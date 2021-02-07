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Выпуск движка Free Heroes of Might and Magic II 0.9

07.02.2021 12:55

Доступен выпуск проекта fheroes2 0.9, пытающегося воссоздать игру Heroes of Might and Magic II. Код проекта написан на С++ и распространяется под лицензией GPLv2. Для запуска игры требуются файлы с игровыми ресурсами, которые можно получить, например, из демо-версии Heroes of Might and Magic II.

За прошедший год разработки игра значительно приблизилась к оригиналу, а местами даже предлагает более широкие возможности. Основные новшества:

  • Проведена большая работа по оптимизации. Переписаны тысячи строк кода и теперь, помимо исправленных сотен ошибок, игровой движок fheroes2 стал значительно быстрее работать на всех платформах. Производительность повысилась на 50% и игра работает значительно плавнее. Хоть это ещё далеко не весь потенциал нового движка для рендеринга, который команда fheroes2 написала для этого проекта в пролом году.
  • Повышено качество работы искусственного интеллекта. Теперь игрокам будет противостоять достойный противник, а не аморфный "завсегдатай" таверн и фонтанов. В дальнейшем планируется прдолжить усовершенствование искусственного интеллекта.
  • Предложено удобное и привычное пользователям перераспределение армии при помощи клавиш Alt, Ctrl и Shift. В оригинальной HoMMII разделение юнитов было проблематичным.
  • Продолжаются работы по усовершенствования интерфейса игры. Командой уже добавлено отображение зоны атакующих заклинаний, работающих на определённой области, а также новое окно заклинания "портал города", в котором теперь есть наглядный список и полноценные, отличающиеся темы для "доброго" и "злого" интерфейсов.
  • Исправлено более сотни ошибок.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/ihhub/fhero...)
  2. OpenNews: Выпуск игры Free Heroes of Might and Magic II 0.8.3
  3. OpenNews: Возрождение проекта Free Heroes of Might and Magic II
  4. OpenNews: Вышел VCMI 0.97, открытый игровой движок, совместимый с Heroes of Might and Magic III
  5. OpenNews: Выпуск игры OpenRCT2, предлагающей симулятор парка аттракционов
  6. OpenNews: Выпуск игры Freeciv 2.6
Автор новости: sirDranik
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54547-game
Ключевые слова: game
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Обсуждение (55) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 15:05, 07/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +14 +/
    лучи бобра причастным
     
  • 1.2, Леголас (ok), 15:09, 07/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Просто супер! Помните, что лучшие стрелкИ - эльфы.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 15:11, 07/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    А крестьяне - отличные воины.
     

  • 1.3, Аноним (3), 15:11, 07/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Почему пилить героев 2, когда есть герои 3 недопиленные, но гораздо более актуальные?
     
     
  • 2.5, a (??), 15:15, 07/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Потому что сударь, вы в двоечку не играли.
     
     
  • 3.18, Аноним (3), 15:40, 07/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сможете объяснить как специалист, чем так интересна 2 по сравнению с 3? В 3 ж всё по красоте сделано. Всё тоже самое, что в 2, но больше, лучше, разнообразнее.
     
     
  • 4.30, Аноним (30), 16:07, 07/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В 3м HOMM так же как в 3м варкрафте слишком много соплей с героями.
    Вместо пошаговой стратегии получили слабенькие элементы РПГ.
     
  • 4.47, Lex (??), 17:06, 07/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    С приходом третьих героев появилась унылая попсовость, потерялась немалая часть игровой атмосферы в т.ч ввиду не самой красивой графики

    > Всё тоже самое, что в 2

    Совсем не то же самое

     
  • 2.6, A.Stahl (ok), 15:21, 07/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Зачем нужна колбаса если есть сыр? Вторая и третья часть весьма разные.
     
     
  • 3.23, Аноним (23), 15:56, 07/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Чем же? ИИ разные?
     
     
  • 4.26, Аноним (30), 16:02, 07/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    чем 3я кончено.
    Вторая куда более цельная.
     
  • 4.29, Аноним (29), 16:05, 07/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там разный графический стиль и геймплей. В третьей одна стратегия игры, во второй - другая, всё связано, конечно, с фичами и балансом.

