированно обсуждал эту фичу в дискорде. Сперва разработчики не хотели это делать, отпирались, но аргументы нескольких человек взяли своё, и вуаля, фича заехала в мастер-ветку. Помню что в дискуссию лез какой-то неадекватный нонейм(думаю, это как раз был ты), и разработчикам, чтоб не было стыдно показывать дискорд-чат спустя годы детям, потёрли все сообщения. В том числе вполне себе безобидные, так бывает. И никто не против, мне готовая фича в игре гораздо дороже, чем логи её обсуждения.
     
  • 4.28, Аноним (31), 19:57, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вот мне интересно. Допустим даже что разработчики трут дискуссии, врут и грубят (тут-то как выяснилось ты врёшь, но ладно). А объясни, пожалуйста, кто ты такой есть, чтобы к тебе относились иначе?
     
  • 4.33, Аноним (29), 20:10, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вам нужно поднять активистов чтобы они отменили разработчиков и добились блокировки репозитория. Раз эти ужастные и невоспитанные люди не в состоянии вежливо и с уважением к потребителю общаться, то пусть улицы метут. Потребитель проголосует долларом и не будет играть в игру которую они "разрабатывают"
     
     
  • 5.35, Аноним (29), 20:14, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хотя я не понимаю зачем разработчики с местными экспертами общаются и что-то кому-то пытаются доказать
    http://wikireality.ru/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BE&#
     
  • 3.21, Михрютка (ok), 19:16, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    читая issue на гитхабе - в легкую поверю, что в IM могли и нахрен послать.

    реально, вы две недели уговаривали вашего пользователя, что лучше знаете, что ему надо, пока французу - все это время помалкивавшему, кроме замечаний о чисто технических деталях, не надоело, и он за день не заимплементил фичу.

    Винсент - молодец, остальные нууу... непонятно.

     
     
  • 4.26, Аноним (31), 19:49, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну проект запилили таки "остальные", так что имеют полное право решать. Винсент сделал - молодец, в общем же случае халявщики-хотелкины идут лесом, и это абсолютно справедливо.
     
  • 4.36, Аноним (29), 20:17, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто проголосуйте рулём и не играйте в игру которую разрабатывают такие плохие люди
    Купите АААА-продукт и в него играйте
     
  • 3.37, Vkni (ok), 20:20, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Спасибо за релиз.

    Просто, как обычно, те, кто просто пользуется и радуется, молчат. :-) Вообще отключаемая повторяемость - это круто.

     
  • 2.39, YetAnotherOnanym (ok), 20:27, 06/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > есть повторяемость срабатывания морали, удачи, передвижения противника

    Как по мне, так это не то, что стОит сохранять. А если ещё ИИ научится делать выводы из только что состоявшейся битвы, и использовать их при попытке игрока переиграть её заново - это будет вообще  замечательно. А ещё - справедливо.

     

  • 1.38, Ilya Indigo (ok), 20:22, 06/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Добавлен скрипт для извлечения ресурсов игры из DOSBOX версии Героев Меча и Магии 2.

    То есть есть какая-то специальная версия героев для DOSBox отличающаяся от версии для MS DOS?

     
  • 1.43, Аноним (43), 20:47, 06/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    где игра-то? уже сделали что-то кроме движка?
     

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