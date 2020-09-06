Возрождение проекта Free Heroes of Might and Magic II

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|2.18, shprotru (ok), 23:43, 06/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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на ЛОРе про версию 0.8, здесь же аж про 0.8.1. Разница существенна: полностью переписан движок рендера, полностью переписан базовый ИИ. Со старым ИИ помимо логики были ещё и проблемы с лицензированием для создания пакета под Debian(ранее была non-GNU часть, сейчас всё GNU/GPL на 100%). Было бы здорово если бы нашёлся ментейнер, который бы смог собрать не сорс-бейзед пакадж. Так же новый ИИ несколько отличается поведением(под капотом появились персоналии которые и двигают его героев по карте + архитектурно это абсолютно разные сущности), он точно будет улучшен ещё! Если есть желание учавствовать в проекте - сейчас самое время, поскольку не намечается серъёзных изменений кодовой базы проекта, ближайшие изменения будут касаться улучшений игрового процесса и доведения графической составляющей до уровня оригинальной версии.
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|3.21, Аноним (21), 00:18, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
gt оверквотинг удален При всём уважении к труду создателей, как прошлых, так и... большой текст свёрнут, показать
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|4.27, shprotru (ok), 00:45, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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не первый раз слышу про 3 часть, знаю про существование движка VCMI. С ним не всё хорошо чтоли? Сам его ни разу не пробовал, играл лишь в оригинал 3 части в детстве. Но в детстве я играл так же и во вторую часть. Склонен считать что основной причиной почему мне так запала в душу 2 часть является её графическое оформление. 3 часть существенно более продвинута в техническом плане, возможно, какие-то идеи оттуда мы позаимствуем для 2(к примеру, генератор карт), но будет это не скоро.
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|5.43, Ilya Indigo (ok), 05:59, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> VCMI
Я в этот кусок дерьма пытался играть...
Он, зачем-то сделан по клиент-серверной архитектуре, что даже для одиночной игры запускается сервер и по TCP порту 3030 клиент к нему подключается, казалось бы глупо, но терпимо.
Но вот сервер падал от простой проверки telnet-ом этого порта!
А также после нескольких ходов в игре в разных местах неминуемо падал.
Это ещё хуже чем тот кусок x86-only дерьма с кривым пачем и пачем на кривой патч для фулскина от loki...
При этом под wine HD mod работает идеально и уже гораздо лучше оригинала и HD переиздания.
Уж лучше допилить 2-ую до вменямости, а потом, возможно, на базе 2-ой сделать 3-юю, чем делать что-либо на базе VCMI.
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|3.38, JL2001 (ok), 04:14, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> полностью переписан движок рендера, полностью переписан базовый ИИ. ... Так же новый ИИ несколько отличается поведением(под капотом появились
> персоналии которые и двигают его героев по карте + архитектурно это
> абсолютно разные сущности), он точно будет улучшен ещё!
на сколько сложно этот ИИ обучить управлять в героях3/4/5 ?
я бы поиграл в герои5 без 3д, но с их набором рас/магий/особенностей замков+мобов... так, мечты
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|3.48, Тот_Самый_Анонимус (?), 06:22, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>были ещё и проблемы с лицензированием для создания пакета под Debian(ранее была non-GNU часть, сейчас всё GNU/GPL на 100%)
Вы так говорите, будто это что-то хорошее. Да чхать на проблемы маргинальных дистров.
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|1.4, Аноним (3), 22:27, 06/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Да, лично запускал. Всё работает. Движок открытый, а остальное берётся из демо-версии. Единственное жалуются на ИИ. Он типо немножко отсталый для совсем крутых игроков.
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|1.6, Аноним (6), 22:48, 06/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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*Легендарная?!* Третья есть легендарная! Остальные -- поделки, и неважно когда они вышли!!!
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|3.23, Dzen Python (ok), 00:38, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Астрологи объявили месяц "олдфагов". Количество защитников альфы (первой хомм) и беты (второй хомм) увеличилось в три раза
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|2.28, б.б. (?), 00:45, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Авторы, закрывайте проект. Не пишите больше код. Расходимся.
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|1.7, sirDranik (ok), 22:53, 06/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Вдохновлены мы были отсутствием прогресса в последние годы. ;)
Над ИИ работа ведется прямо сейчас. Ближайшие релизы будут посвящены именно ему. Как, впрочем, и исправлению текущих багов проекта.