    Говорить о том, что третьи чем-то прям сильно лучше вторых не стоит. Преферанс вон сложнее покера, а играют в обе игры.

     
  • 2.52, Аноним (52), 17:42, 07/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Им хочется, вот и делают
     
  • 2.54, CrazyAlex (?), 17:50, 07/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А обязательно выбирать, что ли? Это разные игры, и поклонники есть у обеих.
     

  • 1.7, Аноним (7), 15:22, 07/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –20 +/
    Типичный гейминг на линуксе 2021 год а они в старье играют ну да компютеры линушников не тянут нормальные игры типа PUBG и Fortnite разработчики это знают и делают такое вот а их хлебом не корми все равно будут доказывать что линукс лучше да чем он лучше когда даже игр нету на него нормальных 😂😂😂😂😂😂😂😂😂
     
     
  • 2.9, tup (?), 15:26, 07/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    Винде пришлось хуже - у неё нет нормальных пользователей.
     
     
  • 3.16, Аноним (7), 15:36, 07/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не, ну вообще и среди юзеров винды есть нормальные люди. Но такие индивиды, которым сидячее место болит, лишь бы захейтить Линукс по тупейшим причинам, меня смешат жёстко. А ведь некоторые из них до сих пор верят, что Линукс нужно под своё железо компилировать и вообще после каждого апдейта драйверов пересобирать ядро... Эх, 21-й век, а люди до сих пор живут в 90-х годах прошлого века
     
     
  • 4.20, Тот_Самый_Анонимус (?), 15:51, 07/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А то среди аользователей линух нет фанатиков.
     
     
  • 5.48, Аноним (7), 17:06, 07/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тот_Самый_Анонимус, никто и не говорил, что среди юзеров линуха таких нет Я это... большой текст свёрнут, показать
     
  • 4.25, Аноним (23), 16:00, 07/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Забавно, но именно это (накинуть патч, перекомпилить ядро, пересобрать драйвер) и предлагается сделать для моего железа.
     
  • 4.32, Аноним (32), 16:16, 07/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот именно. Нужно наоборот - после каждого апдейта ядра пересобирать драйвера. Ну в виртуалбоксе пока так.
     
  • 3.31, Леголас (ok), 16:10, 07/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Винде пришлось хуже - у неё нет нормальных пользователей.

    Да какая разница, чем пользуется человек. Своей реакцией вы просто кормите этого тролля.

     
     
  • 4.44, tup (?), 16:56, 07/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну да, лучше молчать в тряпочку, подставить вторую ягодицу...
    Хорошо, что эльфы - вымышленная раса.
    Гнать из клана всех, не истыкавших виндузятника стрелами со смешным центром тяжести!
     
  • 2.12, Аноним (7), 15:33, 07/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Анонимус, не жирни так. Мамка узнает, что ты получил двойку по русскому и из-за компа выгонет и не будешь больше в свой Пубгик играть

    (в эту помойку вообще кто-то играет до сих пор?)

     
  • 2.17, gefest (??), 15:39, 07/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    (Голосом Армянского радио)
    А..ааа Азато у нас микротранзакций нет !!!
     
  • 2.19, Леголас (ok), 15:43, 07/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.protondb.com/

    Без лишних слов. Ознакомьтесь, господин юный тролль.

     

  • 1.8, A.Stahl (ok), 15:22, 07/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно что там с масштабированием интерфейса нынче. На 4k мониторах всё плохо было.
     
     
  • 2.10, A.Stahl (ok), 15:29, 07/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проверил: полноэкранного режима нет, первый экран масштабируется, а сама игра и внутриигровое меню -- нет. На мониторах высокого разрешения неиграбельно.
    С поддержкой кодировок тоже всё плохо: загрузил первую попавшуюся карту и увидел мусор вместо текста.
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 15:33, 07/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сейчас нет поддержки никогда.
     
     
  • 4.14, Аноним (13), 15:34, 07/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    *Юникода
     
  • 3.15, sirDranik (ok), 15:36, 07/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Игра поддерживает только английский пока что. До локализаций еще далеко, т.к. хватает других проблем.
    Касаемо поддержки высоких разрешений, игра на данный момент больше заточена для запуска на родном или хотя бы низких разрешениях. На 4К нет никакого смысла запускать такую графику. Масштабирование такого пиксельарта - все равно что запускать на низком разрешении.
    Впрочем, как закроем все баги и проблемы будем непременно работать и над подобными вопросами...
     
