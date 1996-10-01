Игра может и хорошая, но чтобы в нее поиграть, для получения ресурсов игры нужно купить на Гог за 600 деревянных или у разработчика за 420. Никакой демо я не нашел, а качать на торрентах(привет Винде) или на каких-то неизвестных сайтах не очень хочется. Я понимаю если она стоила хотя бы 200, но черт 400? 600?. За эти деньги можно купить несколько годных игр и не нужно втирать, что мол это раритет, не для всех и прочее говно. Спасибо, ненужно!

