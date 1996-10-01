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|1.2, Аноним (2), 16:55, 07/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Только у меня глаза текут от этих шрифтов? Особенно от жирных с тенями.
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|3.8, n00by (ok), 17:16, 07/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Это сделано, что бы определить что старше: шрифты или что там у кого протекло.
Platform(s) DOS, Microsoft Windows, Mac OS, RISC OS, GBC
Release October 1, 1996
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|4.12, Аноним (12), 17:45, 07/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Их легко получить. Играешь за колдунью, если не построенна хижина гномов изначально, то строишь, покупая при этом таверну. Затем строишь для эльфов стрельбище, потом гильдию магов, потом стоунхедж, а потом уже загончик для единорожиков. Отправляетесь этой шумной компанией за ресурсами для фениксов. Строите алую башню. Нанимаете фениксов, идёте с ними на противников и у оппонентов припекает.
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|1.14, Аноним (14), 17:56, 07/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Игра может и хорошая, но чтобы в нее поиграть, для получения ресурсов игры нужно купить на Гог за 600 деревянных или у разработчика за 420. Никакой демо я не нашел, а качать на торрентах(привет Винде) или на каких-то неизвестных сайтах не очень хочется. Я понимаю если она стоила хотя бы 200, но черт 400? 600?. За эти деньги можно купить несколько годных игр и не нужно втирать, что мол это раритет, не для всех и прочее говно. Спасибо, ненужно!
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