Кому интересно, можете заглянуть к нам на дискорд-канал.
https://discord.gg/xF85vbZ
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|2.37, JL2001 (ok), 03:02, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Над ИИ работа ведется прямо сейчас. Ближайшие релизы будут посвящены именно ему.
отличная новость
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|2.40, Ordu (ok), 04:43, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А вы там пытаетесь воспроизвести ИИ или создать ИИ? Во вторых героях ИИ иногда вёл себя предсказуемо тупо, например, правильно расставив юниты в бою можно было спровоцировать ИИ так напасть на драконов, чтобы те своим ответом саданули бы по двум иишным юнитам. Или, при удачном рельефе, блокировать проходы и вынудить его частью юнитов ходить где-то там далеко туда-сюда, пока выносишь остальных. Там вообще был захардкоженный алгоритм, который легко можно было бы в уме выполнять, предсказывая следующих ход ИИ со 100% результатом (мне только касты не удавалось угадывать, да и то, я полагаю это связано не с тем, что он кастил умнее, чем ходил, а с тем что содержимое вражеского спеллбука было не известно). Или, скажем, когда ИИ пришёл захватывать город, можно было свалить из города с основной армией, дать его захватить и подождать когда он оттуда выйдет: он стабильно делил свою армию на две части (одна город охраняет, с другой он уходит), которые затем можно было по частям и разобрать. С одной стороны это недостатки ИИ, с другой стороны игра будет другой без них.
Мне кажется, что воспроизвести ИИ будет сложнее, чем написать более сильный, собственно, отсюда и вопрос.
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|2.34, Аноним (34), 01:39, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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>третий же намного лучше
Это достаточно спорный вопрос. Третий очень культовый, но сказать, что он прям сильно лучше второго - нельзя. Это похожие, но всё же разные игры, и у второй тоже есть свои приятные особенности. Например, графика или баланс.
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|1.9, Аноним (9), 23:02, 06/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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«группа энтузиастов попыталась воссоздать легендарную игру с нуля, начав на С++, пытаясь воссоздать легендарную игру.»
Что-то я с формулировки залип.
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|2.11, gimrock (ok), 23:10, 06/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> попыталась воссоздать легендарную игру, пытаясь воссоздать легендарную игру
- это я так когда-то в универе отвечал на экзамене, когда по своему вопросу знал пару предложений ))
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|1.10, еплршн7щ (?), 23:08, 06/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Не огрехи анимации оригинальной графики, а огрехи анимации оригинальной графики легендарной игры. Не воссоздать оригинальную игру, а воссоздать легендарную оригинальную игру
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|1.13, Аноним (13), 23:19, 06/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Интересно, а свои ресурсы планируют сделать. Чтобы или такие же, или лучше. И чтобы с проприетарщиной вообще не связываться. Я понимаю, что у них нет дизайнеров. Но вдруг в будущем решатся. И было бы неплохо, чтобы кто-то опакетил игру, добавил в репу Mageia Linux и остальных мейнстримовых листов.
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|2.41, Ordu (ok), 04:45, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Там пиксельная графика. Свои ресурсы будут либо выглядеть иначе, либо они будут совпадать бит-в-бит, и таким образом не будут своими.
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|2.16, Аноним (13), 23:22, 06/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В Героев до сих пор режется куча народа. Есть такие фанаты что просто фанатики. :-) Так что есть нехилый шанс, что взлетит и будет не так обидно за опенсорсным игрострой.
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|2.26, Dzen Python (ok), 00:44, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну ты сравнил. Тут скорее HoMM2 - бета-версия, вроде есть все возможности, но они не доведены до совершенства. Да и контента там, сразу сказать, мало. А вот HoMM3 - уже полноценный релиз: механики отточены, имб среди городов-героев нет (даже сопряжение или логово пиратов), контента - валом.
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|1.25, б.б. (?), 00:43, 07/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Когда несколько лет назад пробовал - крашилось практически на любых картах. Хотя несколько лет назад до этого нормально играл. Интересно, как там сейчас.
И как там с лицензией? Раньше лицензия не позволяла в дистрибутивы помещать.
