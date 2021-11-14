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Google представил систему fuzzing-тестирования ClusterFuzzLite

14.11.2021 12:36

Компания Google представила проект ClusterFuzzLite, позволяющий организовать fuzzing-тестирование кода для раннего выявления потенциальных уязвимостей на этапе работы систем непрерывной интеграции. В настоящее время ClusterFuzz может использоваться для автоматизации fuzzing-тестирования pull-запросов в GitHub Actions, в Google Cloud Build и в Prow, но в дальнейшем ожидается появление поддержки и других CI-систем. Проект базируется на платформе ClusterFuzz, созданной для координации работы кластеров fuzzing-тестирования, и распространяются под лицензией Apache 2.0.

Отмечается, что после внедрения в 2016 году компанией Google сервиса OSS-Fuzz в программу непрерывного fuzzing-тестирования было принято более 500 важных открытых проектов. На основе проведённых проверок было устранено более 6500 подтверждённых уязвимостей и исправлено более 21 тысячи ошибок. ClusterFuzzLite продолжает развитие механизмов fuzzing-тестирования возможностью более раннего выявления проблем на стадии рецензирования предлагаемых изменений. ClusterFuzzLite уже внедрён в процессы рецензирования изменений в проектах systemd и curl, и позволил выявлять ошибки, пропущенные статическими анализаторами и linter-ами, применявшимися на начальном этапе проверки нового кода.

ClusterFuzzLite поддерживает проверку проектов на языках C, C++, Java (и других языков на базе JVM), Go, Python, Rust и Swift. Fuzzing-тестирование проводится с использованием движка LibFuzzer. Для выявления ошибок работы с памятью и аномалий также могут вызываться инструменты AddressSanitizer, MemorySanitizer и UBSan (UndefinedBehaviorSanitizer).

Основные возможности ClusterFuzzLite: быстрая проверка предлагаемых изменений для нахождения ошибок на этапе до принятия кода; загрузка отчётов об условиях возникновения крахов; возможность перехода к более расширенному fuzzing-тестированию для выявления более глубоких ошибок, не всплывших после проверки изменения кода; генерация coverage-отчётов для оценки охвата кода при тестировании; модульная архитектура, позволяющая выбирать необходимую функциональность.

Напомним, что при fuzzing-тестировании осуществляется генерация потока всевозможных случайных комбинаций входных данных, приближенных к реальным данным (например, html-страницы с случайными параметрами тегов, архивы или изображения с аномальными заголовками и т.п.), и фиксация возможных сбоев в процессе их обработки. Если какая-то последовательность приводит к краху или не соответствует ожидаемой реакции, то такое поведение с высокой вероятностью свидетельствует об ошибке или уязвимости.

  1. Главная ссылка к новости (https://security.googleblog.co...)
  2. OpenNews: Google открыл код ClusterFuzz, платформы для выявления ошибок и уязвимостей
  3. OpenNews: Google открыл Atheris, инструментарий для fuzzing-тестирования кода на языке Python
  4. OpenNews: Google представил OSS-Fuzz, сервис для анализа безопасности открытого ПО
  5. OpenNews: Разработчики Chromium представили кластер для автоматизации выявления уязвимостей
  6. OpenNews: Итоги пяти месяцев изучения безопасности СПО проектом OSS-Fuzz
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56153-clusterfuzzlite
Ключевые слова: clusterfuzzlite, fuzzing
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Обсуждение (3) RSS
  • 1.6, Аноним (6), 17:01, 14/11/2021 [ответить]  
    		• +/
    Уже было - https://github.com/google/AFL
     
  • 1.7, Аноним (7), 17:50, 14/11/2021 [ответить]  
    		• +/
    Какие ошибки он может выявить для Rust  ?
     
     
  • 2.8, ResultCode (ok), 17:55, 14/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
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