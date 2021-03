Выпуск игры Free Heroes of Might and Magic II 0.9.1

Доступен выпуск проекта fheroes2 0.9.1, пытающегося воссоздать игру Heroes of Might and Magic II. Код проекта написан на C++ и распространяется под лицензией GPLv2. Для запуска игры требуются файлы с игровыми ресурсами, которые можно получить, например, из демо-версии Heroes of Might and Magic II. Основные изменения: Добавлена опция "быстрой битвы", чтобы игроки могли мгновенно одерживать победы в простых битвах.

Для SDL2-версии добавлена гибкая настройка оконного режима: теперь окно игры можно растянуть до необходимого размера.

ИИ стал еще умнее и изобретательнее. Теперь игроки не смогут так легко и без потерь проводить свои битвы с соперником.

В игре появился просмотр карты мира. Данная опция ещё нуждается в незначительной полировке, но пользователи уже вполне могут получать нужную им информацию об игровом окружении.

Завершена реализация быстрого разделения существ при помощи мыши: теперь в несколько кликов можно мгновенно упорядочить войска по вашему желанию.

Добавлена частичная поддержка кампании, где можно поиграть несколько первых миссий за обе фракции. Но не забывайте, что проект еще в разработке, поэтому полная кампания будет доступна только ближе к выходу финальной 1.0 версии.

За последний месяц было исправлено свыше 50 ошибок и переписано значительное количество кода в целях оптимизации, ускорения движка и исправления потенциальных проблем.