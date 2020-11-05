Выпуск игры Free Heroes of Might and Magic II 0.8.3

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|1.2, m.makhno (ok), 16:38, 05/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+22 +/–
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как же поднимают настроение такие открытые проекты - милота и годнота, а критики всего и вся пусть идут лесом; удачи команде и скорейшего 1.0!
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|2.53, Qwerty (??), 20:23, 05/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–9 +/–
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Ну как идея, может, и поднимает, но на графику без слёз не взглянешь - это же полнейшее омерзение. Сразу видно, что проект бесплатный.
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|4.65, sirDranik (ok), 22:48, 05/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Или использовать бесплатную демо-версию оригинальных героев 2. Правда тогда некоторый контент будет недоступен.
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|3.67, Гудрон_из_саванны (?), 22:58, 05/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это и есть графика ВТОРЫХ героев.
Некоторые любят третьи, но имхо, вторые наиболее годные.
п.с: в принципе, с такой графикой, уже давно можно и онлайн-версию hmm2 запилить
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|3.17, Аноним (17), 17:22, 05/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А разве нужно gui?
Есть обертки для вызова OpenGL (а лучше Vulkan), а там уже ручками рисовать.
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|3.46, банан (?), 19:45, 05/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Может в гуй, но MVVM нормальный не напишите. Там все почти фреймворки делают в парадигиме MVU.
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|1.4, ryoken (ok), 16:45, 05/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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>> на многих низкопрофильных устройствах
Это что так переведено? По смыслу - "низкопроизводительных", не?
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|1.5, Аноним (5), 16:51, 05/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–13 +/–
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Ну это совсем уже мусор, веснот ещё туда сюда. С некоторых пор я начал считать, что пилить опенсорсные клоны древних игр это эпический аутизм. Хотя… Openttd в принципе ничего, да и openxcom с модами вроде норм. Есть даже текстуры лучше оригинала. Но это всё столь неэффективное расходование ресурсов…
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|2.9, m.makhno (ok), 16:54, 05/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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А Вы походу эффективный менеджер, не так ли? Так то, если перейти на страницу проекта, видно невооруженным глазом, что это проект энтузиастов, единомышленников. Что хотят - то делают. Не нравится? Пройдите мимо. По душе? Пожалуйста, поддержите материально ребят, им будет наверняка приятно.
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|3.13, Аноним (5), 17:06, 05/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Это примерно как с модами для проприетарных игр. Неделю повозился, наигрался, и бросил. Понял, что есть более полезные занятия, а это ни к чему не приведёт. А другим людям потом страдать и тратить время впустую (особенно учитывая, что редкий проект доживает до стадии, на которой его можно будет нормально использовать). Только тут ещё хуже, тут безуспешные попытки восстановить гениальный (нет) оригинал (openmw как пример).
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|4.18, Аноним (17), 17:28, 05/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Да, зачем людям увлечения, хобби, искусство? Тут у Анонима на опеннете ресурсы (не его) неэффективно расходуются!
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|5.22, Аноним (5), 17:37, 05/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Ну так я говорю просто о том, что именно из-за таких додиков у опенсорса нет нормального софта даже для простейших вещей. Поэтому (в том числе) мы все живём в таком опенсорсном болоте. Мне лично приходится костылять скрипты, патчи, плагины и любая мелочь отнимает сотни времени, когда кто-нибудь мог бы сделать это за меня (и сделал, десятки лет назад, только не опенсорс). Особенно доставляет патчить чужой говнокод (привет dolphin).
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|7.29, Аноним (5), 17:47, 05/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Так наверно ты тоже ушлёпок из этих, раз тригерришься. Латентные хуже всего, ненавижу лицемеров.
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|7.47, Аноним (47), 19:46, 05/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тем не менее, он кое в чём прав. Люди тратят время на всякую ерунду. Но если посмотреть шырше, то и игры подобные не нужны. Но пока у нас либерализм (в широком смысле этого слова) мы живём как живём и имеем то, что имеем.
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|5.28, Celcion (ok), 17:42, 05/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Да, зачем людям увлечения, хобби, искусство?
Я думаю, тут вопрос чуток в другом - к чему подобные досужие увлечения сюда в новости запихивать? Едва ли, допустим, конкретно этот проект можно считать чем-то действительно важным, заслуживающим всеобщего внимания. Таких проектов в интернете - навалом, одного гитхаба хватит, чтобы тут новостную ленту забить на годы вперед.
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|4.20, Аноним (-), 17:34, 05/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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>Понял, что есть более полезные занятия, а это ни к чему не приведёт.
Нет, ни хрена ты не понял. Полезные занятие - это не только те, что деньги приносят. Деньги - это необходимость. Есть еще и то, что просто нравиться. Хобби у людей такое.
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|5.25, Аноним (5), 17:40, 05/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Польза не только лишь в деньгах. Можно ещё делать мир лучше, а людей в нём -- счастливее. Просто людей с отклонениями необходимо изолировать от общества, само их присутствие в нём является деструктивным фактором для человечества (как вида).
