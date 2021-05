Выпуск игры Free Heroes of Might and Magic II 0.9.3

Доступен выпуск проекта fheroes2 0.9.3, пытающегося воссоздать игру Heroes of Might and Magic II. Код проекта написан на C++ и распространяется под лицензией GPLv2. Для запуска игры требуются файлы с игровыми ресурсами, которые можно получить, например, из демо-версии Heroes of Might and Magic II. Основные изменения: Реализована поддержка польского, французского, немецкого и русского языков.

В окне встречи двух героев изображения стрелок преобразованы в полноценные кнопки для быстрой передачи армии и артефактов.

На поле боя обеспечено подсвечивание области атаки Личей.

Добавлена оригинальная кампания "The Succession Wars" для финального тестирования бонусов и наград, переходящих между миссиями.

Исправлена логика отрисовки тени героя для устранения многократной прорисовки теней объектов на карте.

Улучшено качество кода и исправлено более 80 ошибок.