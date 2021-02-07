Выпуск движка Free Heroes of Might and Magic II 0.9

2.9 , tup ( ? ), 15:26, 07/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +9 + / – Винде пришлось хуже - у неё нет нормальных пользователей.

3.16 , Аноним ( 7 ), 15:36, 07/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Не, ну вообще и среди юзеров винды есть нормальные люди. Но такие индивиды, которым сидячее место болит, лишь бы захейтить Линукс по тупейшим причинам, меня смешат жёстко. А ведь некоторые из них до сих пор верят, что Линукс нужно под своё железо компилировать и вообще после каждого апдейта драйверов пересобирать ядро... Эх, 21-й век, а люди до сих пор живут в 90-х годах прошлого века

4.20 , Тот_Самый_Анонимус ( ? ), 15:51, 07/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – А то среди аользователей линух нет фанатиков.

5.48 , Аноним ( 7 ), 17:06, 07/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Тот_Самый_Анонимус, никто и не говорил, что среди юзеров линуха таких нет Я это... 4.25 , Аноним ( 23 ), 16:00, 07/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Забавно, но именно это (накинуть патч, перекомпилить ядро, пересобрать драйвер) и предлагается сделать для моего железа.

4.32 , Аноним ( 32 ), 16:16, 07/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вот именно. Нужно наоборот - после каждого апдейта ядра пересобирать драйвера. Ну в виртуалбоксе пока так.

3.31 , Леголас ( ok ), 16:10, 07/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Винде пришлось хуже - у неё нет нормальных пользователей. Да какая разница, чем пользуется человек. Своей реакцией вы просто кормите этого тролля.

4.44 , tup ( ? ), 16:56, 07/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну да, лучше молчать в тряпочку, подставить вторую ягодицу...

Хорошо, что эльфы - вымышленная раса.

Гнать из клана всех, не истыкавших виндузятника стрелами со смешным центром тяжести!

2.12 , Аноним ( 7 ), 15:33, 07/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +6 + / – Анонимус, не жирни так. Мамка узнает, что ты получил двойку по русскому и из-за компа выгонет и не будешь больше в свой Пубгик играть (в эту помойку вообще кто-то играет до сих пор?)

2.17 , gefest ( ?? ), 15:39, 07/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – (Голосом Армянского радио)

А..ааа Азато у нас микротранзакций нет !!!

2.19 , Леголас ( ok ), 15:43, 07/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – https://www.protondb.com/ Без лишних слов. Ознакомьтесь, господин юный тролль.

