Выпуск движка Free Heroes of Might and Magic II 0.9

Доступен выпуск проекта fheroes2 0.9, пытающегося воссоздать игру Heroes of Might and Magic II. Код проекта написан на С++ и распространяется под лицензией GPLv2. Для запуска игры требуются файлы с игровыми ресурсами, которые можно получить, например, из демо-версии Heroes of Might and Magic II. За прошедший год разработки игра значительно приблизилась к оригиналу, а местами даже предлагает более широкие возможности. Основные новшества: Проведена большая работа по оптимизации. Переписаны тысячи строк кода и теперь, помимо исправленных сотен ошибок, игровой движок fheroes2 стал значительно быстрее работать на всех платформах. Производительность повысилась на 50% и игра работает значительно плавнее. Хоть это ещё далеко не весь потенциал нового движка для рендеринга, который команда fheroes2 написала для этого проекта в пролом году.

Повышено качество работы искусственного интеллекта. Теперь игрокам будет противостоять достойный противник, а не аморфный "завсегдатай" таверн и фонтанов. В дальнейшем планируется прдолжить усовершенствование искусственного интеллекта.

Предложено удобное и привычное пользователям перераспределение армии при помощи клавиш Alt, Ctrl и Shift. В оригинальной HoMMII разделение юнитов было проблематичным.

Продолжаются работы по усовершенствования интерфейса игры. Командой уже добавлено отображение зоны атакующих заклинаний, работающих на определённой области, а также новое окно заклинания "портал города", в котором теперь есть наглядный список и полноценные, отличающиеся темы для "доброго" и "злого" интерфейсов.

Исправлено более сотни ошибок.