Возрождение проекта Free Heroes of Might and Magic II

2.18 , shprotru ( ok ), 23:43, 06/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +6 + / – на ЛОРе про версию 0.8, здесь же аж про 0.8.1. Разница существенна: полностью переписан движок рендера, полностью переписан базовый ИИ. Со старым ИИ помимо логики были ещё и проблемы с лицензированием для создания пакета под Debian(ранее была non-GNU часть, сейчас всё GNU/GPL на 100%). Было бы здорово если бы нашёлся ментейнер, который бы смог собрать не сорс-бейзед пакадж. Так же новый ИИ несколько отличается поведением(под капотом появились персоналии которые и двигают его героев по карте + архитектурно это абсолютно разные сущности), он точно будет улучшен ещё! Если есть желание учавствовать в проекте - сейчас самое время, поскольку не намечается серъёзных изменений кодовой базы проекта, ближайшие изменения будут касаться улучшений игрового процесса и доведения графической составляющей до уровня оригинальной версии.

3.21 , Аноним ( 21 ), 00:18, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать gt оверквотинг удален При всём уважении к труду создателей, как прошлых, так и... 4.27 , shprotru ( ok ), 00:45, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – не первый раз слышу про 3 часть, знаю про существование движка VCMI. С ним не всё хорошо чтоли? Сам его ни разу не пробовал, играл лишь в оригинал 3 части в детстве. Но в детстве я играл так же и во вторую часть. Склонен считать что основной причиной почему мне так запала в душу 2 часть является её графическое оформление. 3 часть существенно более продвинута в техническом плане, возможно, какие-то идеи оттуда мы позаимствуем для 2(к примеру, генератор карт), но будет это не скоро.

5.43 , Ilya Indigo ( ok ), 05:59, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > VCMI Я в этот кусок дерьма пытался играть...

Он, зачем-то сделан по клиент-серверной архитектуре, что даже для одиночной игры запускается сервер и по TCP порту 3030 клиент к нему подключается, казалось бы глупо, но терпимо.

Но вот сервер падал от простой проверки telnet-ом этого порта!

А также после нескольких ходов в игре в разных местах неминуемо падал.

Это ещё хуже чем тот кусок x86-only дерьма с кривым пачем и пачем на кривой патч для фулскина от loki...

При этом под wine HD mod работает идеально и уже гораздо лучше оригинала и HD переиздания. Уж лучше допилить 2-ую до вменямости, а потом, возможно, на базе 2-ой сделать 3-юю, чем делать что-либо на базе VCMI.

4.29 , Аноним ( 29 ), 00:46, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – https://github.com/vcmi/vcmi

3.38 , JL2001 ( ok ), 04:14, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > полностью переписан движок рендера, полностью переписан базовый ИИ. ... Так же новый ИИ несколько отличается поведением(под капотом появились

> персоналии которые и двигают его героев по карте + архитектурно это

> абсолютно разные сущности), он точно будет улучшен ещё! на сколько сложно этот ИИ обучить управлять в героях3/4/5 ?

я бы поиграл в герои5 без 3д, но с их набором рас/магий/особенностей замков+мобов... так, мечты

3.48 , Тот_Самый_Анонимус ( ? ), 06:22, 07/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >были ещё и проблемы с лицензированием для создания пакета под Debian(ранее была non-GNU часть, сейчас всё GNU/GPL на 100%) Вы так говорите, будто это что-то хорошее. Да чхать на проблемы маргинальных дистров.

