В Нижнем Новгороде состоится конференция по PostgreSQL

2.10 , Аноним ( 7 ), 23:03, 16/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Только тем кто приедет. Иначе какой вообще смысл в мероприятии?)))

3.13 , OpenEcho ( ? ), 00:00, 17/09/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Только тем кто приедет. И не просто приедет, а обязательно с пивом

