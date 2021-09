В Нижнем Новгороде состоится конференция по PostgreSQL

30 сентября в Нижнем Новгороде пройдёт PGConf.NN - бесплатная техническая конференция по СУБД PostgreSQL. Организаторы - компания Postgres Professional и ассоциация IT-компаний iCluster. Начало докладов - в 14:30. Место проведения - технопарк "Анкудиновка" (ул. Академика Сахарова, д. 4). Требуется предварительная регистрация. Доклады: "JSON or not JSON" - Олег Бартунов, генеральный директор, Postgres Professional

"Обзор возможностей резервного копирования в PostgreSQL и Postgres Pro" - Иван Фролков. Ведущий инженер Postgres Professional

"SQL vs NoSQL" - Дмитрий Адмакин, руководитель отдела разработки "БАРС Груп"