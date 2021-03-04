Выпуск игры Free Heroes of Might and Magic II 0.9.1

2.7 , sirDranik ( ok ), 21:03, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Терпимый. Мы не хотим из геймплея для всех игроков сотворить мучение.) ИИ просто перестанет делать какие-нибудь откровенно глупые поступки.

Впрочем, наша команда, в будущем аддоне хочеть сделать режим "Кошмар" когда ИИ будет давать игроку "проветриться" всеми возможными способами.))

Работы над ИИ всё еще ведутся: каждый месяц мы что-то дополняем, полируем, настраиваем.

3.26 , Аноним ( 26 ), 22:20, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну вот пару копеек вставлю. Недавно в шахматы рубился с ИИ. Там есть варианты - наработанный программистами ИИ и ИИ через Нейросетки обученный. Так вот ИИ програмистский сначала наворачивает ваш на шашлык а потом допускает глупую ошибку, типа ферзя отдать может например. Очень глупо и неинтересно.

ИИ через нейросети играет почти как человек, пытается поставить известные школьные маты и т.д. Плюс учится на ошибках и у него повышается рейтинг и сложность. Вот это реально тема и интересно. Процесс игры интереснее и более человеческий.

4.30 , sirDranik ( ok ), 22:31, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Мы будем стараться сделать так, чтобы было интересно играть! В меру трудно. В меру весело.

Вы попробуйте сейчас. Сравните с последующими версиями. Интересно будет услышать мнение общественности о том, что стало лучше. Что стало хуже. А что можно улучшить.

3.34 , bug ( ?? ), 23:20, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – молодцы! так держать!!!

