Возрождение проекта Free Heroes of Might and Magic II

В рамках проекта Free Heroes of Might and Magic II (fheroes2) группа энтузиастов попыталась воссоздать оригинальную игру с нуля. Данный проект некоторое время существовал в виде открытого продукта, однако, работа над ним была приостановлена много лет назад. Год назад начала формироваться совершенно новая команда, которая продолжила разработку проекта, поставив своей целью довести его до логического завершения. Код проекта написан на С++ и распространяется под лицензией GPLv2. Для запуска игры требуются файлы с игровыми ресурсами, которые можно получить, например, из демо-версии Heroes of Might and Magic II.

Для пользователей предложен новый выпуск Free Heroes of Might and Magic II 0.8.1, в котором предложены следующие изменения, по сравнению с версией 0.7:

Переработана система анимации существ, героев и заклинаний в бою

Внедрена поддержка циклической анимации поверхностей, объектов на карте и существ.

Разработан полностью новый внутренний движок для рендеринга, который исправляет множеством проблем с отрисовкой, а также гораздо быстрее старого.

Добавлены отсутствующие анимации заклинаний, таких как Молния, Армагеддон, Волна смерти и поправлено множество старых заклинаний

Различные оптимизации по производительности и нормальная поддержка полноэкранного режима и выбора разрешений.

Добавлена адекватная поддержка конфигурационного файла и настроек.

Исправлено огромное число проблем с логикой в бою, на карте, ИИ и нахождения пути.

Улучшена поддержка музыки и звуков, а также обновлён MIDI-конвертор.

Добавлена поддержка видео.

Исправлено более 250 ошибок по сравнению с версией 0.7 (или более 50 по сравнению с версией 0.8).

Разработчики отмечают, что в команде отсутствуют дизайнеры, которые нужны проекту для того, чтобы исправить огрехи анимации оригинальной графики. Также приветствуется участие в мозговом штурме планов по разработке расширения, к которому разработчики перейдут после того, как удастся полностью воссоздать оригинальную игру.