     
  • 4.22, BeOS (?), 15:55, 07/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ара, а это что? https://qube.ru/files/images/heroes2.preview.png
     
     
  • 5.24, BeOS (?), 15:56, 07/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://qube.ru/files/images/heroes2.png
     
     
  • 6.41, sirDranik (ok), 16:33, 07/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Господи, вы где эту старую версию нашли? )
    Текущий код практически наполовину переписан, поэтому, к сожалению, поддержки неоригинального шрифта временно нет.
     
  • 4.28, Аноним (30), 16:04, 07/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какой движок для рендеринга при прекрасной растровой графике?
    Вы о чем?
    Тем более нет поддержки 4к. Чего там рендерить то?
     
     
  • 5.42, sirDranik (ok), 16:36, 07/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поправьте меня, если я, вдруг, могу ошибиться в чем-то... Все равно, какая ни была бы графика её все равно нужно отрисовываться как-то. В игре есть циклические анимации, которые тоже нужно как-то генерировать. Ведь сама игра - это не перечень картинок, которые сменяются одна за другой, а нужно то, что будет генерировать изображение, видимое Вами на экране.
     

  • 1.11, Аноним (13), 15:32, 07/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Версия с sdl2 в полноэкранном режиме играбельна. В игре только выставить разрешение поменьше. Типа 1024х768.
     
  • 1.21, Тот_Самый_Анонимус (?), 15:52, 07/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Надо им с VCMI общий движок организовать, чтобы двойную работу не делать.
     
  • 1.27, Аноним (27), 16:04, 07/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Зачем? Вот зачем насиловать это старьё, когда уже много лет можно и нужно создавать игры намного лучше этого хлама, простите за слово. Уйма времени, потраченного в итоге ни на что.
     
     
  • 2.38, Аноним (38), 16:26, 07/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Давай список пошаговых стратегий за последние 10 лет. Я знаю ровно 0 стоящих пошаговых стратегий за последние 10 лет.
     
     
  • 3.40, ыы (?), 16:28, 07/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Навскидку- шестая цивилизация... Очень крутая...
     
     
  • 4.43, Аноним (43), 16:47, 07/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    сплошная зубная боль
     
     
  • 5.45, ыы (?), 17:02, 07/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может  комп пора обновить? :)
     
  • 4.46, Аноним (46), 17:05, 07/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хорошая попытка, но нет.
     
  • 4.56, Annoynymous (ok), 18:00, 07/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне вообще не зашла. Пятая и та лучше.
     

  • 1.33, Аноним (32), 16:18, 07/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А зачем понадобилось воссаздовать игру? Она что, куда-то исчезла и теперь приходится по воспоминаниям стариков её пытаться воспроизвести?
     
     
  • 2.35, ыы (?), 16:24, 07/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Они решили все мировые проблемы- установили везде мир, накормили всех голодных,вылечили все болезни, победили ковид... не мешайте им немного потупить...
     
  • 2.51, anonymous (??), 17:22, 07/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не понимаю вас, ребята.

    Есть фанаты игры, есть знания и желание. Хотят пилить клон HoMM II, что ты им скажешь? Умеют, могут - пускай делают.

     

  • 1.34, Аноним (34), 16:21, 07/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Disciples 2 всё равно куда круче чем герои.
     
     
  • 2.37, ыы (?), 16:26, 07/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати да... местами пожалуй покруче будет.. Но она другая..
     

  • 1.36, Аноним (38), 16:25, 07/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что за бред воссоздавать вторые, когда самые крутые это третие?
     
     
  • 2.39, ыы (?), 16:27, 07/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Мы должны быть благодарны этим героям, трудящимся во славу нашего удовольствия не покладая рук...
    Наверное...
     
     
  • 3.49, Аноним (46), 17:06, 07/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, ок.
     
  • 2.50, Lex (??), 17:08, 07/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Третьи так_себе. Разве что 3.5, но там принципиальные улучшения скорее не графики а игровой механики
     
  • 2.55, CrazyAlex (?), 17:53, 07/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для вас самые крутые.
     

  • 1.53, Аноним (52), 17:45, 07/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Молодцы
     
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