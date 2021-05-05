Выпуск игры Free Heroes of Might and Magic II 0.9.3

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|2.7, Lex (??), 15:00, 05/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Конечно из средневековья. Ведь игра про магическое типо_средневековье.. про героев.. и про магию
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|3.10, Аноним (3), 15:16, 05/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–13 +/–
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Когда у сценаристов туго с фантазией, обращаются к магии и прочей фантастике. Ибо реальный мир сам по себе даёт достаточно идей для сюжета. Поэтому качественные игры обычно не имеют никакого отношения к фантастике: гта, контр страйк, да даже халва более-менее пытается научно обосновывать сюжетные данности, а в фар крае редкие сказочные элементы объясняются тем, что главный герой в этот момент был под веществами.
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|4.21, vmanulik (?), 16:09, 05/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Вы удивитесь, но ЛОР тут обосновывает все сугубо научно-технически. Просто мало кто пытался им интересоваться.
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|4.25, Аноним (25), 16:27, 05/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Скажи честно, ты не знаешь что такое Might And Magic и как оно связано с научной фантастикой?
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|3.12, Король Арчибальд (?), 15:26, 05/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А им подавай 3d говнецо в духе фортнайта которое требует для какого-то своего артефакта IMEI телефона :)
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|4.38, Ilya Indigo (ok), 17:16, 05/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ваше мнение для всех нас так важно!
Даже ещё более важно, чем Вам зайти в ветку фентезийного соурспорта и всем его рассказать!
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|2.16, Король Арчибальд (?), 15:33, 05/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не это пыне папочки из средневековья лакеи приносят и у михалкова пожелтевшие дисковые телефоны на столе
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|1.5, Аноним (5), 14:47, 05/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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Вот ребята молодцы, релизятся часто, постоянно что-то доделывают. И игра хорошая сама по себе.
Удачи проекту.
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|2.31, Аноним (30), 16:48, 05/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Source port-ов полно, просто либо только об этой игре здесь пишут, либо на другие обновлений не выходит.
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|1.8, EuPhobos (ok), 15:05, 05/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Никогда не играл вторых, но думаю опробовать.
Стоит ли начинать с этого проекта?
Как он по завершённости, далёк от него или близок, или может уже по функционалу обгоняет оригинал?
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|2.17, Vasilium (?), 15:33, 05/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В целом проект допилен и играбелен. Не помню есть ли тут кампания, но режим "горячего стула" превосходно работал ещё году эдак в 2014-м.
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|2.26, sirDranik (ok), 16:34, 05/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как вы можете видеть, проект пока на стадии 0.9.3. Как бы еще есть куда расти. Кличество багов мы потихоньку уменьшаем, но есть. Есть...
Загуглите предыдущие выпуски по проекту. В соц. сетях мы тоже есть, там вы сможете ознакомиться с отличиями и улучшениями в сравнении с оригиналом.
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|2.34, Аноним (3), 17:09, 05/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Любая фентези игра - для 13-летних дурочек. С таким же успехом можешь качнуть телепузиков. А чё, тоже фентези.
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|1.11, ryoken (ok), 15:17, 05/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ага. А подскажите, бои на PowerMac-е уже работают? Я тут писал, пробовал в gentoo - собирается, запускается, герой может перемещаться по карте, строительство в замке вроде тоже работало. Но как только начнёшь бой и тыкнешь кого-нибудь - всё, сушите вёсла, можно долго и упорно слушать музыку без какого-либо эффекта на экране :D.
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|2.32, sirDranik (ok), 16:51, 05/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мы на вашей ОС не тестировали... Сомневаюсь, что что-то изменится. Но можете попробовать... Насколько я помню, у других людей все работало...
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|2.33, Аноним (30), 16:51, 05/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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: — а Саша выйдет!!!??? — Саша умер... — а скиньте мяч
Анекдот взят с сайта anekdotov.me
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|1.37, Аноним (25), 17:13, 05/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Если бы не ангелы и дьяволы, то HoMM3 была бы лучшей в серии. А так... христианство какое-то в фентези засунули. И да, я знаю что первый это киборг, а второй криган, так что идите нахер со своими комментами.
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|1.41, ace (?), 17:33, 05/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Заявлена поддержка русского языка - а где она выбирается то. Скачал, установил - но вот выбор языка отсутствует
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