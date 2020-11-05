Выпуск игры Free Heroes of Might and Magic II 0.8.3

6.30 , Аноним ( - ), 17:48, 05/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Просто людей с отклонениями А судьи кто? Творческие люди вообще часто с придурью, но именно они двигают прогресс на самом деле. Не торгаши, и не тем более маркетологи.

6.34 , Аноним ( 34 ), 18:24, 05/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – В этом треде ты и есть этот самый "человек с отклонениями". Воспользуешься своим же советом?

7.35 , Аноним ( 5 ), 18:32, 05/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Разве? Я этого не вижу, почему-то. Наверное, потому, что я недостаточно фанатичный сторонник опенсорса, да? Но, тем не менее, я продолжу его использовать и развивать -- эта модель отвечает моим интересам. Или потому, что озвучиваю проблемы (видимые всеми)? Фанбоев, кстати, тоже можно считать "людьми с отклонениями", но там может быть также недостаток опыта или личная прихоть (СЖВ ведь не просто так существуют) и это лечится вполне успешно современными методами.

8.39 , n00by ( ok ), 18:39, 05/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – текст свёрнут, показать Да Потому что проекция - _механическая_ психзащита То есть мозг при этом не ра... 9.40 , Аноним ( 5 ), 18:45, 05/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать Мой опыт говорит мне, что всегда половина людей будет с тобой согласна, и другая... 10.41 , Аноним ( - ), 19:05, 05/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать То есть люди с тобой несогласные, обладают очень поверхностным видением Я прави... 11.43 , Аноним ( 5 ), 19:17, 05/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать Так ведь какую-то позицию мне принять нужно Я выбираю правую, даже если она мен... 12.44 , Аноним ( - ), 19:30, 05/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать Нет, не правую То есть, если в 51 случаев ты оказался прав, то и в остальных 4... 13.45 , Аноним ( 5 ), 19:41, 05/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Отклонения бывают разные Скажем, шизофреники очень талантливы, в каком-то смысл... 14.48 , Аноним ( 47 ), 19:52, 05/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Радует, что есть такие индивиды как Вы, которые имеют свою точку зрения и видят ... 14.49 , Аноним ( - ), 19:58, 05/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать Отклонения - это отклонения Ты сверху предложил изолировать от общества тех, кт... 15.52 , Аноним ( 5 ), 20:18, 05/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – большой текст свёрнут, показать И, допустим, я не ошибусь и в ответе на третий вопрос Что дальше У нас уже 100... 16.54 , Аноним ( 54 ), 20:27, 05/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать Единственный правильный ответ на третий вопрос - это не знаю Ничего дальше де... 17.55 , Аноним ( 5 ), 20:31, 05/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Хм Ну, пусть так, пусть так Извини, но продолжать дальнейшее общение считаю не... 10.42 , n00by ( ok ), 19:14, 05/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать Если бы у Вас имелся опыт, это бы означало, что Вы уже сами что-то сделали Пока...