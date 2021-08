Доступен выпуск проекта fheroes2 0.9.6, пытающегося воссоздать игру Heroes of Might and Magic II. Код проекта написан на C++ и распространяется под лицензией GPLv2. Для запуска игры требуются файлы с игровыми ресурсами, которые можно получить, например, из демо-версии Heroes of Might and Magic II. Основные изменения: Полная поддержка русской, польской и французской локализаций.

Автоматическое определение и возможность выбора языка в настройках, который поддерживает текущая версия игры.

Новое окно настроек позволяет выбрать разрешение, изменить язык или включить экспериментальные опции моддинга.

Положение "широкого" существа в бою при атаке теперь показывается на сетке поля.

Fheroes2 теперь работает и на Nintendo Switch.

Исправлено свыше 60 ошибок.