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|2.31, shprotru (ok), 00:51, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Крашей не замечаю, встретите - отпишитесь пожалуйста нам в issues, либо заходите в чат в дискорде и поделитесь информацией. Как раз последнее обновление 0.8.1 на 100% приведено к лицензионной чистоте(полностью были переписаны соответствующие участки кода), помогите, пожалуйста, с "поместить в дистрибутивы", будем рады.
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|3.33, Аноним (13), 01:08, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Для полноценной игры нужны свободное игровые ресурсы под например Creative Commons. Не очень красиво будет выглядеть, если после установки пакета пользователь вместо полноценной игры увидит сообщение скачать демоверсию, выдрать из нее ресурсы (возможно даже нарушая лицензию на игру) и вручную будет их копировать и прописывать в конфигах. Убунтоводы точно не поймут. :-)
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|4.39, JL2001 (ok), 04:20, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Для полноценной игры нужны свободное игровые ресурсы под например Creative Commons. Не
> очень красиво будет выглядеть, если после установки пакета пользователь вместо полноценной
> игры увидит сообщение скачать демоверсию, выдрать из нее ресурсы (возможно даже
> нарушая лицензию на игру) и вручную будет их копировать и прописывать
> в конфигах. Убунтоводы точно не поймут. :-)
вполне себе поймут
а если найдётся дизайнер - может и сделают выбор - олдовые оригинальные ресурсы или новые
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|5.42, bergentroll (ok), 05:38, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там ещё стори нужно писать. Нельзя просто взять оригинальный сеттинг. Я думаю, ресурсы можно начать с заглушек. Например, для героя на карте изображение в одной проекции. А вместо портретов — аватарки коммиттеров.
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|6.44, Аноним (13), 06:07, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не самый лучший выход. Надо бросить клич, что требуется игровой дизайнер. А ещё лучше самим научиться. Все равно джастфофан джастфофаном, но эти знания им понадобятся. Игрострой вещь такая, что чем больше знаешь/умеешь - тем лучше. А ресурсы надо делать почти такие же как и в проприетарный игре. Посмотрели - сделали по образцу подобное и лучше. И свободные ресурсы к игре будут, и проприетарщики не прикопаются.
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|6.46, Аноним (13), 06:10, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Правда есть опасность, что ориг. ресурсы закрыты копирайтами и и прочими юридическими штуками. Тут надо очень внимательно читать лицензию к игре.
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|7.54, bergentroll (ok), 07:51, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Правда есть опасность, что ориг. ресурсы закрыты копирайтами и и прочими юридическими
> штуками. Тут надо очень внимательно читать лицензию к игре.
Ну всмы-ысле есть опасность?😀 Естественно закрыты копирайтами и прочими штучками.
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|2.32, shprotru (ok), 00:54, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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В скорости работы отрисовки в определённые моменты(их довольно мало) на этих самых библиотеках. А на уровне исходных кодов возможность сборки под большее количество платформ. Больше никакой разницы нет.
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|3.35, village_coder (ok), 02:09, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> В скорости работы отрисовки в определённые моменты(их довольно мало) на этих самых
> библиотеках. А на уровне исходных кодов возможность сборки под большее количество
> платформ. Больше никакой разницы нет.
Спасибо
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|2.45, Ilya Indigo (ok), 06:09, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В любом приложении на SDL1 в полноэкранном режиме невозможно регулировать громкость мультимедийными клавишами с клавиатуры и это лечится только портированием на SDL2.
Это всё что достаточно знать про SDL1!
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|4.53, Аноним (53), 07:42, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Поправил.
Это всё что достаточно знать про диванных экспертов!
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|1.36, Аноним (36), 02:16, 07/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Отлично! Третьи герои лучше только для людей которые не застали вторые в силу возраста
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|1.47, Ilya Indigo (ok), 06:14, 07/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Успехов авторам проекта!
С удовольствием поиграю и во 2-ых героев, если они будут нативные и будут, хотя бы не вылетать через несколько минут игры, как VCMI.
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|1.50, A.Stahl (ok), 07:20, 07/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Это не те ребята, которые оказываются принимать патчи с улучшением геймплея, мол "отход от канона"? Всякие мелочи вроде запихивания героя в замок (или "усыпление") его чтобы каждый ход не говорить "Да, я уверен что хочу завешить ход" очень полезны. Некоторые нюансы оригинала просто выбешивали: вроде насильного обучения случайному умению в определённом здании.
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