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Выпуск игры Free Heroes of Might and Magic II (fheroes2) - 0.9.6

07.08.2021 15:39

Доступен выпуск проекта fheroes2 0.9.6, пытающегося воссоздать игру Heroes of Might and Magic II. Код проекта написан на C++ и распространяется под лицензией GPLv2. Для запуска игры требуются файлы с игровыми ресурсами, которые можно получить, например, из демо-версии Heroes of Might and Magic II.

Основные изменения:

  • Полная поддержка русской, польской и французской локализаций.
  • Автоматическое определение и возможность выбора языка в настройках, который поддерживает текущая версия игры.
  • Новое окно настроек позволяет выбрать разрешение, изменить язык или включить экспериментальные опции моддинга.
  • Положение "широкого" существа в бою при атаке теперь показывается на сетке поля.
  • Fheroes2 теперь работает и на Nintendo Switch.
  • Исправлено свыше 60 ошибок.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/ihhub/fhero...)
  2. OpenNews: Выпуск игры Free Heroes of Might and Magic II (fheroes2) - 0.9.5
  3. OpenNews: Выпуск игры Free Heroes of Might and Magic II (fheroes2) - 0.9.4
  4. OpenNews: Выпуск игры Free Heroes of Might and Magic II 0.9.3
  5. OpenNews: Выпуск игры Free Heroes of Might and Magic II 0.9.2
  6. OpenNews: Выпуск игры Free Heroes of Might and Magic II 0.9.1
Автор новости: sirDranik
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55602-game
Ключевые слова: game
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Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, хацкер (??), 16:48, 07/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Welcome 2 Russia!
     
  • 1.2, Аноним (2), 16:55, 07/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Только у меня глаза текут от этих шрифтов? Особенно от жирных с тенями.
     
     
  • 2.5, iPony129412 (?), 16:56, 07/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Это для линуусоидов сделано. У них от этого течёт 🤨
     
     
  • 3.8, n00by (ok), 17:16, 07/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Это сделано, что бы определить что старше: шрифты или что там у кого протекло.

    Platform(s) DOS, Microsoft Windows, Mac OS, RISC OS, GBC
    Release October 1, 1996

     
  • 2.6, sirDranik (ok), 16:57, 07/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Таков выбор создателей.
     

  • 1.3, iPony129412 (?), 16:55, 07/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А единороги 🦄 там есть?
     
     
  • 2.4, sirDranik (ok), 16:56, 07/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Полчища! )
     
     
  • 3.10, dullish (ok), 17:26, 07/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но не каждому дано их увидеть.
     
     
  • 4.12, Аноним (12), 17:45, 07/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Их легко получить. Играешь за колдунью, если не построенна хижина гномов изначально, то строишь, покупая при этом таверну. Затем строишь для эльфов стрельбище, потом гильдию магов, потом стоунхедж, а потом уже загончик для единорожиков. Отправляетесь этой шумной компанией за ресурсами для фениксов. Строите алую башню. Нанимаете фениксов, идёте с ними на противников и у оппонентов припекает.
     

  • 1.7, Аноним (7), 17:01, 07/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Лучше бы трешку сделали
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 17:17, 07/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так есть же
     
  • 2.11, Аноним (11), 17:26, 07/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Возьми и сделай!
     

  • 1.13, Аноним (12), 17:46, 07/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А есть свободный аналог для первых героев?
     
  • 1.14, Аноним (14), 17:56, 07/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Игра может и хорошая, но чтобы в нее поиграть, для получения ресурсов игры нужно купить на Гог за 600 деревянных или у разработчика за 420. Никакой демо я не нашел, а качать на торрентах(привет Винде) или на каких-то неизвестных сайтах не очень хочется. Я понимаю если она стоила хотя бы 200, но черт 400? 600?. За эти деньги можно купить несколько годных игр и не нужно втирать, что мол это раритет, не для всех и прочее говно. Спасибо, ненужно!
     
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