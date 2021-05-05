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Выпуск игры Free Heroes of Might and Magic II 0.9.3

05.05.2021 14:19

Доступен выпуск проекта fheroes2 0.9.3, пытающегося воссоздать игру Heroes of Might and Magic II. Код проекта написан на C++ и распространяется под лицензией GPLv2. Для запуска игры требуются файлы с игровыми ресурсами, которые можно получить, например, из демо-версии Heroes of Might and Magic II.

Основные изменения:

  • Реализована поддержка польского, французского, немецкого и русского языков.
  • В окне встречи двух героев изображения стрелок преобразованы в полноценные кнопки для быстрой передачи армии и артефактов.
  • На поле боя обеспечено подсвечивание области атаки Личей.
  • Добавлена оригинальная кампания "The Succession Wars" для финального тестирования бонусов и наград, переходящих между миссиями.
  • Исправлена логика отрисовки тени героя для устранения многократной прорисовки теней объектов на карте.
  • Улучшено качество кода и исправлено более 80 ошибок.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/ihhub/fhero...)
  2. OpenNews: Выпуск открытого игрового движка Godot 3.3
  3. OpenNews: Релиз стратегической игры Warzone 2100 4.0
  4. OpenNews: Выпуск игры Free Heroes of Might and Magic II 0.9.2
  5. OpenNews: Открыты исходные тексты игрового движка Storm
  6. OpenNews: Proton близок к полноценной поддержке 7000 Windows-игр
Автор новости: sirDranik
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55086-game
Ключевые слова: game
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Обсуждение (35) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, Аноним (3), 14:40, 05/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    Графон прямиком из средневековья.
     
     
  • 2.7, Lex (??), 15:00, 05/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Конечно из средневековья. Ведь игра про магическое типо_средневековье.. про героев.. и про магию
     
     
  • 3.10, Аноним (3), 15:16, 05/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –13 +/
    Когда у сценаристов туго с фантазией, обращаются к магии и прочей фантастике. Ибо реальный мир сам по себе даёт достаточно идей для сюжета. Поэтому качественные игры обычно не имеют никакого отношения к фантастике: гта, контр страйк, да даже халва более-менее пытается научно обосновывать сюжетные данности, а в фар крае редкие сказочные элементы объясняются тем, что главный герой в этот момент был под веществами.
     
     
  • 4.15, Король Арчибальд (?), 15:30, 05/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Я с тобой согласен юрлицо ЗАО РПЦ должно быть ликвидировано
     
     
  • 5.27, sirDranik (ok), 16:35, 05/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    :D
    Спасибо, от души посмеялся.)
     
  • 4.21, vmanulik (?), 16:09, 05/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вы удивитесь, но ЛОР тут обосновывает все сугубо научно-технически. Просто мало кто пытался им интересоваться.
     
  • 4.24, Козявка (?), 16:21, 05/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Переставай быть таким злым
     
  • 4.25, Аноним (25), 16:27, 05/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Скажи честно, ты не знаешь что такое Might And Magic и как оно связано с научной фантастикой?
     
  • 3.12, Король Арчибальд (?), 15:26, 05/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А им подавай 3d говнецо в духе фортнайта которое требует для какого-то своего артефакта IMEI телефона :)
     
  • 3.30, Аноним (30), 16:45, 05/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ненавижу фентези.
     
     
  • 4.38, Ilya Indigo (ok), 17:16, 05/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ваше мнение для всех нас так важно!
    Даже ещё более важно, чем Вам зайти в ветку фентезийного соурспорта и всем его рассказать!
     
  • 2.16, Король Арчибальд (?), 15:33, 05/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не это пыне папочки из средневековья лакеи приносят и у михалкова пожелтевшие дисковые телефоны на столе
     
  • 2.22, Аноним (22), 16:09, 05/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Про бородатого ничего не слышно? Затих?
     
     
  • 3.39, Аноним (39), 17:24, 05/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да не затих я. А таки поцчему ви спгашиваете?
     

