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Выпуск игры Free Heroes of Might and Magic II 0.9.1

04.03.2021 18:07

Доступен выпуск проекта fheroes2 0.9.1, пытающегося воссоздать игру Heroes of Might and Magic II. Код проекта написан на C++ и распространяется под лицензией GPLv2. Для запуска игры требуются файлы с игровыми ресурсами, которые можно получить, например, из демо-версии Heroes of Might and Magic II.

Основные изменения:

  • Добавлена опция "быстрой битвы", чтобы игроки могли мгновенно одерживать победы в простых битвах.
  • Для SDL2-версии добавлена гибкая настройка оконного режима: теперь окно игры можно растянуть до необходимого размера.
  • ИИ стал еще умнее и изобретательнее. Теперь игроки не смогут так легко и без потерь проводить свои битвы с соперником.
  • В игре появился просмотр карты мира. Данная опция ещё нуждается в незначительной полировке, но пользователи уже вполне могут получать нужную им информацию об игровом окружении.
  • Завершена реализация быстрого разделения существ при помощи мыши: теперь в несколько кликов можно мгновенно упорядочить войска по вашему желанию.
  • Добавлена частичная поддержка кампании, где можно поиграть несколько первых миссий за обе фракции. Но не забывайте, что проект еще в разработке, поэтому полная кампания будет доступна только ближе к выходу финальной 1.0 версии.
  • За последний месяц было исправлено свыше 50 ошибок и переписано значительное количество кода в целях оптимизации, ускорения движка и исправления потенциальных проблем.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/ihhub/fhero...)
  2. OpenNews: Возрождение проекта Free Heroes of Might and Magic II
  3. OpenNews: Выпуск движка Free Heroes of Might and Magic II 0.9
Автор новости: sirDranik
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54699-fheroes2
Ключевые слова: fheroes2, game
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (35) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 20:10, 04/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –10 +/
    Что-то странное. А есть менее шакалистые ресурсы вообще?
     
  • 1.2, Аноним (2), 20:12, 04/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Такими игры должны быть.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 20:48, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    zx spectrum next тогда вам
     
  • 2.27, Аноним (27), 22:24, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    На мой взгляд в HOMM2 самая красивая карта/стиль графики.
     
     
  • 3.35, YetAnotherOnanym (ok), 23:39, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    <troll>А на мой взгляд, в HoMM2 самая красивая - Роксана.</troll>
     
     
  • 4.38, б.б. (?), 00:48, 05/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бабаян
     

  • 1.3, Аноним (3), 20:23, 04/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > ИИ стал еще умнее и изобретательнее. Теперь игроки не смогут так легко и без потерь проводить свои битвы с соперником.

    А это можно как-то менять? Потому что не всегда хочется из неторопливой развлекательной игры устраивать себе соревнование.

    Или он стал умнее в плане того, что не совсем прям тупой, а просто терпимый?

     
     
  • 2.7, sirDranik (ok), 21:03, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Терпимый. Мы не хотим из геймплея для всех игроков сотворить мучение.) ИИ просто перестанет делать какие-нибудь откровенно глупые поступки.
    Впрочем, наша команда, в будущем аддоне хочеть сделать режим "Кошмар" когда ИИ будет давать игроку "проветриться" всеми возможными способами.))
    Работы над ИИ всё еще ведутся: каждый месяц мы что-то дополняем, полируем, настраиваем.
     
     
  • 3.26, Аноним (26), 22:20, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вот пару копеек вставлю. Недавно в шахматы рубился с ИИ. Там есть варианты - наработанный программистами ИИ и ИИ через Нейросетки обученный. Так вот ИИ програмистский сначала наворачивает ваш на шашлык а потом допускает глупую ошибку, типа ферзя отдать может например. Очень глупо и неинтересно.
    ИИ через нейросети играет почти как человек, пытается поставить известные школьные маты и т.д. Плюс учится на ошибках и у него повышается рейтинг и сложность. Вот это реально тема и интересно. Процесс игры интереснее и более человеческий.
     
     
  • 4.30, sirDranik (ok), 22:31, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мы будем стараться сделать так, чтобы было интересно играть! В меру трудно. В меру весело.
    Вы попробуйте сейчас. Сравните с последующими версиями. Интересно будет услышать мнение общественности о том, что стало лучше. Что стало хуже. А что можно улучшить.
     
  • 3.34, bug (??), 23:20, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    молодцы! так держать!!!
     

  • 1.5, Аноним (5), 20:51, 04/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Игра умеет хитрое масштабирование, например xBRZ?
     
     
  • 2.10, sirDranik (ok), 21:10, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Пока нет.
    Всякими "улучшайзингами" команде некогда заниматься, исправляя сотни багов...
    На данный момент мы пытаемся довести fheroes2 до оригинала с некоторыми оптимизациями и улучшениями.
    Всякие фильтры и прочее в проект будет добавляться, наверное ближе к 1.0 версии. Или даже позже.
     

  • 1.6, Аноним (6), 20:56, 04/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ура! Долгой жизни проекту.
     
     
  • 2.8, sirDranik (ok), 21:04, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Спасибо!
    Наша команда очень старается допилить этот движок, чтобы все смогли поиграть в "Двойку" нормально и с "плюшками".
    Держите руку на пульсе нашего проекта. ;)
     

  • 1.11, Аноним (11), 21:22, 04/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Крутая вещь! А чем отличается версия под SDL1 от SDL2? Какую лучше использовать?
     