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|6.30, Аноним (-), 17:48, 05/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Просто людей с отклонениями
А судьи кто? Творческие люди вообще часто с придурью, но именно они двигают прогресс на самом деле. Не торгаши, и не тем более маркетологи.
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|6.34, Аноним (34), 18:24, 05/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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В этом треде ты и есть этот самый "человек с отклонениями". Воспользуешься своим же советом?
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|7.35, Аноним (5), 18:32, 05/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Разве? Я этого не вижу, почему-то. Наверное, потому, что я недостаточно фанатичный сторонник опенсорса, да? Но, тем не менее, я продолжу его использовать и развивать -- эта модель отвечает моим интересам. Или потому, что озвучиваю проблемы (видимые всеми)? Фанбоев, кстати, тоже можно считать "людьми с отклонениями", но там может быть также недостаток опыта или личная прихоть (СЖВ ведь не просто так существуют) и это лечится вполне успешно современными методами.
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|8.39, n00by (ok), 18:39, 05/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
Да Потому что проекция - _механическая_ психзащита То есть мозг при этом не ра... текст свёрнут, показать
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|9.40, Аноним (5), 18:45, 05/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Мой опыт говорит мне, что всегда половина людей будет с тобой согласна, и другая... текст свёрнут, показать
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|10.41, Аноним (-), 19:05, 05/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
То есть люди с тобой несогласные, обладают очень поверхностным видением Я прави... текст свёрнут, показать
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|11.43, Аноним (5), 19:17, 05/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так ведь какую-то позицию мне принять нужно Я выбираю правую, даже если она мен... текст свёрнут, показать
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|14.49, Аноним (-), 19:58, 05/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Отклонения - это отклонения Ты сверху предложил изолировать от общества тех, кт... текст свёрнут, показать
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|15.52, Аноним (5), 20:18, 05/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
И, допустим, я не ошибусь и в ответе на третий вопрос Что дальше У нас уже 100... большой текст свёрнут, показать
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|10.42, n00by (ok), 19:14, 05/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Если бы у Вас имелся опыт, это бы означало, что Вы уже сами что-то сделали Пока... текст свёрнут, показать
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|5.26, Im banana man (?), 17:41, 05/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Этот руководитель среднего звена одного столичного бюджетного учреждения или банка вас понять не сможет ) Бу-га-га-га )
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|2.10, Аноним (-), 16:55, 05/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ты прав! На Линуксе надо пилить эротические игры. Для взрослых. Например, Белоснежки семь гномов с групповыми сценами.
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|3.23, Аноним (24), 17:38, 05/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Белоснежки семь гномов с групповыми сценами.
Будут тебе групповые сцены - Белоснежка и GNOME v7. :)
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|3.31, onanimus (?), 17:56, 05/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Поддерживаю свободной рукой! Чета опенсурсное типа pillars of perversion очень нужно. Тут два плюса 1) либидо помогает софтостроению, один из главных мотивационных аппаратов у приматов между прочим! (не только у них, но 24\7 ощемта только у них). 2. В случае старения автора и как следствие утраты жизненных сил сотни более молодых последователей, все как один, потенциально займут его место.
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|2.60, sirDranik (ok), 21:27, 05/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вы можете помочь проекту, было бы желание.
В активе есть множество багов на разный уровень. И если возникнут какие-то вопросы, наша доблестная команда подскажет. Обращайтесь в дискорде!
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|1.32, onanimus (?), 18:00, 05/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ненужнисты лесом жрать кактус через 50 лет и играть в свой киберпанк. А мы пересоберем себе на свободную архитектурку (ну или на шибко файную, скажем суперарм ничего не жрущий) и будем играть без кипящих от эмуляторов процов. Нет, не троллинг. Открытость и немного аскетизм без пердолинга. Дзен по сути.
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|2.59, sirDranik (ok), 21:25, 05/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Новый ИИ еще в процессе. По сравнению с тем, что досталось от предыдущих разработчиков - это полет в космос для жигулей, но в планах еще много чего добавить к нему, раз уж выдалась такая возможность.
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|1.50, YetAnotherOnanym (ok), 19:58, 05/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Falagar casts Cold Ring on the Cavalry
А нафига кастовать Кольцо Льда на юнит, рядом с которым никого нет, к тому же занимающий две ячейки?
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|2.58, sirDranik (ok), 21:24, 05/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вообще в данном случае, кавалерия была уничтожена своим же заклинанием во славу науки!
А точнее, чтобы продемонстрировать исправленный спрайт кавалерии, по сравнению с оригиналом. :)
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|2.68, Аноним84701 (ok), 23:02, 05/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Линукс гейминг во всей красе! На первом скрине даже мой батя затесался!
То ли дело windows-гейминг? o_O
> version 0.8.3 (04 November 2020)
> Please note that for 32-bit version of the game on [B]Windows OS[/B] you have to install Visual Studio 2015 Redistributable (vc_redist.x86.exe)
>
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