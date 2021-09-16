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В Нижнем Новгороде состоится конференция по PostgreSQL

16.09.2021 19:47

30 сентября в Нижнем Новгороде пройдёт PGConf.NN - бесплатная техническая конференция по СУБД PostgreSQL. Организаторы - компания Postgres Professional и ассоциация IT-компаний iCluster. Начало докладов - в 14:30. Место проведения - технопарк "Анкудиновка" (ул. Академика Сахарова, д. 4). Требуется предварительная регистрация.

Доклады:

  • "JSON or not JSON" - Олег Бартунов, генеральный директор, Postgres Professional
  • "Обзор возможностей резервного копирования в PostgreSQL и Postgres Pro" - Иван Фролков. Ведущий инженер Postgres Professional
  • "SQL vs NoSQL" - Дмитрий Адмакин, руководитель отдела разработки "БАРС Груп"


  1. Главная ссылка к новости (https://pgconf.ru/202109...)
  2. OpenNews: Сторонняя организация пытается зарегистрировать торговую марку PostgreSQL в Европе и США
  3. OpenNews: Компания Alibaba открыла код распределённой СУБД PolarDB, основанной на PostgreSQL
  4. OpenNews: Опубликован Kubegres, инструментарий для развёртывания кластера PostgreSQL
  5. OpenNews: Релиз СУБД PostgreSQL 13
  6. OpenNews: PostgreSQL Anonymizer 0.6, расширение для анонимизации данных в СУБД
Автор новости: Postgres Professional
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55807-postgresql
Ключевые слова: postgresql
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Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Анончик (?), 20:42, 16/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Трансляция будет?
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 23:26, 16/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не только трансляция нужна, но и записи на ютубе.
     

  • 1.4, Аноним (4), 21:30, 16/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Миграция назад на MySQL после развидения процесса обновления базы с 12 на 13ю, жаль не в рамках встречи.
     
  • 1.5, Anonimous (?), 21:39, 16/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А OOO "Fundación PostgreSQL" дала разрешение на это мероприятие?
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 01:28, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, она сразу разрешила всем использовать торговые марки.
     

  • 1.7, Аноним (7), 21:54, 16/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    То ли в документации не все написано, то ли читать в эпоху ютуба разучились. Будут собираться и делиться опытом, одним словом.
     
     
  • 2.11, YetAnotherOnanym (ok), 23:07, 16/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > читать в эпоху ютуба разучились

    Ага. Тут один Аноним давеча обиделся на предложение обмениваться в мессенджере текстовыми сообщениями вместо надиктовывания и прослушивания голосовых.

     

  • 1.8, Аноним (12), 22:02, 16/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Всего три доклада?
     
  • 1.9, ыы (?), 22:27, 16/09/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а почему бранч https://github.com/postgrespro/postgres_cluster/tree/rel13_mm_2 не компилируется и вываливается с ошибкой расскажут?
     
     
  • 2.10, Аноним (7), 23:03, 16/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только тем кто приедет. Иначе какой вообще смысл в мероприятии?)))
     
     
  • 3.13, OpenEcho (?), 00:00, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Только тем кто приедет.

    И не просто приедет, а обязательно с пивом

     

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