     
  • 2.13, sirDranik (ok), 21:26, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Поддержкой разных библиотек соответственно.)
    Если у вас поддерживается SDL2 - используйте ее. Она немного быстрее.
     

  • 1.14, Аноним (14), 21:29, 04/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Если вы сделаете лобби, по примеру бараторча в Героях 3, я буду ВСЯЧЕСКИ продвигать проект, как модератор 10+ каналов по homm на Твиче! от Души!
     
     
  • 2.20, sirDranik (ok), 21:56, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Пока не исправим всё "наследие" в виде багов - добавлением подобных опций просто заниматься некому. Все силы брошены на это сейчас...
    Когда же мы выпустим 1.0 версию, которая будет совершенна, без всяких багов, проблем и прочего... Вот тогда действительно начнем творить. Собственно, сам проект fheroes2 и был взят текущей командой под крыло, чтобы мы смогли не просто выпустить свой собственный аддон, но и добавить в игру множество атрибутов современной игры, чтобы любители этой игры по всему миру могли с удовольствием поиграть в Нормальных Вторых Героев.
     

  • 1.17, remort (?), 21:43, 04/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    самые лучшие игры портируют на линукс. которые действительно играбельны, интересны и глубоки. спасибо за труд.
     
     
  • 2.18, sirDranik (ok), 21:50, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Мы хотим, чтобы в эту игру смогли поиграть люди практически на любой ОС.
    У нас уже трудятся несколько энтузиастов, которые занимаются портом fheroes2 на консоли.
    Linux. Android. Всё будет. Дайте только код проекта довести до ума...
     
     
  • 3.29, Аноним (27), 22:26, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Хороший проект, 2 и 4 части героев самые любимые, так что поигрываю иногда и в открытых героев. Удачи в разработке! :)
     

  • 1.19, Аноним (-), 21:55, 04/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А есть какие-то доки на форматы карт там такого ? Или все чисто реверсом делалось ?
     
     
  • 2.21, sirDranik (ok), 22:01, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Free Heroes of Might and Magic 2 - это движок написанный с нуля.
    Никакого реверса. Люди всё пишут сами. Искусственный интеллект. Рендеринг. Логика и прочее. Всё пишется с нуля или исправляется то, что осталось от прошлого этого проекта (написанное так же).
    Проект поддерживает все оригинальные карты.
    Впрочем. В будущем у нас в планах даже добраться до редактора, чтобы можно было создавать еще более качественные и интересные карты для fheroes2.
     

  • 1.22, anonimus (?), 22:08, 04/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Генератор случайных карт бы...
    Без него очень тоскливо.
     
     
  • 2.23, sirDranik (ok), 22:12, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если наш проект поддержит множество любителей этой серии, то и генератор сможем реализовать. Было бы сообщество организованным и активным.
     

  • 1.24, acroobar (?), 22:12, 04/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что там про vcmi слышно?
     
     
  • 2.25, sirDranik (ok), 22:17, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поспрашивайте на их ресурсах... Я если честно, не особо слежу за ними... Работы много очень...
    Вроде бы слышал, что они решили отойти от выпуска каких-то конкретных релизов и править проблемы нон-стоп без привязок. Чуть ли не каждые несколько дней выпуская мини-патчи...
     
     
  • 3.28, acroobar (?), 22:25, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Последний релиз был в 2016 году. Жалко проект, ибо Герои 3 актуальны до сих пор.
     
     
  • 4.31, sirDranik (ok), 22:32, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мы надеемся, что наш проект станет ничуть не менее актуальным! Именно поэтому каждый день трудимся над ним.
     

  • 1.32, Цезий Родонович (?), 22:58, 04/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мне одному кажется что sirDranik это робот Бендер пишущий через гуглтранслейт? :)

    А проекту удачи, зависть берет откуда у ребят столько времени отдаваться любимому делу.

     
     
  • 2.33, sirDranik (ok), 23:11, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо за пожелания!
    Скажу лично от себя. Вторые герои - это кусочек моего детства. С них началось мое знакомство в принципе с компютерными играми и стратегиями в частности. И объективно, игра хорошая. Приятная. Интересная. Захватывающая. (Как ни парадоксально это звучит для пошаговой стратегии. :) ) Поэтому лично я решил уделить этому проекту столько своего времени. Просто не хочется, чтобы она канула в забвении для всех. Хочется чтобы в пространстве интернета был качественный проект по "Двойке" в который не стыдно будет поиграть. И в котором, я надеюсь, вскоре появится что-то новенькое, чтобы освежить эту легендарную игру, в которую рубилось так много людей пару десятилетий назад.)
    P.S. И что же в моей речи заставило Вас так обо мне подумать? )
     
     
  • 3.37, АКРОНИМ (?), 23:52, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И что же в моей речи заставило Вас так обо мне подумать? )

    Съеденный букварь.

     
  • 2.36, Аноним (-), 23:51, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Мне одному кажется

    Охвициоз. Несерьезным наверное не подают.. т.е не донятят сударь без лика напыщенного.

     

  • 1.39, Аноним (39), 01:06, 05/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    За название засудят, будет как с фрикрафтом
     

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