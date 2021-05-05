Выпуск игры Free Heroes of Might and Magic II 0.9.3

2.17 , Vasilium ( ? ), 15:33, 05/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В целом проект допилен и играбелен. Не помню есть ли тут кампания, но режим "горячего стула" превосходно работал ещё году эдак в 2014-м.

2.26 , sirDranik ( ok ), 16:34, 05/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Как вы можете видеть, проект пока на стадии 0.9.3. Как бы еще есть куда расти. Кличество багов мы потихоньку уменьшаем, но есть. Есть...

Загуглите предыдущие выпуски по проекту. В соц. сетях мы тоже есть, там вы сможете ознакомиться с отличиями и улучшениями в сравнении с оригиналом.

2.34 , Аноним ( 3 ), 17:09, 05/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Любая фентези игра - для 13-летних дурочек. С таким же успехом можешь качнуть телепузиков. А чё, тоже фентези.