  • 1.5, Аноним (5), 14:47, 05/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Вот ребята молодцы, релизятся часто, постоянно что-то доделывают. И игра хорошая сама по себе.

    Удачи проекту.

     
     
  • 2.31, Аноним (30), 16:48, 05/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Source port-ов полно, просто либо только об этой игре здесь пишут, либо на другие обновлений не выходит.
     

  • 1.6, Аноним (6), 14:54, 05/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Мир!
    Труд!
    FHoMM II!
     
  • 1.8, EuPhobos (ok), 15:05, 05/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Никогда не играл вторых, но думаю опробовать.
    Стоит ли начинать с этого проекта?
    Как он по завершённости, далёк от него или близок, или может уже по функционалу обгоняет оригинал?
     
     
  • 2.17, Vasilium (?), 15:33, 05/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В целом проект допилен и играбелен. Не помню есть ли тут кампания, но режим "горячего стула" превосходно работал ещё году эдак в 2014-м.
     
  • 2.26, sirDranik (ok), 16:34, 05/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как вы можете видеть, проект пока на стадии 0.9.3. Как бы еще есть куда расти. Кличество багов мы потихоньку уменьшаем, но есть. Есть...
    Загуглите предыдущие выпуски по проекту. В соц. сетях мы тоже есть, там вы сможете ознакомиться с отличиями и улучшениями в сравнении с оригиналом.
     
  • 2.34, Аноним (3), 17:09, 05/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Любая фентези игра - для 13-летних дурочек. С таким же успехом можешь качнуть телепузиков. А чё, тоже фентези.
     

  • 1.11, ryoken (ok), 15:17, 05/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ага. А подскажите, бои на PowerMac-е уже работают? Я тут писал, пробовал в gentoo - собирается, запускается, герой может перемещаться по карте, строительство в замке вроде тоже работало. Но как только начнёшь бой и тыкнешь кого-нибудь - всё, сушите вёсла, можно долго и упорно слушать музыку без какого-либо эффекта на экране :D.
     
     
  • 2.32, sirDranik (ok), 16:51, 05/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мы на вашей ОС не тестировали... Сомневаюсь, что что-то изменится. Но можете попробовать... Насколько я помню, у других людей все работало...
     
     
  • 3.36, anonymous (??), 17:13, 05/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    BigEndian сломан в каком-то коммите до 0.9
     

  • 1.14, Король Арчибальд (?), 15:28, 05/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Люди а можно также falltergeist допилить? :)
     
     
  • 2.18, вопросответъ (?), 15:35, 05/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Допиливайте, Шура, допиливайте!
     
  • 2.28, Леголас (ok), 16:37, 05/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Люди а можно также falltergeist допилить? :)

    да, конечно можно

     

  • 1.20, Аноним (20), 16:08, 05/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Графика классная, как будто старая игра
     
     
  • 2.29, Леголас (ok), 16:41, 05/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    1996 как ни крути, 25 лет будет
     

  • 1.23, Андрей (??), 16:13, 05/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    а когда крестики и нолики выйдут, сколько еще можно их ждать?
     
     
  • 2.33, Аноним (30), 16:51, 05/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    : — а Саша выйдет!!!??? — Саша умер... — а скиньте мяч
    Анекдот взят с сайта anekdotov.me
     

  • 1.35, Дихлофос (?), 17:11, 05/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    мне первая часть Героев гораздо больше нравится...
     
  • 1.37, Аноним (25), 17:13, 05/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Если бы не ангелы и дьяволы, то  HoMM3 была бы лучшей в серии. А так... христианство какое-то в фентези засунули. И да, я знаю что первый это киборг, а второй криган, так что идите нахер со своими комментами.
     
  • 1.40, Fracta1L (ok), 17:32, 05/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Жесть какая, вырвиглаз
     
  • 1.41, ace (?), 17:33, 05/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Заявлена поддержка русского языка - а где она выбирается то. Скачал, установил - но вот выбор языка отсутствует
     

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