Выпуск игры Free Heroes of Might and Magic II 0.9.1

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|1.3, Аноним (3), 20:23, 04/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> ИИ стал еще умнее и изобретательнее. Теперь игроки не смогут так легко и без потерь проводить свои битвы с соперником.
А это можно как-то менять? Потому что не всегда хочется из неторопливой развлекательной игры устраивать себе соревнование.
Или он стал умнее в плане того, что не совсем прям тупой, а просто терпимый?
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|2.7, sirDranik (ok), 21:03, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Терпимый. Мы не хотим из геймплея для всех игроков сотворить мучение.) ИИ просто перестанет делать какие-нибудь откровенно глупые поступки.
Впрочем, наша команда, в будущем аддоне хочеть сделать режим "Кошмар" когда ИИ будет давать игроку "проветриться" всеми возможными способами.))
Работы над ИИ всё еще ведутся: каждый месяц мы что-то дополняем, полируем, настраиваем.
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|3.26, Аноним (26), 22:20, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну вот пару копеек вставлю. Недавно в шахматы рубился с ИИ. Там есть варианты - наработанный программистами ИИ и ИИ через Нейросетки обученный. Так вот ИИ програмистский сначала наворачивает ваш на шашлык а потом допускает глупую ошибку, типа ферзя отдать может например. Очень глупо и неинтересно.
ИИ через нейросети играет почти как человек, пытается поставить известные школьные маты и т.д. Плюс учится на ошибках и у него повышается рейтинг и сложность. Вот это реально тема и интересно. Процесс игры интереснее и более человеческий.
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|4.30, sirDranik (ok), 22:31, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мы будем стараться сделать так, чтобы было интересно играть! В меру трудно. В меру весело.
Вы попробуйте сейчас. Сравните с последующими версиями. Интересно будет услышать мнение общественности о том, что стало лучше. Что стало хуже. А что можно улучшить.
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|2.10, sirDranik (ok), 21:10, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Пока нет.
Всякими "улучшайзингами" команде некогда заниматься, исправляя сотни багов...
На данный момент мы пытаемся довести fheroes2 до оригинала с некоторыми оптимизациями и улучшениями.
Всякие фильтры и прочее в проект будет добавляться, наверное ближе к 1.0 версии. Или даже позже.
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|2.8, sirDranik (ok), 21:04, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Спасибо!
Наша команда очень старается допилить этот движок, чтобы все смогли поиграть в "Двойку" нормально и с "плюшками".
Держите руку на пульсе нашего проекта. ;)
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|1.11, Аноним (11), 21:22, 04/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Крутая вещь! А чем отличается версия под SDL1 от SDL2? Какую лучше использовать?
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|2.13, sirDranik (ok), 21:26, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Поддержкой разных библиотек соответственно.)
Если у вас поддерживается SDL2 - используйте ее. Она немного быстрее.
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|1.14, Аноним (14), 21:29, 04/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Если вы сделаете лобби, по примеру бараторча в Героях 3, я буду ВСЯЧЕСКИ продвигать проект, как модератор 10+ каналов по homm на Твиче! от Души!
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|2.20, sirDranik (ok), 21:56, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Пока не исправим всё "наследие" в виде багов - добавлением подобных опций просто заниматься некому. Все силы брошены на это сейчас...
Когда же мы выпустим 1.0 версию, которая будет совершенна, без всяких багов, проблем и прочего... Вот тогда действительно начнем творить. Собственно, сам проект fheroes2 и был взят текущей командой под крыло, чтобы мы смогли не просто выпустить свой собственный аддон, но и добавить в игру множество атрибутов современной игры, чтобы любители этой игры по всему миру могли с удовольствием поиграть в Нормальных Вторых Героев.
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|1.17, remort (?), 21:43, 04/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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самые лучшие игры портируют на линукс. которые действительно играбельны, интересны и глубоки. спасибо за труд.
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|2.18, sirDranik (ok), 21:50, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Мы хотим, чтобы в эту игру смогли поиграть люди практически на любой ОС.
У нас уже трудятся несколько энтузиастов, которые занимаются портом fheroes2 на консоли.
Linux. Android. Всё будет. Дайте только код проекта довести до ума...
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|3.29, Аноним (27), 22:26, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Хороший проект, 2 и 4 части героев самые любимые, так что поигрываю иногда и в открытых героев. Удачи в разработке! :)
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|1.19, Аноним (-), 21:55, 04/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А есть какие-то доки на форматы карт там такого ? Или все чисто реверсом делалось ?
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|2.21, sirDranik (ok), 22:01, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Free Heroes of Might and Magic 2 - это движок написанный с нуля.
Никакого реверса. Люди всё пишут сами. Искусственный интеллект. Рендеринг. Логика и прочее. Всё пишется с нуля или исправляется то, что осталось от прошлого этого проекта (написанное так же).
Проект поддерживает все оригинальные карты.
Впрочем. В будущем у нас в планах даже добраться до редактора, чтобы можно было создавать еще более качественные и интересные карты для fheroes2.
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|2.23, sirDranik (ok), 22:12, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если наш проект поддержит множество любителей этой серии, то и генератор сможем реализовать. Было бы сообщество организованным и активным.
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|2.25, sirDranik (ok), 22:17, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Поспрашивайте на их ресурсах... Я если честно, не особо слежу за ними... Работы много очень...
Вроде бы слышал, что они решили отойти от выпуска каких-то конкретных релизов и править проблемы нон-стоп без привязок. Чуть ли не каждые несколько дней выпуская мини-патчи...
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|3.28, acroobar (?), 22:25, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Последний релиз был в 2016 году. Жалко проект, ибо Герои 3 актуальны до сих пор.
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|4.31, sirDranik (ok), 22:32, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мы надеемся, что наш проект станет ничуть не менее актуальным! Именно поэтому каждый день трудимся над ним.
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|1.32, Цезий Родонович (?), 22:58, 04/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Мне одному кажется что sirDranik это робот Бендер пишущий через гуглтранслейт? :)
А проекту удачи, зависть берет откуда у ребят столько времени отдаваться любимому делу.
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|2.33, sirDranik (ok), 23:11, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Спасибо за пожелания!
Скажу лично от себя. Вторые герои - это кусочек моего детства. С них началось мое знакомство в принципе с компютерными играми и стратегиями в частности. И объективно, игра хорошая. Приятная. Интересная. Захватывающая. (Как ни парадоксально это звучит для пошаговой стратегии. :) ) Поэтому лично я решил уделить этому проекту столько своего времени. Просто не хочется, чтобы она канула в забвении для всех. Хочется чтобы в пространстве интернета был качественный проект по "Двойке" в который не стыдно будет поиграть. И в котором, я надеюсь, вскоре появится что-то новенькое, чтобы освежить эту легендарную игру, в которую рубилось так много людей пару десятилетий назад.)
P.S. И что же в моей речи заставило Вас так обо мне подумать? )
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|3.37, АКРОНИМ (?), 23:52, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> И что же в моей речи заставило Вас так обо мне подумать? )
Съеденный букварь.
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|2.36, Аноним (-), 23:51, 04/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Мне одному кажется
Охвициоз. Несерьезным наверное не подают.. т.е не донятят сударь без лика напыщенного.
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